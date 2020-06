WIEN – Dieses Gold­stück wird Öster­reich offen­sicht­lich nicht los. Der Versuch den mutmaß­li­chen Terro­risten Azad G. die Staats­bür­ger­schaft abzu­er­kennen, schei­terte am Verwal­tungs­ge­richts­hofes. Ein dies­be­züg­li­cher Beschluss der Stadt Wien wurde vom VGH aufge­hoben. Die Begrün­dung: Er wäre sonst staa­tenlos!

Die zustän­dige Magis­trats­ab­tei­lung ging nämlich von der Annahme aus, das der Neoös­ter­rei­cher auch die türki­sche Staats­bür­ger­schaft besitzt. „Wir haben unser Wissen aus den dama­ligen Einbür­ge­rungs­akten“, hieß es noch im Februar seitens der Beamten zu den laufenden Aberken­nungs­ver­fahren gegen gleich mehrere mutmaß­liche IS-Kämpfer, berichtet OE24.at. Dass man solchen Figuren über­haupt einbür­gert ist an sich schon ein Skandal der Extra­klasse.

Nach Schuss­ver­let­zung zur Klink-Behand­lung auf „Front­ur­laub“ zurück in Wien

Der Fall des streit­baren Gottes­krie­gers hatte im März 2019 bereits für Schlag­zeilen gesorgt. Azad G. kehrte nämlich nach seiner Ausreise nach Syrien wieder in seine „Heimat­stadt“ Wien zurück, um sich aufgrund einer Schuss­ver­let­zung behan­deln zu lassen. Kaum genesen kehrte der Kämpfer wieder nach Syrien zum IS zurück – nicht ohne zuvor 12.400 Euro Sozi­al­stütze während des „Heimat­ur­laubes“ abge­griffen zu haben.

Kampf­aus­bil­dung beim Bundes­heer

Eine Kampf­aus­bil­dung durch­lief der Neoös­ter­rei­cher 2010 beim Bundes­heer in der Stei­er­mark, die jedoch nicht zu Ende gebracht wurde. Denn schon damals als „Gefährder“ einge­stuft, wurde er nicht mehr zu Übungen einge­zogen. Die nötige Kampf­erfah­rung erhielt er sodann ab 2013 in Syrien, wo er sich der Terror­miliz IS anschloss.

Gottes­krieger will erneut nach Öster­reich zurück

Wo er sich jetzt befindet ist nicht bekannt, so das Außen­mi­nis­te­rium. Angeb­lich befindet er sich in kurdi­scher Gefan­gen­schaft und will laut einem Video wieder zurück nach Öster­reich, wo ihm aller­dings jetzt die Fest­nahme droht, nachdem die Staats­an­walt­schaft zahl­reiche Fest­nah­me­an­ord­nungen gegen den Kämpfer erlassen habe, so das Innen­mi­nis­te­rium. Und aus dem Justiz­mi­nis­te­rium heißt es dazu nur, dass „der Fall den öster­rei­chi­schen Straf­ver­fol­gungs­be­hörden seit Langem bekannt ist. Weitere Infor­ma­tionen können im derzei­tigen Verfah­rens­sta­dium leider nicht erteilt werden.“

Quelle: OE24.at