17.10.2021

Ravens­burg: Schwä­bi­sche Zeitung über­prüft Lokale auf Einhal­tung der Corona-Regeln

„SZ-Test: So gehen Ravens­burger Wirte mit den Coro­na­re­geln um“ lautet die Über­schrift eines Artikel in der Schwä­bi­schen Zeitung. Die Blatt­ma­cher gefielen sich als eine Mischung aus Block­wart und Stasi und bewerten die Wirte mit ihren Moralvorstellungen:

„Manche halten sich vorbild­lich an die Coro­na­ver­ord­nung – andere kümmern sich gar nicht darum. Was ein Test in der Ravens­burger Gastro­nomie zu Tage brachte: In drei von neun Ravens­burger Cafés und Restau­rants inter­es­sierte sich niemand für 3G.“

Die Frage tut sich auf, wieso jemand als „vorbild­lich“ hinge­stellt wird, wenn er der Weisung von Poli­ti­kern, hinter den offen­sicht­lich die Phar­ma­lobby steht, gesunde Personen auf ihren Gesund­heits­zu­stand zu über­prüfen, Folge leistet. Derar­tige Prak­tiken sind uns höchs­tens aus üblen Dikta­turen bekannt, wo Personen, die sich nichts zuschulden kommen ließen, das Betreten bestimmter Örtlich­keiten unter­sagt wurde. Seit wann sind Erfül­lungs­ge­hilfen von Feinden der Frei­heit und Grund­rechten „vorbild­lich“?

15.10.2021

Neueste Infos zum Corona-Wahn – Inten­siv­me­di­zi­nerin beklagt massen­hafte Impf­schäden bis zu Todesfällen

Eine besorgte US-Ärztin an Gesundheitsbehörden:

„In 20 Jahren ärzt­li­cher Tätig­keit habe ich noch nie so viele Impf­schäden gesehen“

Dr. Patricia Lee, eine zuge­las­sene Ärztin in Kali­for­nien, sagte, dass ihre Erfah­rungen mit Pati­enten, die durch den COVID-Impf­stoff geschä­digt wurden, „nicht mit den Behaup­tungen der Bundes­ge­sund­heits­be­hörden über die Sicher­heit der COVID-19-Impf­stoffe übereinstimmen“.

Die Ärztin der Inten­siv­sta­tion schil­derte ihre Bedenken über die Neben­wir­kungen, einschließ­lich Todes­fälle, die sie bei Menschen beob­achtet hat, die einen COVID-Impf­stoff erhalten hatten.

In einem Schreiben an die US-ameri­ka­ni­schen Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA) und der Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC) äußerte sich die Inten­siv­me­di­zi­nerin besorgt über die Neben­wir­kungen, darunter auch Todes­fälle, die sie bei Menschen beob­achtet hatte, die einen COVID-Impf­stoff erhalten hatten.

Die Ärztin sagte, dass ihre Erfah­rungen mit Pati­enten, die durch den Impf­stoff geschä­digt wurden, „nicht mit den Behaup­tungen der Bundes­ge­sund­heits­be­hörden über die Sicher­heit von COVID-19-Impf­stoffen über­ein­stimmen“.

In dem Schreiben beschrieb Lee die Beob­ach­tung „völlig gesunder Personen, die schwere, oft tödliche Verlet­zungen erlitten“, darunter eine trans­ver­sale Myelitis, die zu einer Tetra­plegie führte, eine Pneu­mo­cystis-Pneu­monie, multi­ples Organ­ver­sagen, eine zere­brale Venen­si­nus­throm­bose, ein postpar­taler hämor­rha­gi­scher Schock und ein septi­scher Schock.

Lee, die seit mehr als 20 Jahren als Ärztin prak­ti­ziert, sagte, sie habe

„bis zu diesem Jahr noch nie so viele impf­stoff­be­dingte Schäden gesehen. […] Ich kann die schweren Schäden, die durch die COVID-19-Impf­stoffe verur­sacht werden, nicht länger still­schwei­gend hinnehmen […] Ich hoffe aufrichtig, dass sich die Reak­tion auf dieses Schreiben nicht auf mich konzen­triert, sondern auf die ernst­haften Sicher­heits­pro­bleme mit diesen Produkten, die Sie zwei­fellos entweder über­sehen haben oder igno­rieren wollen.“

Quelle: defender.org

13.10.2021

Evaku­ie­rung nach Bomben­fund für Kontakt­person eines positiv getestet Kindes untersagt

Julia aus Ramers­dorf wohnt in dem Gebiet, wo am 11. Oktober eine Flie­ger­bombe entdeckt wurde. Das ganze Gebiet sollte bis 19 Uhr evaku­iert werden. Aller­dings hat Julia heute radiogong.de erzählt, dass sie nämlich als einzige in ihrer Wohnung bleiben musste, weil das die Polizei so ange­ordnet hat. Julia (Bild links):



„Ich war die Kontakt­person von einem auf Corona-positiv getes­teten Kind – Darum sollte ich in meiner Wohnung bleiben.“

Also gibt es wohl keine Evaku­ie­rung, wenn man in Quaran­täne ist. Selbst wenn man doppelt „immu­ni­siert“ ist, wie Julia. Offen­sicht­lich genügt der Kontakt mit einem positiv getes­teten Kind. Das Risiko mit der Flie­ger­bombe in die Luft gejagt zu werden, wird offenbar als geringer eingestuft.

12.10.2021

80 Prozent bei Impf­ab­stim­mung klar gegen Impfplicht

Egal ob geimpft oder unge­impft: Rund 80 Prozent der insge­samt 335.120 Unter­stützer von zwei Volks­be­gehren zum Thema Impf­pflicht sind strikt gegen eine allge­meine Verpflich­tung zum Stich, die rest­li­chen Teil­nehmer spre­chen sich notfalls für Zwangs­maß­nahmen aus. Werner Bolek, der Mit-Initiator der Impf-Abstim­mungen „Impf­pflicht: Striktes Nein“ und „Impf­pflicht: Notfalls Ja“, zeigt sich nicht nur zufrieden mit der hohen Betei­li­gung, sondern möchte auch weitere Schritte im Parla­ment einleiten. Welche das sind, verrät er in „Nach­ge­fragt“ Mode­rator Gerhard Koller in krone.tv.

11.10.2021

Austra­lien: Polizei hält bei „Haus­be­su­chen“ Bürgern deren coro­na­kri­ti­sche Postings vor

In Austra­lien klin­geln jetzt die „Zeugen Coronas“ an der Haustür und halten den Bürgern vor, sich an „ille­galen Frei­heits­pro­testen“ betei­ligt zu haben. Leider ist es nicht ganz so lustig wie es scheint: Poli­zisten halten den Bürgern an der Haustür ihre Postings in Sozialen Medien vor. Es ist wohl der letzte Schritt vor der Verschlep­pung von Menschen mit „falschen Meinungen“. Austra­lien hat mit Abstand das krimi­nellste Regime, welches die vorgeb­liche Corona-Pandemie welt­weit hervor­ge­bracht hat, berichtet report24.news.

Das Video zeigt, wie Poli­zisten einen Mann direkt vor seiner Haustür beläs­tigt und ihm Face­book-Postings vorhält. Die erste Frage­stel­lung ist, ob der austra­li­sche Bürger bei einer Kund­ge­bung teil­ge­nommen hat, wie aus Bildern auf Face­book hervor­gehen würde.

twitter.com/i/status/1447301634267172864

Über­set­zung des Textes des Tweets:

Austra­lien POLIZEISTAAT

Die Polizei klopft an die Tür eines Mannes, weil er ein Foto von einer Demons­tra­tion in den sozialen Medien veröf­fent­licht hat.

Dann verhören sie ihn und fragen ihn, ob er an dem „ille­galen“ Frei­heits­pro­test teil­ge­nommen hat.

Das ist kein freies Land mehr

09.10.2021

USA – Klinik stellt Pati­entin vor die Wahl, sich impfen zu lassen oder von Warte­liste gestri­chen zu werden

Welche Ausmaße der Impf­terror in den USA mitt­ler­weile ange­nommen hat, zeigt folgender Fall aus dem Bundes­staat Colo­rado. Wie Medien berichten, wurde die 56-Jährige Leilani Lutali vorläufig von der Warte­liste für eine Nieren­trans­plan­ta­tion genommen, weil sie und der poten­ti­elle Spender, ihr Freund Jaimee Fougner, nicht gegen Corona geimpft sind.

In einem Brief des Kran­ken­hauses der Univer­sität von Colo­rado, welchen Tim Geitner, ein repu­bli­ka­ni­scher Abge­ord­neter im Parla­ment des Bundes­staates auf Twitter veröf­fent­licht hat, heißt es:

„Das Trans­plan­ta­ti­ons­team des Kran­ken­hauses der Univer­sität Coro­lado hat entschieden, dass es notwendig ist, Sie auf der Warte­liste inaktiv zu setzen. Sie werden wegen Verwei­ge­rung der Covid-Impfung auf der Warte­liste inaktiviert.“

Und erst nach der zweiten Corona-Impfung will das Kran­ken­haus Lutali wieder auf die Warte­liste setzen.

Quelle: Unser Partner in der Euro­päi­schen Medi­en­ko­ope­ra­tion ZUR ZEIT.

07.10.2021

Martinszug in der Bonner Innen­stadt fällt erneut aus

Bonn – Trau­rige Nach­richt für alle Bonner Kinder: Der große Sankt-Martins-Zug durch die Bonner Innen­stadt wird auch in diesem Jahr nicht statt­finden. Wie im Vorjahr ist die Corona-Pandemie Ursache der Entschei­dung – und doch gibt es zu 2020 einen Unter­schied. Während seiner­zeit die Inzi­denz­werte die Veran­stal­tung verhin­derten, sind es nun die Auflagen, die die Stadt Bonn über die landes­weit gültige Corona-Schutz­ver­ord­nung plant, berichtet der General Anzeiger.

Aus diesem Grund sei es schlichtweg unmög­lich, den Zug verant­wor­tungs­voll durch­zu­führen, teilte Stadt­de­chant Wolf­gang Picken am Donners­tag­mittag mit. Wie berichtet, möchte die Stadt per Allge­mein­ver­fü­gung für sämt­liche Bonner Martins­züge sowohl eine Masken­pflicht als auch die „3G-Regel“ zur Bedin­gung für die Teil­nahme im Zug sowie entlang des Zugweges machen.

06.10.2021

Bion­tech-Chef kündigt Prolon­gie­rung des Corona- und Impf­wahnes an

Müssen wir uns im nächsten Jahr schon wieder gegen Corona impfen lassen, fragt BILD und zitiert Bion­tech-Chef Ugur Sahin aus der der „Finan­cial Times“ vor dem Hinter­grund“ mögli­cher neuer Mutationen:

„Dieses Jahr ist das (ein anderer Impf­stoff, Anm. d. Red.) völlig über­flüssig. Aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situa­tion schon anders aussehen.“

Die bisher verbrei­teten Corona-Muta­tionen wie die Delta-Vari­ante seien zwar anste­ckender, so Sahin. Trotzdem seien sie ähnlich genug, damit die aktu­ellen Vakzine inklu­sive Booster-Impfungen noch gegen sie wirkten.

Sahin kündigt „maßge­schnei­derte“ Version der Impf­stoffe an und sagt gleich­zeitig das, was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ ohnehin befürchten:

„Dieses Virus wird bleiben und das Virus wird sich weiter anpassen.“

Und die Hersteller der Impf­stoffe werden sich über weitere Milli­arden freuen dürfen.

04.10.2021

Ärztin impft Kinder noch vor der Impfzulassung

Wien – Eine prak­ti­sche Ärztin aus Wien macht keinen Hehl daraus, dass sie bereits etliche Kinder unter zwölf Jahren gegen Corona geimpft hat – auch wenn das Vakzin für diese Alters­gruppe noch nicht zuge­lassen ist. „Auf Wunsch der Eltern ist der Stich auch für gesunde Kinder schon jetzt möglich.“, berichtet krone.at.

Risiko in Kauf nehmen und Nöti­gung zur Impfung

Die Ärztin akzep­tiert damit auch eine mögliche Haftung im Falle einer schweren Impf­re­ak­tion: „Kinder vertragen die Impfung sehr gut, daher nehme ich das Risiko in Kauf und helfe den Fami­lien.“ Zuletzt einer allein­er­zie­henden Verkäu­ferin, die Angst hatte, den Job zu verlieren, wenn sie ihr Kind erneut im Home­schoo­ling betreuen muss.

03.10.2021

Grie­chen­land: Corona-Diktatur immer brutaler – „Corona-Leugner“ können ab sofort inhaf­tiert werden.

Eine Verschär­fung des Straf­rechts Grie­chen­lands belegt die Verbrei­tung von Falsch­mel­dungen rund um das Thema Corona mit einer Haft­strafe von mindes­tens drei Monaten. Das Urteil obliegt fortan den Rich­tern. Die Jour­na­lis­ten­ge­werk­schaft Grie­chen­lands sieht hierin eine Bedro­hung der Pres­se­frei­heit., berichtet RT/DE.

Voran­ge­gangen waren Meldungen über die Verbrei­tung angeb­li­cher Falsch­nach­richten durch Impf­gegner. Das Miss­trauen gegen­über den bedingt zuge­las­senen COVID-19-Impf­stoffen geht dabei so weit, dass es Impf­gegner ablehnen, von Geimpften Blut­trans­fu­sionen entge­gen­zu­nehmen. Sie fürchten sich nach eigenen Aussagen vor einer „Vergif­tung“. Und das habe „keine wissen­schaft­liche Grund­lage“. Die Präsi­dentin der Ärzte­kammer in Patras schlug Alarm und forderte die Regie­rung auf, einzuschreiten.

Und genau das ist jetzt passiert und liest sich so:

„Wer öffent­lich oder über das Internet Falsch­mel­dungen veröf­fent­licht oder verbreitet, die geeignet sind, die Öffent­lich­keit zu beun­ru­higen oder zu beängs­tigen oder das Vertrauen der Öffent­lich­keit in die Volks­wirt­schaft, die Vertei­di­gungs­fä­hig­keit oder die öffent­liche Gesund­heit des Landes zu erschüt­tern, wird mit einer Frei­heits­strafe von mindes­tens drei Monaten und einer Geld­strafe bestraft. Wurde die Tat wieder­holt durch die Presse oder das Internet begangen, wird der Täter mit einer Frei­heits­strafe von mindes­tens sechs Monaten und einer Geld­strafe bestraft. Der tatsäch­li­chen Eigen­tümer oder Heraus­geber des Mediums, mit dem die Hand­lungen der vorhe­rigen Absätze vorge­nommen wurden, werden mit derselben Strafe bestraft.“

Die Jour­na­lis­ten­ge­werk­schaft sieht sich nun einer neuen Bedro­hung ausge­setzt. Fortan liegt es in rich­ter­li­cher Hand, ob eine Meldung als Falsch­mel­dung zu werten ist.

02.10.2021

Ein Bild der Heuchelei: SPD-Impf­hys­te­riker pfeifen selber auf Masken

Bedurfte es noch eines Beweises, dass der uns aufok­troy­ierte Maskenzwang mit Gesund­heits­vor­sorge etwas genauso viel gemein hat, wie die Prima­bal­le­rina des Bolschoi Thea­ters mit einem Elefanten, die Bundes­tags­ab­ge­ord­neten der jetzt stärksten Partei in Deutsch­land haben ihn erbracht.

Dieselben Typen, die kein Problem damit haben, selbst Kinder (die bekannt­lich von den Folgen der soge­nannten „Pandemie“ über­haupt nicht betroffen sind) per maskenzwang zu diszi­pli­nieren, haben kein Problem damit, selbst im Bundestag, wo bekannt­lich Maskenzwang herrscht, exakt auf die Maßnahme zu verzichten, die sie gerade selber verlän­gert haben.

Derar­tige Unge­heu­er­lich sind in einer Demo­kratie leider möglich, wenn es genug Leute gibt, die solchen Figuren bei Wahlen ihre Stimme geben. Hier paart sich Naivität und Dumm­heit mit Charak­ter­lo­sig­keit und korrupter Schä­big­keit. Viedeo:

01.10.2021

Spahns „Impf-Akti­ons­woche“ ein teurer Flopp: Millionen Euro für nichts

Während Rentner trotz­jah­re­langer Arbeit mit ein paar hundert Euro über die Runden kommen müssen, werden für das schmack­haft Machen der expe­ri­men­tellen Impfungen Unsummen verschleu­dert. Jüngstes Beispiel: Ein „bundes­weite Impf­ak­ti­ons­woche“ verschlang satte 5,726 Mio. Euro die allein das Spahn-Minis­te­rium ausgab, um die Aktion unter #Hier­Wird­Ge­impft zu bewerben. Das Resultat war ein Flapp der den Nega­tiv­trend gerade mal stoppte und gerade mal für eine kleine Anzahl zusätz­lich Geimpfter im Vergleich zu Vorwoche sorgte: zum Preis von 1039 Euro pro zusätz­li­cher Erst-Impfung.

Dabei sind die Aufwen­dungen für Impf­stoff, medi­zi­ni­sches Personal und Impf-Ärzte noch gar nicht einge­rechnet. Die Werbe­kosten der Hunderten Initia­toren der Impf-Akti­on­woche eben­falls nicht, berichtet BILD.





30.09.2021

Nach Tod einer 20-Jährigen: Slowe­nien setzt Impfungen mit Johnson & Johnson aus

SLOWENIEN – Nach dem Tod einer jungen Frau nach Verab­rei­chung des Corona-Impf­stoffs von Johnson & Johnson gab Gesund­heits­mi­nister Janez Poklukar am Mitt­woch bekannt, dass Slowe­nien das Mittel nicht mehr einsetzen wird, bis geklärt ist, ob ein ursäch­li­cher Zusam­men­hang besteht. Die 20-jährige Frau war im zeit­li­chen Zusam­men­hang mit der Impfung verstorben. Sie habe Blut­ge­rinnsel und Blutungen im Gehirn gehabt, die Ärzte hätten ihr nicht mehr helfen können, zitiert die Nach­rich­ten­agentur STA den Neuro­logen Igor Rigler aus Laibach.

29.09.2021

Impf­stroff von Johnsen und Johnsen nur mehr für über 60-Jährige empfohlen

Die Stän­dige Impf­kom­mis­sion (STIKO) empfiehlt den Vektor­i­mpf­stoff von Johnson & Johnson und Astra­Ze­neca nur für Menschen ab 60 Jahren. Bei ihnen falle aufgrund des höheren Todes­ri­sikos durch Covid-19 die Abwä­gung von Nutzen und Risiko eindeutig zugunsten der Impfung aus, so die Begrün­dung der Stiko. Erwach­sene unter 60 Jahren können sich in Deutsch­land aber mit diesen Mitteln impfen lassen, wenn sie es wünschen, heißt es weiter.

28.09.2021

Perso­nal­mangel in Mulhouse-Krank­ein­haus weil 169 unge­impfte Mitar­beiter gefeuert wurden – und wech­selt in den Krisenmodus

ELSASS – Seit Mitte September muss das Gesund­heits­per­sonal in Frank­reich zwin­gend geimpft sein. Wer der Pflicht nicht nach­kommt, muss gehen. Im Elsass führt dies zu Problemen.

Andert­halb Jahre nach der ersten Coro­na­welle, die Mulhouse beson­ders hart getroffen hatte, sind die Kran­ken­häuser der elsäs­si­schen Stadt und ihres Umlands wieder in einem Krisen­modus – diesmal ist der Grund jedoch Personalmangel.

Grund für die kriti­sche Lage ist diesmal nicht etwa eine stark stei­gende Zahl an Covid-Pati­enten, sondern der abrupt gesun­kene Perso­nal­be­stand: 169 Mitar­beiter der Kran­ken­haus­gruppe wurden frei­ge­stellt, weil sie dem in Frank­reich geltenden Impfob­li­ga­to­rium keine Folge leis­teten, berichtet tageszeiger.ch.

27.09.2021

Israel: Vierte (!) Impfung im Anmarsch – endloses Nachimpfen angekündigt

Einmal mehr scheint sich gleich zwei „Verschwö­rungs­theo­rien“ zu bewahr­heiten: nämlich, dass Geimpfte wie Junkies ständig an der Nadel hängen werden und dass die Ankün­di­gung, die „Pandemie“ werde nach entspre­chender „Durch­imp­fung“ der Bevöl­ke­rung vorbei sein. Das verkündet nicht irgendwer, sondern Dr. Salman Zarka der auch als Israels „Covid-Zar“ bezeichnet wird, berichtet blick.ch.

„Das ist unser Leben von jetzt an“

Nachdem beim „Impf­welt­meister“ Israel der Impf­flopp offen­sicht­lich wurde (siehe unseren Bericht hier vom ….) wurde dort als erstes Land die dritte Coro­na­virus-Impfung einge­führt und man spricht jetzt bereits von einer weiteren Impf­la­dung. „Das ist unser Leben von jetzt an“, so Israels Coro­na­virus-Chef­be­auf­tragter. Er rechnet damit, dass „Booster“-Shots „einmal im Jahr oder alle fünf bis sechs Monate“ vorge­nommen werden müssen.

„Mit neuen Corona-Vari­anten Schritt halten“

2,5 Millionen Israelis haben bereits eine dritte Booster-Imfpung erhalten und nun sagt Zarka: Die Bevöl­ke­rung soll sich bereits auf eine vierte Impfung vorbe­reiten. Dies erwähnte der Doktor am Samstag im Gespräch mit dem öffent­li­chem Radio­sender Kan um mit neuen Vari­anten des Coro­na­virus Schritt zu halten. Damit dürfte Israel, das bereits das erste Land war, das drei Injek­tionen für erfor­der­lich hielt, auch als erste Nation eine vierte Covid-Impfungen verabreichen.

Die „Pandemie“ – eine never ending story

Zarka wört­lich:

„Ange­sichts der Tatsache, dass das Virus hier ist und bleiben wird, müssen wir uns auch auf die vierte Impfung vorbe­reiten, Das ist unser Leben von nun an, in Wellen.“

Komisch, dass die Covid-„Pandemie“ die erste Seuche in der Mensch­heits­ge­schichte sein wird, die nie zu Ende gehen soll. Und noch komi­scher, dass man das jetzt bereits weiß.

Das behaup­teten bis vor kurzem nur die „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“, nicht weil sie an eine nie aufhö­renden Epidemie glauben, sondern weil sie die teuf­li­sche Absicht der Nutz­nießer und Draht­zieher dieser hoch­ge­spielten „Pandemie“ durch­schauten. Und die sieht eben vor, dass die Milli­arden-Abzocke und der Abbau der Bürger­rechte weiter gehen wird.

26.09.2021

Long Covid ist über­trieben und oft etwas anderes, sagt Oxford-Professorin

Langes Covid ist „über­trieben“, und viele Menschen, die glauben, es zu haben, leiden in Wirk­lich­keit an etwas anderem, so ein medi­zi­ni­scher Experte, berichtet die TIMES.

Professor Sir John Bell, Regius-Professor für Medizin an der Univer­sität Oxford, sagte, dass das lange Covid „kompli­zierter ist, als die Leute annehmen“ und dass „die Inzi­denz viel, viel nied­riger ist, als die Leute ange­nommen haben“.

Seine Kommen­tare folgen auf Daten des Office for National Statis­tics (ONS), die darauf hindeuten, dass die Hälfte der Menschen, die an langem Covid leiden, es viel­leicht gar nicht haben.

„Sobald man anfängt, rich­tige epide­mio­lo­gi­sche Studien durch­zu­führen, stellt man fest, dass die Inzi­denz viel, viel nied­riger ist, als die Leute ange­nommen haben“, sagte Bell gegen­über Times Radio.

Quelle: thetimes.co.uk

25.09.2021

„Impf­pass­kon­trollen“: Über­falls­ar­tige Poli­zei­raz­zien samt Schi­kanen in Wiener Lokalen

Das gab es nicht einmal in den graus­lichsten Dikta­turen Europas: Lokale werden per Razzia über­falls­artig von Poli­zei­trupps „besucht“ um die Corona-Taug­lich­keit der Besu­cher zu „über­prüfen“.

„Schluss mit lustig“

Unter der Über­schrift „Schwer­punkt­kon­trollen – Jetzt macht die Polizei jagt auf falsche Impf­pässe“ berichtet OE24.at, dass „seit Donnerstag Schluss mit lustig“ sei und dass die Polizei „gegen gefälschte“ Impf­aus­weise vorgehe. In der Praxis sieht das dann so aus, dass „15 Poli­zisten der Bereit­schafts­ein­heit und Beamte von MA 15 und Marktamt nahmen ein Lokal nach dem nächsten unter die Lupe.“ Selbst Personen die alleine im freien saßen wurden schi­ka­niert und das, während in U‑Bahnen die Leute wie Ölsar­dinen neben­ein­ander gereiht sind, ohne dass deshalb Lebens­ge­fahr-Panik ausbricht.

Laut Angeben der genannten Zeitung, reagierten die Wirte unter­schied­lich. Einer zeigt sich empört:

„Wie schaut das denn aus. Als wären ich und meine Gäste Terro­risten“, schimpfte einer der Wirte, während andere angeb­lich Verständnis zeigen: „Es gehört viel mehr kontrol­liert. Es gibt zu viele schwarze Schafe, wegen denen wir dann wieder zusperren müssen.“

Der Denk­fehler der Wirtin: Nicht wegen der „schwarzen Schafe“ müssen „man wieder zusperren“, sondern wegen einem Regime, das gesunde Bürger als Gefahr einstuft, die ihrer Unge­fähr­lich­keit unter Beweis stellen müssen. Und das mit Methoden, die die Leute animieren soll, der Einfach­heit halber an einem Impf­ex­pe­ri­ment teil­zu­nehmen, dessen Ausgang mehr als unge­wiss ist.

23.09.2021

Öster­reich: Volks­be­gehren „Impf­pflicht: Striktes NEIN!“

Noch bis Montag, den 27. September kann man in Öster­reich das Volks­be­gehren gegen die Impf­pflicht unter­zeichnen. Landes­weit kann man in den Rat- & Amts­häu­sern, Magis­trats- & Gemein­de­äm­tern oder Online mit der Handy-Signatur seine Stimme gegen den Impf­zwang erheben.

Das Volks­be­gehren hat folgenden Wortlaut:

„Impfen ist ein Eingriff in die körper­liche Unver­sehrt­heit und eine höchst­per­sön­liche Entschei­dung. Weder Corona (COVID-19) noch andere Ereig­nisse recht­fer­tigen einen Zwang zu Impfungen.

Der Bundes­ver­fas­sungs­ge­setz­geber möge daher eine Impf­pflicht verbieten und jegliche Art der Diskri­mi­nie­rung von Menschen ohne Impfung verhin­dern. Impfen muss frei­willig bleiben! Für Minder­jäh­rige entscheiden die Erziehungsberechtigten.

Meine Gesund­heit, mein Recht: Impf­pflicht NEIN!“

Auch wenn es kaum etwas ändern wird, da die Stimme der Bürger von den Regie­rungen schon längst nicht mehr gehört wird, so kann man damit doch ein Zeichen setzen um zu zeigen, dass sich nicht alle Öster­rei­cher jeden Schritt in eine Diktatur völlig wider­spruchslos gefallen lassen. Wichtig ist die Stimme gegen den Impf­zwang auch deshalb weil zur selben Zeit auch ein Volks­be­gehren FÜR eine Impf­pflicht läuft, die nicht eine Stim­men­mehr­heit errei­chen sollte.

Quelle: Öster­rei­chi­sches Innenministerium

22.09.2021

Kompletter Haar­aus­fall nach Corona-Impfung

Einer jungem Japa­nerin begannen einen Tag nach der Injek­tion des Impf­stoffs COVID-19 von Moderna die Haare auszu­fallen. Einen Monat später war sie fast völlig kahl, wie eine chine­si­sche Nach­rich­ten­quelle berichtet.

Mehr als 800 Menschen haben dem Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) der US-Regie­rung Haar­aus­fall und Alopezie nach COVID-19-Impfungen gemeldet. In Vigi­Base, der globalen Daten­bank der WHO über gemel­dete poten­zi­elle Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln, wurden 1693 Berichte über auto­im­mune Alopezie regis­triert, die meisten davon aus den USA und Europa.

Arg erwischt hat es auch einen 51-jährigen Kali­for­nier. Der Mann schil­dert die Folgen der „Immu­ni­sie­rung“ im National Vaccine Infor­ma­tion Center wie folgt:

„Ich habe kompletten Haar­aus­fall am ganzen Körper. Kopf/Kopfhaut, Augen­brauen, Wimpern, Nasen­haare, Schnurr­bart, einige Achsel­haare, Brust­haare, Scham-/Leis­ten­haare, Arme/Beine. 1. DEPRESSION/ Trau­rig­keit ohne Kopf­haare, Augen­brauen, Wimpern. Drama­ti­sche Verän­de­rung der Iden­tität. Meine Familie/Freunde/Patienten denken, dass ich Krebs habe, weil ich einen Chemo-Kopf habe. 2. Reizung der Augen, der Nase und des Rachens, weil ich keine Wimpern oder Nasen­haare habe. Tränende Augen und Augen­emp­find­lich­keit aufgrund von Staub in der Umge­bung, verstopfte Nase und Reizung aufgrund fehlender Nasenhaaren.“

Haupt­sache die beiden Opfer sind jetzt „immu­ni­siert“.

21.09.2021

Corona-Wahn­sinn: Gene­sene Schüler falsch positiv getestet – ganze Klasse trotzdem in Quaran­täne, außer den beiden erneut getesteten

Deut­li­cher kann wohl der ganze Irrsinn rund um das Schi­ka­nieren von Schü­lern in der soge­nannten “Pandemie“ vorge­führt werden: In Wien wurde in einer Schul­klasse zwei Schüler positiv getestet. Aufgrund der Tatsache, dass die beiden genesen waren, wurde der Test wieder­holt. Der zweite Test, auf Anre­gung der Mutter einer der „Posi­tiven“, verlief dann erwar­tungs­gemäß negativ, berichtet krone.at.

Wer nun glaubt, die Sache wäre dann vom Tisch, hat aller­dings nicht mit offen­sicht­lich Verrückten gerechnet. Denn nun wurden die negativ getes­teten, gene­senen Schüler, von der Quaran­täne befreit, die rest­li­chen 22 Schüler, die zuvor alle negativ waren, aller­dings nicht.

Der Fall sollte seinen medi­zi­ni­schen Charakter jedoch nicht verlieren: Fach­kun­dige Psycho­the­ra­peuten sollten sich hier wohl um die Entschei­dungs­träger kümmern, die eine derar­tige Kasper­li­arde zu verant­worten haben.

20.09.2021

US-Arznei­mit­tel­be­hörde lehnt Auffri­schungs­imp­fungen für junge Menschen ab

USA – Nach einer stun­den­langen Sitzung am Freitag hat das Exper­ten­gre­mium der US-Arznei­mit­tel­be­hörde FDA eine Entschei­dung getroffen: Der Antrag auf Geneh­mi­gung von Auffri­schungs-Impfungen mit dem Pfizer-Vakzin für alle Personen ab 16 Jahren sechs Monate nach der zweiten Impf­dosis wurde abge­lehnt. Das Gremium bezwei­felte die Sicher­heit der von Joe Biden forcierten dritten Impf­dosis bei jungen Menschen, berichtet report24.news. Für Personen ab 65 Jahren sowie Risi­ko­pa­ti­enten empfahlen sie die dritte Dosis zwar, für flächen­de­ckende „Booster-Shots“ sei die Daten­lage jedoch zu schlecht.

19.08.2021

Alarm in Israel: Infarkte und Herz­still­stände bei jüngeren Geimpften explodieren

Auf der Basis einer kürz­lich erschie­nenen Studie gab Professor Retsef Levi von der Sloan School of Manage­ment am welt­be­rühmten MIT in Massa­chu­setts (USA) bekannt, dass es zu immer schwer­wie­genden Impf­folgen und –schäden als Folge von Covid Impfungen in Israel kommt. mit klini­scher oder sogar inten­siv­me­di­zi­ni­scher Rele­vanz kommt.

So wurden beim „Impf­welt­meister“ (80% der Bevöl­ke­rung wurde dort mindesten einmal geimpft) bei den 16–29-jährigen Geimpften ein 25-prozen­tiger Anstieg der Fälle von Herz­still­stand und Herz­in­farkten regis­triert. Bei geimpften Frauen in der Alters­gruppe 20–29 Jahre nahmen die Herz­in­farkte sogar um 83,6 Prozent zu. Der von Levi zitierten Studie zufolge steht dieser Anstieg in einem „eindeu­tigen Zusam­men­hang“ mit der Impf­kam­pagne. Kolla­te­ral­schäden und von der Corona-Politik in Kauf genom­mene „Neben­wir­kungen“ sind ein Arbeits­schwer­punkt des MIT-Medi­zin­sta­tis­ti­kers Levi, der dies­be­züg­lich als inter­na­tio­nale Kapa­zität gilt, berichtet report24.news.

18.09.2021

Spür­hunde sollen jetzt bei Veran­stal­tungen Corona-Infi­zierte erschnüffeln

Erst­mals in Deutsch­land sollen Corona-Spür­hunde im Praxis­ein­satz für ein Forschungs­pro­jekt in Hannover zum Einsatz kommen.

Das Vorhaben liest sich dermaßen aben­teu­er­lich, dass wir, um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern, Auszüge aus einem Artikel von t‑online.de hier wört­lich wiedergeben:

„Jeder Besu­cher muss beim Einlass Schweiß­proben abgeben, indem er oder sie mit einem Wattepad über die Armbeuge streicht – dort gibt es am wenigsten Fremd­ge­ruch, wie Volk sagt. Beim ersten Konzert mit 500 Besu­chern sollten fünf bis sechs Hunde im Einsatz sein. Bei den folgenden Konzerten steigen die Besu­cher­zahlen nach und nach auf bis zu 1500 – und immer mehr Corona-Regeln entfallen. Beim letzten Konzert müssen nicht einmal mehr Masken getragen werden.

Dabei sein dürfen jedoch in jedem Fall nur Menschen, die sich am glei­chen Tag in einem Schnell­test­zen­trum in Hannover haben testen lassen: Dort werden zwei Abstriche für Antigen-Schnell­tests und PCR-Tests sowie eben­falls eine Schweiß­probe für die Hunde entnommen. Anschlie­ßend werden Tests und Ergeb­nisse von Geruchs­proben verglichen.“

17.09.2021

Öster­reich: Regie­rung-Kurz will Impf­ver­wei­ge­rern Arbeits­lo­sen­geld streichen

Öster­reichs Arbeits­mi­nister Martin Kocher (ÖVP) und der Arbeits­markt-Services (AMS)-Geschäftsführer Johannes Kopf lassen einmal mehr mit Schi­kanen gegen Arbeits­lose aufhor­chen. Jetzt wollen sie Arbeits­su­chenden, die sich für einen ange­bo­tenen Job nicht impfen lassen das Arbeits­lo­sen­geld streichen.

Weiter Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahme

Nachdem der AMS-Chef bereits mit seinen Forde­rungen nach einem Nebenjob-Ende für Arbeits­lose und dass man auch „an den Pensi­ons­schrauben drehen“ sollte Wellen geschlagen hat, will er einmal mehr den Arbeits­su­chenden die Daumen­schrauben anziehen.

Nachdem Viele ihren Job wegen der über­bor­denden Corona-Maßnahmen verloren haben sollen diese jetzt noch einmal diszi­pli­niert und zur Impfung gezwungen werden, andern­falls Einigen davon wohl der komplette Bank­rott drohen würde. Es geht der türkisen Regie­rung also einmal mehr nur darum die Bevöl­ke­rung zu unter­drü­cken und deren Rechte scheib­chen­weise weiter zu beschneiden.

Arbeits­mi­nister Kocher hat das AMS per Erlass angewiesen:

„Wer eine Bewer­bung verwei­gert oder eine Stelle ablehnt, weil dafür eine Impfung verpflich­tend ist, dem kann das Arbeits­lo­sen­geld bis zu sechs Wochen lang gestri­chen werden.“

Auch wenn das Arbeits­lo­senamt den Impf­status von Jobsu­chenden nicht aktiv abfragt, so wird ihnen das Arbeits­lo­sen­geld gesperrt wenn ein Arbeit­geber meldet, dass der ange­bo­tene Job abge­lehnt wurde, weil er vom Bewerber eine Impfung fordert. Fordern kann er diese Impfung einfach mit dem Verweis er will das, damit sein Betrieb unge­hin­dert weiter­läuft und ein Unge­impfter wäre ein Risi­ko­faktor für das Unter­nehmen – aus welchen Gründen auch immer. Also wieder einmal ein Gummi­pa­ra­graph der alle Schi­kanen möglich macht. Aber dass das AMS nicht die Inter­essen ihrer Kunden, der Jobsu­chenden, vertritt sondern nur daran inter­es­siert ist möglichst viele Zahlungen zu verhin­dern ist Arbeits­su­chenden, die mit dieser Insti­tu­tion Bekannt­schaft machen musste, schon bekannt.

16.09.2021

Singapur: Impf­flopp trotz 80-prozen­tiger „Durch­imp­fung“

Das Beispiel Singa­purs, das im vergan­genen Monat die 80-Prozent-Marke bei der Doppel­imp­fung über­schritten hat, zeigt, dass das Errei­chen ange­strebten Meilen­steins keine Garantie für eine Rück­kehr zu einem Leben wie vor der Pandemie ist.

Hier einige Fakten:

Singapur ist eines der am besten geimpften Länder der Welt mit 81 Prozent Impfquote

Doch in diesem Monat wurde die höchste tägliche Infek­ti­ons­rate seit mehr als einem Jahr verzeichnet.

seit mehr als einem Jahr verzeichnet. Ein Epide­mio­loge sagt, dass ein Impf­schutz von mindes­tens 90 Prozent gegen den Delta-Stamm erfor­der­lich ist.

gegen den Delta-Stamm erfor­der­lich ist. Der Insel­staat zögerte die Wieder­eröff­nung hinaus und führte letzte Woche einige Beschrän­kungen ein, nachdem er die höchste tägliche COVID-19-Infek­ti­ons­rate seit mehr als einem Jahr verzeichnet hatte.

Das singa­pu­ri­sche Gesund­heits­mi­nis­te­rium hat in der vergan­genen Woche gesel­liges Beisam­men­sein am Arbeits­platz verboten, nachdem es in den Kantinen und Spei­se­kam­mern der Mitar­beiter zu einer Häufung von Infek­tionen gekommen war, die vermut­lich durch das Abnehmen der Masken in den Gemein­schafts­räumen verur­sacht wurden. Trotz Impfungen?

Gan Kim Yong, der Ko-Vorsit­zende der minis­te­ri­um­s­über­grei­fenden Task Force, sagte, dass die „besorg­nis­er­re­gende“ Zunahme der Infek­tionen „wahr­schein­lich auf 2.000 neue Fälle pro Tag ansteigen wird“ und bezeich­nete die nächsten zwei bis vier Wochen als „entschei­dend“

„Selbst hohe Impf­raten helfen nicht viel“

Alex Cook, ein Experte für die Model­lie­rung von Infek­ti­ons­krank­heiten an der Natio­nalen Univer­sität von Singapur, sagte, dass sich die Lage nicht so sehr verbes­sert habe, wie wir gehofft hätten, obwohl Singapur eines der am meisten geimpften Länder der Welt sei. „Eine der wich­tigsten Lehren aus ganz Südost­asien ist, dass es unglaub­lich schwierig ist, die Ausbrei­tung von Delta zu verhin­dern, und wie Singapur zeigt, helfen selbst hohe Impf­raten nicht viel“, sagte er.

Quelle: abc.net.au

15.09.2021

Ex-Pfizer-Vize­prä­si­dent: COVID-Impf­stoffe sind „schweres Risiko“ bezüg­lich Unfrucht­bar­keit für Frauen

Seriöse und aner­kannte Wissen­schaftler wissen seit fast einem Jahr­zehnt, dass die Lipid-Nano­par­tikel, wie sie derzeit in neuar­tigen mRNA-COVID-Impf­stoffen verwendet werden, sich in den Eier­stö­cken anrei­chern und poten­ziell toxisch für die repro­duk­tive Gesund­heit sind, sagte der ehema­liger Vize­prä­si­dent und Spit­zen­for­scher von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, auf einer Konfe­renz, die von Life­Si­teNews über die Frucht­bar­keits­ge­fahren von COVID-Impf­stoffen veran­staltet wurde.

„Man sagt Ihnen nicht die Wahr­heit“, sagte Michael Yeadon, ehema­liger Vize­prä­si­dent von Pfizer und welt­weit aner­kannter Chef­wis­sen­schaftler für Atem­wegs­phar­ma­ko­logie und ‑toxi­ko­logie, der jetzt wissen­schaft­li­cher Chef­be­rater der Truth for Health Foun­da­tion ist. Yeadon weiter:

„Wenn ich darüber nach­denke, versuche ich mir vorzu­stellen, dass ich zu meinen eigenen jungen erwach­senen Töch­tern spreche, um die ich mir große Sorgen machen würde, wenn sie diese Impf­stoffe bekommen würden.“

Sowohl die mRNA-Impf­stoffe von Moderna als auch die von Pfizer verwenden spezi­elle Nano­par­ti­kel­li­pide oder Lipo­pro­teine als Träger für ihren Haupt­be­stand­teil – ein insta­biles mRNA-Protein, das die Zellen veran­lasst, das berüch­tigte Coro­na­virus-Spike-Protein zu produ­zieren und eine Immun­re­ak­tion auszulösen.

12.09.2021

Quaran­täne für 4‑Jährige – SPD-Landrat droht Eltern mit Gefängnis bei Zuwiderhandeln

Bitte halten Sie sich fest: „Geschlos­sene Anstalten drohen“

„Das Pande­mie­ge­setz gestattet es, auch kleine Kinder in Quaran­täne zu stecken. Der Landrat des Kreises Potsdam-Mittel­mark voll­zieht diese Möglich­keit im Moment mit drako­ni­scher Härte. Er lässt Väter und Mütter anschreiben und droht mit ‚zwangs­weiser Abson­de­rung in abge­schlos­sene Einrich­tungen‘. Eltern reagieren empört.“

Das hier Zitierte ist keine „Verschwö­rungs­theorie“, nein, man kann es auf focus.de nach­lesen. Dort liest man weiter:

„Aller­dings können sie als Träger des Virus durchaus andere anste­cken – weswegen auch für sie in Deutsch­land derzeit rigide Quaran­tä­ne­maß­nahmen gelten. Für Eltern bedeutet die Entschei­dung einer Gesund­heits­be­hörde, den Spröß­ling in Quaran­täne zu schi­cken, der private Ernst­fall: Sie müssen ihr Kind in der Quaran­täne versorgen, alles andere bleibt liegen, der Beruf steht hintenan.“

Man verzeihe uns, dass wir hier wört­lich aus dem FOCUS weiter zitieren. Ande­ren­falls könnte man meinen, wir verbreiten Fake-News:

„In dieser Situa­tion lässt Wolf­gang Blasig, SPD-Landrat des Kreises Potsdam-Mittel­mark derzeit Briefe an betrof­fene Eltern versenden, die in Wort­wahl, Tonfall, aber auch vom Inhalt her die Väter und Mütter so sehr empören, dass sie sich hilfe­su­chend an die Öffent­lich­keit wenden. Beispiel­haft präsen­tiert der Vater eines erst vier­jäh­rigen Mädchens einen Brief des Land­rats an ihn.“

„Ich ordne folgende Maßnahmen an: Ihr Kind wird der Beob­ach­tung unterworfen“

„Im Detail lautet der ‚Bescheid‘, der den Vater der Vier­jäh­rigen erreicht hat und der von einer „Gesund­heits­auf­se­herin“ des Land­rats unter­zeichnet ist, so:

„‚Ich ordne folgende Maßnahmen an: Ihr Kind wird der Beob­ach­tung unter­worfen. Das heißt für sie in Bezug auf ihr Kind, dass sie insbe­son­dere die erfor­der­li­chen Unter­su­chungen durch die Beauf­tragten des Fach­dienstes Gesund­heit zu dulden und den Anord­nungen des Fach­dienstes Gesund­heit Folge zu leisten haben.‘“

Gesund­heits­auf­se­herin“ droht den Eltern sogar mit Gefängnisstrafe

„‘Sollten sie den der Abson­de­rung für ihr Kind betref­fenden Anord­nungen nicht nach­kommen, so hat die Abson­de­rung zwangs­weise durch die Unter­brin­gung in einer geeig­neten abge­schlos­senen Einrich­tung zu erfolgen. Das Grund­recht der Frei­heit der Person kann in soweit einge­schränkt werden.‘ ‚Rein vorsorg­lich‘ weist die Gesund­heits­be­hörde des Land­kreises anschlie­ßend darauf hin, dass ‚Sorge­be­rech­tigte‘, die einer ‚voll­zieh­baren Anord­nung‘ zuwi­der­han­deln ‚mit Frei­heits­strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld­buße bestraft‘ werden.“

Es liege „in der Natur der Sache, dass ein enger Kontakt inner­halb der Familie zur weiteren Ausbrei­tung“ des Virus führen kann. Es liege „auf der Hand, dass eine auswär­tige Beschäf­ti­gung der Eltern kaum möglich sein dürfte“, erfährt man im genannten Magazin weiter.

11.09.2021

Trotz Bein­am­pu­ta­tion nach Covid-Impfung: Opfer wirbt jetzt für’s Impfen



Trotz „Immu­nise­rung“ mit Maske, dafür nur mit einem Bein.



Übersetzung:

„Was mir passiert ist, ist selten, also lassen Sie sich nicht abschre­cken. Ich will nicht glauben, dass es jemanden davon abhält, sich impfen zu lassen.“

Über­set­zung:

„Ein inspi­rie­render Ampu­tierter hat alle dazu aufge­rufen, sich trotz der unglaub­lich seltenen Neben­wir­kung, die ihn fast das Leben gekostet hätte, gegen Corona impfen zu lassen.“

Hier das Video:

update: Video wure inzwi­schen entfernt!

twitter.com/i/status/1434863505878958081

Anmer­kung:

Siehe auch unseren Beitrag vom 21.06.2021 (hier weiter unten) wo über einen Paral­lel­fall aus Wien berichtet wird. Das 50-jährige Impfopfer war zuvor kern­ge­sund – nach der Impfung musste ihm der Unter­schenkel ampu­tiert werden!

10.09.2021

Astra-Chef: Covid-Auffri­schungs­imp­fung mögli­cher­weise nicht nötig

Astra­Ze­neca-Chef Pascal Soriot warnt, dass der National Health Service (NHS) unnötig unter Druck geraten könnte, wenn die Einfüh­rung ohne klare Beweise beginnt Eine Auffri­schungs­imp­fung ist mögli­cher­weise nicht für alle Menschen im Verei­nigten König­reich notwendig, und eine über­stürzte landes­weite Einfüh­rung der dritten Dosis könnte den NHS zusätz­lich unter Druck setzen, so die Warnung des Chefs des Impfstoffherstellers.

In einem Beitrag für den Tele­graph erklärten Soriot und Sir Mene Pangalos, Execu­tive Vice Presi­dent von BioPhar­maceu­ti­cals R&D, dass das Verei­nigte König­reich nur „einige Wochen“ davon entfernt sei, eine endgül­tige Antwort auf die Wirk­sam­keit von zwei Dosen zu erhalten. Sie warnen:

„Eine zu schnelle Auswei­tung auf die gesamte erwach­sene Bevöl­ke­rung würde uns dieser Erkennt­nisse berauben und diese wich­tige Entschei­dung auf begrenzten Daten beruhen lassen.

Eine dritte Dosis für alle kann notwendig sein, muss es aber nicht. Die Mobi­li­sie­rung des NHS für ein Auffri­schungs­pro­gramm, das nicht notwendig ist, würde den NHS in den langen Winter­mo­naten mögli­cher­weise unnötig belasten.“

Man geht davon aus, dass der NHS plant, die Auffri­schungs­imp­fung mit dem jähr­li­chen Grip­pe­imp­fungs­pro­gramm zu kombi­nieren, das in diesem Monat anläuft.

Unter Wissen­schaft­lern herrscht jedoch Unei­nig­keit darüber, ob dieser Ansatz verfolgt werden soll. So bezeich­nete unter anderem Dr. Sunetra Gupta, Profes­sorin für theo­re­ti­sche Epide­mio­logie an der Univer­sität Oxford, eine solche Einfüh­rung als unlogisch.

Aber wenn es darum geht, großen Teilen der Bevöl­ke­rung eine dritte Impfung zu verab­rei­chen, müssen klini­sche Daten die Entschei­dungs­grund­lage sein.

Quelle: The Tele­graph | „Covid booster jab campaign may not be needed, says Astra boss“

Öster­reich: 326 Impf­durch­brüche mit schwerem Verlauf in Kärnten

Kärnten – Trotz zwei­fa­cher Impfung haben seit 1. Februar 326 Kärntner eine Corona-Erkran­kung mit schwe­rerem Verlauf durch­ma­chen müssen. Das belegen die aktu­ellen Zahlen aus den Kärntner Kran­ken­häu­sern. Quelle: 5min.at

Mit heutigem Stand sind 55,1 Prozent der Kärntner Gesamt­be­völ­ke­rung voll­im­mu­ni­siert. Von den 300.950 Personen mit voll­stän­diger Impfung mussten seit dem 1. Feber 2021 dennoch 326 eine Corona-Erkran­kung mit schwe­rerem Verlauf durchmachen.

09.09.2021

Keine Lohn­fort­zah­lung für Unge­impfte in mehreren Bundesländern

In mehreren Bundes­län­dern gibt es Pläne, die Lohn­fort­zah­lung für Menschen einzu­stellen, die eine Impfung verwei­gern und in Quaran­täne müssen, berichtet tagesschau.de. Die Allge­mein­heit müsse nicht für diese Kosten aufkommen, so das Argument.

In Baden-Würt­tem­berg:

Das Ende der Lohn­fort­zah­lung für Unge­impfte ab 15. September schon beschlossen. „Wir gehen davon aus, dass bis zum 15. September jede und jeder in Baden-Würt­tem­berg die Möglich­keit für eine Impfung hatte“, sagte der Amts­chef des Sozial- und Gesund­heits­mi­nis­te­riums, Uwe Lahl. Wer das Impf­an­gebot dennoch frei­willig verstrei­chen lässt, muss damit rechnen, für den quaran­tä­ne­be­dingt erlit­tenen Verdienst­aus­fall später keine Entschä­di­gung mehr zu erhalten.

Rhein­land-Pfalz:

Wer nicht gegen Corona geimpft ist und eine behörd­liche Anwei­sung zur Quaran­täne erhält, hat ab Oktober keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung.

Bayern:

Gesund­heits­mi­nister Klaus Holet­schek sagte der Zeitung, wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesund­heit­li­chen Gründe dagegen sprä­chen, habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf eine Erstat­tung des Verdienst­aus­falls. Dann könne es „nicht sein, dass die Gemein­schaft dafür zahlen muss“, berichtet die Süddeut­sche Zeitung.

Nieder­sachsen:

Gesund­heits­mi­nis­terin Daniela Berens sagte der „SZ“, ihr Ressort werde eine Einstel­lung der Zahlungen ab Mitte Oktober prüfen, schließ­lich habe bis dahin „wirk­lich jede und jeder ein Impf­an­gebot erhalten“.

Auch in Hessen und Meck­len­burg-Vorpom­mern gebe es Über­le­gungen in diese Rich­tung, die Tagesschau.

08.09.2021

Impf­terror: Jetzt sollen auch Klein­kinder und Babys drankommen

BERLIN – Der Kinder­arzt Florian Hoff­mann rechnet damit, dass es ab 2022 einen Corona-Impf­stoff für Säug­linge geben wird:

„Wir gehen fest davon aus, dass es ab kommendem Jahr Impf­stoffe für alle Alters­klassen geben wird, sogar zuge­lassen bis hin zu Neugeborenen“,



Das sagte der Gene­ral­se­kretär der Deut­schen Inter­dis­zi­pli­nären Verei­ni­gung für Intensiv- und Notfall­me­dizin (DIVI) im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Medi­en­gruppe. Aktuell liefen bereits entspre­chende Studien der Hersteller Bion­tech und Moderna, zum Teil sogar mit Säug­lingen. Einen Impf­stoff für Kinder unter zwölf Jahren erwarte er bereits Ende 2021, berichtet die Gießener Allge­meine.

www.giessener-allgemeine.de/politik/coronavirus-impfungen-impstoff-kinder-unter-12-baby-saeugling-prognose-2022-kinderarzt-zr-90956421.html

Nachdem nun von einem Corona-Impf­stoff für jüngere Kinder bis hin zu Babys die Rede ist, bedeutet dies jedoch nicht, dass die Hersteller ein neues Vakzin entwi­ckeln. Auch wer noch keine zwölf Jahre alt ist, soll den Impf­stoff bekommen, der auch Erwach­sene gegen Sars-CoV‑2 verab­reicht wird. Hoff­mann beru­higt: Bei den expe­ri­men­tellen Impfungen dürfte die Impf­stoff­dosis ange­passt werden – abge­stimmt auf Körper­größe und Immun­system der bedau­erns­werten Versuchskaninchen.

Rosen­heim: Einschrän­kungen auch für Geimpfte

ROSENHEIM – Nein, einen Lock­down für Geimpfte solle es nicht mehr geben. Das wurden einige Poli­tiker in den vergan­genen Tagen nicht müde zu betonen. Doch in Rosen­heim machten die Neuin­fek­tionen auch Einschrän­kungen für Gene­sene und Geimpfte nötig, berichtet nordbayern.de.

Anm.: Warum machen Neuin­fek­tionen Einschrän­kungen auch für Geimpfte nötig? Sind die nicht „immu­ni­siert“?

05.09.2021

Alle geimpft: 20 Corona Fälle in Inns­bru­cker Alten­heim­heim – zwei Opfer in Krankenhausbehandlung

Im Inns­bru­cker Wohn- und Pfle­ge­heim St. Josef am Inn ist es zu einem Corona-Cluster gekommen, berichten die Salz­burger Nach­richten. Bei 16 Personen – darunter zwölf Bewohner, drei Mitar­beiter und eine externe Person – wurde die Infek­tion bereits mittels PCR-Test bestä­tigt. Bei vier weiteren Personen müsse nach einem posi­tiven Antigen-Test eben­falls von einer Infek­tion ausge­gangen werden, hier würde die PCR-Bestä­ti­gung aller­dings noch ausstehen, teilte das Land am Samstag mit. Alle Betrof­fenen sind geimpft. Zwei der Betrof­fenen sind in Krankenhausbehandlung.

„Impf­wir­kung lässt bei älteren Personen schneller nach“

Das Impf­ex­pe­ri­ment welches offen­sicht­lich in die Hose ging, soll nun mit einem „dritten Stich“ seine Fort­set­zung finden. „Unter Berück­sich­ti­gung aktu­ellster Studien, die belegen, dass die Impf­wir­kung bei älteren Personen im Vergleich schneller nach­lässt, beginnen wir in Tirol jetzt bereits die dritte Impfung bei dieser Gruppe“, so Michael Fank­hauser vom Corona-Einsatz­stab des Landes. Womit die von „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ schon vor Monaten postu­lierte Prophe­zeiung, dass „Immu­ni­sierte“ ständig nach­ge­impft werden müssen, sich einmal mehr erfüllte.

04.09.2021

Inten­siv­bet­ten­abbau geht in der „Pandemie“ konstant weiter um einen Betten­not­stand zu simulieren

Nachdem das Lügen­ge­bäude rund um die angeb­liche Wirk­sam­keit der Covid-Impfungen gerade am Zusam­men­bre­chen ist und prak­tisch keine Veran­las­sung besteht, die Bevöl­ke­rung weiter mit über­flüs­sigen Maßnahmen zu diszi­pli­nieren, versucht man, um Panik und Angst zu verbreiten als letzte Hoff­nung jetzt von über­las­teten Inten­siv­sta­tionen in Kran­ken­häu­sern zu sprechen.

Gäbe es wirk­lich einen tödliche Pandemie, wäre es wohl grob fahr­lässig, ausge­rechnet jetzt Inten­siv­betten anstatt auszu­bauen, weiter zu redu­zieren. Und ganau das passiert seit Beginn der soge­nannten Pandemie. Das sollte auch dem Naivsten einleuchten.

Um nicht, wie Poli­tiker und die von ihnen abhän­gigen Medien sinnlos herum­zu­fa­bu­lieren, wollen wir einmal mehr die Zahlen spre­chen zu lassen. Wohl in der Hoff­nung, dass zumin­dest dieje­nigen, die Statis­tiken sinn­erfas­send begreifen können, sich ihren Reim daraus machen. Blöd­leute mögen sich weiter einschüch­tern und sich ihre Gratis-Brat­wurst schme­cken lassen.

Die hier gezeigten Screen­shots vom intensivstationen.net spre­chen für sich:

Anmer­kung: Man sieht, dass auch die redu­zierten Inten­siv­betten etwa zu 80% ausge­lastet sind. Gäbe es keine Reduk­tion, würde die Kurve in der oberen Tabelle sogar sinken.

Zum besseren Verständnis hier noch eine Statistik von de.statista.com:

Anmer­kung: Man sieht, dass die meisten Inten­siv­pa­ti­enten keine Covid-fälle sind und trotz Reduk­tion noch genü­gend Reserven da sind. Wozu also die Panikmache?

03.09.2021

Wegen „Auffri­schungs­imp­fungen“: Rück­tritt zweier hoch­ran­giger FDA-Direktoren



Zum Glück gibt es noch verant­wor­tungs­volle Personen, deren Gewissen es nicht zulässt, an de, Impf­ex­pe­ri­ment mit fatalen Folgen noch länger mitzu­ar­beiten. Marion Gruber, Direk­torin des Office of Vaccines Rese­arch & Review der U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA), und der stell­ver­tre­tende Direktor Phil Krause gaben bekannt, die Behörde verlassen. Ihr Ausscheiden erfolgt zu einem Zeit­punkt, an dem die Biden-Regie­rung sich darauf vorbe­reitet, der Öffent­lich­keit Covid-Impf­stoff-Auffri­schungs­imp­fungen anzu­bieten. Die Beamten waren Berichten zufolge frus­triert darüber, dass das Weiße Haus der U.S.-Behörde bei Auffri­schungs­imp­fungen überging.

Auffri­schungs­imp­fungen sollen im Schnell­ver­fahren durch­ge­zogen werden

Neben diesen beiden anstän­digen Leuten, halten ein Reihe von Gesund­heits­ex­perten die Verab­rei­chungen den „Booster-Shots“ für verfrüht und poli­tisch moti­viert, vor allem weil die FDA die Prüfung der Daten zu den Auffri­schungs­imp­fungen noch nicht abge­schlossen hat.

Auf die Frage, ob die Abgänge das Vertrauen in die FDA beein­träch­tigen werden, sagte Jeff Zients, Covid-Guru im Weißen Haus, dass die Entschei­dung, mit den Auffri­schungs­imp­fungen zu beginnen, von „hoch­ran­gigen Gesund­heits­be­amten“ getroffen wurde, darunter auch die amtie­rende FDA-Kommis­sarin Dr. Janet Woodcock.

Auf Auffri­schungs­imp­fungen „vorzu­be­reiten“

„Wie unsere medi­zi­ni­schen Experten nach Prüfung aller verfüg­baren Daten darge­legt haben, ist es nach ihrem klini­schen Urteil an der Zeit, die Ameri­kaner auf eine Auffri­schungs­imp­fung vorzu­be­reiten“, sagte er wiecnbc.com berichtet.

Das gleich Programm läuft übri­gens auch bei uns und straft alle jene Lügen die noch vor ein paar Monaten die weit­ge­hende Wirkungs­lo­sig­keit der Covid-Impfungen leug­neten (siehe Israel – Beitrag gleich hier darunter) und uns vorlogen, dass die soge­nannte „Pandemie“ bald vorüber sein werde, wenn man sich nur brav „immu­ni­sieren“ lässt.

02.09.2021

Impf­terror: Jetzt will man sich sogar an Säug­lingen vergreifen

Wenn das nicht dem Fass den Boden einschlägt, was dann? Jetzt will man sich sogar an Säug­lingen vergreifen. Medi­zi­ni­sche Gründe dafür gibt es wohl keine, denn in dieser Alters­gruppe ist Covid prak­tisch nicht exis­tent. Man will auf Teufel komm raus alle „durch­impfen“ um weitere Milli­arden Euro abzu­greifen. Und die Politik samt den abhän­gigen Medien spielt da natür­lich mit.

Um nicht in Verdacht zu geraten, hier Fake-News zu verbreiten und auch um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern zitieren wir hier t‑online.de:

„Der Gene­ral­se­kretär der Deut­schen Inter­dis­zi­pli­nären Verei­ni­gung für Intensiv- und Notfall­me­dizin (DIVI), Florian Hoff­mann, rechnet ab 2022 mit Impf­stoffen auch für Säug­linge. ‚Wir gehen fest davon aus, dass es ab kommendem Jahr Impf­stoffe für alle Alters­klassen geben wird, sogar zuge­lassen bis hin zu Neuge­bo­renen‘, sagte der Kinder­arzt den Zeitungen der Funke-Medi­en­gruppe. Aktuell liefen verschie­dene Studien von Bion­tech und Moderna, zum Teil sogar mit Säug­lingen. Einen Impf­stoff für Kinder unter zwölf Jahren erwarte er bereits Ende dieses Jahres, so Hoff­mann. Diese Gruppe werde voraus­sicht­lich eine redu­zierte Impf­stoff­dosis bekommen.“

Kein Wunder, dass anstän­dige Menschen, die derar­tige Verbre­chen nicht mehr dulden wollen (bzw. ertragen können), von skru­pel­losen Poli­ti­kern und deren gekauften Pres­sti­tu­ierten massiv mit allen Mitteln bekämpft und sogar krimi­na­li­siert werden. Und das vor dem Hinter­grund des mitt­ler­weile offen­sicht­li­chen Schei­terns der Impf­maß­nahmen (siehe weiter unten). Wann schreiten die Gerichte endlich ein?

01.09.2021

Israel: Täglich 10.000 Neuin­fek­tionen – Vom Impf­welt­meister zum Sorgenkind

Erst­mals seit Januar hat Israel diese Woche wieder über 10.000 Neuin­fek­tionen pro Tag gemeldet. Und dies bei einer Bevöl­ke­rungs­zahl, die unge­fähr gleich ist wie dieje­nige von Öster­reich, der Schweiz oder Schweden. Nun droht die Regie­rung damit, die Frei­heiten wieder einzu­schränken und dies trotz einer der höchsten Impf­raten der Welt. Was ist da passiert?

SRF-Nahost-Korre­spon­dentin Susanne Brunner berichtet aus dem Land des Impf­welt­meis­ters, wo immerhin 80 Prozent der „impf­fä­higen“ Bevöl­ke­rung bereits vermeint­lich „immu­ni­siert“ wurden. Brunner:

„Man hat ihnen gesagt: Impft euch, dann wird das Leben wieder normal. Vor einigen Monaten sah das Leben auch schon fast wieder normal aus. Nicht einmal mehr Masken waren Pflicht. Nun droht die Regie­rung mit einem neuen Lock­down und bringt viele Restrik­tionen zurück. Viele fragen sich deshalb: ‚Erst noch waren wir das Impf­vor­bild der Welt – nun haben wir wieder Tausende von Anste­ckungen. Was ist da los?

Mit Frus­tra­tion und Über­druss. Einen vierten Lock­down will niemand und es wird auch heftig darüber disku­tiert. Die Regie­rung macht Druck, dass die Leute sich zum dritten Mal in weniger als einem Jahr impfen lassen. Einige fragen sich: ‚Nützt das jetzt uns oder der Phar­ma­in­dus­trie?‘ Ich habe mit Menschen disku­tiert, die finden: ‚Wir sind Versuchskaninchen.‘

Nicht­ge­impfte sollen plötz­lich Schuld am Impf­ver­sagen sein!

Was ja zu erwarten war und sicher auch bei uns dann eintreten wird, wenn das Impflü­gen­ge­bäude auch hier zusam­men­bricht, tritt natür­lich bereits in Israel ein, indem man die wenigen Unge­impften zum Sünden­bock machen will. Beispiels­weise ortho­doxe Juden von denen sich „nur“ 300.000 Leute impfen ließen. Der Rest dieser Perso­nen­gruppe vertraut in diesem Fall zurecht Jahwe mehr als der Pharmalobby.

Quaran­täne auch für Geimpfte

Hingegen haben auch die Behörden offen­sicht­lich selber das Vertrauen in den geschei­terte Impf­kam­pagne verloren. So wurden die Einrei­se­be­stim­mungen vor einigen Tagen wieder verschärft, sogar für voll­ständig Geimpfte. Die Leute sind frus­triert, nicht nur, wenn ein Lock­down kommen sollte, sondern auch, weil Verwandte und Familie nicht zuein­ander reisen können – oder nur, wenn sie Quaran­täne in Kauf nehmen, auch wenn sie geimpft sind!

Das alles scheint die Poli­tiker bei uns nicht zu scheren. Hier wird der Impf­terror weiter gnadenlos durch­ge­zogen. Die Drohungen gegen­über Impf­un­wil­ligen werden immer massiver, unge­setz­li­cher und brutaler. Wichtig ist für diese Leute offen­sicht­lich nur, dass weitere Milli­arden in die Taschen der Pharma-Indus­trie fließen. Und wer weiß noch wohin. Ein Schelm der Böseres dabei denkt.

Hier einige Statis­tiken zum Vergleich:

Neue Fälle im Israel:

Neue Fälle in Österreich:



Neue Fälle in Schweden:





Die Impf­lobby samt und die in deren Dienste stehenden Poli­tiker, sowie die abhän­gigen Medien können frei­lich nicht zugeben, dass man die Bevöl­ke­rung hinters Licht geführt hat und dass die Impfungen in der Praxis nicht nur nichts taugen, sondern wie im Fall Israel mögli­cher­weise sogar kontra­pro­duktiv sind. Aus diesem Grund führt man jetzt ins Treffen, dass die Krank­heits­ver­läufe bei Geimpften harm­loser seien, als die bei Unge­impften. Aus diesem Grund führen wir hier auch die Statis­tiken der Covid-Todes­fälle in den oben darge­stellten Ländern an. Das sind Fakten und nicht Lügen. Beginnen wir wieder mit dem „Impf­welt­meister“ Israel, dem land mit den meisten „voll­im­mu­nis­erten“:

Covid-Todes­fälle Israel:



Covid-Todes­fälle Öserreich:



Covid-Todes­fälle Schweden:





Wer jetzt noch immer den Märchen der Poli­ti­kern auf dem Leim geht, bei dem hat die einein­halb­jäh­rige Gehirn­wä­sche voll gewirkt. So jemandem ist nicht mehr zu helfen – der soll sich ruhig impfen lassen. Bon appétit beim gratis-Bratwurstessen.

31.08.2021

Baden-Würt­tem­berg: Erstes Bundes­land plant Lock­down für Ungeimpfte

Der Amts­chef im Sozi­al­mi­nis­te­rium Baden-Würt­tem­berg, der Grüne Uwe Lahl kündigt an:

„Wenn 200 bis 250 Inten­siv­betten belegt sind, erwägen wir, erste Kontakt­be­schrän­kungen für unge­impfte Erwach­sene zu erlassen.“

Laut BILD am SONNTAG erklärt Lahl auch, wie so eine grund­gest­z­wid­rige Mass­nahme aussehen könnte, ertwa „dass sich nur zwei Fami­lien treffen dürfen“.

Lock­down für Unge­impfte trotz nega­tivem Test

Ab einer Zahl von 300 Covid-Inten­siv­pa­ti­enten solle zudem 2G gelten womit Unge­impften bl auch mit nega­tivem Test der Zugang zu Restau­rants oder Konzerten verwehrt bliebe.

„Andere Regeln für Unge­impte als für Geimpfte“

Baden-Würt­tem­bergs CDU-Chef Thomas Strobl (61) erklärt gegen­über der genannten Zeitung man könne bei hohen Inzi­denzen unter den Unge­impften nicht tatenlos zusehen:

„Wenn es auf die Inten­siv­sta­tionen durch­schlägt, muss man handeln. Es wäre falsch, dann alle in Mithaf­tung zu nehmen, auch die Geimpften – deshalb wird es für Unge­impfte andere Regeln geben als für Geimpfte.“

Auch Bayern will mitziehen

Unter­stüt­zung für den Plan kommt aus Bayern. Gesund­heits­mi­nister Klaus Holet­schek (56, CSU) sagt, es sei richtig, schon jetzt über künf­tige Maßnahmen wie Kontakt­be­schrän­kungen nach­zu­denken, „um das Gesund­heits­system zu schützen“.

Die Herr­schaften wären gut beraten auch darüber „nach­zu­denken“, warum Gimpfte eben­falls Über­träger der Infek­tion sein können und im hohem Maße bereits jetzt schon sind. Der Autor dieser Zeilen kennt persön­lich einen solchen Fall. Ein guter Freund von ihm, der doppelt geimpft wurde, ist nicht nur selbst an Corona schwer erkrankt, sondern hat auch seine Lebens­ge­fährtin, die krank­heits­be­dingt bett­lä­gerig, ausschließ­lich Kontakt zu ihm hatte, mit Corona angesteckt.

30.08.2021

Israel: Alle sechs Monate einen „Schuss“ – sonst keinen „Impf­pass“

Wie von UNSER MITTELEUROPA bereits im April prophe­zeit (siehe Screen­shot unsers Artikel von damals), haben wir damals als „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ das Impf­de­saster in Israel unseren Lesern versucht nahe­zu­bringen. Allein, gegen die geballte Medi­en­hys­terie hatten bzw. haben wir seiner­zeit, sowie auch jetzt einen schweren Stand. Nur Leute, die gera­deaus denken können, zogen die entspre­chenden Schlüsse. Der Rest knickte wohl ein. Und ließ sich impfen. Hier ein Screen­shot der Über­schrift unseres Artikel vom 12. April 2021!:



Nun erfährt eine unsere Prophe­zei­ungen einmal mehr, auch eine für Gehirn­ge­wa­schene, eine eidruck­volle Bestä­ti­gung. So berichtet das öster­rei­chi­sche online-Magazin des Ex-Grünen Peter Pilz, zackzack.at heute, über die „Nach­bes­se­rungen“ beim „Impf­welt­meister“ Israel. Und nicht nur das. Der Verant­wor­tungs­lose Irrsinn wird auch bei uns in Deutsch­land und Öster­reich gnadenlos weiter durch­ge­zogen. Trotz besserem Wissen. Hier der Screen­shot vom genannten Portal:



Noch Fragen?

29.08.2021

Japan: Impf-Stopp wegen weiteren verun­rei­nigten Impf-Ampullen und Tod zweier Männer

Nach dem Fund von weiteren verun­rei­nigten Ampullen des Corona-Impf­stoffs von Moderna sind in der japa­ni­schen Präfektur Okinawa die Impfungen mit dem US-Vakzin ausge­setzt worden. Wie die örtli­chen Behörden am Sonntag mitteilten, erfolgte der Schritt, nachdem in einigen Ampullen „Fremd­stoffe“ fest­ge­stellt worden seien. Das Gesund­heits­mi­nis­te­rium in Tokio unter­sucht derzeit den Zusam­men­hang zwischen dem Tod zweier Männer und verun­rei­nigten Moderna-Ampullen, berichtet epochtimes.de.

Bereits am Donnerstag hatte Japan die Verwen­dung von drei ganzen Moderna-Chargen mit 1,63 Millionen Dosen des Corona-Impf­stoffs gestoppt. Bei den in Okinawa verwen­deten Impf­dosen handelte es sich Medi­en­be­richten zufolge jedoch nicht um Ampullen aus diesen Chargen.

Zwei Männer verstorben

Das japa­ni­sche Gesund­heits­mi­nis­te­rium hatte nach dem Tod von zwei Männern im Alter von 30 und 38 Jahren eine Unter­su­chung einge­leitet. Beide Männer waren kürz­lich nach ihrer zweiten Impf­dosis gestorben – die Vakzine stammten aus den später zurück­ge­zo­genen Chargen. Das Herst­reller-Unter­nehmen geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass das Herstel­lungs­pro­blem in einer der Produk­ti­ons­li­nien in der beauf­tragten Herstel­lungs­stätte in Spanien aufge­treten sei. Quelle:.

28.08.2021

Nieder­lande: Zwei Drittel (!) der Impf­todes­fälle vertuscht – Forde­rung nach sofor­tigem Impfstopp

Seit dem 21. August haben die Nieder­länder die Möglich­keit auf einer eigens vom außer­par­la­men­ta­ri­schen Corona-Unter­su­chungs­aus­schuss (BPOC202)eingerichteten Webseite Todes­fälle, gesund­heit­liche Schäden und Neben­wir­kungen melden, die sie nach dem Erhalt der Corona-Impf­stoffe erlebt haben. Binnen weniger Tage gingen drei Mal so viele Meldungen ein, wie offi­ziell ange­geben wurden.

Lesen Sie hier die Über­set­zung der Start­seite der Seite meldpuntvaccinatie.nl/:

„Will­kommen auf der Website der Vacci­na­tion Hotline.

Auf dieser Website können Sie Neben­wir­kungen und Todes­fälle melden, die nach einer Impfung mit einem der SARS-CoV-2-Impf­stoffe aufge­treten sind. Die Hotline wurde einge­richtet, weil wir sehr besorgt sind über die Regis­trie­rung von Neben­wir­kungen und Todes­fällen durch Lareb, die offi­zi­elle staat­liche Stelle, die die Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln regis­triert. Die Zahl der Meldungen über Todes­fälle, die wir erhalten haben, ist etwa dreimal so hoch wie am Lareb. Außerdem hat Lareb noch keine Angaben dazu gemacht, ob ein kausaler Zusam­men­hang zwischen den bei ihm regis­trierten Meldungen und den Impfungen fest­ge­stellt wurde.

Nach­ste­hend sehen Sie die Anzahl der von uns regis­trierten Meldungen. Es handelt sich um geprüfte Berichte: alle diese Bericht­erstatter wurden tele­fo­nisch kontak­tiert. In Wirk­lich­keit ist die Zahl der Meldungen höher, weil wir nicht alle Melde­pflich­tigen anrufen konnten. Die nach­ste­henden Zahlen werden täglich aktua­li­siert. Wenn Sie sich melden, erhalten Sie nach einer tele­fo­ni­schen Über­prü­fung Ihrer Meldung Zugang zu einem detail­lierten, von Experten ausge­ar­bei­teten Frage­bogen. Diese Experten werden Ihren Bericht bewerten. Wir werden Ihre Infor­ma­tionen vertrau­lich behan­deln. Ihre Infor­ma­tionen werden nur an unsere Experten auf anonymer Basis weitergegeben.

Auf der Grund­lage der Berichte werden diese Sach­ver­stän­digen einen Bericht erstellen, der auch in dem Eilver­fahren und dem Haupt­sa­che­ver­fahren verwendet wird, das die BPOC2020 demnächst gegen das Minis­te­rium für Gesund­heit, Wohl­fahrt und Sport einleiten wird, um eine Ausset­zung der Impfungen zu errei­chen. Die Schluss­fol­ge­rungen des Berichts werden auf dieser Website veröffentlicht.

Wir haben Lareb über diesen Bericht infor­miert. Am 9. September werden wir ein Treffen mit Lareb haben. Wir werden jedoch die Meldungen bei dieser Hotline und das Gerichts­ver­fahren gegen das Minis­te­rium für Gesund­heit, Wohl­fahrt und Sport fort­setzen, weil wir der Meinung sind, dass die Impfungen ange­sichts der Schwere der von uns gemel­deten Fälle sofort (deut­lich vor dem 9. September) ausge­setzt werden müssen, damit eine einge­hende Unter­su­chung zwischen den Meldungen und den Impfungen statt­finden kann.

Bitte beachten Sie! Wir raten Ihnen NICHT davon ab, sich (auch) bei Lareb zu melden.“ (Hervor­he­bungen durch Redaktion)

27.08.2021

Italien: Grüner Pass in Italien beschert Unge­impften die besseren Restaurantplätze

In italie­ni­schen Restau­rants benö­tigt man für das Essen drinnen einen „Grünen Pass“. Jedoch sind an schönen Tagen beson­ders die Plätze draußen begehrt. Nach immer wieder­keh­renden Schlie­ßungen seit März 2020 müssen Restau­rant­be­sitzer ihre Läden und ihre Kassen best­mög­lich wieder auffüllen. Deshalb verfrachten einige die Inhaber der Grünen Pässe bewusst nach drinnen, während jene, die keinen haben, die Plätze an der frischen Luft bekommen. Nun beschweren sich einige der Gäste mit Grünen Pässen, dass sie, obwohl sie „verant­wor­tungs­be­wusster“ waren und sich impfen ließen, in geschlos­senen Räumen sitzen müssen. Hingegen dürfen dieje­nigen, die nicht geimpft sind, die italie­ni­sche Sommer­sonne und die frische Luft an den Tischen im Freien genießen.

Darüber berich­teten mehrere Medien. Der Grüne Pass kann entweder mit einer Impfung, einer posi­tiven COVID-19-Diagnose, die in den letzten sechs Monaten durch­ge­macht worden sein muss, oder einem nega­tiven Anti­gen­test erworben werden. Ende Juli erließ die italie­ni­sche Regie­rung eine Verord­nung, wonach Gäste ihren Grünen Pass vorzeigen müssen, wenn sie in einem Restau­rant essen wollen. Er ist auch für den Zutritt zu archäo­lo­gi­schen Stätten, Turn­hallen, Thea­tern und Hallen­bä­dern erforderlich.



26.08.2021

Groß­bri­tan­nien wendet sich allmäh­lich von der Impf-Hysterie ab

Groß­bri­tan­nien ist gerade dabei, die Impf-manie durch ein medi­ka­men­töse Lösung zu ersetzen und zwar aus mehreren Gründen, wie Science­Files berichtet:

Die Impf-Manie wird, so haben wir vor Monaten vorher­ge­sagt, im Verei­nigten König­reich bald einer medi­ka­men­tösen Lösung weichen, und zwar aus mehreren Gründen:

Niemand kann ständig große Teile seiner Bevöl­ke­rung mit Booster Shots nachimpfen, weil die eigent­liche Impfung nichts taugt.

Damit nicht zu deut­lich wird, dass Regie­rungen mit ihrer Impf-Manie Milli­arden Steu­er­gelder aus dem Fenster und direkt in den Rachen von Impf-Gewinn­lern geschleu­dert haben, ist es notwendig, nicht nur eine Abkehr von der Art und Weise, wie SARS-CoV‑2 statis­tisch erfasst wird, zu voll­ziehen, sondern die Hysterie, die Erkran­kungen an COVID-19 umrankt, zu dämpfen. Ersteres wird dadurch erreicht werden, dass Tests auf sympto­ma­ti­sche Personen beschränkt werden. Letz­teres dadurch, dass ambu­lante Möglich­keiten, COVID-19 zuhause zu behan­deln, geschaffen werden, um die Kran­ken­häuser leer und die Statistik der Hospi­ta­li­sie­rung im Keller zu halten.

Zentral für diesen Ansatz, der im Verei­nigten König­reich vorbe­reitet wird (natür­lich nicht in Deutsch­land und Öster­reich) ist eine medi­ka­men­töse Lösung, die gerade von einer einge­setzten Task Force zügig voran getrieben wird.

25.8.2021

Von wegen „Pandemie vorbei für Geimpfte“: Nicht nur Masken- auch PCR-Test­pflicht bleibt

Eines der größten Musik­fes­ti­vals in Europa, das Wiener Donau­in­sel­fest, führt rigo­rose Corona-Maßnahmen für poten­ti­elle Zuschauer ein: so müssen auch voll­ständig gegen das Coro­na­virus geimpfte Personen einen nega­tiven PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

So schreibt orf.at:

„Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren darf der PCR-Test für den Zutritt auf die Insel höchs­tens 72 Stunden alt sein. Dass auch Geimpfte einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen müssen – das gilt übri­gens auch für alle am Fest Beschäf­tigten inklu­sive Künst­le­rinnen und Künstler –, erklärte man mit dem Bestreben, für alle Anwe­senden größt­mög­liche Sicher­heit bieten zu wollen. Man folge damit den Empfeh­lungen des Covid-19-Beirats unter dem Vorsitz des Medi­zi­ners Sieg­fried Meryn.“

Zur Info: noch Ende Juni (!) verkün­dete Öster­reichs Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz medi­en­wirksam (und mit einer Breit­seite gegen Umge­impfte), dass die Pandemie für „Geimpfte vorbei ist“. Davon ist aller­dings wenig bis gar nichts zu merken:

24.08.2021



Die „Neue Züri­cher Zeitung“ macht den Impf­wahn nicht mehr mit

Vor dem Hinter­grund, dass die Verspre­chungen, die den Leute vorge­logen wurden um sich impfen zu lassen, jetzt wie Seifen­blasen zerplatzen, wird es auch für die Main­stream-Medien immer schwie­riger die Impf­kam­pa­gnen mit weiteren Unwahr­heiten zu befeuern.

Nun ist es jedoch nicht so, dass die Impf-Propa­gan­disten sich bloß geirrt haben, als sie verspra­chen, dass die Geimpften wieder ein normales Leben führen werden und dass im Herbst der Spuk dann für sie vorbei sein wird. Es waren die „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ die von Anfang an prophe­zeiten, dass es sich hier um einen gewal­tigen Betrug mit „open end“ handle. Wussten das die „Expert*innen und Experten“ und Regie­renden etwa nicht?

So stürzte man sich voll ins Impf­aben­teuer, denn das Milli­ar­den­ge­schäft wollte man sich wohl nicht entgehen lassen. Und noch dreister: Jetzt, wo die armen „Versuchs­ka­nin­chen“ eine dritte Impfung brau­chen, da ihr Immun­system nicht mehr so recht funk­tio­nieren will, sollen gerade dshalb weitere Milli­arden in die Kassen von „Big Pharma“ gespült werden.

Und da wären wir schon beim Thema: Die ange­se­hene Neue Züri­cher Zeitung (NZZ) zählt zu den ersten nicht alter­na­tiven Medien die Licht ins Dunkel bringen. Und so liest man auf nzz.ch:

„Die Zuver­sicht der Anleger beruht vor allem darauf, dass Firmen wie Pfizer oder Moderna dank Auffri­schimp­fungen auch im kommenden Jahr sowie allen­falls noch länger hohe Einnahmen zufließen werden. Pfizer beispiels­weise rechnet für 2021 nun mit einem Umsatz von 33,5 Mrd. $ – nächstes Jahr lockten weitere 22 Mrd. $, prophe­zeien die Analy­tiker des Finanz­un­ter­neh­mens Bernstein.“

Recht­fer­ti­gungs­druck

Auch weitere Betrach­tungen des Arti­kels der ange­se­henen Zeitung lohnt sich:

Unter der Über­schrift „Haben die Hersteller von Impf­stoffen zu viel verspro­chen?“ erfährt man, dass „die Hersteller unter Recht­fer­ti­gungs­druck“ geraten, denn

„die bisher verab­reichten Vakzine gegen Covid-19 sind nicht mehr so wirksam, wie es zu Beginn der Massen­imp­fungen den Anschein machte.“

Und dann geht man gleich mit den falschen Propheten Hart ins Gericht. Wir zitieren wört­lich, um einer­seits den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern und ande­rer­seits nicht in Verdacht zu geraten hier Fake-News zu verbreiten:

„Der Chef des grössten ameri­ka­ni­schen Phar­ma­kon­zerns Pfizer, Albert Bourla, strotzte vor Zuver­sicht, als er im vergan­genen April im Gespräch auch mit der NZZ erklärte: Er halte es für realis­tisch, dass eine ‚Rück­kehr zum normalen Leben‘ im Spät­herbst möglich sei. ‚Wir haben das am Beispiel von Israel gesehen“, fügte er hinzu.

Von wegen Freiheit



Vier Monate später ist die Pandemie im Heiligen Land alles andere als unter Kontrolle. Es hatte welt­weit als erster Staat mit Massen­imp­fungen begonnen und beinahe ausschliess­lich auf das Vakzin der Pfizer-Gruppe und von deren deut­schem Partner Bion­tech gesetzt. Obschon inzwi­schen fast 80% der israe­li­schen Bevöl­ke­rung im Alter von über zwölf Jahren voll­ständig geimpft sind, ist die Anzahl der Neuan­ste­ckungen in den vergan­genen Wochen rapide gestiegen.“

Dann erfährt man, dass „die Behörden in Israel jüngst denn auch eine Reihe von Maßnahmen ange­ordnet haben, welche die Frei­heit der Bevöl­ke­rung einschränken.“ So müssen beispiels­weise „schon Kinder ab drei Jahren geimpft sein oder ein nega­tives Test­ergebnis vorweisen, damit sie sich an öffent­lich zugäng­li­chen Orten wie in einem Schwimmbad, einem Restau­rant oder in einem Museum aufhalten dürfen.“ Und ein neuer Lock­down steht beim „Impf­welt­meister“ bevor. Man kann auch lesen, dass Sharon Alroy, die Chefin des staat­li­chen israe­li­schen Gesund­heits­dienstes, bereits in einem Inter­view mit dem US-Fern­seh­sender CBS erklärt hatte, die Hälfte der gegen­wär­tigen Neuin­fek­tionen entfalle auf Geimpfte.

Biden hört auf Pharmaindustrie

In der Zeitung ist dann noch weiter die Rede davon, dass der Regie­rung von Joe Biden vorge­worfen werde, sich wegen der „beson­ders anste­ckenden Delta-Vari­ante von einer Angst­kam­pagne leiten zu lassen und über­mäßig auf die Phar­ma­in­dus­trie zu hören“.

Schön, dass da unsere Poli­tiker im Gegen­satz zu Biden nur das Wohl unserer Gesund­heit im Auge haben und uns deshalb eine Impf­auf­fri­schung nahe­legen. Noch dazu gegen eine Empfeh­lung der WHO. Die NZZ dazu:

„Kritik von der WHO. Auch bei der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) ist man nicht erbaut über das Vorpre­schen der USA sowie anderer Indus­trie­länder wie Israel, Gross­bri­tan­nien, Frank­reich und Deutsch­land, die planen, schon in den nächsten Wochen und Monaten im großen Stil Auffri­schimp­fungen zu verab­rei­chen. Die derzei­tige Daten­lage unter­stütze die Notwen­dig­keit dieses Schritts nicht, erklärten Vertreter der Uno-Orga­ni­sa­tion am Donnerstag an einer Medienkonferenz.“

Wenn es darum geht zu ergründen, warum denn die Impfungen derart beworben werden, meinen wir: „Follow the Money“. Dazu berichtet die NZZ eben­falls Inter­es­santes, nämlich, dass sich der Börsen­wert der Firma Moderna seit Anfang Jahr mehr als verdrei­facht hat – auf rund 150 Mrd. $. Die Anteils­eigner von Bion­tech können sich sogar über eine Vervier­fa­chung freuen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass sich nicht nur die Aktio­näre dieser Konzerne darüber freuen.

Der Artikel in der Zeitung schließt mit wenig Erbau­endem sowohl für Geimpfte, als auch für die Hersteller der expe­ri­men­tellen Impfstoffe:

„Ein Risi­ko­faktor für alle Anbieter sind zudem mögliche Spät­folgen der Impfungen. Sollten sich solche in größerer Zahl bemerkbar machen, käme die Branche erst recht unter Rechtfertigungsdruck.“



Inzwi­schen wird bei uns der Druck auf die Unge­impften massiv erhöht, sich eben­falls „immu­ni­sieren“ zu lassen. Wie lange noch?

23.08.2021

Jens Spahn droht in einer CDU-Wahl­kampf­rede: „Wir impfen Deutsch­land in die Frei­heit zurück.“



22.08.2021

Nur mehr krimi­nell: Drei Kinder nach Massen­imp­fung in Stadion tot



Rück­blick: Anfang August kündigte der Gesund­heits­mi­nister des austra­li­schen Bundes­staates New South Wales, Brad Hazzard, auf einer Pres­se­kon­fe­renz an, dass 24.000 Kinder in der Qudos Bank Arena in Sydney gegen Corona geimpft werden sollen. Die Massen­imp­fung mit den im Zuge einer Notfall­zu­las­sung auf den Markt gekom­menen Corona-Impf­stoffen soll durch die austra­li­sche Polizei über­wacht werden.

„Goldene Möglich­keit“

Hazzard forderte zunächst alle Schüler der zwölften Klassen in New South Wales auf, von dieser „goldenen“ Möglich­keit der Injek­tion des Pfizer-Impf­stoffes Gebrauch zu machen. Dies sei eine große Chance der Schüler, sich die Gold­me­daille zu sichern, ergänzte er in Anleh­nung an die Olym­pi­schen Spiele, berich­tete de.rt.com.

„Eintritts­karte in die Freiheit“

Gesagt, getan. Inzwi­schen wurde diese Ankün­di­gung auch tatsäch­lich durch­ge­zogen. Den Eltern wurde der Zutritt zum Stadion im Olym­pia­park von Sydney verwei­gert, während ihre Kinder unter­sucht wurden. „Ich möchte den Müttern und Vätern versi­chern, dass ihre Kinder drinnen gut betreut werden“, sagte Hazzard. Die Poli­tiker bezeichnen den Impf­stoff als „Eintritts­karte in die Frei­heit“, berichtet uncutnew.ch.

Drei Kinder über­lebten das Verbre­chen nicht



Welche lang­fris­tige Folgen dieses Verbre­chen für die solcherart verge­wal­tigten Kinder haben wird kann man sich unschwer ausmalen: Keinen Schutz vor Infek­tionen, dafür ein ange­schla­genes Immun­system mit fatalen Lang­zeit­folgen. Die verhei­ßenen „Eintritts­karten in die Frei­heit“ wandelten sich für drei der Verbre­chens­opfer in Eintritts­karten ins Jenseits. Zwei Jungen und ein Mädchen über­lebten die „Immu­ni­sie­rung“ nicht.

3 year 12 Aussie kids repor­tedly collapsed at Qudos Bank Arena vacci­na­tion hub today. STOP THIS! pic.twitter.com/FHit3OXkvu — Nicola Charles (@nicola1charles) August 17, 2021

21.08.2021

23-jähriger irischer Fußball­spieler stirbt drei Tage nach Impfung

Der erst 23-jährige irische Spieler von Villa FC, Roy Butler, verstarb drei Tage nach einer Corona-Impfung. Sein Tod passt natür­lich gar nicht in das Bild, das die Medien über die Segnungen der angeb­lich sicheren „Immu­ni­sie­rungen“ verbreiten. So schreibt der Main­stream, Roy Butler sei „nach kurzer Krank­heit“ verstorben. Diese „Krank­heit“ kam jedoch nicht von unge­fähr, Butler wurde zuvor mit dem Covid-Vakzin von Johnson & Johnson geimpft. Daraufhin erlitt der 23-Jährige eine schwere Hirn­blu­tung. Seine Tante Marian Harte berich­tete zunächst via Twitter, wie ihr geliebter Neffe um sein Leben kämpf. Das medi­zi­ni­sche Personal versuchte fast eine Stunde lang, ihn wieder­zu­be­leben, konnte ihn aber leider nicht mehr retten und musste letzt­lich seinen Tod feststellen.

We have spoke with family and friends of Roy who reached out to us. Roy Butler a fit and healthy 23 yr old boy from Water­ford got the Janssen Vaccine on Friday 13th August 2021. In around an hour later heada­ches and feeling unwell which got worse at the weekend, vomi­ting, fits pic.twitter.com/BgBel2ob8z — News For All Ireland (@NewsForAllIre) August 19, 2021

20.08.2021

Drosten gibt zu: Dritte Impfung für die meisten wohl unnötig

Wer soll sich da noch auskennen? Während jetzt massiv für eine dritte Impfung für bereits „Immu­ni­sierte“ massiv geworben wird, erfährt man auf tageschau.de (19.08.2021) genau das Gegen­teil. Kein Gerin­gerer als der Viro­loge der Charité Chris­tian Drosten verlaut­bart nämlich, dass eine dritte soge­nannte Impf­auf­fri­schung für die meisten bereits Geimpften wohl nicht nötig sei. Ausge­nommen seien ältere Menschen und bestimmte Risikopatienten.

Für die übrige Bevöl­ke­rung werde irgend­wann viel­leicht ein „Alters­ni­veau defi­niert“ werden, ab dem eine Auffri­schungs­imp­fung sinn­voll werde, berichtet zdf.de. In den USA ist man da schon weiter: Dort wurde das Alters­ni­veau für die zu Impfenden bereits defi­niert: nämlich die gesamte Bevöl­ke­rung! Wir zitieren wört­lich aus vom ZDF:

„USA planen dritte Impfung im Herbst. Die US-Regie­rung hatte am Mitt­woch ange­kün­digt, die gesamte ameri­ka­ni­sche Bevöl­ke­rung voraus­sicht­lich ab September mit Auffri­schungs­imp­fungen gegen das Coro­na­virus versorgen zu wollen. Bürgern sollen rund acht Monate nach Abschluss ihrer ersten beiden Impfungen mit den Präpa­raten von Moderna oder Pfizer/Biontech eine dritte Dosis bekommen, wie hoch­ran­gige Gesund­heits­be­amte mitteilten.“

Hier ein Rat an unsere Leser:

Beziehen Sie besser dazu gar keine Posi­tion. Teilen Sie nämlich Dros­tens Ansichten, sind sie womög­lich ein „Impf­skep­tiker“ oder gar ein „Corona“-Leugner, vertreten Sie hingegen die Meinung der US-Regie­rung nicht, können Sie unter Umständen als „Covidiot“ einge­stuft werden. Bleiben Sie lieber ein „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ indem Sie behaupten, bei den Corona-Hyste­ri­kern weiß die linke Hand nicht, was die die rechte tut.

19.08.2020

Öster­reich: Impf­trupp beläs­tigt Badegäste

twitter.com/i/status/1426633724725235712

18.08.2021

Israelis wollen nicht länger „Labor­ratten“ sein

Langsam dämmert es jetzt den Bürgern Israels. Nachdem man als „Impf­welt­meister“ geglaubt hat, die „Pandemie“ sei nach der „Durch­imp­fung“ bald vorbei, haben jetzt die getäuschten „Immu­ni­sierten“ offen­sicht­lich genug. Genug von weiteren leeren Verspre­chungen und genug sich weiter für blöd verkaufen zulassen und genug davon, sich mit weiteren Impf­la­dungen „auffri­schen“ zu lassen.

Beherzte Israelis bringen es auf Demos auf den Punkt: Sie wollen nicht weiter „Labor­ratten“ eines medi­zi­ni­schen Expe­ri­mentes sein. Die Leute fühlen sich zu recht betrogen.

17.08.2021

Über 23.000 Ärzte machen bei der Impf­kam­pagne nicht mehr mit

Immer mehr Kassen- und Privat­ärzte ziehen sich aus der Corona-Impf­kam­pagne zurück. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) hervor, die WELT AM SONNTAG vorliegen. In der Woche vom 2. bis 8. August wurde in ledig­lich noch 29.300 Praxen Pati­enten gegen das Coro­na­virus geimpft und damit deut­lich weniger, als sich insge­samt an der Kampagne betei­ligt haben. Seit Impf­be­ginn haben mehr als 52.600 Praxen Covid-19-Impfungen verabreicht.

Wie welt.de weiter berichtet planen zeit­gleich zum Rückzug der Ärzte die Bundes­länder bereits das Ende ihrer Impf­zen­tren. Elf der 16 zustän­digen Landes­mi­nis­te­rien teilen auf Anfrage der genannten Zeitung mit, ihre Einrich­tungen bis spätes­tens 30. September komplett oder zumin­dest weit­ge­hend zu schließen. Bayern und Schleswig-Holstein wollen Zentren in großem Umfang immerhin noch mit redu­zierter Kapa­zität oder im „Stand-by-Modus“ aufrechterhalten.

Offen­sicht­lich sind Ärzte nicht mehr bereit sich an dem expe­ri­men­tellen Impf­ak­tionen zu betei­ligen. Hinter vorge­hal­tener Hand warnen verant­wor­tungs­volle Medi­ziner ohnehin davor, sich die unaus­ge­reiften (und mitt­ler­weile offen­sicht­lich wirkungs­losen) Impf­stoffe verpassen zu lassen. Der Autor dieser Zeilen kann das aus eigener (zwei­ma­liger) Erfah­rung bestätigen.

Die Impf­lobby setzt jetzt offen­sicht­lich auf mehr „Spon­tan­imp­fungen“, wo Leute vor Veran­stal­tungen oder Frei­zeit­ein­rich­tungen über­rum­pelt werden, sich schnell impfen zu lassen. Ein „Leckerli“, wie etwa eine Brat­wurst kann schon da mal nachhelfen.

16.08.2021

Indi­rekte Impf­zwang für Skilehrer in Österreich

Der ganze Irrsinn rund um Corona führt nun dazu, dass man uns jetzt einredet, der Virus lauert sogar auf Skipisten. Die Konse­quenz: Der Öster­rei­chi­sche Skischul­ver­band (ÖSSV) führt die Impf­pflicht für ange­hende Skilehrer ein und empfiehlt Skischulen nur noch geimpfte Lehrer einzustellen.

Richard Walter, Präsi­dent des Öster­rei­chi­schen Skischul­ver­bandes erklärte am Montag in einer Aussendung:

„Die aktu­elle Entwick­lung des Coro­na­virus mit immer wieder neuen Mutanten zeigt uns, dass wir für die kommende Ausbil­dungs­saison ausrei­chende Sicher­heits­maß­nahmen treffen müssen […] Mit der Einfüh­rung der Impf­pflicht sehen wir die einzige Möglich­keit, ab Herbst 2021 die Ausbil­dungs­lehr­gänge durch­führen zu können“

Geimpfte „Schnee­sport­leh­re­rInnen“ sorgen für größt­mög­liche Sicherheit

Vize­prä­si­dent Gerhard Sint vom Salz­burger Berufs Ski- und Snowboardlehrerverband:

„Es ist auch die klare Empfeh­lung des ÖSSV an allen Skischulen in der kommenden Winter­saison nur geimpfte Schnee­sport­leh­re­rInnen einzu­stellen, um auch unseren Gästen größt­mög­liche Sicher­heit zu gewähren.“





15.08.2021

Mehr als 10.000 Impf­durchbrüche: RKI fordert jetzt PCR-Tests für Geimpfte

BERLIN – Die Zahl der erfassten Labor­tests auf das Coro­na­virus in Deutsch­land ist rück­läufig, der Anteil posi­tiver Befunde jedoch steigt. Um eine stär­kere Virus­aus­brei­tung einzu­dämmen, sei ein solcher PCR-Test auch bei Kindern und Geimpften mit leichten Symptomen wichtig, erklärte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagabend.

Das Redak­ti­ons­werk Deutsch­land (RND) fasst wie folgt zusammen:

Das Robert-Koch-Institut fordert in einem Bericht PCR-Tests für leicht erkrankte Kinder und Geimpfte.

Dadurch sollen Infek­tionen mit dem Coro­na­virus früh­zeitig erkannt werden.

Außerdem geht aus dem RKI-Bericht hervor, dass es bereits mehr als 10.000 Impf­durch­brüche gab.

12.08.2021

Sie sind geimpft? Corona-Tests brau­chen Sie trotzdem noch

Unge­impfte dürfen bald nur noch getestet am sozialen Leben teil­haben. Und Gratis­tests werden abge­schafft. Eine kluge Test­stra­tegie für den Winter sieht anders aus. Das berichtet immerhin die ZEIT.

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern und um nicht in Verdacht geraten hier Fake-News oder „Verschwö­rungs­theo­rien“ zu verbreiten, zitieren wir weiter wört­lich aus zeit.de:

„Ende des Monats wird das Leben für Unge­impfte ein gutes biss­chen schwerer. Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, dürfen ab dem 23. August nur noch mit einem höchs­tens 24 Stunden alten nega­tiven Schnell­test in Kinos, Fitness­stu­dios oder zum Friseur. Der Test wird wieder einmal zur Eintritts­karte ins soziale Leben. Und mehr noch: Ab dem 11. Oktober kosten die Schnell­tests – bis auf wenige Ausnahmen wie etwa bei Schwan­geren und Kindern – Geld. Die kosten­losen Bürger­tests sollen abge­schafft werden. Das beschloss die Bund-Länder-Konfe­renz am Dienstag. „Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verant­wor­tung“, sagte der baye­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Markus Söder (CSU) im Baye­ri­schen Rund­funk. Der Steu­er­zahler könne nicht auf Dauer die Kosten für Corona-Tests übernehmen.

Das Ziel der Maßnahmen: Druck auf all jene aufbauen, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Die neuen Regeln sorgen aber noch für etwas anderes. Sie signa­li­sieren, dass all jene, die geimpft sind, keine Gefahr mehr für andere sein können; dass das Virus nur noch unter Unge­impften zirku­liert; und dass es deshalb gar nicht mehr nötig ist, Geimpfte in Zukunft noch testen zu lassen.

All das stimmt nicht:

Lange Zeit galt: Eine voll­stän­dige Impfung schützt in den aller­meisten Fällen nicht nur davor, dass man schwer an Covid-19 erkrankt.“ Zitat Ende.



Na, ja, so ändern sich halt die Zeiten.

10.08.2021

Bund und Länder erhöhen Druck auf Ungeimpfte

Beim Corona-Gipfel haben Bund und Länder eine schär­fere Test­pflicht für Unge­impfte beschlossen. Zudem sollen Corona-Tests ab 11. Oktober kosten­pflichtig werden. Minis­ter­prä­si­dent Söder rechnet zudem mit weiteren Einschrän­kungen für Impf-Skep­tiker, berichtet, br.de.

Obwohl Corona-Pati­enten nur 2% der Inten­siv­betten belegen, wird aufgrund der vergleichs­weise harm­losen Delta-Vari­ante jetzt eine Hysterie entfacht um dann im Herbst mit den „Impf­auf­fri­schungen“ weitere Milli­arden Euro abgreifen zu können. Beson­ders perfide: Das Zusam­men­kra­chen des Lügen­ge­bäudes „Geimpfte sind vor Corona sicher“ wird jetzt dahin­ge­hend umin­ter­pre­tiert, dass jetzt erst recht geimpft werden muss. Und getestet – selbst davor bleiben die Geimpften in Teil­be­rei­chen nicht verschont.

Einkom­mens­schwache Impf­skep­tiker beson­ders von Schi­kanen betroffen

Kritik am mögli­chen Ende der Corona-Schnell­tests kam bereits im Vorhinein unter anderem von den Sozi­al­ver­bänden. Ihre Sorge: Einkom­mens­schwache Fami­lien würden dadurch von vielen Berei­chen des gesell­schaft­li­chen Lebens ausge­schlossen. Gene­sene und Geimpfte seien zwar weit­ge­hend vor Erkran­kung geschützt, könnten aber das Virus weiter­tragen, warnte er, berichtet tagesschau.de.

09.08.2021

Impf-Flop in Israel geht weiter: Bereits drei­fach Geimpfte an Covid-19 erkrankt

Nachdem die immer öfter doku­men­tierte Wirkungs­lo­sig­keit der Corona-Impfungen nicht mehr wegzu­leugnen ist, zaubert die Impf­lobby nun eine „Impf­auf­fri­schung“ aus dem Hut. Man spricht von sog. „Booster Shorts“, was so viel wie eine dritte Impfung bei bereits mit zwei Impf­la­dungen „Immu­ni­sierten“. Und wieder ist es Israel welches vorprescht, nachdem beim „Impf­welt­meister“ es mit der „Immu­ni­sie­rung“ nicht so recht klappen will. Nachdem man als erster Staat welt­weit nun mit den „Auffri­schungen“ in Form einer dritten Impfung begonnen hat, dürfen wir gespannt sein welche, Resul­tate dieses weitere Impf­ex­pe­ri­ment bringen wird.

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern und uns nicht der Gefahr auszu­setzen, wir erfinden da Fake-News, zitieren wir wört­lich aus krone.at:

„Ange­sichts stei­gender Zahlen an neuen schweren Corona-Fällen gelten in Israel seit Sonntag wieder stren­gere Beschrän­kungen. Seit rund einer Woche werden Auffri­schungs­imp­fungen („Booster“) für 60-Jährige und ältere Jahr­gänge vergeben – als erstes Land welt­weit. Doch die nega­tiven Nach­richten hören nicht auf. Nun sind erste Infek­ti­ons­fälle bei drei­fach Geimpften bekannt geworden.“

Auch ZEIT ONLINE bringt das Schei­tern auf den Punkt und schreibt trefflich:

„Wenn der Impf­erfolg verpufft. Kaum ein Land impfte so früh gegen Corona wie Israel. Doch nun nehmen die Anste­ckungen wieder zu. Die Regie­rung reagiert mit neuen Expe­ri­menten und wirkt doch ratlos.“

Im Prinzip nichts Neues, zumin­dest für „Corona –Leugner“ oder „Covidioten“. Denn das Schei­tern der Expe­ri­mente (mit unab­seh­baren Folgen für die Versuchs­ka­nin­chen) wurde von „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ bereits vor Monaten vorhergesagt.

Bleibt zu hoffen, dass den hinters Licht geführten Menschen spätes­tens nach Schei­tern der expe­ri­men­tellen Impfung Nummer 3 ein Licht aufgehen wird. Zumin­dest denen, die noch nicht völlig gehirn­ge­wa­schen sind.

Genaue Infor­ma­tioen dazu findet man in der „TIMES OF ISRAEL“.

08.08.2021

USA: Restaurant‑, Theater- und Muse­ums­be­suche besuche in New York nur mehr Geimpften gestattet

Ab 16. August ist in New York nur mehr Geimpften gestattet Restau­rants, Museen, Theater oder Fitness-Einrich­tungen zu besu­chen. Das wurde vom Bürger­meister der Stadt, Bill de Blasio, verkündet. In NY sind 66 Prozent der Bewohner geimpft, durch diese Maßnahme soll der Anteil der Geimpften noch erhöht werden. Bill de Blasio am Dienstag:

„Wenn Sie geimpft sind, haben Sie den Schlüssel, dann können Sie die Tür öffnen. Aber wenn Sie nicht geimpft sind, werden Sie leider an vielen Dingen nicht teil­nehmen können.“

Zusätz­lich empfahl der Bürger­meister allen Menschen, auch bereits geimpften, in öffent­li­chen Innen­räumen wieder Masken anzu­ziehen. Oder anders gesagt: Die Impfungen halten offen­sicht­lich nicht das, was man den Menschen versprach. Kein Wunder, ein Expe­ri­ment liefert eben Ergeb­nisse, die erst durch Expe­ri­mente erhält. Den Versuchs­ka­nin­chen sei Dank.

Quelle: n‑tv.de



Die neue „Frei­heit“ in NY: Selbst die Frei­heits­statue wird mit Maske dargestellt

07.08.2021

Spiegel gibt zu: Virus­last von Geimpften gleich hoch wie bei Ungeipften



Screen­shot spiegel.de

Daten aus den USA deuteten bereits darauf hin: Nun wurde auch Groß­brti­tan­nien beob­achtet, dass Geimpfte, die sich mit Delta infi­zieren, genauso anste­ckend sein könnten wie Unge­impfte berich­tete der SPIEGEL.

Die briti­sche Gesund­heits­be­hörde »Public Health England« (PHE) vermutet, dass Menschen, die sich mit der Delta-Vari­ante infi­zieren, sehr anste­ckend sind — unab­hängig von ihrem Impf­status. Und der Guar­dian schreibt, dass erste Erkennt­nisse zeigten, dass die Virus­last bei Geimpften, die aufgrund eines Impf­durch­bruchs positiv getestet wurden, genauso hoch sei wie bei unge­impften Delta-Infi­zierten, hieß es dem Blatt zufolge in einem State­ment der PHE.

Vergan­gene Woche hatte bereits die US-Seuchen­schutz­be­hörde von Beob­ach­tungen berichtet, die nahe­legten, dass Geimpfte eine ähnliche Virus­last haben könnten wie Unge­impfte. Damit könnten sie genauso anste­ckend sein wie unge­impfte Infi­zierte, so das Wochen­ma­gazin weiter.

07.08.2021

Austra­lien: „Wir können uns nicht aus der Pandemie herausimpfen“

In Austra­lien herr­schen seit Monaten die mitunter härtesten Corona-Maßnahmen welt­weit, mit dras­ti­schen Frei­heits­ein­schrän­kungen und einem massiven Impf­druck auf die Bevöl­ke­rung. Und dennoch explo­dieren die Fall­zahlen zu Corona. Nun muss das Land einlenken und als eines der ersten offi­ziell zugeben, dass man sich aus der Pandemie nicht „heraus­impfen“ kann. Die Impfung sei kein Allheil­mittel, so plötz­lich die Aussagen des obersten Gesund­heits­be­ra­ters der Regie­rung, Bill Bowtell, gegen­über 9News Australia.

Doch anstatt den Menschen ihre Frei­heiten wieder zu geben, fordert der „Experte“ ange­sichts der angeb­lich sich ausbrei­tenden „Delta-Vari­ante“ eine Rück­kehr zur „Zero-Covid“-Politik und noch härteren Lock­downs. Man müsse gera­dezu „Stahl­ringe“ aus Über­wa­chung und Kontrolle rund um Groß­städte wie Sydney ziehen, um die Menschen einzusperren:

[…] „There’s got to be the curfew arran­ge­ments, (stricter) mask arran­ge­ments, the restric­tion of move­ment arrangements.“ […]



[…] „We cannot vacci­nate our way out of this crisis. We have got to go back to COVID zero. But we can’t do it in the next few weeks.“ […]

Über­set­zung:

[…] „Es muss eine Ausgangs­sperre geben, eine (stren­gere) Vermum­mungs­re­ge­lung, eine Rege­lung zur Einschrän­kung der Bewegungsfreiheit.“ […]

[…] „Wir können uns nicht aus dieser Krise heraus­impfen. Wir müssen auf COVID Null zurück­gehen. Aber wir können das nicht in den nächsten Wochen tun.“ […]

05.08.2021

Spahn will kosten­pflich­tige Tests im Herbst nach den Wahlen starten

Wer als Unge­impfter ab Herbst nicht zum Bürger zweiter Klasse werden will und, obwohl kern­ge­sund, nicht von weit­ge­henden Berei­chen des öffent­li­chen Lebens ausge­schlossen sein will, hat dann zwei Optionen offen:

Er muss sich mit allen Mittel am durch­ge­drückten Impf­ex­pe­ri­ment betei­ligen und zwar auch dann, wenn er etwa nach­weis­lich Anti­körper gegen Covid im Blut hat oder wenn er über­haupt keiner Risi­ko­gruppe angehört.

Oder er muss Straf­zah­lungen für schi­ka­nöse Test­ri­tuale leisten.

Denn die Tests sollen nach dem Willen von Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn ab Oktober kosten­pflichtig werden; und das, obwohl es sich – wohl­ge­merkt – um quasi Zwangs­tests handelt, die jeder tagak­tuell vorweisen muss, der einkehren oder einkaufen möchte.

Das online-Magazin journalistenwatch.com schreibt dazu:

„Beson­ders inter­es­sant ist dabei die Zeit­achse: Mit der durch­schau­baren Einfüh­rung der Kosten­pflich­tig­keit (als angeb­li­cher „Impf­an­reiz“) erst ab Oktober will Spahn – seiner übli­chen Devise „nach mir die Sint­flut“ folgend – noch die Bundes­tags­wahl abwarten, um sich dem erwart­baren Unmut der betrof­fenen Bevöl­ke­rungs­schichten erst dann auszu­setzen, wenn die Tücher quasi im Trockenen sind. Vorher traut er sich natür­lich nicht an diese Will­kür­maß­nahme heran – weil er weiß, dass ihn die Abschaf­fung der kosten­losen Schnell­tests defi­nitiv Wähler­stimmen kosten würde. „Für wie dumm hält Spahn die Wähler?“ fragt in diesem Zusam­men­hang die „Linken“-Politikerin Sahra Wagen­knecht auf Twitter.“

Spahn mit Forde­rung nach kosten­pflich­tigen Tests nicht allein

Es kommt noch schlimmer: Aus Sicht von Schleswig-Holsteins Minis­ter­prä­si­dent Daniel Günther (CDU) ist es derzeit „abso­lute Bürger­pflicht“ sich gegen das Coro­na­virus impfen zu lassen. Günther bekräf­tigte seine Auffas­sung, die Corona-Tests in abseh­barer Zeit kosten­pflichtig für jene zu machen, die sich impfen lassen könnten, aber es nicht tun. Als dies noch nicht für alle möglich war, habe es eine Begrün­dung dafür gegeben, die Tests vom Steu­er­zahler bezahlen zu lassen. Aber jetzt sei es am Ende eine frei­wil­lige Entschei­dung, sich nicht impfen zu lassen, berichtet ndr.de.

04.08.2021

Trotz „Immu­ni­sie­rung“ erkrankt – 1.656 „Impf-Durch­brüche“ in Österreich

Man muss es den Gesund­heits­mi­nis­te­rium in Öster­reich zugu­te­halten, dass jetzt Zahlen veröf­fent­licht werden, die so gar nicht in das Bild passen, das uns medial pausenlos einge­trich­tert wird: Nämlich, dass Geimpfte von Corona-Erkran­kungen (nicht nur positiv getestet) massiv betroffen sind. Auf Deutsch­land über­tragen wären das etwa 16.000 Personen, die trotz Impfung an Corona erkrankten.

Um einmal mehr den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern und nicht Gefahr zu laufen, der Verbrei­tung von „Fake­News“ oder „Verschwö­rungs­theo­rien“ bezich­tigt zu werden, zitieren wir aus der aufla­gen­starken öster­rei­chi­schen Zeitung „Heute“ wört­lich:

„Das Gesund­heits­mi­nis­te­rium hat erst­mals ausge­wertet, wie gut die Corona-Impfungen in Öster­reich wirk­lich vor einer Erkran­kung schützen. Das Ergebnis!

Wie gut schützen Corona-Impfungen in Öster­reich statis­tisch gesehen vor einer Erkran­kung? Genau mit dieser Frage hat sich das Gesund­heits­mi­nis­te­rium beschäf­tigt und eine Erhe­bung aus Daten des Epide­mio­lo­gi­schen Melde­sys­tems durchgeführt.

Ermit­telt wurden dabei soge­nannte ‚Impf-Durch­brüche‘, bei denen es sich um Corona-Infek­tionen inklu­sive Symptomen wie etwa Fieber, Husten oder Geschmacks­ver­lust handelt. Die Agentur für Gesund­heit und Ernäh­rungs­si­cher­heit (AGES) hat die Zahlen samt Impf­daten ausgewertet.

1.656 ‚Impf-Durch­brüche‘

Die Ergeb­nisse wurden Mitt­woch­früh im Ö1-Früh­journal vorge­stellt. Seit Jahres­be­ginn sind demnach 2.690 Personen trotz der ersten Teil­imp­fung an dem Coro­na­virus erkrankt. Nach der zweiten Impfung waren es 1.560 Menschen, heißt es in dem Bericht weiter. Konkret gelten ab Tag 15 nach der zweiten Dosis als ‚Impf-Durch­bruch‘.“

Inter­es­sant dabei: Nach der zweiten Impfung schnellen die Zahlen weiter nach oben, obwohl der Person­kreis der Betrof­fenen eigent­lich ein wesent­lich klei­nerer als jender der Erst­ge­impten oder über­haupt der Unge­impften sein sollte.





03.08.2021

„Impf­welt­meister“ Israel startet nach Impf-Flop mit „Impf­auf­fri­schungen“

Nach offen­sicht­li­cher Wirkungs­lo­sig­keit der Impfungen prescht „Impf­welt­meister“ mit „Auffri­schungen“ vor.

‎Als erstes Land welt­weit ermög­licht Israel seit Sonntag allen Einwoh­nern ab 60 Jahren, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, wenn ihre zweite Impfung mindes­tens fünf Monate zurück­liegt. Denn trotz einer inten­siven Impf­kam­pagne steigen die Infek­ti­ons­zahlen in Israel wieder rapide an und die Regie­rung will scharfe Beschrän­kungen um jeden Preis vermeiden, berichtet yahoo.com.

„Nutzen der Dritt­imp­fung nicht ausrei­chend erforscht“

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern, zitieren wir wort­wört­lich aus den genannten Portal:

„Die Auffri­schungs­imp­fungen sind bislang weder in den USA noch in der EU zuge­lassen, und auch israe­li­sche Experten hatten gewarnt, dass die Nutzen und Risiken einer Dritt­imp­fung noch nicht ausrei­chend erforscht seien. Die israe­li­sche Regie­rung hatte sich dennoch zum Allein­gang entschlossen, nachdem Pfizer und Bion­tech auf Studien hinge­wiesen hatten, wonach eine dritte Dosis mit ihrem Vakzin durchaus „eine neutra­li­sie­rende Wirkung bei der Delta-Vari­ante“ habe.“

Darüber hinaus gilt wieder eine Masken­pflicht für Innen­räume. Wer Sport­hallen, Restau­rants oder Hotels besu­chen will, muss zudem wieder einen Impf­pass vorlegen. Soweit zum „Ende der Pandemie“ für Geimpfte.

Proteste samt Nazivergleich

Fast 60 Prozent der 9,3 Millionen Einwohner Israels sind voll­ständig gegen das Virus geimpft. Aber rund eine Million verwei­gert weiterhin eine Impfung, berichtet yahoo weiter. Und:

„Am Samstag demons­trierten hunderte Menschen in Tel Aviv gegen die neuen Maßnahmen der Regie­rung. Einige schwenkten ein Banner mit der Aufschrift:

‚Es gibt keine Pandemie, es ist ein Schwindel‘.

Auf einem Plakat wurden die Vakzine mit dem Dritten Reich in Verbin­dung gebracht“

Nur Israelis dürfen das und keiner als sie weiß es besser, dass derar­tige Vergleiche nicht unan­ge­bracht sind – lernen wir von ihnen und berufen uns auf sie.

02.08.2021

Drei Viertel (!) von Infi­zierten bei US-Große­vents waren geimpft

Und einmal mehr scheint sich eine „Verschwö­rungs­theorie“ zu bewahr­heiten: Die Impfungen gegen das Corona-Virus erweisen sich als zuneh­mend wirkungslos. Und wer von den hinters Licht geführten Impfop­fern glaubte, dass nach einer Impfung das „Leben so wie früher“ weiter­gehen wird, wird nun endgültig eines Besseren belehrt. Selbst die Diszi­pli­nie­rung per Maul­korb macht vor Geimpften nicht halt.

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern, zitieren wir diesmal wört­lich aus dem Spiegel:

„Einer US-Studie zufolge waren drei Viertel der Infi­zierten nach mehreren Groß­ereig­nissen im Bundes­staat Massa­chu­setts eigent­lich komplett geimpft. Dies deute auf eine hohe Über­trag­bar­keit der Delta-Vari­ante hin, teilt die Seuchen­be­hörde CDC mit.

Nach den Veran­stal­tungen im Land­kreis Barns­table waren 469 Fälle verzeichnet worden, von denen 74 Prozent eine abge­schlos­sene Impfung aufwiesen. Bei 133 genauer Unter­suchten sei in 90 Prozent der Fälle Delta gefunden worden. Offenbar könnte die Muta­tion im Gegen­satz zu anderen Vari­anten auch durch komplett Geimpfte über­tragen werden.

CDC-Chefin Rochelle Walensky nannte die Studie besorg­nis­er­re­gend und verwies auf neue Empfeh­lungen der Behörde, dass auch komplett Geimpfte in Gebieten mit hoher Inzi­denz Masken tragen sollen.“

„Delta“ soll „Corona“ in den Köpfen Mani­pu­lierter ersetzen

Dass die Delta-Vari­ante jetzt als Ausrede für die Lügen, die man uns auftischte, herhalten muss, wurde von unserer Redak­tion schon vor Monaten vorher­ge­sagt. Es verhält sich nämlich so, dass man „Delta“ von „Corona“ abkop­peln will. Gerade so als ob das nicht eben­falls Corona wäre. Beson­ders beschei­denen Geis­tern wird man demnächst im Herbst ans Herz legen:

„Ja, Ja, das Impfen war so erfolg­reich gegen Corona – jetzt werden wir Sie auch erfolg­reich gegen Delta immunisieren“.

Und viele Deppen werden darauf hinein­fallen – darauf kann man Deppen-Wetten abschließen!

01.08.2021

Jetzt wird es krimi­nell – Kinder mit nicht zuge­las­senem Impf­stoff geimpft

Welch krimi­nelle Poten­ti­elle sich rund um die Corona-Hysrterie jetzt entfalten, beweist der Skandal, dass verant­wor­tungs­lose Ärzte jetzt beginnen, auch Kinder unter 12 Jahren als Versuchs­ka­nin­chen für die expe­ri­men­tellen Impfungen zu missbrauchen.

Noch ist keiner der Corona-Impf­stoffe für Kinder unter zwölf Jahren zuge­lassen. Doch es gibt ein Netz­werk von Ärzten in Deutsch­land, die auch die Jüngsten bereits impfen. Aus Über­zeu­gung, wie der Tages­spiegel berichtet. Selbst Fünf­jäh­rige (!) sind vor diesen Geset­zes­bre­chern nicht sicher! Die armen Kinder wurden mit nicht regulär zuge­las­senen mRNA-Impf­stoffen geimpft.

Ein Arzt aus Bran­den­burg begründet seine Hand­lungen mit der „Verant­wor­tung“, die er hätte, für seine „Pati­enten, für die Gesell­schaft“. Um „schweren Erkran­kungen“ vorbeugen, inji­ziere er die unaus­ge­reiften Impf­stoffe auch Klein­kin­dern. Von „schweren Erkran­kungen“ ist in dieser Alters­gruppe natür­lich nicht zu rechnen, wie jeder inzwi­schen weiß.

31.07.2021

Das RKI kündigt weiten Lock­down ab Herbst an

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröf­fent­licht auf seiner Home­page ein neues Stra­tegie-Papier mit dem Titel „Vorbe­rei­tung auf den Herbst/Winter 2021/22“. Es wird die Fort­set­zung aller Maßnahmen bis mindes­tens in das Früh­jahr 2022 hinein empfohlen und legt der Politik prak­tisch die Verhän­gung eines weiteren Lock­dows im Herbst nahe. In diesem umfang­rei­chen Stra­te­gie­pa­pier wird unter Anderem eine Kontakt­re­du­zie­rung um 30 Prozent gefordert.

Die Verspre­chungen, dass Geimpfte wieder ein Leben wie „vor Corona“ führen dürfen, entpuppen sich somit einmal mehr als Märchen. Ausgangs­sperren und Kontakt­ver­bote stehen uns also wieder bevor. Natür­lich wird man die Impf­un­willen dafür verant­wort­lich mach, doch mit jedem Geimpften, der selbst an Corona erkrankt, wird dieses Lügen­ge­bäude schneller zusam­men­kra­chen. Die Wahr­heit wird sich Dauer nicht unter­drü­cken lassen.

Hier die Einlei­tung des Stra­te­gie­pa­pieres des RKI:

„Das RKI empfiehlt grund­sätz­lich, dass die Basis­maß­nahmen bis zum nächsten Früh­jahr einge­halten werden sollten (s. dazu auch unten: Control­COVID). Insbe­son­dere wenn suszep­tible Personen anwe­send sind, sollte in Innen­räumen AHA+A+L (bsp. bei Veran­stal­tungen, ÖPNV) einge­halten werden. Das Ziel der infek­ti­ons­prä­ven­tiven Maßnahmen ist weiterhin die Mini­mie­rung schwerer Erkran­kungen durch SARS-CoV‑2 unter Berück­sich­ti­gung der Gesamt­si­tua­tion der Öffent­li­chen Gesundheit. […]“

Auch die Impf­we­bung darf in dem nicht fehlen, so heißt es beispiels­weise im Papier dann, dass eine Immu­nität in der Bevöl­ke­rung „der beste Schutz vor einer erhöhten Infek­ti­ons­dy­namik. Daher sollte in allen Berei­chen und Bevöl­ke­rungs­gruppen eine möglichst hohe Impf­quote ange­strebt werden, insbe­son­dere unter den Älteren und weiteren von der STIKO defi­nierten Perso­nen­gruppen mit beson­derer Indikation“.

30.07.2021

Test­plicht für Reise­rück­kehrer beschlossen – auch Geimpfte teil­weise betroffen!

Die Bundes­re­gie­rung hat per Verord­nung die Einfüh­rung einer allge­meinen Test­pflicht Reise­rück­keh­rern ab Sonntag aufge­zwungen. Vize­kanzler Olaf Scholz (SPD) bestä­tigte am Donners­tag­abend in den ARD-Tages­themen entspre­chende Medienberichte.

„Verschwö­rungs­theorie“ bestätigt

Wer so naiv war und vor ein paar Wochen geglaubt hat, dass er „ein Leben wie früher“ führen kann, wenn er sich bloß impfen lässt, wird jetzt eines Besseren belehrt. Denn mitt­ler­weile bestä­tigt sich die „Verschwö­rungs­theorie“, dass die vermeint­lich „Immu­ni­sierten“ keines­wegs immu­ni­siert sind. Der Umstand, dass auch Geimpfte bei der Rück­kehr sich einen Test unter­ziehen lassen müssen, wenn sie aus einem Gebiet mit „besorg­nis­er­re­genden Virus­va­ri­anten“ einreisen, beweist die Wirkungs­lo­sig­keit der Impfungen bei Infektionen.

Man muss kein Wahr­sager sein um jetzt schon vorher­zu­sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass Geimpfte den Nicht­ge­impften völlig gleich­ge­stellt werden, nämlich dann, wenn eine entspre­chend hoher Teil der Bevöl­ke­rung “durch­ge­impft“ sein wird. Dann wird man behaupten, dass eben plötz­lich „neue Vari­anten“ aufge­taucht sind, gegen diese die bishe­rigen Impfungen über­ra­schender Weise wirkungslos sind. Den Geimpften werden dann „Nachimp­fungen“ aufge­nö­tigt werden, von soge­nannten „Booster-Shots“ ist ja jetzt schon die Rede.

Test­plicht keine „Zumu­tung“ für geimpften Vizekanzler

Die beschlos­senen Maßnahmen dienen der Sicher­heit aller Menschen. Die Delta-Vari­ante sei hoch anste­ckend und die Infek­ti­ons­zahlen stiegen. „Testen bringt mehr Sicher­heit“, sagte Scholz. Er empfinde die Test­pflicht nicht als beson­dere Zumu­tung. „Obwohl ich zweimal geimpft bin und in einem Land lebe mit vergleichs­weise nied­rigen Inzi­denzen, lasse ich mich, wenn es gewünscht wird, weiterhin regel­mäßig testen“, sagte er laut welt.de.

KBV-Chef lässt Katze aus dem Sack

Der Vorsit­zende der Kassen­ärzt­li­chen Bundes­ver­ei­ni­gung (KBV), Andreas Gassen, begrüßte den Schritt auch als Mittel gegen die Impf­mü­dig­keit mancher Menschen. „Viel­leicht könnte so mancher, der sich bisher noch nicht hat impfen lassen, auch dadurch noch zur Impfung gebracht werden“, sagte Gassen dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land (RND). Aller­dings kriti­sierte er die kurz­fris­tige Umset­zung des Vorha­bens und forderte, voll­ständig Geimpfte grund­sätz­lich von der Test­pflicht auszunehmen.

Seine Aussagen haben es in sich: Denn Gassen bestä­tigt somit indi­rekt, dass es ledig­lich darum geht, die Leute „zur Impfung“ zu bringen und das geht eben nur, wenn man Geimpfte privi­le­giert. Vor einer Corona-Erkran­kung haben mitt­ler­weile die wenigsten Personen Angst. Das Gros der Geimpften möchte ledig­lich die Bürger­rechte zurück. Rechte, die uns grund­ge­setz­widrig von Feinden der Frei­heit geraubt wurden!

29.07.2021

Kaum Kranke oder Tote – „Vierte Welle“ laut SPIEGEL trotzdem „begonnen“

RKI-Chef Lothar Wieler einem Medi­en­be­richt zufolge weiterhin für die Inzi­denz als „Leit­in­di­kator“ ausge­spro­chen. Wieler präsen­tierte bei einer Schalt­kon­fe­renz zwischen Kanz­ler­amts­chef Helge Braun und den Chefs der Staats­kanz­leien der Länder ein Papier, in dem er dafür plädierte, an der Inzi­denz festzuhalten.

Die Sieben-Tage-Inzi­denz bleibe wichtig, um die Situa­tion in Deutsch­land zu bewerten und früh­zeitig Maßnahmen zur Kontrolle zu initi­ieren. Oder anders gesagt: In Erman­ge­lung an Corona-Pati­enten in den Kliniken und prak­tisch kaum corona-bedingte Todes­fälle bleibt wohl nichts anderes übrig, als mit umstrit­tenen Tess­tungen die Pandemie-Hysterie aufrecht zu erhalten.

So geht Panikmache:



[…]

Bilder (oben):

Screen­shots spiegel.de von heute 28.07.2021, also zu „Beginn“ der „vierten Welle“. Offen­sicht­lich geht man davon aus, dass Leser, der in der Zahl der Gene­senen (blauer Bereich in Tabelle) eine Bedrohing wahnimmt.

Oder verwech­selt man den „Beginn der vierten Welle“ in Deutsch­land mit dem „Impf­welt­meister Israel“. Siehe Tabelle:



Quelle: CSSE at Johns Hopkins University

28.07.2021

Groß­bri­tan­nien: Mehr als die Hälfte der Covid-Kran­ken­haus­ein­wei­sungen sind Pati­enten, die erst nach der Einlie­fe­rung positiv getestet wurden.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass eine große Zahl von Pati­enten mit Covid ins Kran­ken­haus einge­lie­fert wurde, obwohl sie mit anderen Krank­heiten einge­lie­fert wurden und das Virus bei Routi­ne­tests fest­ge­stellt wurde. Die durch­ge­si­ckerten Daten zeigen, dass am vergan­genen Donnerstag nur 44 Prozent der Pati­enten, die mit Covid ins Kran­ken­haus einge­lie­fert wurden, zum Zeit­punkt ihrer Aufnahme positiv getestet worden waren. Die meisten Fälle wurden erst bei den Stan­dard-Covid-Tests entdeckt, die bei allen Pati­enten durch­ge­führt werden, die aus irgend­einem Grund ins Kran­ken­haus einge­lie­fert werden.

Insge­samt fielen 56 Prozent der Covid-Kran­ken­haus­ein­wei­sungen in diese Kate­gorie, so die Daten, die The Tele­graph einsehen konnte.

Entschei­dend ist, dass bei dieser Gruppe nicht unter­schieden wird zwischen denje­nigen, die wegen einer schweren Erkran­kung einge­lie­fert wurden, bei der sich später heraus­stellte, dass sie durch das Virus verur­sacht wurde, und denje­nigen, die aus anderen Gründen ins Kran­ken­haus kamen und sonst viel­leicht nie erfahren hätten, dass sie sich ange­steckt hatten.

27.07.2021

Plötz­lich mehr Corona-Fälle beim Impf­welt­meister Israel

Israel hat mehr ernste COVID-Fälle, aber die Pati­enten sind milder erkrankt, sagen die Ärzte.

Nach den am Sonntag (25.07.2021) veröf­fent­lichten Daten des Gesund­heits­mi­nis­te­riums ist die Zahl der schwer erkrankten Pati­enten auf 97 ange­stiegen – ein Anstieg um 30 Pati­enten seit letztem Mitt­woch voriger Woche. Von den Schwer­kranken befinden sich 22 in einem kriti­schen Zustand und 17 sind an ein Beatmungs­gerät ange­schlossen. Insge­samt wurden bis Sonntag 191 Coro­na­virus-Pati­enten ins Kran­ken­haus einge­lie­fert, von denen 113 geimpft waren (!). Die Zahl der schwer erkrankten Pati­enten ist jedoch wesent­lich lang­samer gestiegen als die Zahl der Fälle. Letz­tere stieg im letzten Monat sprung­haft von 132 auf mehr als 1.400 an, was einer Verzehn­fa­chung (!) entspricht. Im glei­chen Zeit­raum stieg die Zahl der schwer erkrankten Pati­enten von 23 auf 97, also „nur“ um das Vier­fache, berichtet die israe­li­sche Zeitung HAARETZ.

Nun wird so argu­men­tiert, dass eben die „Schwere“ der Krank­heit gegen­über vorge­gangen Corona-Erkran­kungen abnahm. Man führt dies auf die „Wirk­sam­keit der Impfungen“ zurück. Der Schön­heits­fehler dabei: Dass die Delta Vari­ante weniger schwere Folgen haben wird, ist von unab­hän­gigen Fach­leuten schon vor dieser groß­ar­tigen “Erkenntnis“ vorher­ge­sagt und ausrei­chend begründet worden. Die Begrün­dung der seriösen Viro­logen damals: Keine Epidemie dauert ewig (wie uns die Geschichte lehrt), sie flaut langsam ab. Mit oder ohne Impfung. Nur diese „Pandemie“ soll uns für immer erhalten bleiben. Einmalig in der Menschheitsgeschichte.

26.07.2021

Fast 670 (!) Impf­durch­brüche in Bran­den­burg mit 18 Toten und 81 Schwerkranken

Schon wieder wird ein Falsch­ver­spre­chen, das uns von Politik und Main­stream­m­edien aufge­tischt wurde, in der Luft zerrissen.

Nachdem man aufgrund der Fakten­lage nicht mehr behautpen kann, dass vermeint­lich „Immu­ni­sierte“ tatsäch­lich immun gegen eine Corona-Virus­in­fek­tion sind, erfand man die nächste Lüge. Der Verlauf der Coro­na­krank­heit sei wesend­lich „milder“ bei geimpften, als bei unge­impften Personen falls sie infi­ziert sind bzw. die Kramk­heit ausbre­chen sollte. Und auch hier straft die Realität auch dieses unüber­prüfte Märchen Lügen.

Um den Fakten­che­ckern Recher­che­ar­beit zu ersparen wollen wir hier eine Anfrage von rbb an das Gesund­heits­mi­nis­te­rium von Brand­burg unseren Lesern näher­bringen. Man beachte die extrem hohe Hospi­ta­li­se­rungs­rate und die verhält­nis­mäßig große Zahl der Toten unter den „Immu­nis­erten“, wo die „Immu­nise­rung“ wohl nicht so recht klappen wollte:



25.07.2021

Auch Placebo-Geimpfte erhalten „Grünen Pass“ – Impf­be­trug immer offensichtlicher

Schon wieder scheint sich eine weitere „Verschwö­rungs­theorie“ zu bestä­tigen: Dass nämlich die Agenda „Durch­impfen der kompletten Bevöl­ke­rung“ in erster Linie Milli­arden in die Kassen der Phar­ma­kon­zerne und anderer Nutz­nießer der Corona-Hysterie spülen soll, während die Sinn­haf­tig­keit der expe­ri­men­tellen Impfungen in der Praxis offen­sicht­lich unbe­deu­tend ist.

Briti­scher Gesund­heits­mi­nister lässt Maske fallen

In Groß­bri­tan­nien findet eine Expe­ri­men­tier-Studie zum neuen Covid-19 Impf­stoff ‚Novavax‘ statt. In einer Rede (entspre­chender Ausschnitt im Video unten) sicherte der briti­sche Gesund­heits­mi­nister Nadhim Zahawi den Probanden, die nur mit einem Placebo – meist ist es eine Koch­salz­lö­sung – „geimpft“ werden zu, dass sie nach außen hin als „immu­ni­siert“ einge­stuft werden und demnach den NHS Covid Pass (briti­sches Pendant zum „grünen Pass“) erhalten.

Impf-Propa­gan­disten immer unglaubwürdiger

Das mag aus Sicht der „Experten“, die dieses Impf­ex­pe­ri­ment gerade durch­führen zwar sinn­voll sein, beweist jedoch zwei­fels­frei, dass die Poli­tiker wohl selber nicht an die „Gefähr­lich­keit“, die von nicht­ge­impften Personen angeb­lich ausgeht, glauben. Denn Unge­impfte mit einem Impf­pass auszu­statten, spricht nicht gerade für die Sinn­haf­tig­keit derar­tiger Zerti­fi­kate und straft auch die vorge­täuschte Absicht, die Bevöl­ke­rung zu schützen, Lügen.

24.07.2021

Pfizer/Biontech wollen im „Kampf gegen Mutanten“ Auffrischungsimpfungen

Und wieder scheint sich eine „Verschwö­rungs­theorie“ zu bewahr­heiten: Dass nämlich vermeint­lich „Immu­ni­sierte“ ständig wie ein Junkie an Nadel hängen werden. So spra­chen sich Pfizer-Vertreter bei einem privaten Treffen mit hoch­ran­gigen US-Wissen­schaft­lern und den zustän­digen Regu­lie­rungs­be­hörden in der vergan­genen Woche dafür aus, dass das Land eine dritte Impfung geneh­migt, wien heise.de berichtet.

„Nach­las­sende Immu­nität beobachtet“

Nachdem erst seit Anfang des Jahres die Bevöl­ke­rung „durch­geipft“ wird, scheint die „Immu­nität“ offen­sicht­lich nicht lange zu halten (sofern sie über­haupt exis­tent war).So gaben Pfizer und sein deut­scher Partner Bion­tech bekannt, dass sie eine nach­las­sende Immu­nität bei geimpften Personen beob­achtet hätten und eine Notfall­zu­las­sung für eine Auffri­schungs­imp­fung („Booster Shot“) im August bean­tragen wollen.

Milli­ar­den­ge­winne erhöhen sich um 50%

Eine dritte Impfung „könnte von Vorteil sein, um das höchste Schutz­ni­veau aufrecht­zu­er­halten“, so die Froh­bot­schaft der Unter­nehmen, die ihnen nach den zwei bereits „verimpften“ Ladungen noch eine weitere bescheren soll. Der Milli­ar­den­ge­winn würde sich dann natur­gemäß um 50% erhöhen. Kein Wunder, dass die Politik da freudig zustimmen wird – ein Schelm der Böses dabei denkt.

Ohne Worte

23.07.2021

Eric Clapton droht Auftritte wegen Impf­plicht abzu­sagen: „will Teil­nahme aller Personen“

Und einmal mehr ist es ein Künstler, der gegen die indi­rekte Impf­plicht auftritt: Eric Clapton weigert sich, an Veran­stal­tungs­orten aufzu­treten, an denen die Konzert­be­su­cher nach­weisen müssen, dass sie ihre COVID-19-Impfungen erhalten haben, berichtet rtl.de.

Die Gitar­ren­le­gende kriti­sierte das Vorhaben der briti­schen Regie­rung, dass alle Konzert­be­su­cher vor dem Betreten der Veran­stal­tungs­orte ab Ende September voll­ständig gegen das Virus geimpft sein müssen, wenn sie an den Events teil­nehmen möchten.

Der Musiker hat nun sogar damit gedroht, seine UK-Shows abzu­sagen. In einem State­ment, das über den Tele­gram-Account seines Archi­tekten und Impf­gegner-Freundes Robin Monotti Graziadei geteilt wurde, erklärte Clapton:

„Nach der Ankün­di­gung des Premier­mi­nis­ters am Montag, den 19. Juli 2021, fühle ich mich dazu verpflichtet, eine eigene Ankün­di­gung zu machen. Ich möchte sagen, dass ich auf keiner Bühne auftreten werde, wenn dabei ein diskri­mi­niertes Publikum anwe­send ist. Sofern nicht die Teil­nahme aller Personen vorge­sehen ist, behalte ich mir das Recht vor, die Show abzusagen.“

Nachdem er sich im letzten Jahr mit Van Morrison für die Anti-Lock­down-Hymne ‚Stand and Deliver‘ zusam­men­getan und zuge­geben hatte, dass dies ihm die Möglich­keit gab, um seine „Verach­tung und Spott“ gegen­über dem Thema auszu­drü­cken, so RTL weiter.

22.07.2021

Lauter­bach sieht Hoch­was­ser­opfer durch selbst­lose Helfer gefährdet!

Völlig verwirrter Lauter­bach fordert „Impfungen, Tests und Masken“ für Hochwasseropfer

Kaum zu fassen wie abge­hoben, reali­täts­fremd Leute wie Lauter­bach selbst noch vor dem Hinter­grund der Hoch­was­ser­ka­ta­strophe agieren. Glaubt er tatsäch­lich, dass die Leute, die teil­weise vor dem Nichts stehen, keine andere Sorgen haben, als ohne Masken herum­zu­laufen oder nicht am Impf­ex­pe­ri­ment teil­nehmen zu können?

Dass dieser Herr oben­drein noch selbst­lose Helfer bewirft, macht eben­falls fassungslos und rundet das Bild ab.

21.07.2021

US-Ärzte­ver­ei­ni­gung verlangt sofor­tigen Corona-Impf­stopp für Jugend­liche und Immune

Die ameri­ka­ni­sche Ärzte­ver­ei­ni­gung „America’s Front­line Doctors“ (AFLDS) reichte am 19. Juli einen Antrag auf eine sofor­tige einst­wei­lige Verfü­gung beim Bundes­be­zirks­ge­richt in Alabama ein, um die Verwen­dung der COVID-Impf­stoffe mit Emer­gency Use Autho­riz­a­tion (EUA) – Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson (J&J) – für drei Gruppen von Ameri­ka­nern zu stoppen.

Laut einer Pres­se­mit­tei­lung bittet die AFLDS darum, die Verab­rei­chung der expe­ri­men­tellen COVID-Impf­stoffe bei allen Personen, die 18 Jahre und jünger sind, bei all jenen, die sich von COVID erholt und eine natür­liche Immu­nität erworben haben, sowie bei allen anderen Ameri­ka­nern, die keine infor­mierte Zustim­mung im Sinne des Bundes­ge­setzes erhalten haben, sofort zu stoppen.

Als Begrün­dung führt AFLDS in einer Pres­se­mit­tei­lung an:

„Es ist unge­setz­lich und verfas­sungs­widrig, expe­ri­men­telle Mittel an Personen zu verab­rei­chen, die nicht in der Lage sind, eine infor­mierte Entschei­dung über den wahren Nutzen und die Risiken des Impf­stoffs auf einer unab­hän­gigen Basis zu treffen. Sie müssen in einem Alter oder in der Lage sein, infor­mierte Entschei­dungen zu treffen, und ihnen müssen alle für eine infor­mierte Entschei­dung notwen­digen Risi­ko/­Nutzen-Infor­ma­tionen zur Verfü­gung gestellt worden sein.“

Weiters wird darauf auf die hohe Zahl Verstor­bener hinwiesen, die inner­halb von 72 Stunden nach Erhalt der Impfung verstorben sind. So wurden bis zum 9. Juli der VAERS insge­samt 10.991 Todes­fälle gemeldet. Davon traten 4.593 inner­halb von 72 Stunden nach der Impfung auf. (VAERS ist das Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC), das von der U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA) verwaltet wird). Es wird auch ange­führt, dass die Dunkel­ziffer um ein Viel­fa­ches höher sei.

Quelle: „the Defender“

20.07.2021

Schweizer Poli­tiker fordert Markie­rungs­pflicht für unge­impfte Pfleger

Um den Druck auf Impf­skep­tiker zu erhöhen fordern jetzt in der Schweiz Politik etwa eine Markie­rungs­pflicht für unge­impfte Pfle­gende. Eine Impf­pflicht wie in Frank­reich scheint in der Schweizer Politik jedoch keine Alter­na­tive. „Eine solche wäre eh nicht durch­setzbar“, meint etwa Gesund­heits­kom­mis­sions-Präsi­dentin Ruth Humbel (Die Mitte) gegen­über Nau.ch. Die „Mitte“-Politikerin will deshalb Nicht­ge­impfte mittels Masken­pflicht erkennbar zu machen.

Grün­li­be­rale Poli­tiker wollen Druck auf Impf­skep­tiker massiv erhöhen

Ähnlich sieht dies GLP-Natio­nalrat Martin Bäumle. „Dem Gesund­heits­per­sonal, das sich nicht impfen lassen will, sollte man zum Schutz aller verordnen, dass sie sich ein- bis zweimal in der Woche testen lassen.“ Auch er wolle damit, „Anreize schaffen, dass sich noch mehr impfen lassen“. GLP-Partei­prä­si­dent Jürg Grossen findet gar, dass geimpfte und unge­impfte Mitar­bei­tende in Spitä­lern, Alters­heimen und Kinder­ta­ges­stätten etwa mit einem Sticker unter­schied­lich gekenn­zeichnet werden sollen.

19.07.2021

Moderna in „Spik­evax“ umbenannt

Nach Astra­Ze­neca folgt nun Moderna: Der Impf­stoff von Moderna heißt jetzt „Spik­evax“. Zuvor hatte bereits die Firma Astra­Ze­neca ihren Impf­stoffen den Namen „Vaxze­vria“ verpasst. Offen­sicht­lich soll so bei den Leuten nega­tive Asso­zia­tionen verhin­dert werden.

18.07.2021

Die WHO warnt vor Corona-Kreuz­imp­fung als „gefähr­li­chen Trend“ – Spahn empfiehlt sie trotzdem

Egal ob man für oder gegen die Kreuz­imp­fungen ist, man ist in jedem Fall, je nach Betrach­tungs­winkel ein „Covidiot“. Denn nichts zeigt deut­li­cher die Inkom­pe­tenz der aktu­ellen Impf­be­für­worter auf, als die Unei­nig­keit in diesem Punkt.

Sie dürfen raten, wie bei einer Sport­wette: Bin ich gut beraten wenn ich auf die Meinung des Gesund­heits­mi­nis­ters Jens Spahn höre, oder soll ich lieber der WHO Glauben schenken. Oder soll man hoffen, dass beide „irgendwie“ recht haben und im Falle einer Kreuz­imp­fung nichts schief läuft, wenn man seine Frei­heiten zurück­haben will und sich gezwun­ge­ner­maßen impfen lassen muss.

WHO warnt

Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) spricht derzeit keine Empfeh­lung für Kreuz­imp­fungen gegen das Coro­na­virus aus. Bund und Länder unter­stützen weiter die Empfeh­lung der Stän­digen Impf­kom­mis­sion (STIKO), nach einer Erst­imp­fung mit dem Vektor-Vakzin von Astra­Ze­neca bei der Zweit­imp­fung die mRNA-Impf­stoffe von BioNTech/Pfizer oder Moderna einzu­setzen, berichtet de.rt.com unter Beru­fung auf die Nach­rich­ten­agentur Reuters.

„Beleg­freies Gebiet“ und „Gefähr­li­cher Trend“

Die Chef­wis­sen­schaft­lerin der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO), Soumya Swami­nathan, hat sich auf einer Pres­se­kon­fe­renz Anfang Juli in Genf dagegen ausge­spro­chen, dass Pati­enten Corona-Impf­stoffe unter­schied­li­cher Hersteller erhalten. Laut Reuters sagte die indi­sche Kinder­me­di­zi­nerin und Forscherin:

„Es handelt sich hier ein biss­chen um einen gefähr­li­chen Trend. Wir befinden uns auf einem daten- und beleg­freien Gebiet.“

Empfeh­lung der STIKO: Spahn wirbt für Kreuzimpfung

Zeit­gleich hatte Bundes­ge­sund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) für die Kreuz­imp­fung geworben. Damit war er einer Empfeh­lung der Stän­digen Impf­kom­mis­sion (STIKO) gefolgt, berich­tete tagesschau.de im Beitrag „Spahn wirbt für Kreuz­imp­fung“.

Anmer­kung: siehe auch hier (08.06.2021) wo wir aufzeigten, dass eine öster­rei­chi­sche Zeitung inner­halb von nur drei Tagen einmal „Natio­nales Impf­gre­mium rät: Impf­stoffe nicht mixen“ titelte um dann zwei Tage später „Gemischte Impfung gut verträg­lich und wirksam“ als Über­schrift zu bringen.

Wer soll sich da bitte noch auskennen?

17.07.2021

Israe­li­sches Gesund­heits­mi­nis­te­rium enthüllt Unwirk­sam­keit der Impfungen

Das Impf­ex­pe­ri­ment beim „Impf­welt­meister“ Israel scheint gehörig in die Hose gegangen zu sein sieht man sich die Resul­tate an: Die Folgen der „Durch­imp­fung“ der Bevöl­ke­rung mit den umstrit­tenen, neuar­tigen Genspritzen sind verhee­rend. So sind es vor allem die „Immu­ni­sierten“, die jetzt beson­ders oft im Kran­ken­haus landen. Schlimmer noch: Die Unge­impften scheinen die Corona-Infek­tionen im Schnitt sogar besser zu über­stehen, als die bedau­erns­werten Versuchs­ka­nin­chen, die bereits zwei Dosen des Pfizer-Stoffs erhalten haben.

Der Israe­li­sche Inter­nist Dr. Rafael Zioni veröf­fent­licht die entspre­chenden Statis­tiken des israe­li­schen Gesund­heits­mi­nis­te­riums auf Twitter und sagt: „Es scheint, die Effi­zienz der Impfung geht gegen Null“.

This is the number of admis­sion and severe case of the this month.

Upper graph repre­sent admissions

Lower graph repre­sent severe patients

Green is fully vaccinated

Orange is one shoot of Pfizer.

Red is unvaccinated

The trend very clear espe­cially for severe pati­ents pic.twitter.com/2mJp2e9DuZ — rafael zioni (@rzioni) July 14, 2021



Das Obere Diagramm zeigt die Hospitalisierungen

Das untere Diagramm stellt schwere Pati­enten dar

Grün: voll­ständig geimpft

Orange: ein „Shot“ von Pfizer.

Rot: ungeimpft

Der Trend ist beson­ders bei schweren Pati­enten sehr deutlich

16.07.2021

Öster­reich: Die Impfung kommt via Boot zu den Badegästen!



Kein Scherz: an der Alten Donau, einem beliebten Badeort in Wien, kommt nun die Impfung via Boot:

Wien impft nun auch an der Alten Donau gegen das Coro­na­virus – und bringt das Vakzin der Loca­tion entspre­chend mit dem Boot. Dieses wurde am Donners­tag­nach­mittag von Bürger­meister Michael Ludwig (SPÖ) präsen­tiert. Ange­boten wird der Stich am Wasser den ganzen Sommer über an Frei­tagen sowie an den Wochen­enden. Eine Anmel­dung ist nicht nötig.

Quelle: Kronen Zeitung

15.07.2021

Vor McDonald’s‑Filialen im Bus Geimpfte werden groß­zügig belohnt

Was will man mehr? McDonald’s verspricht ein Spar­menü und wirbt damit, dass man mehr vom Leben hat wenn man sich dort impfen lässt: „Impfen to go“ ist im Impfbus ange­sagt, der durch die Gegend tourt wo beson­ders gesund­heits­be­wussten Menschen vor den MCDonald´s Filialen sich impfen lassen können. Als Beloh­nung gibt’s dann eine Spar­menü und die beru­hi­gende Froh­bot­schaft mit auf dem Weg, wie schön Geimpf­t­sein sein kann.

14.07.2021



Jens Spahn droht jetzt offen Impfskeptikern

Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn droht bei der Pres­se­kon­fe­renz nach einem gemein­samen Gespräch mit der Kanz­lerin und Lothar Wieler, dem Präsi­denten des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) mit „Nach­teilen“ für Personen die sich nicht als Versuchs­ka­nin­chen für das expe­ri­men­telle Impf­pro­jekt zur Verfü­gung stellen lassen wollen. Der Minister wörtlich:

„Wer sich nicht impfen lässt, darf sich nicht beschweren“

Keine „Ausreden“ mehr

„Es gibt keine Ausreden mehr. Impf­stoff ist genug da, Termine sind leicht zu bekommen. […] bitte nutzen Sie die Gelegenheit“,

Gesund­heit offen­sicht­lich zweit­rangig – was zählt ist Teil­nahme an Partys

„Wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren, wenn er nicht zur Party einge­laden wird“.

Doppelter Druck: Der Minister geht davon aus, dass Party­ver­an­stalter keinen Wert auf Nicht­ge­impfte legen. Dass jedoch Veran­stalter selber unter Druck gesetzt werden, ist für ihn offen­sicht­lich normal und Bestand­teil der „Pandemie-Bekämp­fung. Nachdem viele Menschen sich impfen lassen, um selbst­ver­ständ­liche Bürger­rechte zurück­zu­be­kommen (die man ihnen zuvor rechts­widrig genommen hat), darf man sich nicht wundern, dass der Faktor Gesund­heit zuneh­mend in dieser Corona-Diktatur als zweit­rangig zu betrachten ist.

Quelle: bild.de

13.07.2021

Israel: Mehr Covid-Pati­enten in Kran­ken­häu­sern sind geimpft als ohne Impfung!!!

Israel war bekannt­lich welt­weit Vorreiter bei der Umset­zung des welt­weiten Impf­ex­pe­ri­mentes. Mit 63% wurden mehr als die Hälfe der Bevöl­ke­rung dort bereits mit zwei Impf­la­dungen „immu­ni­siert“. Jetzt liegen die ersten „Ergeb­nisse“ vor, wie es sich mit der vermeint­li­chen „Immu­ni­sie­rung“ tatsäch­lich aussieht. Und diese Resul­tate beim „Impf­welt­meister“ sind katastrophal:

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert!

Das bei den positiv Getes­teten jede Menge Geimpfte dabei sind, löst dort Verwun­de­rung aus. Auch bei den Leuten, bei den Corona ausge­bro­chen ist, liegen die Geimpften vorne. Von Covid-Pati­enten in Kran­ken­häu­sern sind nach Angaben des Gesund­heits­mi­nis­te­riums mehr als die Hälfte geimpft, von den 45 Schwer­kranken 56 Prozent.

So schlit­tert der „Impf­welt­meister“ in die nächste Corona-Welle. Und das trotz Impfung. Oder sogar wegen den Impfungen? Warten wir mal ab.

Quelle: oe24.

12.07.2021

In den USA 2.000 Impf­stoff-Todes­fälle in nur einer Woche gemeldet.

Die Daten, die kürz­lich von den Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC) veröf­fent­licht wurden, zeigten über 9.000 Berichte über Todes­fälle für alle Alters­gruppen in den USA, die auf die COVID-Impf­stoffe zurück­zu­führen sind. Die neuesten Zahlen zeigen einen Anstieg von mehr als 2.000 im Vergleich zur Vorwoche. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) der CDC über­mit­telt wurden.

VAERS, der primäre Mecha­nismus der CDC in den USA für die Meldung von uner­wünschten Impf­stoff­re­ak­tionen, meldet laut einer Harvard-Studie histo­risch gesehen nur 1 % der tatsäch­li­chen uner­wünschten Ereig­nisse. Die Meldungen an das System kommen von medi­zi­ni­schen Fach­kräften in Bezug auf Pati­enten, und die meisten werden aus verschie­denen Gründen nicht gemeldet. Eperten gehen daher von noch höheren Zahlen aus.

Eine halbe Million uner­wünschte Nebenwirkungen

Die neuesten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dez. 2020 und dem 28. Mai insge­samt 438.441 uner­wünschte Ereig­nisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 9.048 Todesfälle.

Das CDC hielt am 18. Juni eine Dring­lich­keits­sit­zung ab, um Berichte über Herz­ent­zün­dungen bei Jugend­li­chen nach Dosen des Impf­stoffs COVID-19 zu diskutieren.

Im Anschluss an das Treffen kam eine CDC-Sicher­heits­gruppe zu dem Schluss, dass es einen Zusam­men­hang zwischen einer Herz­ent­zün­dung bei Jugend­li­chen und jungen Erwach­senen gibt, nachdem sie ihre zweite Covid-19-Impfung erhalten haben.

Quelle: dailyveracity.com



Statistik Impf­tote USA seit 1990 | Quelle: CDC

11.07.2021

Pfizer und Bion­tech fordern weitere Impfungen für bereits angeb­lich „Immu­ni­sierte“

Die medial verbrei­tete Lüge, dass nach dem „Durch­impfen“ der Bevöl­ke­rung die „Pandemie“ bald vorbei sein wird, beginnt immer mehr zu bröckeln. Wer diesen münch­hau­sen­ar­tigen Märchen­er­zäh­lern in Regie­rungs- oder „Experten“-Funktion auf dem Leim gegangen ist, wird jetzt eines Besseren belehrt.

Die Impf­stoff­her­steller Pfizer und Bion­tech gehen jetzt plötz­lich von einem Rück­gang der vermeint­li­chen „Immu­ni­sie­rung“ ihres gemein­samen Impf­stoffes nach einem halben Jahr aus.

Weil die angeb­liche „Immu­ni­sie­rung“ jetzt plötz­lich nach sechs Monaten nach­lassen soll, muss „nach­ge­impft“ werden. So empfehlen jetzt die Impf­stoff­her­steller Pfizer und Biontech:

„Dritte Dosis inner­halb von sechs bis zwölf Monaten nach der voll­stän­digen Impfung erforderlich.“

Weitere Verschwö­rungs­theorie bestätigt

Grund für diese Erkenntnis sind die expe­ri­men­tellen Versuche an Millionen Israelis, die offen­sicht­lich die Ansichten der „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ bestä­tigen, die, so wie unsere Redak­tion, schon seit Monaten behaupten, dass das Geschäfts­mo­dell „stän­diges Durch­impfen der Bevöl­ke­rung“ weiter durch­ge­peitscht werden wird.

„Wie anhand der vom israe­li­schen Gesund­heits­mi­nis­te­rium erho­benen Daten aus der prak­ti­schen Anwen­dung bereits deut­lich wurde, sinkt die Schutz­wir­kung des Impf­stoffs gegen­über Infek­tionen und sympto­matischen Erkran­kungen sechs Monate nach der zweiten Impfung“, hieß es gestern in einer gemein­samen Mittei­lung von Pfizer und Biontech.

Auf Basis der bisher vorlie­genden Daten sei es wahr­schein­lich, „dass eine dritte Dosis inner­halb von sechs bis zwölf Monaten nach der voll­stän­digen Impfung erfor­der­lich sein wird“.

„Ermu­ti­gende Daten“

Bei einer laufenden Studie zu einer dritten Impfung seien „ermu­ti­gende Daten“ zu beob­achten, teilten die beiden Unter­nehmen mit. Details sollten bald in einer wissen­schaft­li­chen Fach­zeit­schrift publi­ziert werden. Quelle: mmnews.de

Anm.:

Wir halten jede Wette, dass es nicht bei der 3. Impfung bleiben wird. So wird in Israel die Bevöl­ke­rung bereits darauf einge­stellt, sich alle sechs Monate gleich zwei Impf­la­d­ugen verpassen lassen zu müssen, will man nicht wieder schi­ka­niert werden. Bei uns ist man noch nicht ganz so weit – wir liegen da ein paar Monate hinter dem „Impf­welt­meister“.



10.07.2021

Slowa­ki­sches Soros-Medium: „Unge­impfte sollen quieken wie Schweine im Schlachthof“

Einen Vorge­schmack, was auf Unge­impfte alles noch zukommen könnte, liefert uns eine der größten slowa­ki­schen Tages­zei­tungen. Die Zeitung SME ist Teil von George Soros „Project Syndi­cate“. In der Publi­ka­tion werden Unge­impfte mit Schlacht­schweinen und Rindern vergli­chen, welche die Peit­sche spüren müssten. Wört­lich ist dort zu lesen:

„Die Unge­impften sollen quieken wie Schweine im Schlachthof… damit ihr erhöhtes Unbe­hagen sie unter die Nadel drückt… Nicht nur Zucker (Lotterie) reicht für die Unge­impften, sondern es braucht auch eine richtig lange Peitsche.“

Die Äuße­rungen von Peter Schütz, einem fixen Mitar­beiter der „libe­ralen“ Zeitung SME, sind an Nieder­träch­tig­keit kaum zu über­bieten. Und sie zeigen genau, in welcher Gedan­ken­welt selbst­er­klärt „linke“ Globa­listen leben, welche Umstürz­lern wie George Soros und Klaus Schwab folgen, berichtet report24.news.

Vor dem Hinter­grund der jetzt langsam in Schwung kommenden Hetze gegen Unge­impfte, drängt sich die Frage auf, vor was die Geimpften denn Angst haben? Sie sind doch alle „immu­ni­siert“, wie man pausenlos den Main­stream-Medien entnehmen kann.

09.07.2021

US-Soldaten drohen mit Kündi­gung bei Impfpflicht

Die von der US-Armee geplante Impf­pflicht gegen COVID-19 stößt auf Wider­stand. Soldaten haben sich an den US-Kongress­ab­ge­ord­neten Thomas Massie gewandt und erklärt, ihren Dienst in so einem Fall zu quit­tieren. Mehr hier im RT-DE Podcast:

08.07.2021

Israe­li­scher Geheim­dienst warnt vor neuen COVID-Vari­anten dank Impfungen



Israe­li­sche und euro­päi­sche Experten: Corona-Impfung könnte COVID-Vari­anten hervorrufen

Einige Gesund­heits­ex­perten fordern, auf neue COVID-19-Vari­anten mit neuen Impfungen zu reagieren. Forschungen ergeben jedoch, dass Impfungen die Bildung neuer Vari­anten hervor­rufen könnte. – Ein Teufelskreis …

Das israe­li­sche Massen­impf­pro­gramm könnte eine israe­li­sche Muta­tion hervor­bringen, die sich als resis­tent gegen COVID-19-Impf­stoffe erweist. Davor warnt ein Bericht des Geheim­dienstes der israe­li­schen Streit­kräfte (pdf).

In dem Bericht, der für das „Coro­na­virus National Infor­ma­tion and Know­ledge Center“ erstellt wurde, wird fest­ge­stellt, dass „die Massen­impf­kam­pagne, die parallel zum aktiven Ausbruch in Israel statt­findet, zu einem ‚evolu­tio­nären Druck‘ auf das Virus führen kann“.

Quelle: epochtimes.de

07.07.2021

Astra­Ze­neca warnt vor eigenem Impf­stoff: Viele Geimpfte bekommen Thrombosen

Über die Gefahren für mit dem Impf­stoff von Astra­Ze­neca Geimpften brau­chen wir hier nicht weiter zu berichten. Es genügt anzu­merken, dass eine Reihe von Ländern vor dem Hinter­grund der vielen Toten und Personen mit Neben­wir­kungen die damit geimpft wurden, diesen Impf­stoff bereits absetzten. So hat etwa Norwegen gerade erklärt, dass der mögliche Schaden der Corona-Impfung mit Astra­Ze­neca den Nutzen überwiege.

Astra­Ze­neca warnt jetzt vor sich selbst

In einer „wich­tigen Mittei­lung“ verweist das Unter­nehmen auf Risiken und Gefahren für das eigene Produkt hin. Hier ein Auszug aus dem Schreiben:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einver­nehmen mit der Euro­päi­schen Arznei­mittel-Agentur und dem Paul-Ehrlich-Institut möchte Sie die Astra­Ze­neca GmbH über Folgendes informieren:

Zusammenfassung

Ein kausaler Zusam­men­hang zwischen Impfungen mit Vaxze­vria (Anm. der Red.: so heißt der Impf­stoff nach der Umbe­nen­nung jetzt) und dem Auftreten von Throm­bosen in Kombi­na­tion mit Throm­bo­zy­to­penie wird als plau­sibel angesehen.

Obwohl solche Neben­wir­kungen sehr selten sind, über­traf die Anzahl die erwar­tete Häufig­keit in der Allgemeinbevölkerung.

Noch konnten keine spezi­fi­schen Risi­ko­fak­toren iden­ti­fi­ziert werden.

Ange­hö­rige der Gesund­heits­be­rufe sollten auf die Anzei­chen und Symptome von Throm­bo­em­bo­lien und/oder Throm­bo­zy­to­penie achten und die Geimpften entspre­chend informieren.

Die Anwen­dung dieses Impf­stoffs sollte im Einklang mit den offi­zi­ellen natio­nalen Impf­emp­feh­lungen erfolgen. […]“

Und beru­hi­gend für künftig damit Geimpfte:

„Es wird eine Reihe von Studien durch­ge­führt werden, um den genauen patho­phy­sio­lo­gi­schen Mecha­nismus für das Auftreten dieser throm­bo­ti­schen Ereig­nisse zu iden­ti­fi­zieren und das genaue Ausmaß des Risikos zu definieren.“

Das ist eben bei Versuchs­reihen so, dass Erwar­tungen (hier die „erwar­tete Häufig­keit von Neben­wir­kungen“) nicht eintreten. So werden jetzt „eine Reihe von Studien durch­ge­führt“. Und genau deshalb gibt es ja Versuchs­ka­nin­chen zum Erkenntnisgewinn.

06.07.2021

Israel: Deut­lich nied­ri­gere Wirk­sam­keit der Corona-Impfungen – Nachimp­fungen fix

Aufgrund der Ausbrei­tung der Delta-Vari­ante ist die Wirk­sam­keit des Pfizer-BioN­Tech-Impf­stoffs in Israel laut Gesund­heits­mi­nis­te­rium auf 65 Prozent gesunken. Die Zahl der schwer Erkrankten steigt wieder, berichtet die FAZ.

Weiter ist dort zu lesen:

„Israel gilt wegen seiner erfolg­rei­chen Impf­kam­pagne als Vorzei­ge­land im Kampf gegen das Coro­na­virus. Von rund 9,3 Millionen Einwoh­nern haben 5,7 Millionen Menschen die erste Impfung erhalten, davon sind 5,2 Millionen voll­ständig geimpft. Dies entspricht 56 Prozent der Bevölkerung.“

Aus dieser Sicht kann man zwar die Impf­kam­pa­gnen als „erfolg­reich“ bezeichnen – die Resul­tate aller­dings wohl weniger. Die spre­chen eine andere Sprache. Nicht umsonst müssen sich die dort „Immu­ni­sierten“ wie ange­kün­digt, jetzt auf weitere Impfungen einstellen: Halb­jährig zwei Impf­la­dungen, im Schnitt als alle drei Monaten eine „Auffri­schung“. Nicht sehr erbauend für die Versuchs­ka­nin­chen der expe­ri­men­tellen Impfungen, schön aller­dings für die Phar­ma­in­dus­trie, denn die „Booster-Shots“ werden weitere Milli­arden in deren Kassen spülen.

Wien: „Pro Tag kolla­bieren bis zu 50 Personen nach Impfung“

Bis zu 50 Personen sollen am Wochen­ende im „Austria Center Vienna“ nach einer Johnson&Johnson-Impfung kolla­biert sein. Pro Tag werden hier rund 5.000 Wiener gegen das Corona geimpft. Doch leider kommt es dabei auch immer wieder zu Neben­wir­kungen. Wie ein Mitar­beiter der Impf­straße gegen­über heute.at erzählt, sollen am vergan­genen Wochen­ende rund 50 Personen pro Tag kolla­biert sein. Fast alle hatten zuvor eine Dosis des Impf­stoffs von Johnson&Johnson erhalten.

Mit Gummi­bären gegen Impf-Kollapse

Seitens der Stadt komme es „leider“ immer wieder dazu, dass nach der Impfung „ein paar“ zusam­men­bre­chen. Daher wäre die Ruhe­phase nach der Impfung so wichtig. Die Sani­täter des Sama­ri­ter­bundes seien daraufhin ange­wiesen worden, beson­ders auf „junge und schlanke“ Personen zu achten. Für Abhilfe ist eben­falls gesorgt: Die Stadt verteilt nun Wasser und Gummi­bären, berichtet die genannte Zeitung weiter.

05.07.2021

Sich impfen zu lassen ist „sitt­liche Plicht“ für jeden Bürger

Der Umstand, dass immer mehr Bürger nicht bereits sind, sich der nur per Notver­ord­nung geneh­migten Corona-Impfungen als Versuchs­ka­nin­chen zur Verfü­gung zu stellen, lässt die „Wirt­schaft alar­mie­rend reagieren“. So bringt der Außen­han­dels-Präsi­dent Anton Börner laut focus.de die Impf­plicht ins Spiel und erklärte gegen­über der „Bams“ wörtlich:

„Es ist eine sitt­liche Pflicht für jeden Bürger, sich impfen zu lassen. Impf­ver­wei­gerer ohne gesund­heit­li­chen Grund handeln rück­sichts- und verantwortungslos“.

Einem Moral­apostel gleich, ergänzt er zur „sitt­li­chen Plicht“ und zur „Rück­sichts- und Verant­wor­tungs­lo­sig­keit“ noch, dass Leute die sich nicht einen unaus­ge­reiften Gen-Cock­tail inji­zieren lassen wollen, „grob unso­li­da­risch gegen­über ihren Mitbür­gern“ handeln.

Wieso bitte?

Die Nicht­ge­impften stellen nach gängiger Propa­ganda doch ohnehin keine Gefahr für „Immu­ni­sierte“ dar. Fühlen die sich etwa doch nicht ganz so sicher? Oder anders gesagt: Man weiß jetzt schon genau, dass die Impfungen sich sogar kontra­pro­duktiv auswirken könnten und in weiterer Folge ständig Nachimp­fungen zur Folge haben werden. Schon jetzt werden wir auf „Booster“-Shots für Geimpfte gegen „Delta“ dann im Herbst eingestimmt.

04.07.2021

Lauter­bach droht mit Geld­strafen für Impfschwänzer

Mal warnt er – dann droht er: Jetzt möchte SPD-Gesund­heits­ex­perte Karl Lauter­bach und andere besorgte Bürger, die ihre Impf­ter­mine nicht wahr­nehmen, zur Kasse bitten.

Gut möglich, dass viele der „Impf­schwänzer“ ihre Entschei­dung deshalb getroffen haben, weil sie sich von Lauter­bachs Befürch­tungen in Bezug auf die Impfungen abschre­cken ließen. (siehe unser Beitrag von gestern gleich hier unten).



03.07.2021

Lauter­bach warnt bei Lanz vor Super-Coro­na­virus: „Es lernt, Geimpfte zu befallen”

Nun ist es kein Gerin­gerer als der SPD-Gesund­heits­ex­perte Karl Lauter­bach der eine von „Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern“ verbrei­tete Annahme bestä­tigt: Das welt­weite „Durch­impfen“ könnte bewirken, dass weitere Muta­tionen des Coro­na­virus extrem gefähr­lich machen könne, erklärte ausge­rechnet der Mann, der bis dato Massen­imp­fungen bewirbt, wie kaum jemand anderer.

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleich­tern, zitieren wir die Ausfüh­rungen Lauter­bachs dazu wörtlich.

„Irgend­wann muss das Virus, um über­haupt über­leben zu können, weil schon so viele geimpft sind, lernen, Geimpfte zu befallen“

„Es könnte tatsäch­lich so sein, dass das Virus lernt, quasi jede Art der Impfung zu über­winden, um die Geimpften zu befallen.” (Anm.: das ist aller­dings jetzt schon der Fall, wie Statis­tiken belegen.)

Ein Grund für diese Annahme seien Forschungen an der israe­li­schen Univer­sität Haifa, bei denen getestet wurde, wozu der Erreger poten­ziell imstande ist. Das Ergebnis: Muta­tionen, die gegen die bishe­rigen Impfungen „komplett immun waren“, so Lauterbach.

„Es kann auch sein, dass das Virus lernt, sich gegen Geimpfte durch­zu­setzen. Das können wir auf jeden Fall nicht ausschließen.“

„Ich freue mich, wenn ich da Unrecht habe” beru­higt der Impf­ex­perten. Ja, und wenn nicht? Da wird er dann noch mehr in die Rolle des Experten schlüpfen, Seite an Seite mit den „Corona-Leug­nern“ und „Covidioten“, denn das, was Lauter­bach jetzt von sich gibt, schon seit Monaten warnend in den Raum stellten.

Das alles wird die Politik natür­lich nicht davon abhalten, das Impf­ex­pe­ri­ment mit offenem Ausgang weiter zu befeuern. Die Milli­arden für die Phar­ma­in­dus­trie und andere Profi­teure der welt­weit ersten „Pandemie“ die offen­sicht­lich nie aufhören wird, müssen ja weiter rollen. Und je mehr dabei schief läuft, desto mehr wird wohl geimpft werden müssen. Wahr­lich ein Teufels­kreis, wenn dann die Brand­stifter sich Feuer­wehr aufblasen werden.

Quelle: Lauter­bach bei Markus Lanz

02.07.2021

„Kinder sind keine Pandemietreiber“

Kinder seien defi­nitiv keine „Pandemie-Treiber“. Darüber hinaus seien Lang­zeit­folgen noch nicht absehbar. Es müsse also eine gründ­liche und indi­vi­du­elle Nutzen-Risiko-Abwä­gung gemacht werden, da Kinder gene­rell sehr selten sehr schwer an Covid-19 erkranken, betont eine Medi­zi­nerin gegen­über noen.at.

„Corona-Impfung hat meine beiden Kinder krank gemacht“

Gegen­stand der Bericht­erstat­tung war die Klage einer Mutter deren Kinder nach Covid-Impfungen schwer erkrankt sind.

„Die Corona-Impfung hat meine beiden Kinder krank gemacht. Die Tochter liegt im Spital, auch mein Sohn hat starke Schmerzen und ist entsetz­lich schwach“, erklärt sie im Gespräch mit den Nieder­ös­ter­rei­chi­schen Nach­richten. Konkret: 19-jährige Tochter befindet sich nach einer Covid-19-Impfung mit Herz­mus­kel­ent­zün­dung im Kran­ken­haus, nachdem sie 24 Stunden nach der Impfung keine Luft mehr bekam, dafür Herz­be­schwerden. 13-jähriger Bruder bekam eben­falls Symptome und kann seither das Bett nicht verlassen.

Mutter ärgert sich über einsei­tige Infor­ma­tionen die in Umlauf gebracht werden

Die Mütter ärgert sich über die einsei­tigen Nach­richten, die in der Öffent­lich­keit kursieren: „Für meine Familie kommt die Infor­ma­tion, dass solche erschre­ckenden Impf­re­ak­tionen bei Kindern auftreten können, leider zu spät. Ich kann nur hoffen, dass beide wieder ganz gesund werden und keine Lang­zeit­schäden davontragen.“



Covid-Impf­stoffe funk­tio­nieren kaum bis gar nicht – deshalb Quaran­tänie auch für Geimpfte

Die DELTA-Vari­anten-Hysterie entlarvt die ernüch­ternde Wahr­heit: Covid-Impf­stoffe funk­tio­nieren nicht, und „Vari­anten“ werden als Panik­mache gepusht, um mehr Impf­stoffe zu fordern.

Neue Forschungs­er­geb­nisse zeigen, dass „voll­ständig geimpfte“ Menschen eine achtmal höhere Sterb­lich­keits­rate aufweisen als nicht Geimpfte. Und ein ernüch­ternder Bericht aus Groß­bri­tan­nien zeigt, dass 62% der Menschen, die an Covid sterben, geimpft wurden. Auch beim „Impf­welt­meister“ Israel sieht es nicht sonder­lich rosig aus (siehe unsere Repor­tagen unten)

Der Covid-Impf­stoff, so stellt sich heraus, funk­tio­niert nicht wirklich

Genauer gesagt bieten die „Immu­ni­sie­rungen“ keine unspe­zi­fi­sche Immu­nität gegen selbst gering­fü­gige Varia­tionen in der Morpho­logie des Coro­na­virus. Während die natür­liche Immu­nität „allge­mei­nere“ Anti­körper produ­ziert, die gegen alle mögli­chen Vari­anten wirken, bietet der Covid-Impf­stoff – der aus Spike-Protein-Biowaffen besteht, die als Teil eines globalen medi­zi­ni­schen Expe­ri­ments in mensch­liche Versuchs­ka­nin­chen inji­ziert werden – wenig oder gar keine Immu­nität gegen virale Varianten

Geimpfte künftig auf weitere Impfungen angewiesen

Die Auswir­kungen dieser Tatsache sind tief­grei­fend. Es bedeutet, dass Menschen, die den Weg der Impfung anstelle des Weges der natür­li­chen Immu­nität gewählt haben, für immer auf Auffri­schungs­imp­fungen („Booster-Shots“) ange­wiesen sein werden.

Frage für Skep­tiker dieser „Verschwö­rungs­theorie“:

Warum müssen jetzt auch zwei­fach Geimpfte, die z.B. aus Portugal nach Deutsch­land zurück­kehren, in eine 14-tägige Quaran­täne ohne Möglich­keit sich „frei zu testen“. Alles klar, oder?

Quelle: naturalnews.com

01.07.2021

Lauter­bach findet Umpro­gram­mieren des Immun­sys­tems durch Impfung „span­nend“

Der SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Karl Lauter­bach postete eine nieder­län­di­sche Studie über das Umpro­gram­mieren des Immun­sys­tems durch gene­ti­schen mRNA-Impf­stoffe und etiket­tiert sie als „span­nend“.

In einer nieder­län­di­schen Studie kommen die Wissen­schaftler zu der Erkenntnis, dass „Tozin­ameran“, der mRNA-Impf­stoff von BioNTech/Pfizer, eine „komplexe funk­tio­nelle Repro­gram­mie­rung der ange­bo­renen Immun­ant­wort induziert“.

Das Papier wurde unter Betei­li­gung von Medi­zi­nern des Radboud Univer­sity Medical Center in Nijmegen mit dem Titel „Der mRNA-Impf­stoff BNT162b2 gegen SARS-CoV‑2 program­miert sowohl die adap­tive als auch die ange­bo­rene Immun­ant­wort neu“ veröffentlicht.

Die Forscher raten, dass diese Erkennt­nisse bei der Entwick­lung und Anwen­dung dieser neuen Impf­stoff­klasse berück­sich­tigt werden sollten.

Die Studie erschien im Mai als noch nicht von Experten begut­ach­tete Vorab­pu­bli­ka­tion auf dem medi­zi­ni­schen Preprint-Server „MedRxiv“. Nun wurde sie von dem SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Karl Lauter­bach entdeckt.

Der Bundes­tags­ab­ge­ord­nete und Gesund­heits­ex­perte twitterte:

„Span­nende Studie aus Nieder­landen, wie Bion­Tech Impfung unser Immun­system verändert.“

Nach Angaben von Lauter­bach könnte dies einige Effekte erklären, „weshalb tödliche Verläufe nach Impfung extrem rar sind“. (Anm. der Red.: Ist dem wirk­lich so?)

Lauter­bach gibt zu: „Nicht alle Ände­rungen“ des Immun­sys­tems gut

Lauter­bach riet, dass das tiefer erforscht werden müsse, da „nicht alle Ände­rungen“ (des Immun­sys­tems) gut sein müssten.

Nachdem sich genug Leute als Versuchs­ka­nin­chen für Wirk­sam­keit und Folgen der Impfung zur Verfü­gung stellen, kann ja ohnehin „tiefer erforscht“ werden.

Quelle: Epoch Times



Nach Merkel wollen jetzt auch Lauter­bach und Seehofer Europa dizplinieren



Anm.: Zu Merkels Besser­wis­serei siehe unseren Beitrag hier vom 18. Juni



30.06.2021



Fakten belegen: Geimpfte kommen jetzt zum Handkuss

Die DELTA-Vari­anten-Hysterie entlarvt die ernüch­ternde Wahr­heit: Covid-Impf­stoffe funk­tio­nieren nicht, und „Vari­anten“ werden als Panik­mache gepusht, um mehr Impf­stoffe zu „verimpfen“.

Neue Forschungs­er­geb­nisse zeigen, dass „voll­ständig geimpfte“ Menschen eine achtmal höhere Sterb­lich­keits­rate aufweisen als nicht geimpfte. (siehe unseren Bericht weiter unten, wo in Öster­reich 10% der Coro­na­fälle bei bereits Geimpften (!) mit dem Tod endeten). Und ein ernüch­ternder Bericht aus Groß­bri­tan­nien zeigt, dass 62% der Menschen, die an Covid sterben, geimpft wurden. Auch beim „Impf­welt­meister“ Israel sieht t es nicht sonder­lich rosig aus (siehe unsere Repor­tagen unten).

Der Covid-Impf­stoff, so stellt sich heraus, funk­tio­niert nicht wirklich

Genauer gesagt bieten die „Immu­ni­sie­rungen“ keine unspe­zi­fi­sche Immu­nität gegen selbst gering­fü­gige Varia­tionen in der Morpho­logie des Coro­na­virus. Während die natür­liche Immu­nität „allge­mei­nere“ Anti­körper produ­ziert, die gegen alle mögli­chen Vari­anten wirken, bietet der Covid-Impf­stoff – der aus Spike-Protein-Biowaffen besteht, die als Teil eines globalen medi­zi­ni­schen Expe­ri­ments in mensch­liche Versuchs­ka­nin­chen inji­ziert werden, wenig oder gar keine Immu­nität gegen virale Varianten.

Geimpfte künftig auf weitere Impfungen angewiesen

Die Auswir­kungen dieser Tatsache sind tief­grei­fend. Es bedeutet, dass Menschen, die den Weg der Impfung anstelle des Weges der natür­li­chen Immu­nität gewählt haben, für immer auf Auffri­schungs­imp­fungen („Booster-Shots“) ange­wiesen sein werden. Das wird ja beireitsts von Leuten wie Lauter­bach verkündet.

Frage für Skep­tiker dieser „Verschwö­rungs­theorie“: Warum müssen jetzt auch zwei­fach Geimpfte, die z.B. aus Portugal nach Deutsch­land zurück­kehren, in eine 14-tägige Quaran­täne ohne Möglich­keit sich „frei zu testen“. Alles klar, oder?

Quelle: naturalnews.com

29.06.2021

Unfaßbar: Lauter­bach will Phar­ma­lobby auf alle Kinder loslassen

Laut SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Lauter­bach soll die Stän­dige Impf­kom­mis­sion (STIKO) ihre Empfeh­lung für Kinder-Impfungen über­denken. Bislang hat die STIKO argu­men­tiert, dass Covid-19 für Kinder harmlos sei, sagte Lauter­bach der „Rhei­ni­schen Post“.

„Durch­seu­chung der Kinder mit Delta zu riskant“

„Die Angaben der STIKO beziehen sich immer auf alte Vari­anten“, argu­men­tierte Lauter­bach. Eine Durch­seu­chung der Kinder mit der Delta-Vari­ante sei zu riskant. Auch die Fort­set­zung des Wech­sel­un­ter­richts sei keine Lösung. Die „Immu­ni­sie­rung“ der Kinder trage zur Eindäm­mung der Pandemie bei.

Lauter­bach regte zudem an, mehr zu tun, um Impf­skep­tiker zu gewinnen. „In Israel steigt die Inzi­denz trotz hoher Impf­quote und Topwetter wieder an. Es zeigt sich: Echte Norma­lität wird nur mit einer sehr hohen Impf­quote kommen.“ Er gehe davon aus, dass eine Impf­quote von mehr als 80 Prozent nötig sei, berichtet n‑tv.de.

Bleibt zu hoffen, dass nicht allzu viele Personen derart wirren Aussagen auf den Leim gehen. Vermut­lich wird Lauter­bach, wenn beim „Impf­welt­meister“ Israel, wo sich das „Durch­impfen“ der Bevöl­ke­rung gerade als totales Schei­tern des Impf­ex­pe­ri­mentes offen­bart, dann 100% einfor­dern, wenn die 80%-Quote erreicht sein wird.

28.06.2021



Im „Vorzei­ge­land“ Israel steigen Corona-Zahlen – auch bei Geimpften!

Hohe Impf­quote und stei­gende Corona-Zahlen – was ist in Israel los?“ titelt der Tages­spiegel über das erneute Ansteigen der dort infi­zierten Personen. Und natür­lich sind auch jede Menge Geimpfte dabei, was viele über­rascht, jedoch kaum „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“, „Covidioten“ oder „Corona-Leugner“. Also Leute die sich weniger auf primi­tivste Propa­ganda abhän­giger „Exper­tinnen und Experten“ oder gekaufte Medien hörten, sondern auf renom­mierte Fach­leute, die sich nicht bestechen lassen. Und sich auf Zahlen verlassen: Nach Unter­su­chungen des israe­li­schen Gesund­heits­mi­nis­te­rium sind rund die Hälfte (!) der Neuin­fi­zierten bereits geimpft. Das gleiche Verhältnis war auch in Köln bei 2.000 Geimpften zu beob­achten, die bereits „immu­ni­siert“ waren.

„Delta“ der kommende Sünden­bock für das Impfchaos

Die Gründe die ange­führt werden hören sich eher als plumpe Ausreden an, die den Umstand vertu­schen sollen, dass eben Geimpfte keines­wegs „immu­ni­siert“ sind, wie man uns perma­nent eintrich­tern will. „Quaran­täne-Brecher sind das Problem“ schreibt das genannte online-Portal gleich über die Schlag­zeile und weiter liest man dort in Hinblick auf den kommenden Sünden­bock „Delta“, den man in den nächsten Monaten die Schuld für das Versagen aufbürden wird: „Viele haben sich dabei mit der aggres­si­veren Delta-Vari­ante ange­steckt“ heißt es weiter. Gäbe es Delta nicht, man müsste es glatt erfinden.

„Ausbrüche“ trotz „sehr gutem Impf­stoff“ und Herz­mus­kel­ent­zün­dungen bei geimpften Kindern

Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präven­ti­ons­for­schung und Epide­mio­logie in Bremen zeigt sich ange­sichts der Entwick­lung in Israel beun­ru­higt. „Es ist in der Tat besorg­nis­er­re­gend“, sagt Zeeb, dass trotz der hohen Impf­quote „mit einem sehr gut wirk­samen Impf­stoff wieder Ausbrüche statt­finden“ ist ebenso zu lesen und dass „Eltern zunächst“ zögerten, ihre 12- bis 15-jährigen Kinder impfen zu lassen, nachdem es Fälle von Herz­mus­kel­ent­zün­dungen in Verbin­dung mit der Impfung gegeben hatte.



„Wirbel um Günther Jauch: Der ‚Impf­lu­encer‘ war noch gar nicht geimpft“

„Im Kampf gegen die Delta-Vari­ante des Coro­na­virus zählt jede Spritze: Damit es beim Impfen der Bevöl­ke­rung voran­geht, wurde unter anderem Günther Jauch (64) als strah­lendes Vorbild der Impf­kam­pagne präsen­tiert. Doch nun stellt sich heraus: Er wurde noch gar nicht geimpft“, berichtet de.yahoo.com.

27.06.2021

Trotz Impfung: Luxem­burgs Regie­rungs­chef mit Symptomen an Corona erkrankt

Langsam aber stetig kommt es an den Tag: Die verspro­chene „Immu­ni­sie­rung“ nach den umstrit­tenen Corona-Impfungen entpuppt sich immer mehr als Märchen. Das Gegen­teil könnte der Fall sein. Der Umfang, der nach den Impfungen positiv Getes­teten wird natür­lich im Dunklen bleiben, da Geimpfte kaum getestet werden. Wenn aller­dings Symptome von Covid auftreten, ist die Sache nicht mehr so leicht zu vertu­schen. Und schon gar nicht wenn der Erkrankte ein Promi­nenter ist, wie beispiels­weise Luxem­burgs Regie­rungs­chef Xavier Bettel, der trotz Impfung auf Corona nicht nur positiv getestet wurde, sondern auch an Symptomen wie Fieber und Kopf­schmerzen leidet.

Der 48-jährige Poli­tiker, der bereits im Mai mit dem Impf­stoff von Astra­ze­neca geimpft wurde und am Donnerstag und Freitag noch am EU-Gipfel teil­ge­nommen hatte, begab sich nun in Quarantäne.

Beim EU-Gipfel seien die Hygie­ne­maß­nahmen einge­halten worden, sagte seine Spre­cherin. Das stellt wohl keine Empfeh­lung für die von „Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern“ ohnehin als sinnlos einge­stuften Maßnahmen, sowie für die vermeint­liche Schutz­wir­kung der Impfungen dar.

Kein Wunder, dass über diesen Fall in den gleich­ge­schal­teten Pro-Impfung-Medien bis jetzt kaum berichtet wird.

26.06.2021

Wie vorher­ge­sagt: Jetzt kommt 3. Impf­la­dung als „Auffri­schung“

Was unsere Redak­tion schon seit Monaten ständig gebets­müh­len­artig vorher­sagte, beginnt jetzt Realität zu werden: Eine dritte Impf­la­dung für bereits „Immu­ni­sierte“ wird von Wissen­schaftler jetzt in den Raum gestellt. Und wie immer in dieser „Pandemie“ fällt man nicht mit der Türe ins Haus, sondern kommt per Sala­mi­taktik auf Samt­pfoten daher­ge­schli­chen. Natür­lich mit „Blick auf die Delta-Vari­ante“ und vorerst bei Senioren, wie in einer dpa-Meldung heißt. Bei der rest­li­chen Bevöl­ke­rung will man vermut­lich erst warten, wenn ein großer Teil der Bevöl­ke­rung „durch­ge­impft“ ist. Vorläufig sollen solche naiven Zeit­ge­nossen glauben, dass mit zwei Impfungen alles wieder gut und so wir früher sein wird.

Wie es in der dpa-Meldung samt Video heißt, ist es „ohne Auffri­schung“ möglich, dass es im „Winter­halb­jahr in Senioren- und Pfle­ge­heimen z.B. zu zusätz­li­chen Infek­tionen kommen könnte“.

Hier eine weitere Prophe­zeiung von uns:

Vor diesem Hinter­grund erlauben wir uns eine weitere Prophe­zeiung: Zu Infek­tionen samt Toten wird es dort auch mit weiteren Impfungen (siehe Update vom 24.06. gleich hier unten) kommen. Und bei der dritten Impfung wird es auch nicht bleiben. Das ist nämlich gar nicht vorge­sehen, geplant ist stän­diges Nachimpfen. Die Milli­arden solle ja weiter rollen. Und auch die Disziplinierungsmaßnahmen.

25.06.2021

WDR-Mitar­beiter wollen sich kaum impfen lassen – warum wohl?

Aus einem internen Rund­mail des WDR geht hervor, dass die Impf­be­reit­schaft unter den Mitar­bei­tern gering sei, was im Wider­spruch zur impf­freund­li­chen Bericht­erstat­tung des Senders steht.

Ausge­rechnet ein öffent­lich-recht­li­cher Sender wundert sich, dass sich seine eigenen Mitar­beiter kaum impfen lassen wollen. Man beob­achte eine „vergleichs­weise geringe Annahme“ des sender­in­ternen Impf­an­ge­bots, heißt es in einer Rund­mail. Demnach hätten rund 6.500 feste und freie Mitar­beiter eine Einla­dung zur Impfung in Bock­le­münd erhalten. Aber nur 400 – also gerade einmal jeder Sech­zehnte – habe das Angebot ange­nommen. Von den 4.000 Mitar­bei­tern, die zum Impf­zen­trum Köln einge­laden wurden, habe nur ein Sechstel die Einla­dung ange­nommen, berichtet tichyseinblick.de, deren Redak­tion auch das Rund­schreiben vorliegt.

Könnte nicht eine Grund der Zurück­hal­tung der sein, dass die Mitar­beiter ihrer eigenen Pro-Impfung-Propa­ganda auf den Leim gehen, was ja nahe liegt. Ein Zauberer wundert sich auch nicht über seine eigenen Tricks.

24.06.2021

Mehr Impf­tote in Groß­bri­tan­nien: Geimpfte schlechter dran als Ungeimpfte

Mitt­ler­weile ist die aktua­li­sierte 17. Fassung des Brie­fings von der briti­schen Gesund­heits­be­hörde veröf­fent­lich worden (siehe Screen­shot daraus untern):

Das Verhältnis verschiebt sich immer deut­li­cher zu Ungunsten der bereits Geimpften.

vorher 34:36 jetzt 70:44 (Tote mit Impfung im Vergleich zu Toten ohne Impfung)

die rela­tiven Ster­be­zahlen waren schon vorher deut­lich verschoben, die abso­luten Zahlen folgen diesem Trend nun auch.



23.06.2021

„Corona-Held*innen: Die NDR Ensem­bles sagen Danke“

Welche Formen der Corona-Wahn annahmen kann, um im Bewusst­sein der Leute einen kata­stro­phen­ar­tigen Notstand weiterhin fest zu veran­kern, der nur mit Zusam­men­halt und Soli­da­rität zu bewäl­tigen ist, zeigen uns Aktionen wie gerade vom NDR ange­leiert. So konnte man auf ndr.de lesen:

„Die NDR Ensem­bles bedanken sich und laden Corona-Heldinnen und ‑Helden zu ihren Konzerten im Juli ein. Benennen Sie jetzt Ihre ganz persön­liche Corona-Heldin, Ihren ganz persön­li­chen Corona-Helden!“

Als „Held*innen“ kommen unter Anderem „die Lehrerin, die ihre Schü­le­rinnen und Schüler auch auf Distanz zu begeis­tern vermag. Die Pfle­ge­kräfte, den Pizza-Liefe­ranten, die Super­markt-Ange­stellte – Menschen, die anderen geholfen haben, die Krise zu über­stehen“, in Frage.

„Held*in vorschlagen und zwei Ehren­karten verschenken“

„Jede*r ist aufge­rufen, sich zu betei­ligen und eigene Corona-Held*innen vorzu­schlagen“ heißt es weiter. Unter den Vorge­schla­genen werden zwei „Ehren­karten“ verlost, die für Vorstel­lung diverser NDR-Musik­dar­bie­tungen verwendet werden können.

Es erhebt sich die Frage, warum derar­tige Akti­vi­täten nicht bei vergan­genen Grip­pe­epi­de­mien, die wesent­lich tödli­cher und gefähr­li­cher waren, als die aktu­elle „Pandemie“, bereits stattfanden.

22.01.2021

Öster­reich: Impf­plicht durch die Hintertür

Nach Wien weitere Länder für Corona-Impf­pflicht neuer Gesundheits-Mitarbeiter

In Wien gilt seit Anfang Juni, dass neue Mitar­beiter im Gesund­heits­ver­bund geimpft sein müssen. Nun ziehen andere Bundes­länder nach. In Tirol laufen Gespräche mit allen Betei­ligten, tt.com.

Impf­plicht ist Frage des Hausverstandes

Eine Impf­pflicht für Neuan­stel­lungen ist auch in Nieder­ös­ter­reich geplant in Gesund­heits- und Sozi­al­ein­rich­tungen geplant. Aus dem Land hieß es dazu auf APA-Anfrage, dass dieser Weg verfolgt werde – das sei eine Frage des „Haus­ver­stands“. An der Umset­zung werde derzeit gearbeitet.

Auch in der Stei­er­mark will man den Weg der Bevor­zu­gung von Geimpften gehen: Zuletzt gab es Signale der Medi­zi­ni­schen Univer­sität Graz, der Stei­er­mär­ki­schen Kran­ken­an­stal­ten­ge­sell­schaft (KAGes) sowie seitens der Barm­her­zigen Brüder, dass noch im Sommer die Regeln bei den Neuan­stel­lungen entspre­chend abge­än­dert werden sollen. Der Rektor der Med Uni, Hellmut Samo­nigg, will schon ab 1. August im kran­ken­nahen Bereich bei den Neuan­stel­lungen auf die Impfungen achten.

21.06.2021

Ampu­ta­tion des Unter­schen­kels nach Impfung

Knapp drei Wochen nach der Erst­imp­fung mit Astra­Ze­neca erlitt der Wiener Goran D. (50) eine Throm­bose – sein Unter­schenkel musste ampu­tiert werden.



Bild­quelle: heute.at

„Ich hab‘ nie Probleme gehabt, war nie krank, musste keine Tabletten nehmen., berichtet Goran D. Der Bauar­beiter hatte sich heuer gemeinsam mit Kollegen gegen Corona impfen lassen: „Am 10. März hab’ ich Fieber bekommen, bin zum prak­ti­schen Arzt. Er gab mir Medi­ka­mente, meinte, es ist nichts Schlimmes“, erin­nert sich der 50-Jährige im Inter­view mit heute.at.

Blut­spu­cken irrtüm­lich Nasen­bohrer-Tests zugeordnet

Als das Fieber nicht hinun­ter­ging, suchte Goran D. eine Klinik auf: „Ich habe ein‑, zweimal Blut gespuckt. Die Ärzte dort meinten, das ist von den Nasen­bohrer-Tests, und ich soll wieder nach Hause gehen.“ Doch am 13. März hatte der Wiener so starke Schmerzen im Bein, dass seine Frau die Rettung rufen musste: „Solche Schmerzen habe ich mein ganzes Leben noch nie gehabt. Mein Bein war weiß, blau und schwarz“, meint der drei­fache Familienvater.

In Inten­siv­sta­tion nur knapp überlebt

Bei der Unter­su­chung in der Klinik stellte sich heraus: Goran D. hatte eine Lungen­em­bolie sowie eine Throm­bose im rechten Bein. Die Hiobs­bot­schaft der Ärzte: „Herr D., wir müssen Ihren Unter­schenkel ampu­tieren!“ In einem mehr­stün­digen Eingriff wurde dem 50-Jährigen das rechte Bein unter­halb des Knies entfernt: „Diese Schmerzen, als ich aufge­wacht bin, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, erin­nert sich Goran D. Neun Tage lang lag das Impfopfer auf der Inten­siv­sta­tion: „Die Ärzte haben nicht geglaubt, dass ich über­lebe. Aber ich habe es geschafft“, meint der ehema­lige Bau-Arbeiter.

Diesmal kann die Ursache nicht wege­leugnet werden. Hier der Befund:



20.06.2021

Impfung scheint Ster­be­ri­siko an DELTA-Corona-Vari­ante zu erhöhen

Wie unsere Redak­tion bereits berich­tete, schützt die Impfung keines­wegs davor an Corona zu erkranken. Auch das Ster­be­ri­siko unter diesem bedau­erns­werten Perso­nen­kreis scheint höher zu sein als bei Ungei­pften. Die aktu­elle Studie über SARS-CoV‑2 Vari­ants of Concern der briti­schen Regie­rung, scheint dies zu bestätigen.

Eine zwei­fache Impfung ist laut dieser Studie für die Delta-Vari­ante sogar mit einem höheren Ster­be­ri­siko im Vergleich zu nicht geimpften Erkrankten verbunden. Bislang ist die offi­zi­elle Verlaut­ba­rung die, dass eine Impfung die Wahr­schein­lich­keit an COVID-19 zu sterben, redu­ziert. Das Ergebnis, das in der regel­mä­ßigen Bericht­erstat­tung der briti­schen Regie­rung ohne weiterer Würdi­gung geblieben ist, zeigt dagegen, dass zwei­fach Geimpfte ein doppelt so hohes Ster­be­ri­siko bei Infek­tion mit der Delta/b.1.617.2 Vari­ante haben als Unge­impfte, berichtet Science­Files.

Was nicht unbe­dingt eine Empfeh­lung darstellt, sich als Versuchs­ka­nin­chen für die Impf­ex­pe­ri­mente zur Verfü­gung zu stellen.

19.06.2021

Dikta­to­ri­sche Poli­zei­willkür in Berlin soll „Ansamm­lungen“ verhindern

Anstatt das Problem der Drogen­händler im Berliner Görlitzer Park in den Griff zu bekommen, tankt die Polizei auf Weisung des Regimes beim Vorgehen gegen anstän­dige Bürger Kraft.

Selek­tive Gesichtskontrolle

Gesichts­kon­trolle im Corona-Regime: Auf die Frage einer Dame, warum sie nicht hier sitzen beliben darf kam die Antwort, sie sehe aus „wie Querdenker“.

Eine erschüt­ternde Zeitdokumentation:

18.06.2021

Merkel kriti­siert volle Stadien bei Fußball-EM

Vor einem gemein­samen Abend­essen mit dem fran­zö­si­schen Präsi­denten Emma­nuel Macron in Berlin brachte Angela Merkel ihre Bedenken gegen volle EM-Stadien zum Ausdruck:

„Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14.000 Fans sein können. Aber wenn ich voll­kommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich biss­chen skep­tisch, ob das jetzt schon die rich­tige Antwort auf die augen­blick­liche Situa­tion ist.“

Damit stößt sie ins gleich Horn wie der SPD-„Gesundheitsexperte“ Karl Lauter­bach (siehe weiter unten).

Der Schön­heits­fehler dabei: Nachdem beispiels­weise in der Puskas Arena in Buda­pest ohnehin nur getes­teten und geimpften Personen Zugang gewährt wird, wäre die „Besorgnis“ nur dann berech­tigt, wenn fest­steht, dass die genannten Maßnahmen eben nicht ausrei­chend vor Infek­tionen schützen und somit sinnlos sind. Und das ist genau das was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ ja in Bezug auf die Impfungen behaupten. Der Spagat zwischen Heils­ver­spre­chungen durch Impfungen und Gefahr für diese Person­gruppe wird zuneh­mend schwerer zu argu­men­tieren sein.

Quelle: RTL

17.06.2021

Schwan­gere 23-Jähj­rige nach erzwun­gener Impfung nach 6 Tagen und Kind nach 42 Minuten tot

Ein Ehemann eine Firma verklagen, weil sie seine Frau, die schwanger war zur Impfung gezwungen hat. Das Baby, das sie erwar­tete, erlitt in der Gebär­mutter einen Herz­in­farkt und starb 42 Minuten nach Erhalt des Impf­stoffs. Die Mutter, die erst 23 Jahre alt war, starb nach sechs Tagen, nachdem sie den Impf­stoff erhalten hatte.

Der tragi­sche Vorfall fand in Spanien statt.

Quelle: eldiestro.es

16.06.2021

Impf­pflicht in Wien für Neuan­stel­lungen im Sozialbereich

WIEN – Gesund­heits­stadtrat Peter Hacker kündigte eine Impf­pflicht für den gesamten Sozial- und Gesund­heits­be­reich in Wien an. Auch eine Auswei­tung auf weitere Berufs­gruppen sei nicht ausgeschlossen.

Dem Gesund­heits­stadtrat zufolge wird die Impf­pflicht am Ende den gesamten Sozial- und Gesund­heits­be­reich betreffen. Eine Auswei­tung auf weitere Berufs­gruppen sei nicht ausge­schlossen. „Es sind die Einrich­tungen, die bei einer Epidemie am höchsten gefährdet sind“, erläu­terte Hacker zur nun geplanten Rege­lung. Gleich­zeitig seien diese Einrich­tungen auch bei einem Höchst­stand der Infek­ti­ons­zahlen ständig in Betrieb.

Quelle: vienna.at

15.06.2021

Lauter­bach:

Kritik an voller Arena in Buda­pest – „Rück­sichtslos und unsportlich.“

Auslän­di­sche Fans müssen am Eingang der Puskas Arena einen nega­tiven PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die unga­ri­schen Fans benö­tigen für den Besuch der EM-Matches in Buda­pest einen Immun­aus­weis – für sie reicht ein nega­tiver PCR-Test nicht aus. Einen solchen Ausweis erhält in Ungarn, wer zumin­dest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat oder nach­weis­lich eine Corona-Erkran­kung über­standen hat. Am Dienstag betrug die Sieben-Tage-Inzi­denz 9,9 pro 100.000 Einwohner.

Obwohl im Stadion somit nur Geimpfte oder Getes­tete anwe­send sein dürfen, entblö­dete sich Karl SPD-Gesund­heits­ex­perte Karl Lauter­bach Kritik zu üben. In den sozialen Netz­werken tadelte er das als „Rück­sichtslos und unsportlich.“

Lauter­bach gibt somit zu, dass Impfungen prak­tisch keinen ausrei­chenden Schutz vor Infek­tionen bieten.

Quelle: nw.de

Heftige Impf­re­ak­tion: Mann erleidet anaphy­lak­ti­schen Schock



14.06.2021

Italien: 18-Jährige stirbt nach Corona-Impfung

Camilla C. aus Genua an den Folgen einer Throm­bose wenige Tage nachdem sie mit dem Astra­Ze­neca-Vakzin geimpft worden war gestorben. Die Frau hatte sich am 25. Mai an einem „Open Day“ beim Impfen betei­ligt, an dem auch jüngere Menschen über 18 Jahre geimpft werden. Schon wenige Tage nach der Impfung klagte Camilla über Neben­wir­kungen, am 3. Juni ging sie schließ­lich zum ersten Mal ins Kran­ken­haus. Dort wurde sie zwar unter­sucht, dann aber wieder nach Hause geschickt. Der Zustand der jungen Frau verschlech­terte sich aber drama­tisch, Camilla musste wieder ins Spital gebracht werden. Nun entdeckten die Ärzte schließ­lich eine Hirn­blu­tung, die Opera­tion kam für die 18-Jährige aber zu spät.

Quelle: oe24.at

13.06.2021

Basket­ball­profi Paul Zipser: Not-OP wegen Gehirn­blu­tung nach Impfung

Der deut­sche Basket­ball-Natio­nal­spieler Paul Zipser vom FC Bayern ist wegen einer Gehirn­blu­tung notope­riert worden. Wie die Frank­furter Rund­schau berich­tete, wurde Zipser mit dem Corona-Impf­stoff von Johnson & Johnson geimpft. Die Zeitung schrieb am 13. Juni:

„Die Diagnostik ins Rollen brachte am Samstag nach der Ludwigs­burg-Partie Dr. Sebas­tian Torka. Zipsers Schwindel-Symptome, die morgens zusätz­lich eintraten, ließen das Ärzte­team um den Bayern-Mann­schafts­arzt hell­hörig werden, da sie wussten, dass der Heidel­berger mit dem Vakzin von Johnson und Johnson gegen Corona geimpft worden war.“

Berich­tens­wert ist auch, dass in vielen Medien, die heute über dieses weitere Impfopfer berich­teten, der Umstand das der Basket­ball­star zuvor geimpft wurde, völlig verschwiegen wurde. Beispiels­weise auf sport1.de oder spox.com und natür­lich auch auf suedeutsche.de.

12.06.2021

„Pulitzer-Preise im Zeichen von Corona und George Floyd“

Die Pulitzer-Preise würdigen in diesem Jahr vor allem die Bericht­erstat­tung über die Corona-Pandemie und über Poli­zei­ge­walt in den USA. Ein Teen­ager erhält einen Sonder­preis, berichtet dw.com.

„Dienst an der Öffentlichkeit“

Den Preis in der Königs­ka­te­gorie ‚Dienst an der Öffent­lich­keit‘ gewann die ‚New York Times‘ für ihre ‚mutige, voraus­schau­ende und umfas­sende‘ Corona-Bericht­erstat­tung. Der Jour­na­list Ed Yong vom Magazin ‚The Atlantic‘ und der Foto­graf Emilio Moren­atti von der Nach­rich­ten­agentur Asso­ciated Press (AP) wurden eben­falls ausgezeichnet.geehrt. Moren­atti hatte eine Serie von Bildern über die Auswir­kungen der Pandemie auf ältere Menschen in Spanien gemacht.

Für jour­na­lis­ti­sche Beiträge rund um den Tod des Afro­ame­ri­ka­ners George Floyd gab es eben­falls Auszeichnungen.

11.06.2021



„Ab 10.06.2021 sind neue Vorgaben / Locke­rungen für den Berg­sport in Kraft getreten. Die

Die wich­tigsten Infos für unsere Teil­neh­me­rInnen kurz zusammengefasst:

- Bei Fahr­ge­mein­schaften maximal 2 Personen pro Sitz­reihe und Tragen der FFP2-Masken.

Also im Allge­meinen maximal 4 (haus­halts­fremde) Personen in einem PKW.

- Teil­nahme an der Veran­stal­tung – 3G-Regel – nur mit gültigem aktu­ellen Nach­weis über Test, Impfung oder Genesung.

Dieser ist dem/der Touren­füh­rerIn am Treff­punkt vorzuweisen.

- Mindes­tens 1m Abstand beim Gehen zwischen haus­halts­fremden Personen. Beim Gehen keine FFP2-Maske.

- FFP2-Maske sowie Nach­weis 3G-Regel beim Betreten von Hütten, Gast­stätten und Beherbergungsbetrieben.

Details zur Durch­füh­rung unserer Touren erfahren sie auf unserer Home­page, per News­letter oder von den verant­wort­li­chen Touren­füh­re­rInnen. Stand: 11.06.2021“

10.06.2021

Während in Öster­reich beispiels­weise noch überall eine FFP2-Masken­pflicht (!) gilt (welche nach­weis­lich nicht gegen Viren schützen):

Hier der Link dazu: www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Corona-Daenemark-kippt-Maskenpflicht,daenemark1270.html

09.06.2021

Leip­ziger stirbt nach Astra­Ze­neca-Impfung – er war erst Ende 40

LEIPZIG – Ein Mann ist in Leipzig offenbar an den Folgen einer Corona-Impfung mit Astra­Ze­neca gestorben. Wie die „LVZ“ am Mitt­woch­abend berich­tete, erlitt der Patient des Univer­si­täts­kli­ni­kums eine Hirnthrombose.

„Die bishe­rigen Labor­er­geb­nisse weisen auf einen Zusam­men­hang mit der vorher­ge­henden Impfung hin, sind aber noch nicht abge­schlossen“, erklärte demnach eine Spre­cherin des Kran­ken­hauses, berichtet bild.de.



Neuer Masken­skandal aufgedeckt

08.06.2021

Mal so, mal so – je nach „Bedarf“

Sie wollen kein „Corona-Leugner“ sein und schon gar nicht ein „Covidiot“. Dann nehmen Sie am besten zu den heute unten stehenden Thema nicht Stel­lung. Denn egal was sie dazu sagen oder meinen, „Exper­tinnen und Experten“ können Ihnen je nach „Bedarf“ wieder­spre­chen. Am 01.06.2021 berich­tete die Kronen­zei­tung (Öster­reichs aufla­gen­stärkste Zeitung) in ihrem online-Portal krone.at Unten­ste­hendes, um nur zwei Tage später das Gegen­teil dazu zu verlaut­baren (siehe weiter darunter):

Am 03.06.2021 laute die Über­schrift auf krone.at „Gemischte Impfung gut verträg­lich und wirksam“. Weiter im Text heißt es dann:

„Eine Covid-19-Impfung mit Astra­Ze­neca gefolgt vom Impf­stoff von Biontech/Pfizer hat laut einer aktu­ellen deut­schen Studie wohl keine Nach­teile bei Wirk­sam­keit und Verträg­lich­keit. Eine Kombi­na­tion der Präpa­rate in einem Abstand von zehn bis zwölf Wochen sei gut verträg­lich und rufe vergleich­bare Immun­ant­worten wie eine Impf­serie mit zweimal Bion­tech hervor, schrieb der Wissen­schaftler Leif Erik Sander von der Berliner Charité auf Twitter. Zu einem ähnli­chen Ergebnis war erst kürz­lich eine spani­sche Studie gekommen.“

Unter Anderem wird im Artikel auch berichtet:

„Bereits im Februar sprach sich der öster­rei­chi­sche Viro­loge Florian Krammer dafür aus, ein mRNA-Vakzin auf das Astra­Ze­neca-Präparat ‚drauf­zu­impfen‘ und die Wirkung zu testen. Aus immu­no­lo­gi­scher Sicht sei das ‚vermut­lich kein Problem‘, so der Forscher. Nun liegen erst­mals konkrete Daten zur Wirk­sam­keit einer solchen Mischung vor.“ (Hervor­he­bungen durch unsere Redaktion)



Man beachte im Text: ‚zu testen‘ und ‚vermut­lich kein Problem‘. Probleme haben mitt­ler­weile jedoch Personen, die sich nicht per Impfung ‚testen‘ lassen wollen, oder anders gesagt, nicht Versuchs­ka­nin­chen sein wollen.

Komplett gegen­teilig sah die Bericht­erstat­tung nur zwei Tage zuvor aus:

Unter der Über­schrift „Unsi­chere Konse­quenz – Natio­nales Impf­gre­mium rät: Impf­stoffe nicht mixen“ berichtet krone.at am 01.06.2021 Folgendes:

„Schon mehrere Länder wenden bei der Corona-Immu­ni­sie­rung bei der ersten und bei der zweiten Imfpung verschie­dene Impf­stoffe an. So setzt Deutsch­land etwa bei Menschen unter 60 Jahren nach einem ersten Stich mit Astra­Ze­neca beim zweiten Termin auf die mRNA-Vakzine Biontech/Pfizer und Moderna. Der Grund dafür ist auch das seltene Auftreten von Throm­bosen. Das öster­rei­chi­sche Natio­nale Impf­gre­mium (NIG) rät in seiner aktua­li­sierten Anwen­dungs­emp­feh­lung aller­dings davon ab. Möglich ist es aber auf Wunsch sehr wohl.“ (Anm.: Recht­schreib­fehler im Original)

„Off-Label-Anwen­dung mit unsi­cherer Konsequenz“

Und weiter ist unter Anderem im Artikel zu lesen:

„ ‚Für einen voll­stän­digen Impf­schutz soll eine Impf­serie mit dem Impf­stoff beendet werden, mit dem sie begonnen wurde. Die Verwen­dung unter­schied­li­cher Impf­stoffe bei Dosis 1 und 2 ist weder vorge­sehen noch empfohlen und wäre eine Off-Label-Anwen­dung mit unsi­cherer Konse­quenz, sowohl was Schutz als auch mögliche Neben­wir­kungen betrifft‘, schreibt das NIG in seiner aktua­li­sierten Empfehlung.“

Wir meinen: Bleiben wir lieber „Covidioten“, anstatt uns als Versuchs­ka­nin­chen einer „Off-Label-Anwen­dung mit unsi­cherer Konse­quenz“ zu unterziehen.

07.06.2021

„Moderna bean­tragt Zulas­sung seines Corona-Impf­stoffs für Jugend­liche in EU“

Jetzt komme auch die Kinder dran, eine Perso­nen­gruppe, die prak­tisch von der „Pandemie“ über­haupt nicht betroffen ist.

Der US-Phar­ma­kon­zern Moderna hat eine Zulas­sung seines Corona-Impf­stoffs für Kinder und Jugend­liche ab 12 Jahren in der EU bean­tragt. Das gab das Unter­nehmen am Montag bekannt. Bei einem posi­tiven Votum der Euro­päi­schen Arznei­mittel-Agentur (EMA) wäre der Moderna-Impf­stoff das zweite für Jugend­liche in der EU zuge­las­sene Vakzin nach dem von Biontech/Pfizer. Moderna hat bisher eine EU-Zulas­sung ab 18 Jahren.

Quelle: wdr.de

06.06.2021

„ARD-Krimistar Eva Herzig verwei­gert Impfung und wird gekündigt“

Der zuletzt aus dem „Stei­rer­krimi“ bekannte TV-Star Eva Herzig will sich nicht biegen lassen und verwei­gert die Impfung. Die Produk­ti­ons­firma reagierte darauf unter Verweis auf eine „Sorg­falts­pflicht“ gegen­über den Mitar­bei­tern mit der Been­di­gung der Zusammenarbeit.

Herzig, die in der Vergan­gen­heit auch im Poli­zeiruf 110 zu sehen gewesen war und in Krimis wie zum Beispiel SOKO Leipzig, SOKO Kitz­bühel oder SOKO Köln mitge­spielt hatte, schrieb in einem Facebook-Beitrag:

„Es ist soweit, das FREIWILLIGE IMPFEN hat auch mich erreicht. Wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich keinen weiteren Stei­rer­krimi mehr drehen. Im Herbst beginnen neuer­liche Dreh­ar­beiten, ohne mich. Ich hab es erwartet, trotzdem hat mich die Nach­richt getroffen.“

Quelle: de.rt.com

„Vor G7-Gipfel: Johnson fordert Corona-Impfung für alle“

Ist die Corona-Pandemie erst dann vorbei, wenn die gesamte Welt­be­völ­ke­rung gegen das tücki­sche Virus geimpft ist? Der briti­sche Premier Johnson ist wohl dieser Ansicht – und formu­liert einen eindring­li­chen Appell, berichtet dw.com.

Und weiter:

„ ‚Der briti­sche Premier­mi­nister Boris Johnson hat vor dem anste­henden Gipfel der führenden Indus­trie­na­tionen das Ziel ausge­geben, die gesamte Welt­be­völ­ke­rung bis Ende 2022 gegen Corona zu impfen. ‚Ich fordere meine Kollegen der G7-Staaten auf, diese schreck­liche Pandemie mit uns zu beenden und zu verspre­chen, dass wir die durch das Coro­na­virus ange­rich­tete Verwüs­tung nie wieder zulassen werden‘, erklärte Johnson in London.“

05.06.2021

F

04.06.2021

„Lauter­bach rechnet mit baldigen Auffri­schungs­imp­fungen“

SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Karl Lauter­bach hält eine Auffri­schungs­imp­fung gegen Covid-19 für wahr­schein­lich. „Ich rechne damit, dass wir spätes­tens Anfang nächsten Jahres wieder impfen müssen“, sagt er im Podcast „heute wichtig“ von „stern“, RTL und ntv am Donnerstag. Mögli­cher­weise hätten dann einige den Impf­schutz bereits wieder verloren. Entschei­dend für die Frage einer erneuten Impfung sei aber, wie sich die Sars-CoV-2-Vari­anten entwi­ckeln würden.

Lauter­bach sprach sich außerdem für eine zügige Impfung von Kindern und Jugend­li­chen zwischen 12 und 16 Jahren aus, sobald Menschen mit Prio­ri­sie­rung geimpft sind: „Kinder brau­chen den Impf­stoff, um gut vorbe­reitet in das neue Schul­jahr zu kommen.“ Erwach­sene ohne Prio­ri­sie­rung könne man zwei Wochen nach hinten schieben.

Die Stän­dige Impf­kom­mis­sion dagegen hatte ange­kün­digt, vor einer Aussage dazu erst weitere Daten zur Verträg­lich­keit der Impf­stoffe auszuwerten.

Quelle: 1.wdr.de

03.06.2021

„Corona-Impf­stoff in Rekord­zeit dank AIDS-Forschung“

Viele Menschen wundern sich, wieso bei den Covid-Impfungen auf die ansonsten übliche jahre­lange Entwick­lung verzichtet werden kann. Das Rätsels Lösung lesen wir auf dw.com.

„Nur Monate nach Ausbruch der welt­weiten Pandemie waren erste Vakzine gegen das Coro­na­virus gefunden. Zu verdanken war das auch der HIV-Forschung. Und auch die Suche nach einem HIV-Impf­stoff erfährt wieder Auftrieb.“

Und auch ein Erklär­video findet sich dort.

02.06.2021

„NIG spricht klare Empfeh­lung für Kinder-Impfung aus“

Ein ausführ­li­chen Artikel zum Thema Kinder­imp­fung auf medonline.at beginnt mit folgenden Worten:

„Ende Mai gab es grünes Licht für Kinder & Jugend­liche ab 12: Der Nutzen der COVID-19-Schutz­imp­fung durch den mRNA-Impf­stoff von Pfizer/BioNTech über­wiege, schließt sich das öster­rei­chi­sche Natio­nale Impf­gre­mium (NIG) der Empfeh­lung (im Sinne der Nutzen-Risiko-Analyse, Anm. der Red. am 10.06.2021) der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­be­hörde (EMA) voll­in­halt­lich an. Denn auch die Kids sind vor schweren Krank­heits­ver­läufen nicht gefeit…“

Und im Artikel stößt man noch auf Erwäh­nens­wertes, nämlich das auch von einem „Risiko“ gespro­chen wird. Und, dass die „Sicher­heit und Wirk­sam­keit welt­weit genau beob­achtet wird“, was nichts anderes heißt, dass auch hier die Versuchs­reihe erst anläuft.

„Der Nutzen der Impfung gegen­über dem Risiko über­wiege ‚auch in dieser Alters­gruppe‘, hatte der Ausschuss für Human­arz­nei­mittel nach Prüfung des Zulas­sungs­an­trages für den mRNA-Impf­stoff von BioNTech/Pfizer für Kinder ab dem voll­endeten 12. Lebens­jahr befunden. Sicher­heit und Wirk­sam­keit der COVID-19-Schutz­imp­fung würden bei Kindern und Erwach­senen weiterhin nicht nur im Rahmen des euro­päi­schen Phar­ma­ko­vi­gi­lanz­sys­tems, ‚sondern auch welt­weit genau beob­achtet‘, heißt es in den über­ar­bei­teten Anwen­dungs­emp­feh­lungen des NIG zu den COVID-19-Schutz-Impfungen.“

01.06.2021

Impf­tote in Deutsch­land – eine Zwischenbilanz

Impf­tote 2021 im Vergleich zu den Jahren davor ab 2000 (offi­zi­elle Zahlen des Paul-Ehrlich-Insti­tuts (PEI) in Deutsch­land). Säule rechts ist die Prognose für das gesamte Jahr 2021 bei gleich­blei­bender Tendenz. Bis Ende 1. Quartal (Stand 2.4.2021) in Deutsch­land: bei 31.149 gemel­deten Neben­wir­kungen, davon 3.436 schwer und 407 Todesfälle.

