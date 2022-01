Nun hat auch die Euro­päi­sche Arznei­mittel-Agentur (EMA) das Kombi-Präparat Paxlovid des Phar­ma­her­stel­lers Pfizer (vorerst bedingt) zuge­lassen. 1.) Damit liegt ein weiterer Ausschlie­ßungs­grund für die geplante Impf­pflicht vor.

Wie wir bereits vor über zwei Monaten berichtet haben gibt es bereits mehrere Medi­ka­mente, die einen schwere Covid-Verlauf verhin­dern. Nachdem die US-Behörden bereits im Dezember grünes Licht für den Einsatz der Pfizer-Pille gegeben hatten

Die Studien 2.) bewiesen die Wirk­sam­keit des Medi­ka­ments auch gegen die Omikron-Vari­ante. Bei recht­zei­tiger Einnahme verrin­gert Paxlovid das Risiko eines schweren Verlaufs um bis zu 89% (bei Einnahme 3 Tage nach Auftreten der ersten Symptome) und bei einem Behand­lungs­start am 5. Tag verrin­gert es die Hospi­ta­li­sie­rungs- und Todes­rate immer noch um 88%.

Mit der Paxlovid-Zulas­sung stehen in der EU nun sechs Corona-Medi­ka­mente für verschie­dene Stadien der Krank­heit zur Auswahl, wie EU-Gesund­heits­kom­mis­sarin Stella Kyria­kides bestä­tigte. Weitere Medi­ka­mente werden wohl demnächst zuge­lassen, womit den Medi­zi­nern eine breite Palette an Thera­pie­mög­lich­keiten, abseits der Impf-Abos zur Verfü­gung stehen.

Das Präparat soll bei positiv getes­teten, erwach­senen Corona-Pati­enten mit milden bis mitt­leren Symptomen aber einem hohen Risiko für einen schweren Krank­heits­ver­lauf und Hospi­ta­li­sie­rung zum Einsatz kommen.

Der Vorteil von Paxlovid ist neben der einfa­chen oralen Einnahme, die (anders als bei intra­venös zu verab­rei­chender Medizin) auch zu Hause erfolgen kann, die Anwen­dung nur im Bedarfs­fall und nicht als Prophy­laxen-Impfung gegen eine mögliche Anste­ckung (die nicht nur laufend aufge­frischt werden muss, sondern nicht einmal wirk­lich gegen eine Infek­tion schützt und nur bedingt wirksam ist, wie ja hinläng­lich bekannt ist). Auch der Preis von rd. 500,- € für einen vollen Behand­lungs­zy­klus von 5 Tagen an denen je zwei Tabletten einge­nommen werden müssen – eine Pille kostet damit gerade einmal 50,- – ist moderat.

Die Öster­rei­chi­sche Bundes­re­gie­rung hat 270.000 Zyklen Paxlovid bestellt. Vom bereits früher zuge­las­senen Molnu­pi­ravir von Merck & Co (MSD) wurden 80.000 Thera­pie­zy­klen zu je 612 Euro beschafft.

Im Budget ist dafür bereits ein Posten von 50 Mio. vorge­sehen, der um 135 Mio. aufge­stockt werden muss. Dafür steht der Covid-19-Krisen­fonds des Finanz­mi­nis­te­riums zur Verfü­gung und die Beschaf­fung wird groß­teils bila­teral und über den entspre­chenden EU-Mecha­nismus abge­wi­ckelt, wie der Kurier berich­tete 3.) .

Ange­sichts dieser Zahlen ist es mehr und mehr unver­ständ­lich, weshalb Öster­reichs Regie­rung nach wie vor am Impf­zwang fest­halten will und sich nebst dem wach­senden Unbill des Volkes zuzu­ziehen für eine Impflot­terie sogar den 10-fachen Betrag (1,4 Milli­arden) ausgeben will.

Der einzige Grund dafür kann wohl nur der sein, einer­seits das völlige Versagen im Corona-Manage­ment zu verschleiern und ande­rer­seits durch künf­tige Strafen der Impf­freien wieder Geld in die leeren Staats­kassen zu spülen. Dazu sollen wohl die Impf-Befür­worter weiter auf die Impf-Skep­tiker gehetzt werden.

Dafür spricht auch die weit­ge­hend unter­drückte Bericht­erstat­tung über die Verfüg­bar­keit entspre­chender Medi­ka­mente in den Main­stream-Medien. Während der bevor­ste­hende Impf­zwang in aller Munde ist und nicht nur in Öster­reich sondern inzwi­schen auch bereits in Deutsch­land die Impf­pflicht als Ultima Ratio 4.) darge­stellt wird berichten die Medien auffal­lend zurück­hal­tend über die „Pille danach“. Um nicht zu sagen die Exis­tenz dieser Medi­ka­mente wird absicht­lich totge­schwiegen um die Zwangs­imp­fungen doch noch durch­zu­setzen. Auch wenn man es beschö­ni­gend als „Impf­nach­weis­pflicht“ umschreibt oder – wie der Moral­theo­loge Matthias Beck in den Vatican-News 5.) – sogar die Philo­so­phie und Imma­nuel Kant als Begrün­dung dafür heran­zieht, wenn er apostro­phiert: „Pflicht ist eigent­lich etwas, was ich selber mir und anderen gegen­über vor meinem Gewissen tun müsste“ und den auf das Volk ausge­übten Zwang in ein indi­vi­du­elles Schuld­ge­fühl und Menschen­pflicht verwan­deln will „Wenn die Menschen sich frei­willig aus Pflicht­ge­fühl sozu­sagen impfen lassen würden, wäre es sehr gut.“

Aber darin den Menschen ein stän­diges Schuld­ge­fühl einzu­impfen war die Katho­li­sche Kirche, als Erfinder der Erbsünde, ja immer schon sehr gut.

Wie viel Dreck müssen die radi­kalen Impf­fa­na­tiker eigent­lich am Stecken haben und um wie viele Milli­arden an (Schmier-)Geldern muss es gehen, um so um die nutz­losen Impf-Abos zu kämpfen? (Trans­da­nu­bier)

QUELLENAGABEN:

1.) Paxlovid – Zulas­sung in der EU (Kurier)

2.) Studien zur Wirk­sam­keit gegen Omikron .

3.) Kurier berich­tete über die Beschaf­fung der Medikamente.

4.) Impf­pflicht Ultima Ratio für die Deut­sche Bundes­ärz­te­kammer

5.) Moral­theo­loge Matthias Beck im Inter­view für Radio Vatikan / Vatican-News