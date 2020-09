Inner­halb von 24 Stunden drei Verge­wal­ti­gungen: drei Afri­kaner, in Bologna, in Viterbo und in Neapel. In den ersten beiden Fällen brachen sie in das Haus des Opfers ein, in Neapel fand der Über­fall in der U‑Bahn statt. Systemm­edien wie Fern­sehen schweigen…

Nel giro di 24 ore tre stupri, tre afri­cani, Bologna, Orte e Napoli. Nei primi due casi si sono intro­dotti nella casa della vittima, a Napoli invece in metro­po­li­tana. Le TV mute, non fa share. #risors­eINPS #Radio­Sa­vana — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) September 18, 2020

Die drei von Radio Savana ange­führten Fälle:

Neapel:

Verge­wal­ti­gung in der U‑Bahn: Migrant verhaftet, während er das Opfer nackt verfolgt

Detail­be­richt (in italie­ni­scher Sprache): tuttiicriminidegliimmigrati.com/2020/09/18/napoli-stupro-in-metro-arrestato-migrante-mentre-insegue-nudo-la-vittima/

Bologna:

Afri­kaner bricht in ihr Haus ein und versucht sie zu verge­wal­tigen: Flucht halb­nackt auf die Straße

Detail­be­richt (in italie­ni­scher Sprache): tuttiicriminidegliimmigrati.com/2020/09/16/africano-irrompe-in-casa-sua-e-tenta-stupro-fuga-mezza-nuda-in-strada/

Viterbo:

Asyl­be­werber aus Ghana entführen eine 35-jährige Italie­nerin und verge­wal­tigen sie wieder­holt in ihrem Haus

Detail­be­richt (in italie­ni­scher Sprache): tuttiicriminidegliimmigrati.com/2020/09/18/richiedente-asilo-del-ghana-sequestra-35enne-italiana-e-la-violenta-ripetutamente-in-casa-sua/

Die Systemm­edien betei­ligen sich eben­falls, indem sie die Verbre­chen solcher „Einwan­derer“ vor dem Publikum verste­cken…