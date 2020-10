Neapel, Ravenna, Turin … : Italien wehrt sich gegen die Covid-Tyrannei

Italien erhebt sich von Nord nach Süd gegen die Covid-Tyrannei der Links­re­gie­rung.

In ganz Europa haben sich die Regie­rungen in Tyrannen verwan­delt und setzen die gleiche Batterie von Covid-Maßnahmen mit einem Crescendo der Härte ein.

In Italien werden diese drako­ni­schen Maßnahmen aufgrund der wach­senden Anzahl posi­tiver Fälle getroffen, was keine expo­nen­ti­elle Morta­lität bedeutet, sondern ledig­lich, dass das Virus zirku­liert und viele asym­pto­ma­tisch trifft.

Einschrän­kungen der Bewe­gungs­frei­heit, Ausgangs­sperren, will­kür­liche Schlie­ßungen, extra­va­gante Bußgelder: die italie­ni­sche Exeku­tive will über die regio­nale Regie­rungen und je nach Standort neue dras­ti­sche Regeln aufer­legen.

Doch die Bevöl­ke­rung in Italien steht auf, um „Nein“ zur Covid-Tyrannei zu sagen, die sich als ein echter Fluch für die Wirt­schaft des Landes erweist.

In Turin, Neapel, Mailand, Ravenna und Rom gehen Tausende von Menschen auf die Straße, um gegen die Conte-Regie­rung zu protes­tieren:

Imma­gini impres­sio­nanti da Napoli in piazza Plebi­s­cito: in migliaia contro lock­down, copri­fuoco e governo Conte: „Libertà!“ Restiamo uniti, scri­ve­remo la storia. #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/1CMTVRDi1S — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) October 26, 2020

Quelle: MPI

Und die Alibi-Reak­tion der Regie­rung?

Das Quirinal möchte jedes Krisen­sze­nario vermeiden. Man lässt die Botschaft verlauten, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, die Regie­rung zu stürzen: „Der Feind ist das Virus“. Conte, besorgt über den Nieder­gang der wirt­schaft­li­chen und sozialen Leis­tung Italiens, entschied sich jedoch für die Stra­tegie des Zuhö­rens und empfing im Chigi-Palast eine Dele­ga­tion von Gastro­nomen sowie Betrei­bern von Messen und Jahr­märkten; zugleich schlug er ein Dekret über 5 Milli­arden Euro vor, um für die Sektoren, die am stärksten von den am Sonntag beschlos­senen Beschrän­kungen betroffen sind, so schnell wie möglich Hilfe zu leisten.“ (Quelle: Il Mess­ag­gero)