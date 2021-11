Personen, die noch gera­deaus denken können, bzw. die noch nicht als voll­kommen gehirn­ge­wa­schen einzu­stufen sind, haben spätes­tens jetzt erkannt, dass das „Durch­impfen“ oder das soge­nannte „Immu­ni­sieren“ nicht das gebracht hat, was man uns vorlog: Nämlich das Ende der „Pandemie“ bei einer entspre­chend hohen Impfrate.



Und was Passiert? „More of the same“, also weiter­ma­chen wie bisher wird nun als Parole ausge­geben. So lautet die Arti­kel­über­schrift eines Arti­kels in der WELT:

Und der Artikel beginnt dann gleich mit der aber­wit­zigen Begrün­dung, die indi­rekt einer Schuld­zu­wei­sung an „Verwei­gerer“ gleichkommt:

„Die vierte Welle baut sich auf, doch der Politik gehen die Optionen aus. Wir müssen uns damit abfinden, die Verwei­gerer nicht mehr über­zeugen zu können. Als realis­ti­sche Hand­lungs­mög­lich­keit bleibt nur, binnen acht Wochen 29 Millionen Menschen mit einer Auffri­schimp­fung zu versorgen.“

So wie beim „Impf­welt­meister Israel“ wo man bereits mit den „Booster shots“ gerade auf die Schnauze fällt? Dort soll es jetzt bereits mit der Impf­la­dung Nummer 4 losgehen. In der WELT fragt man sich, was denn wohl die „Alter­na­tive“ dazu wäre und liefert die Antwort gleich mit:

„Besseres und syste­ma­ti­scheres Testen würde helfen, bessere und syste­ma­ti­schere Kontakt­nach­ver­fol­gungen auch. Beides aber braucht, selbst wenn der poli­ti­sche Wille vorhanden wäre, Zeit.“

„Syste­ma­ti­sches Testen“ wird es mit Sicher­heit nicht geben, denn dann müsste man auch die „Immu­ni­sierten“ mittesten, was das Schei­tern der „Immu­ni­sie­rung“ erst recht offen­baren würde. Diese betro­genen Personen wogen sich in Sicher­heit, weder ange­steckt zu werden noch das Virus weiter­zu­geben. Sie dürften derzeit maßgeb­lich zur Verbrei­tung der Infek­tionen beitragen, denn der Focus richtet sich bekannt­lich ausschließ­lich auf die „Verwei­gerer“. Geimpfte werden nur dann „auffällig“, wenn die Krank­heit bereits ausge­bro­chen ist. Man nennt das dann „Impf­durch­brüche“. Von positiv getes­teten symptom­freien Geimpften hört man nichts.

Und noch etwas hat man parat: Impfen von Kindern unter 12 Jahren. Das liest sich dann so:

„Helfen könnte noch eine baldige Impf­emp­feh­lung für Kinder unter 12, das wären immerhin zumin­dest theo­re­tisch neun Millionen Menschen, die zusätz­lich geimpft werden könnten.“

Frage: Wem soll das helfen?

Den Kindern, die von Corona prak­tisch nicht ernst­haft betroffen sind? Den Kontakt­per­sonen der Kinder? Geimpfte können das Virus genauso weiter­geben, wie inzwi­schen jeder weiß. Ja, helfen würde es mit Sicher­heit den Phar­ma­kon­zernen, den die könnten dann weitere Milli­arden Steu­er­geld abgreifen. In Öster­reich geht das Kinder­impfen ohne Zulas­sung bereits los, wie unsere Redak­tion berich­tete.



Die Frage, warum in Ländern, in denen die Bevöl­ke­rung seit Beginn der „Pandemie“ nicht terro­ri­siert und diszi­pli­niert wurde, die Zahl der Infi­zierten und Erkrankten unter denen der „Impf­welt­meister“ und auch bei uns geringer ist, werden die Poli­tiker und deren „Experten“ nicht schlüssig erklären können. Das machen dann die abhän­gigen Main­stream­m­edien und TV-Anstalten, indem man alle Register der Mani­pu­la­ti­ons­tech­niken zieht. Und das ist nicht einfach, denn:

Zum ersten Mal in der Geschichte

wird die Unwirk­sam­keit eines

Medi­ka­mentes denen angelastet,

die es nicht genommen haben

