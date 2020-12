Die Corona-Diktatur erblüht allmäh­lich unter den flei­ßigen Zwangs-Maßnahmen der euro­päi­schen Regie­rungen. Nicht nur die medi­zi­ni­sche Behand­lung soll ja bekannt­lich für Corona-Kritiker künftig gestri­chen werden, auch das Reisen und andere soziale Teil­ha­be­mög­lich­keiten wird es für diese bald nicht mehr geben. Um die „Verwei­gerer weiter einzu­schüch­tern, werden dabei offenbar gerne Methoden aus dunkelsten Zeiten wieder­ent­deckt: Das Denun­zi­an­tentum, das öffent­liche Diskre­di­tieren, Bespit­ze­lung, Ausgangs­sperren, Lager­haft und neuer­dings auch Armbinden als Erkennungsmerkmal.

Schweiz: Wer keine Maske tragen kann, bekommt eine Armbinde

Im Schweizer Schi­ge­biet Laax hat man eine „geniale Idee“ erar­beitet, um Menschen, die keine Maske bzw. keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können (und ein Attest dafür haben), für andere gut sichtbar zu kenn­zeichnen: Sie tragen künftig eine blaue Armbinde mit der Aufschrift „Laax“.

Damit will man den „Masken­ver­wei­ge­rern“ Pöbe­leien und stetiges Ausweisen ersparen, wenn man keine Maske auf der Piste oder abseits trägt. Denn „in der Vorsaison kam es in verschie­denen Betrieben zu groben Ausein­an­der­set­zungen zwischen solchen Personen und anderen Gästen, die das nicht tole­rieren wollten.“ Für 50 Schweizer Franken bekommt man die Armbinde in der Talstation:

Spanien über­wacht Impf­ver­wei­gerer mit eigenem Register!

In Spanien geht man bereits einen Schritt weiter. Wer dort die Impfung gegen das Coro­na­virus verwei­gert, wird künftig in einem eigenen staat­li­chen Register erfasst. Das Register sei „nicht öffent­lich zugäng­lich“, aber werde an andere euro­päi­sche Länder weiter­ge­geben, sagte der spani­sche Gesund­heits­mi­nister Salvador Illa in einem Inter­view mit dem Fern­seh­sender La Sexta. Warum, ist unklar, ebenso wie die Funk­tion dieses Registers.

Vermut­lich bedeutet es aber, dass solch ein Register bald EU-weit zum Einsatz kommen wird, nachdem die „Impf­kam­pagne“ bereits zentral aus Brüssel koor­di­niert wird. Mit dem Register wird es dann einfach sein, Menschen Ein- und Ausreisen zu verwei­gern, oder ihnen andere Zugänge zu Dienst­leis­tungen zu verunmöglichen.