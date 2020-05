Othman Al-Khami, Imam von Kuwait, erklärt bereits im Jahr 2017 klar die isla­mi­sche Stra­tegie zur Unter­wer­fung von Christen und nicht isla­mi­schen Frauen, wie auch Voxnews aus aktu­ellem Anlass mit einem erschre­ckenden Video dazu berichtet.

Vier-Punkte-Stra­tegie zur Unter­wer­fung wird eindring­lich erläu­tert

In dem hetze­ri­schen Video­aufruf an seine gläu­bige musli­mi­sche Gefolg­schaft fällt dann wohl endgültig die Maske der euro­pa­weit „schutz­su­chenden“ Gefolg­schaft des Propheten.

In vordring­lichstem Inter­esse für Muslime sei es im Djihad gefan­gene Kämpfer in jedem Falle zu töten, so Punkt Eins der Vier-Punkte-Stra­tegie des Predi­gers. Eine zweite Option wäre Löse­geld für Gefan­gene zu erpressen.

Als dritte Möglich­keit beschwört Al-Khami die Verskla­vung von ungläu­bigen Männern und vor allem Frauen unbe­dingt in Betracht zu ziehen. In jedem Fall sei es klar, dass ein Muslime niemals ein Sklave sein könne, egal welchen Geschlechtes, so der Imam.

Diese Ungläu­bigen seien als Sklaven des Djihad zu betrachten und damit Eigentum ihres Besit­zers. Ausschließ­lich Ungläu­bige können und müssen daher versklavt werden, ermahnt der Prediger eindring­lich.

Als Vierte und inef­fi­zi­en­teste Option gälte die Frei­las­sung Gefan­gener ohne Einfor­de­rung eines Löse­geldes, so Al-Khami.

Klare, unge­schminkte Worte eines musli­mi­schen Glau­bens­ver­tre­ters, die uns alle wach rütteln sollten und die die noch immer anhal­tende, infla­tio­näre „Schutz­suche“ dieser Glau­bens­ver­treter wohl in einem klaren Licht erscheinen lassen.

Hier das Video:

Hier das wört­liche Tran­skript des Videos:

Der kuwai­ti­sche Imam Scheich Othman Al-Khamis (الشيخ عثمان الخميس) in einer öffent­li­chen Predigt am 18. April 2017

Woher kommen Sklaven und Skla­vinnen? Vom Jihad.

Sklaven und Skla­vinnen werden im Dschihad gefangen genommen.

Wenn der Dschihad geführt wird, hat der Iman vier Möglich­keiten, was er mit den Gefan­genen tun soll.

Dies bedeutet, dass er das tun muss, was das beste im Inter­esse der Muslime ist.

Er hat vier Möglich­keiten: Die erste ist, seine Gefan­genen zu töten, die Kämpfer sind -

Nur die Kämpfer, nicht die Frauen, die Kinder, die älteren Menschen, die Mönche oder die Sklaven.

Seine zweite Möglich­keit ist, sie gegen Löse­geld frei­zu­geben.

Seine dritte Möglich­keit besteht darin, sie kostenlos und ohne Löse­geld frei­zu­geben.

Seine vierte Option ist, sie zu versklaven -

sowohl die Männer als auch zwei Frauen.

Die Männer werden Sklaven und die Frauen Skla­vinnen.

Der Sklave ist Eigentum seines Besit­zers.

Sie werden durch den Dschihad versklavt, und ein Muslim kann kein Sklave sein.

Ein Muslim darf nicht versklavt werden.

Nur Ungläu­bige dürfen versklavt werden.

Wenn eine Sklavin heiratet, kann ihr Besitzer keinen Sex mehr mit ihr haben.

Das ist es. Es ist vorbei.

(Frage eines Zuhö­rers:) Sie zieht ins Haus ihres Mannes? (Antwort:) Natür­lich.

Der Besitzer kann nur dann Sex mit einer Sklavin haben, wenn sie nicht verhei­ratet ist.

Wenn sie heiratet, ist es vorbei.

Er kann keinen Sex mehr mit ihr mehr haben.

Aber wie gesagt, ein (musli­mi­scher) Mann kann nicht einfach eine Sklavin heiraten.

Er sollte eine freie Frau heiraten, keine Sklavin.

Aber wenn er keine freie Frau zum Heiraten findet oder wenn er nicht genug Geld hat oder niemand ihn will und es ihm schwer fällt, gibt es nichts, was dies verhin­dern könnte.

Mit den Worten Allahs: „Wenn einer von euch nicht die Mittel hat, frei gläu­bige Frauen zu heiraten, kann er gläu­bige Mädchen unter denen heiraten, die eure rechten Hände besitzen.“

Ihr Besitzer kann keinen Sex mit ihr (einer Sklavin) haben, wenn sie heiratet.

Ist das klar?

Sie kann nicht mit zwei Männern im Bett liegen.

Das ist unmög­lich.