Die neue Ausgabe der Ketzer­briefe enthält wieder eine Reihe hoch­in­ter­es­santer und span­nender Beiträge aus unter­schied­li­chen Themen­be­rei­chen. Der Schwe­punkt der aktu­ellen Bericht­erstat­tung liegt diesmal bei einem Thema, das uns wohl alle betrifft:

Wer hat sich in den vergan­genen Jahren nicht mindes­tens einmal entsetzt an der Kasse im Super­markt gefragt: »So viel Geld für die paar Sachen?! Ich hab‘ doch nichts Beson­deres gekauft?« Jahr für Jahr muß man beim Einkauf tiefer in die Tasche greifen, anders ausge­drückt: kann sich immer weniger leisten, und, wer hätte das gedacht, es bleibt trotz Senkung des Lebens­stan­dards z.B. in Gestalt von Abschaf­fung des Autos, Home­of­fice und Inter­vall­fasten am Monats­ende immer weniger im Geld­beutel übrig. Diese dras­ti­schen, einschnei­denden Preis­stei­ge­rungen – also von wegen »Lohn-Preis-Spirale«, denn die Real­löhne hinken diesen bei weitem hinterher! – haben im Volk viel­fach den Verdacht erweckt, daß die amtlich verkün­dete Infla­ti­ons­rate nicht den Tatsa­chen entspricht. Wozu aber dann dieses Voll­zei­tu­ni­sono der Presse, wenn doch alles nur »gefühlt« sein soll und über­haupt nicht stimmt, wozu kommen sogar solch derbe Belei­di­gungen wie folgende SPIEGEL-Online-Über­schrift vom 30.12.2022?:

»Von Voll­trot­teln, Böse­wichten‘ und Besser­wis­sern. Glauben Sie den angeb­li­chen Propheten nicht: Die Infla­tion kam 2022 so unvor­her­ge­sehen, wie sie auch wieder verschwinden könnte.«

Welche Punkte sind es vor allem, die Zweifel an der Rich­tig­keit der amtlich verkün­deten Höhe der Infla­ti­ons­rate aufkommen lassen? Zum einen, daß das Statis­ti­sche Bundesamt (= DESTATIS) in die amtliche Berech­nung, den »Waren­korb«, sach­fremde Elemente wie Gebühren und Dienst­leis­tungen mit aufnimmt sowie die einbe­zo­genen Waren nicht ausrei­chend spezi­fi­ziert, zum anderen Zeit bzw. Steu­er­gelder in die selt­same Unter­neh­mung inves­tiert, einen »Index der wahr­ge­nom­menen Infla­tion« zu erstellen, und ständig die Begriffe Infla­tion und Teue­rung vermischt, die in Wahr­heit gänz­lich unter­schied­liche Vorgänge bezeichnen.

Wie lang­jäh­rige KETZER-Leser wissen, hatten wir aufgrund dieser bestehenden Zweifel die offi­zi­ellen staat­li­chen Angaben für die Jahre 2006 bis 2013 über­prüft, indem wir selbst einen Waren­korb erstellt und im jähr­li­chen Turnus die Preise der in diesem enthal­tenen Waren erhoben haben. Kurzum, unsere Ergeb­nisse bestä­tigten den Verdacht: die Bundes­re­gie­rung belügt das Volk.

Nach offi­zi­ellen Angaben belief sich die durch­schnitt­liche jähr­liche Infla­ti­ons­rate in dem Zeit­raum 2006–2013 auf 1,69 % – tatsäch­lich betrug sie jedoch 2,16 %. Unsere Messungen haben wir, wie vor 50 KB-Nummern ange­kün­digt, in den Folge­jahren stetig weiter­ge­führt. – Bevor wir nun unsere Über­prü­fung der amtli­chen Infla­ti­ons­an­gaben der letzten Jahre vorstellen, ist es ratsam, vorab erneut die Begriffe Infla­tion und Teue­rung zu klären, weil diese zwecks Verwir­rung uner­müd­lich vermengt und vertauscht oder auch gerne in Nebel­wolken verhüllt werden …

Weitere span­nende und infor­ma­tive Themen in der neuen Ausgabe:

Regina Ringer

Zum Tod von James Levine Ariane Joos, Anita Werner & Alex Koch

Die Infla­tion heute Patrick Cassel

Richtig Radio hören: Zu einer Deutschlandfunk-Sendung Angela Virjat

Das nächste Etap­pen­ziel der W»H«O zur US-Weltdiktatur Peter Priskil

Was ich schon immer mal kapieren wollte: Die regel­ba­sierte Ordnung

Aus der Welt der Ideo­lo­geme (XLII) Was ich schon immer mal kapieren wollte: Die regel­ba­sierte Ordnung Ariane Joos

Das Scheiß­leben meines Vaters, das Scheiß­leben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend

Rezen­sion: Andreas Altmann Das Scheiß­leben meines Vaters, das Scheiß­leben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend Mirjam Stolz

Achtung: Museumszerstörung! Leser­zu­schrift zu KB 234: »Ab jetzt kann jeder sein Geschlecht selbst bestimmen!«

Ingo Schuler

Die Wahr­heit über die Folgen der NATO-Bombar­die­rung Serbiens

Rezen­sion: Zorka Vukmi­rović & Danica Grujičić Die Wahr­heit über die Folgen der NATO-Bombar­die­rung Serbiens Ange­kün­digter Corona-Terror: Trumps Aufruf zum Widerstand

Zur Welt-Klima-Dekla­ra­tion »Es gibt keinen Klimanotstand!«

Kurz und happig

