Keine Verschwö­rungs­theorie sondern ein NDR-Bericht

Hieß es bis jetzt, dass der Impf­stoff bei minus 70 Grad gela­gert werden muss, so konnte man in einer NDR-Repor­tage weniger Erbau­endes erfahren. Laut Angaben der Spre­cherin und eines für die Errich­tung des Impf­zen­trums in Geest­hagen Verant­wort­li­chen, soll der Impf­stoff in pulve­ri­sierter Form ange­lie­fert und dann vor Ort mit Wasser verdünnt und portio­niert werden. Würden Sie sich so etwas inji­zieren lassen?

NDR-Spre­cherin: „Der Impf­stoff wird zentral vom Land verteilt und jeden Morgen im alten Chemie­raum angemischt.“

Mitar­beiter des Impf­zen­trums: „Nach jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass es ein Trocken (kurze Pause – wollte vermut­lich sagen „Trocken­pulver“ sagen) ein Pulver sein wird, welches mit Wasser verdünnt werden muss und muss dann hier portio­niert werden.“

Hören Sie die Froh­bot­schaft ab Min. 0:50 im Video: