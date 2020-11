Zufall oder doch eine perfide Art und Weise der herr­schenden Elite, andere in ihren Reihen einzu­schüch­tern und auf Linie zu halten? Der deut­sche Mittel­stands­prä­si­dent Mario Ohoven (74) verstarb vor wenigen Tagen bei einem Auto­un­fall. Und auch das SPD-Urge­stein Thomas Opper­mann (66) verstarb vor einer Woche „völlig uner­wartet“. Was beide einte, war die laute Kritik am Merkel-Regime in Deutsch­land und den geplanten, restrik­tiven Corona-Maßnahmen. Mussten sie dafür gar mit dem Leben bezahlen, jeweils drei Tage nach ihren letzten kriti­schen Äußerungen?

Opper­mann starb an „unbe­kannter Ursache“, kurz nach Corona-Kritik

Opper­mann kriti­sierte noch vor zwei Wochen medial die aktu­ellen Corona-Maßnahmen der Bundes­re­gie­rung und den geplanten zweiten Lock­down. Er forderte ein „Ende der Hinter­zim­mer­po­litik“ und eine Rück­kehr zur Debatte sowie bessere und einfa­cher verständ­liche Regeln ein. Am 26. Oktober hätte Opermann dann zu Gast im ZDF sein und dort bei „berlin direkt“ über Corona und Meinungs­frei­heit spre­chen sollen. Doch so weit kam es nicht. Der Sozia­list und zweite Präsi­dent des Bundes­tages brach im Göttinger Max-Planck-Institut vor den Augen eines ZDF-Kame­ra­teams zusammen und verstarb noch an Ort und Stelle. Die Todes­ur­sache ist weiterhin ungeklärt.

Inter­es­santes Detail: Bei der Trau­er­feier im Bundestag für Opper­mann wirkten einige CDU-Poli­tiker regel­recht amüsiert. Ein Abge­ord­neter blickte die gesamte Dauer auf sein Handy.

Ohoven als bekannter Merkel-Kritiker

Am 1. November traf es dann mit Ohoven den deut­schen Mittel­stands­prä­si­denten und entschie­denen Gegner der Politik Angela Merkels. Er verstarb bei einem Auto­un­fall beim Auto­bahn­kreuz Düssel­dorf-Nord. Kurz zuvor ging Ohoven mit dem „Lock­down light“ der Regie­rung hart ins Gericht. Er forderte öffent­lich eine Über­prü­fung der Verord­nungen auf Verfas­sungs­kon­for­mität und Verhält­nis­mä­ßig­keit. Gege­be­nen­falls wollte er auch selbst das Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt dazu einschalten. Schließ­lich ginge es um die Exis­tenz von Millionen von Bürgern. Und auch an den baye­ri­schen „Corona-Diktator“ Markus Söder rich­tete Ohoven scharfe Warnungen, wonach ein zweiter Lock­down ein Todes­stoß für die Wirt­schaft wäre.

Inter­es­santes Detail: Im Jahr 2016 forderte Ohoven als einer der wenigen in Deutsch­land die Einfüh­rung von Grenz­kon­trollen an den deut­schen Außen­grenzen, der sich damit gegen die „Wir schaffen das“-Linie der Kanz­lerin stellte. „Wir sind unter allen Umständen dafür, dass Deutsch­land Kriegs­flücht­linge aufnimmt, nicht aber Wirt­schafts­flücht­linge“. Ohovens Meinung nach waren die meisten Flücht­linge nicht genü­gend quali­fi­ziert und hätten fehlende Sprachkenntnisse.