Rassis­ti­sche, anti-unga­ri­sche Ressentimets

Etwa: Double-Measures, sowie eine Art post-kolo­ni­sa­to­ri­sche Über­heb­lich­keit aus dem benach­barten Öster­reich, wo man sich wohl einen mitt­ler­weile über­le­genen gesund­heits-touris­ti­schen Konkur­renten diskreditiert…

Natür­lich wird weiterhin das Feind­bild der soge­nannten „Orbán-Korrup­tion“ bedient, trotz der pein­li­chen Tatsache, dass „die Korrup­tion in Öster­reich einen neuen Höhe­punkt erreicht hat. Das gibt es in keinen anderen zivi­li­sierten Land“ (Verfas­sungs­ju­rist Mayer zum Anti­kor­rup­tions-Volks­be­gehren, kurier). Ganz zu schweigen von der Partei­buch-Miss­wirt­schaft, etwa im Schul­be­reich (fuf „Öster­reichs Schul­po­litik ist im Würge­griff der Parteien.“, kurier)

Linkes Hass-Feind­bild: Der „Fidesz-Unter­nehmer“ Lőrinc

Sogar der „Bau eines Luxus-Jagd­schlosses im Herzen des Waasen (Hanság) Natio­nal­parks, angeb­lich für Jäger mit dicken Porte­mon­naies“ (24.hu), wird skan­da­li­siert. Bei näherem Hinsehen frei­lich entpuppt sich das „Luxus-Jagd-Schloss“ aber als mitt­ler­weile übli­cher 4‑Sterne-Hotel-Stan­dard. Das Anwesen befindet sich auch nicht inner­halb eines „der schönsten Teile des Natio­nal­parks, sondern steht knapp 3 km Luft­linie von der Auto­bahn Wien-Buda­pest entfernt, umgeben von ökolo­gisch minder­wer­tigen Hybrid-Baum-Mono­kul­turen. (view)

„Unga­ri­sche Luxus-Jagd-Schloss in unmit­tel­barer Auobahnnähe“

Idyl­li­sche Pfahl­bauten müssen Mega-Hotel­pro­jekt weichen

In Wirk­lich­keit frei­lich waren diese aber über­di­men­sio­nierte Protz-Beton-Wochenend-Häuser – groß­teils im Besitz von wohl­be­tuchten Öster­rei­chern. Zudem war das ganze Arsenal ein verschlamptes, extrem herunter gekom­menes Strandbad mit Gulasch-Kommu­nismus-Flair, welches schon lange einer Erneue­rung bedurfte…

Tunlichst verschwiegen werden auch die „auf öster­rei­chi­scher Seite geplanten oder bereits fertig­ge­stellten Touris­mus­pro­jekte, die das Unesco-Welt­erbe bedrohen“: In Oggau ein Villen­park (Gesamt­fläche 63.800 Quadrat­meter); in Brei­ten­brunn: der Ausbau des Seebades durch eine Marina, Lodges und ein Wasser­sport­zen­trum; in Jois: die Vergrö­ße­rung einer künst­li­chen „Insel­welt“ (um 11 Villen auf insge­samt 81); in Neusiedl: 23 private Seehäuser inklu­sive Seehotel; in Weiden: ein zwei­ge­scho­ßiges Restau­rant direkt am Seeufer.“ (Wiener Zeitung)

Double-Measures, Vertu­schung aufgrund Medien-„Bestechung“

Warum also schreiben die so „unab­hän­gigen“ öster­rei­chi­schen Medien also nur gegen das unga­ri­sche Hotel­pro­jekt Sturm ? Der öster­rei­chi­sche Jour­na­list Andreas Unter­berger spricht (exem­pla­risch für die Gemeinde Wien) gar von „Bestechung“.

Entlar­vend auch: Der burgen­län­di­sche Landtag bekannte sich erst (Mitte November 2019, auf Druck einer NGO-Öko-Reso­lu­tion) „zum Schutz des Neusiedler Sees vor weiterer Verbauung mit Forde­rung nach einer grenz­über­schrei­tenden Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung“. Aus „gutem“ Grund: Jener „würden dann even­tuell auch die öster­rei­chi­schen Touris­mus­pro­jekte unter­zogen.“ (Wiener Zeitung)