Der Corona-Wahn scheint kein Ende zu nehmen und das ist offen­sicht­lich so gewollt. Denn der Sommer naht und den Regie­rungen und Macht­ha­bern ist es ein dring­li­ches Anliegen, den Menschen ihren Drang nach Frei­heit und Natur best­mög­lich zu vermiesen und zu verbieten sowie die Pandemie, vor allem aber Panik und Angst, künst­lich am Leben zu erhalten. Aktu­elles Beispiel Irland.

„Social-Distance-Circles“ im Park

Während in Deutsch­land Park­be­su­cher, etwa in Hamburg, mit Masken joggen müssen und von der Polizei bei waghal­sigen Verfol­gungs­jagden aufgrund von „Corona-Verstößen“ fast ums Leben kommen, will man in Irland die Menschen beim sommer­li­chen Pick­nick diszi­pli­nieren und auf „Corona-Linie“ bringen.

So in der Stadt Bray, südlich von Dublin. Dort wird auf den Grün­flä­chen entlang der Meer­küste ein neues Konzept für „Social Distancing“ einge­führt: weiße Kreise markieren künftig jene Bereiche, in denen die Bürger gnädi­ger­weise pick­ni­cken und verweilen dürfen. Außer­halb des Kreises ist das Verweilen damit offenbar verboten:

We’re helping make #summer safe with the intro­duc­tory of #Social­Di­stance circles along #Bray seafront.

The circles, painted on the grass, act as a visual reminder that #coro­na­virus is still a threat and allow picni­ckers to stay a safe distance from each other. pic.twitter.com/yZr8usU1KW

— bray.ie (@bray_ie) May 7, 2021