Neapel: Frau (54) im Koma nach Astrazeneca-Impfung

Eine 54-jährige Neapo­li­ta­nerin, Sonia Batta­glia, die letzte Woche den Impf­stoff von Astra­ze­neca erhalten hat, liegt in sehr ernstem Zustand auf der Inten­siv­sta­tion des Ospe­dale del Mare in Neapel. Es handelter sich bei dem Impf­stoff um die Charge ABV5811, die in diesen Stunden in ganz Italien beschlag­nahmt wird. Die Nach­richt, die von Verwandten verbreitet wurde, ist von Gesund­heits­quellen bestä­tigt worden. Die Frau, so die Ange­hö­rigen, hatte keine Vorer­kran­kungen und liegt nun in kriti­schem Zustand auf der Intensivstation.

Der verzwei­felte Beitrag der Familie Conte-Batta­glia auf Facebook:

Der Sohn schreibt auf Face­book: „Meine Mutter ist nicht tot, aber wir brau­chen jeder­manns Hilfe, damit alle Ärzte das sehen können … bitte helfen Sie uns! Meine Mutter (Sonia Batta­glia), eine 54-jährige Frau, war bisher immer gesund wie ein Fisch, bis sie sich vor einer Woche einer Impfung unterzog: Impf­stoff Astra­ze­neca (Charge ABV5811), Verfalls­datum 30.06.2021, verant­wort­lich für die Impfung: A. C., Datum der Verab­rei­chung 1. März 2021, 15 Uhr 05.

Am Tag nach der Impfung ging es ihr gut, so dass sie zur Arbeit ging. Zwei Tage später bekam sie Fieber (was inner­halb der Norm war, wie die Ärztin beru­hi­gend mitteilte). Am dritten Tag fing meine Mutter an, sich unun­ter­bro­chen zu über­geben; wir riefen den Kran­ken­wagen und sie erhielt eine Infu­sion, um die ganze Flüs­sig­keit, die sie verlor, zu ersetzen. Meine Mutter schlief unun­ter­bro­chen; sie konnte nicht spre­chen, sondern schlief beim Reden ein. Am Abend des 12. riefen wir erneut den Kran­ken­wagen, doch nachdem man ihre Vital­pa­ra­meter über­prüft hatte, lehnte man es ab, sie ins Kran­ken­haus zu bringen und sie dort unter Kontrolle zu halten.

Am nächsten Morgen, gestern, dem 13. März, bat ich meine Mutter, ihr linkes Bein zu bewegen und anzu­heben. Sie war über­zeugt, dass sie es anheben konnte, aber statt­dessen war sie völlig unbe­weg­lich! Ich nahm sie auf den Arm und brachte sie in die Notauf­nahme (Hospital del Mare in Neapel), wo eine Hirn­blu­tung konsta­tiert wurde, bei der sie auch einen Herz­in­farkt erlitt… nachdem wir am Nach­mittag mit den Ärzten gespro­chen hatten, teilten sie uns mit, dass sie inner­halb von zwei Stunden eine MAXIMALE THROMBOSE hatte, die alle Organe des Körpers in Mitlei­den­schaft gezogen hatte, eine ZELEBRALE HEMORRHAGE und einen Verschluss der Aorta, verur­sacht durch einen Plaque.

Es gibt keine Möglich­keit, einzu­greifen, weil das Heparin die Blutung zum Gehirn weiter verstärkt! Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, zu inter­ve­nieren, damit wir mehr medi­zi­ni­sche Konsul­ta­tionen bekommen, die dieses Gift, das man uns inji­zieren will, ans Licht bringen! Ich bitte demütig um Hilfe, es wurde hier eine ganze Familie zerstört und wenn Sie uns helfen können, wären wir unend­lich dankbar.

Die Impfung war für die Alten, die Kranken und die Risi­ko­gruppen gedacht. Das Risiko war es wert, denn die Wahr­schein­lich­keit des Todes im Falle einer Covid-Infek­tion war und ist nicht zu vernach­läs­sigen. Für alle anderen war und ist es ein Fehler: Man impft nicht junge und gesunde Menschen gegen eine Krank­heit, die in 99% der Fälle nur alte und kranke Menschen tötet, und riskiert dabei, dass sie an den Neben­wir­kungen eines expe­ri­men­tellen Impf­stoffs sterben.

