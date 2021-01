Im sozia­lis­tisch regierten Neusee­land hat man bereits vor Monaten damit begonnne, eigene Lager für soge­nannte „Quaran­tä­ne­ver­wei­gerer“ zu errichten. Dort werden Corona-Infi­zierte und deren Ange­höroge (!) seither vom Staat zwangs­weise Inter­niert, wenn sie gegen Auflagen der Quaran­täne verstoßen – wir berich­teten damals exklusiv. Dieses Beispiel macht natür­lich nun auch in Deutschlad Schule, wo der unbe­schol­tene Bürger dank Corona-Para­noia als neuer Staats­feind gilt.

„Anhal­te­zen­tren“ für Quarantänebrecher

So planen die Bundes­länder Baden-Würt­tem­berg, Bran­den­burg und Schleswig-Holstein eigene „Anhal­te­zen­tren“ für Menschen, die angeb­lich gegen Quaran­täne-Auflage verstoßen und sich weigern, diese einzuhalten.

Wie die Welt berichtet, droht diesen Bürgern neben hohen Bußgel­dern künftig im Extrem­fall die Zwangs­ein­wei­sung, etwa in Kliniken, eine Erst­auf­nah­me­ein­rich­tung oder auf das Gelände einer Jugend­ar­re­st­an­stalt. Geplant sind „zentrale Einrich­tungen“ mit Wach­dienst für Personen, die sich wieder­holt der Anwei­sung wider­setzen, daheim­zu­bleiben. Schon jetzt gibt es Länder, die angeb­liche Quaran­täne-Brecher per Gerichts­be­schluss in Kran­ken­häu­sern fest­halten dürfen.

So sieht offenbar die „neue Norma­lität“ in Deutsch­land aus, auch wenn es nach Außen­mi­nister Heiko Maas geht, der in der Bild verlaut­barte, dass künftig nur „Geimpfte“ Grund­rechte ausüben dürfen: