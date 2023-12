Die ange­se­hene „Neue Zürcher Zeitung“ beleuchtet die Situa­tion nicht nur einseitig



Am 12. Dezember spre­chen sich in der UN-Voll­ver­samm­lung 153 Staaten für einen Waffen­still­stand im Gaza­streifen aus, 23 Länder enthalten sich der Stimme und bloß zehn – darunter auch Öster­reich – spre­chen sich gegen ein Schweigen der Waffen aus.

Das Stimm­ver­halten Öster­reichs sorgt bei vielen für Kopf­schüt­teln. Das Leid der Zivil­be­völ­ke­rung im Gaza­streifen nimmt daher kein Ende. Die Vorgangs­weise der israe­li­schen Armee scheint minder effektiv zu sein. Denn statt eines punkt­ge­nauen Vorge­hens wird wahllos bombar­diert, eine Stra­tegie, die bereits für die US-Ameri­kaner in Vietnam wie auch für die Sowjets in Afgha­ni­stan mit einer Nieder­lage geendet hat.

Der Ruf der IDF (Israe­li­sche Vertei­di­gungs­kräfte) leidet auch darunter, dass es bis jetzt prak­tisch nicht gelungen ist, die von der Hamas gefan­gen­ge­hal­tenen Geiseln zu befreien. Im Gegen­teil: Israe­li­sche Soldaten verwech­seln drei Geiseln mit Hamas-Kämp­fern und erschießen ihre Lands­leute. Auch die Führung der Hamas konnte bisher nicht ausge­schaltet werden.

Ein Teil der israe­li­schen Geiseln ist bekannt­lich gegen gefan­gene Paläs­ti­nenser ausge­tauscht worden und befindet sich somit in Frei­heit. Die welt­weit verbrei­teten Bilder von der Rück­kehr der über­glück­li­chen Geiseln zu ihren Fami­lien berühren. Ähnli­ches Bild­ma­te­rial über die nun freien Paläs­ti­nenser sind, soweit über­schaubar, nicht publi­ziert worden. Ein Teil von ihnen dürften keine regulär Verur­teilten sein, sondern Personen, die sich in soge­nannter Admi­nis­tra­tiv­haft befunden haben.

Denn, so die renom­mierte „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) am 25. November 2023, in Israel sitzen über zwei­tau­send Verdäch­tige ohne Anklage und Urteil in Admi­nis­tra­tiv­haft. Außerdem exis­tiert seit 2002 das Unlawful Comba­tants Law. Es erlaubt dem Gene­ral­stabs­chef der Armee, Personen zu inhaf­tieren, wenn dafür „ein vernünf­tiger Grund“ vorliegt, dass es sich um „unrecht­mä­ßige Kämpfer“ handelt.

Die NZZ schreibt am 15. Dezember in einem Beitrag mit dem Titel „Paläs­tina – die andere Hälfte der Fakten“ (Verfasser: Hartmut Fähn­d­rich) unter anderem, die heute von Hamas-Sympa­thi­santen geru­fene Losung From the river to the sea sei eine alte zionis­ti­sche Parole, die bereits im Programm von Atlantic City von 1944 ange­spro­chen werde. Und weiter:

„Gerne wird in der histo­ri­schen Aufar­bei­tung des ‚Nahost­pro­blems‘ auf den Uno-Teilungs­be­schluss von 1947 hinge­wiesen, oft mit dem Argu­ment, dass dieser gleich am Anfang auch die Lösung gewesen wäre. Das klingt gut und weise. Nur fragt man sich, was daran gerecht war, wenn ein Drittel der in Paläs­tina ansäs­sigen Bevöl­ke­rung (der jüdi­sche Bevöl­ke­rungs­an­teil von 1947), dem 7 Prozent des Landes gehörten, 55 Prozent des gesamten Terri­to­riums zuge­spro­chen erhielt …“

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION – Autor.: E.K.-L

