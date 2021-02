Po tym, jak niele­galni imigranci wylą­dowali na Lampe­dusie, a następnie rząd dał im wolną prze­pustkę do reszty Włoch, wielu z nich zaczęło popeł­niać przes­tępstwa. Tak jest w przy­padku Venti­miglia na granicy włosko-fran­cus­kiej, ważnego „punktu tran­zy­to­wego“ w regionie Ligurii.

Tuzin splą­d­ro­wanych samoch­odów w Roverino, włamania i co najm­niej jedna udana krad­zież w sklepie w centrum miasta: to bilans tego, co wydar­zyło się w Venti­miglia w piąt­kową noc. Pomimo skarg złoż­onych w zeszłym tygodniu przez wielu kupców z przy­gra­nicz­nego miasta, krad­zieże i próby krad­zieży nadal trwają w Ventimiglia.

Ostat­niej nocy w Roverino, więcej niż dzie­sięć samoch­odów zapar­ko­wanych wzdłuż głównej drogi 20 zostały rozbite. Również w Roverino złod­ziejom udało się włamać do apteki.

Następnie, w nocy, dokonano napadu na sklep „Cose da cani“, znaj­du­jący się pod numerem 1A na centralnej ulicy Via Roma. Według niek­tó­rych świadków złod­zieje wybili zewnę­trzną (nietłu­kącą się) szybę w sklepie, następnie wyważyli drzwi i weszli do sklepu, aby zabrać kasę i kilka obroży dla psów (!).

Złod­ziej w tym przy­padku został już złapany przez policję: Mówi się, że to Afry­kańczyk, który stwier­dził, że krad­zieży dokonał „z głodu“.

W ostat­nich dniach kilka sklepów w centrum miasta było już celem napadów lub włamań, np. sklep rybny Mare Nostrum przy Via Roma, pobliska Café Paris przy Via della Repub­blica, Tondo Café, również przy Via Roma, czy „Galeone“ przy Via Dante Alighieri. Próby krad­zieży miały miejsce w Euro Outlet przy via Ruffini oraz w „Ristobar da Gio“. W tym ostatnim przy­padku dwaj złod­zieje, dwaj Tune­zy­jc­zycy, zostali zatrzy­mani przez karabinierów.

Venti­miglia cierpi z powodu niele­gal­nych imigrantów. Wszyscy złod­zieje ziden­ty­fi­kowani podczas nalotów to imigranci z Afryki. A cier­piąca ludność włoska widzi każdego dnia konse­kwencje błędnej „poli­tyki imigracyjnej“.

Źródło: VoxNews

