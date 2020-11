Es ist unglaub­li­ches, das sich derzeit in Deutsch­land anbahnt und höchst­wahr­schein­lich auch in anderen euro­päi­schen Staaten Nach­ah­mung finden wird: Am 18. November 2020 soll das Infek­ti­ons­schutz­ge­setz im Bundestag geän­dert werden (siehe Tages­ord­nung) und damit einem Ermäch­ti­gungs­ge­setz zur totalen Corona-Diktatur Tür und Tor öffnen. Der Gesetz­ent­wurf mit dem Titel „Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevöl­ke­rung bei einer epide­mi­schen Lage von natio­naler Trag­weite“ wird von den Regie­rungs­par­teien CDU/CSU und SPD durch­ge­peitscht und offi­ziell das Grund­ge­setz ausschalten. Wie, lesen Sie hier:

Ziel der Gesetz­än­de­rung ist nichts anderes als die dauer­hafte und gesetz­lich veran­kerte Einschrän­kung unserer Frei­heiten unter dem Deck­mantel der „allge­meinen Gesund­heit“. Schon die Euro­päi­sche Menschen­rechts­kon­ven­tion (EMRK) kennt diesen Kniff, wiewohl die Anwen­dung in der Praxis umstritten ist (Art 2 4. ZPEMRK Frei­zü­gig­keit). Hier ein Auszug aus dem Gesetz­ent­wurf des neuen Infektionsschutzgesetzes:

Frei­heit der Person und Unver­letz­lich­keit der Wohnung fallen

Im Artikel 7 des geplanten Gesetzes heißt es dann:

Artikel 7

Einschrän­kung von Grundrechten

Durch Artikel 1 Nummer 16 und 17 werden die Grund­rechte der Frei­heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grund­ge­setzes), der Versamm­lungs­frei­heit (Artikel 8 des Grund­ge­setzes), der Frei­zü­gig­keit (Artikel 11 Absatz 1 des Grund­ge­setzes) und der Unver­letz­lich­keit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grund­ge­setzes) eingeschränkt.

Wir können uns auf harte Zeiten einstellen!

Artikel 1 Nummer 17. 㤠28a

Beson­dere Schutz­maß­nahmen zur Bekämp­fung des Coro­na­virus SARS-CoV‑2

(1) Notwen­dige Schutz­maß­nahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 können im Rahmen der Bekämp­fung des Coro­na­virus SARS-CoV‑2 für die Dauer der Fest­stel­lung einer epide­mi­schen Lage von natio­naler Trag­weite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deut­schen Bundestag neben den in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten insbe­son­dere auch sein



1. Ausgangs- oder Kontakt­be­schrän­kungen im privaten sowie im öffent­li­chen Raum,



2. Anord­nung eines Abstands­ge­bots im öffent­li­chen Raum,



3. Verpflich­tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede­ckung (Masken­pflicht),



4. Unter­sa­gung oder Beschrän­kung des Betriebs von Einrich­tungen, die der Kultur- oder Frei­zeit­ge­stal­tung zuzu­rechnen sind,



5. Unter­sa­gung oder Beschrän­kung von Freizeit‑, Kultur- und ähnli­chen Veranstaltungen,



6. Unter­sa­gung oder Beschrän­kung von Sportveranstaltungen,



7. Schlie­ßung von Gemein­schafts­ein­rich­tungen im Sinne von § 33 oder ähnli­cher Einrich­tungen sowie Ertei­lung von Auflagen für die Fort­füh­rung ihres Betriebs,



8. Unter­sa­gung oder Beschrän­kung von Übernachtungsangeboten,



9. Betriebs- oder Gewer­be­un­ter­sa­gungen oder Schlie­ßung von Einzel- oder Groß­handel oder Beschrän­kungen und Auflagen für Betriebe, Gewerbe, Einzel- und Großhandel,



10. Unter­sa­gung oder Ertei­lung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltungen,



11. Unter­sa­gung sowie dies zwin­gend erfor­der­lich ist oder Ertei­lung von Auflagen für das Abhalten von Versamm­lungen oder reli­giösen Zusam­men­künften,



12. Verbot der Alko­hol­ab­gabe oder des Alko­hol­kon­sums auf bestimmten öffent­li­chen Plätzen oder zu bestimmten Zeiten,



13. Unter­sa­gung oder Beschrän­kung des Betriebs von gastro­no­mi­schen Einrichtungen,



14. Anord­nung der Verar­bei­tung der Kontakt­daten von Kunden, Gästen oder Veran­stal­tungs­teil­neh­mern, um nach Auftreten eines Infek­ti­ons­falls mögliche Infek­ti­ons­ketten nach­ver­folgen und unter­bre­chen zu können,



15. Reise­be­schrän­kungen.

Die Anord­nung der Schutz­maß­nahmen muss ihrer­seits verhält­nis­mäßig sein.



(2) Die Schutz­maß­nahmen sollen unter Berück­sich­ti­gung des jewei­ligen Infek­ti­ons­ge­sche­hens regional bezogen auf die Ebene der Land­kreise, Bezirke oder kreis­freien Städte an Schwel­len­werten ausge­richtet werden, soweit Infek­ti­ons­ge­schehen inner­halb eines Landes nicht regional über­grei­fend oder gleich­ge­la­gert sind.

Schwer­wie­gende Schutz­maß­nahmen kommen insbe­son­dere bei Über­schrei­tung eines Schwel­len­wertes von über 50 Neuin­fek­tionen je 100.000 Einwohner inner­halb von sieben Tagen in Betracht. Stark einschrän­kende Schutz­maß­nahmen kommen insbe­son­dere bei Über­schrei­tung eines Schwel­len­wertes von über 35 Neuin­fek­tionen je 100.000 Einwohner inner­halb von sieben in Betracht. Unter­halb eines Schwel­len­wertes von 35 Neuin­fek­tionen je 100.000 Einwohner inner­halb von sieben Tagen kommen insbe­son­dere einfache Schutz­maß­nahmen in Betracht. Vor dem Über­schreiten eines Schwel­len­wertes sind entspre­chende Maßnahmen insbe­son­dere dann ange­zeigt, wenn die Infek­ti­ons­dy­namik eine Über­schrei­tung des Schwel­len­wertes in abseh­barer Zeit wahr­schein­lich macht. Bei einer bundes­weiten Über­schrei­tung eines Schwel­len­wertes von über 50 Neuin­fek­tionen je 100.000 Einwohner inner­halb von sieben Tagen sind bundes­weit einheit­liche schwer­wie­gende Maßnahmen anzu­streben. Bei einer landes­weiten Über­schrei­tung eines Schwel­len­wertes von über 50 Neuin­fek­tionen je 100.000 Einwohner inner­halb von sieben Tagen sind landes­weit einheit­liche schwer­wie­gende Maßnahmen anzu­streben. Die in den Land­kreisen, Bezirken oder kreis­freien Städten auftre­tenden Inzi­denzen werden zur Bestim­mung des jeweils maßgeb­li­chen Schwel­len­werts durch das Robert Koch-Institut wöchent­lich fest­ge­stellt und veröffentlicht.

Im Klar­text bedeutet dies für jeden Bürger:

- Die Körper­liche Unver­sehrt­heit fällt: das Regime kann jeden jeder­zeit testen, impfen oder andere Dinge mit ihm machen!

– Die Unver­letz­lich­keit der Wohnung fällt: das Regime kann jeder­zeit mit Gesund­heitsamt, Polizei oder Bundes­wehr in die Wohnungen der Menschen. Es reicht der Verdacht, dass gegen Abstände, Masken­pflicht oder Teil­neh­mer­zahl verstoßen wird.

– Der Notstand wird gesetz­lich sicher. Gerichte können nicht mehr gegen Versamm­lungs­ver­bote oder Geschäfts­schlie­ßungen entscheiden.