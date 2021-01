Nicht nur zahl­reiche inter­na­tio­nale Flug­li­nien sowie der inter­na­tio­nale Flug­ver­band fungieren mit der Einfüh­rung bzw. der Forde­rung nach einem Impf­zwang für Reisende als will­fäh­rige Hand­langer der Corona-Diktatur und ihrer Planer. Auch die Kreuz­fahrt­branche zieht nach. Eine erste Reederei hat nun eine Impf­pflicht für künf­tige Reise­gäste einge­führt.

Gäste werden nur mehr an Bord begrüßt, wenn sie geimpft sind

Die briti­sche Reederei Saga Cruises macht also Ernst: Gäste der Kreuz­fahrt­schiffe müssen künftig den Nach­weis einer Corona-Impfung vorlegen, um an Bord zu dürfen. Das betrifft die Reisen der Kreuz­fahrt­schiffe „Spirit of Adven­ture“ im Mai und „Spirit of Disco­very“ im Juni.

Ange­geben wird, dass die zweite Impfung spätes­tens 14 Tage vor Anreise zur Kreuz­fahrt erfolgt sein muss, so travel.saga.co.uk. Die Über­prü­fung der Impfung wird beim Check-In anhand des Impf­aus­weises erfolgen. Gäste, die eine Reise gebucht haben, aber sich einer Imofung verwei­gern, werden nicht mit auf die Reise genommen.

Krite­ri­en­ka­talog für „erwünschte Corona-Gäste“

Das briti­sche Reeder-Unter­nehmen hat gleich einen ganzen Krite­ri­en­ka­talog erstellt, nach welchem zahl­reiche „Arten“ von Urlau­bern erst gar nicht ein Kreuz­fahrt­schiff betreten dürfen (natür­lich alles nur „zum Schutz der Gäste“):

Unge­impfte Gäste

Gäste, die nur die Erst­imp­fung haben

Gäste, deren zweite Impfung inner­halb der 14 Tage vor Abreise erst erfolgte

Gäste, die sich weigern, sich impfen zu lassen

Gäste, die von einer Impfung medi­zi­nisch befreit wurden.

Andere Kreuz­fahrt­schiff-Unter­nehmen zögern bisher noch mit ähnlich diskri­mi­nie­renden Maßnahmen. Doch je länger die P(l)andemie künst­lich am Leben erhalten wird, desto mehr Touris­tiker werden gehorsam mitmachen.