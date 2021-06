Von Attila Borsodi

Inmitten von unaus­ge­setzten Angriffen der Linken vertei­digte der Bürger­meister von Öden­burg (Sopron) Ciprián Farkas auf seiner Social-Media-Seite die Erneue­rung der Ufer­an­lagen auf der unga­ri­schen Seite des Neusiedler Sees und erklär­tete, dass die Stadt und die Region für das Projekt sind. Die Arbeiten schreiten gut voran, und wenn das Projekt abge­schlossen ist, soll es auf der unga­ri­schen Seite des Sees einen kulti­vierten Strand­be­reich mit öffent­li­chen Flächen geben.

Ciprián Farkas erklärte, dass die Entwick­lung des Seeufers eines der wich­tigsten Elemente des 2015 unter­zeich­neten Programms „Moderne Städte“ ist, das ein inte­graler Bestand­teil seines Wahl­pro­gramms war. „Wir vertreten die Inter­essen der Menschen in Öden­burg, die Linke jedoch vertritt die Inter­essen von wohl­ha­benden Öster­rei­chern“, betonte der regie­rende Bürgermeister.

Mit der Erneue­rung der Ufer­an­lagen auf der unga­ri­schen Seite des Neusiedler Seess versu­chen Öden­burg und seine Region, den jahr­zehn­te­langen Rück­stand aufzu­holen. Das Ziel des Projekts ist es, einen kulti­vierten Strand­be­reich mit öffent­li­chen Flächen Gemein­schafts­raum nicht nur auf der öster­rei­chi­schen, sondern auch auf der unga­ri­schen Seite des Sees zu schaffen und damit der bishe­rigen Situa­tion ein Ende zu setzen, in der einige wenige – haupt­säch­lich wohl­ha­bende Öster­rei­cher – einen bedeu­tenden Teil des unmit­tel­baren Ufer­be­reichs priva­ti­siert haben. In der Zwischen­zeit vertreten die linken Parteien die öster­rei­chi­schen Inter­essen in der Entwick­lung. Das zeigt sich deut­lich daran, dass sie sich zwar gegen die Schaf­fung eines neuen Frei­zeit­zen­trums auf einem künst­li­chen Strand­be­reich ausspre­chen, der ursprüng­lich vor dem Regime­wechsel für diesen Zweck vorge­sehen war, aber darüber schweigen, dass es in Öster­reich ohne­dies bereits mindes­tens ein Dutzend ähnli­cher Zentren gibt und dass auch dort derzeit groß ange­legte Entwick­lungen im Gange sind. In den letzten Tagen haben mehrere linke Poli­tiker, darunter Klára Dobrev, die Ehefrau des DK-Vorsit­zenden Ferenc Gyurcsány, das Projekt ange­griffen, das im Rahmen der Erhal­tung der Natur­werte durch­ge­führt wird, wobei sie die Tatsache igno­rierten, dass die Einwohner von Öden­burg seit langem auf diese Entwick­lung warten.

Die Bauar­beiten am revi­ta­li­sierten Strand des Neusiedler Sees schreiten gut voran. Die Entwick­lung verfügt über alle notwen­digen Umwelt‑, Natur­schutz- und Wasser­ge­neh­mi­gungen. Das Projekt wurde vom unga­ri­schen ICOMOS-Natio­nal­ko­mitee geneh­migt und wird vom unga­ri­schen Komitee der Ramsar-Konven­tion, dem Natio­nal­park und dem Welt­erbe­verein unter­stützt. Die Entwick­lung wird von den Bürgern von Öden­burg und Umge­bung, den in der Gegend tätigen NGOs und den örtli­chen Bürger­meis­tern unterstützt.

Quelle: Magyar Nemzet