Auch in der Schweiz hat man sich dem Corona-Wahn und seinen dikta­to­ri­schen Auswüchsen voll­ends ergeben. Nicht nur wurde am Beginn der Pandemie von behör­den­wegen gegen den corona-kriti­schen Arzt Dr. Thomas Binder vorge­gangen (inklu­sive Zwangs­ein­lie­fe­rung in die Psych­ia­trie), nun fordert man auch die Verwei­ge­rung von medi­zin­si­cher Behand­lung gegen Corona-Skep­tiker. Es dürfte ein Vorge­schmack auf das sein, was uns blüht, wenn sich Menschen einer künf­tigen Zwangs­imp­fung/-chip­pung verwei­gern: Entzug von medi­zi­ni­scher Behand­lung, von Zugang zu Lebens­mit­teln und anderen Grund­be­dürf­nissen des tägli­chen Lebens. Zudem ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis der „Corona-Skep­tiker“ sich öffent­lich als solcher ausweisen muss (Armbinde?) und folg­lich für vogel­frei erklärt wird.

„Skep­tiker nament­lich erfassen und ihnen Inten­siv­betten verweigern“

Den „mensch­li­chen“ Vorschlag machte der Schweizer Gesund­heits­ökonom Willy Oggier in einem öffent­li­chen Zeitungs­in­ter­view. Wer eine Anzeige erhalten habe, weil er etwa gegen die Abstands­re­geln verstoßen hat oder sich weigerte, einen Mund-Nasen­schutz („Maul­korb“) zu tragen, gehöre nament­lich erfasst, damit diese Peron „im Zwei­fels­fall kein Inten­siv­bett erhält“.

„Corona-Skep­tiker verwirken ihr Recht auf ein Akut­bett oder einen Inten­siv­platz, falls es zu Engpässen kommt“, so der Schweizer weiter. Zudem sieht er seinen Vorschlag als Entschei­dungs­hilfe für Ärzte, da es dann fairer sei, „wenn der selbst ernannte Corona-Rebell das Nach­sehen habe, als wenn es einfach den ältesten Pati­enten im Raum träfe“.