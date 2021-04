Neustart der EU?

Von Tamás Fricz

Die Euro­päi­sche Union befindet sich in der Krise und am Schei­deweg. Viel­leicht als Reak­tion darauf hat die Brüs­seler Elite beschlossen, in diesem Jahr eine Reihe von Konfe­renzen über die Zukunft der Union zu veran­stalten. Die Frage ist also: Wohin als nächstes?

Bei der Erkun­dung mögli­cher Alter­na­tiven für die Zukunft möchte ich zu den Wurzeln zurück­kehren und gleich darauf hinweisen, dass die Idee, auf den Geist der Grün­der­väter der Union zurück­greifen zu wollen, wie es heute fast alltäg­lich geworden ist, aus natio­naler und souve­rä­nis­ti­scher Sicht grund­le­gend falsch ist.

Tatsache ist, dass die so genannten Grün­der­väter – mit unter­schied­li­chen Schwer­punkten – die künf­tige Euro­päi­sche Gemein­schaft gene­rell als föde­rale, supra­na­tio­nale Föde­ra­tion konzi­piert haben. Im Gegen­satz dazu stellen wir natio­nale Souve­rä­nisten und Konser­va­tive uns die Union als eine freie Föde­ra­tion souve­räner Nationen vor. Wenn wir behaupten würden, dass wir zu den Grün­der­vä­tern zurück­kehren und ihnen folgen sollten, spre­chen wir gegen uns selbst. Deshalb schlage ich hier vor, dass wir uns von dieser Idee lösen, weil sie uns in die Irre führt.

Ich möchte meine Aussage auch mit ein paar Zitaten untermauern.

In der euro­päi­schen Öffent­lich­keit gilt Robert Schuman als der promi­nen­teste Grün­der­vater der Euro­päi­schen Gemein­schaft, des Gemein­samen Marktes oder der Euro­päi­schen Union, heute einfach Union, schon allein deshalb, weil es der fran­zö­si­sche Außen­mi­nister war, der am 9. Mai 1950 im Namen der fran­zö­si­schen Regie­rung die Grün­dung der Euro­päi­schen Gemein­schaft für Kohle und Stahl (EGKS) initi­ierte, die als erster Schritt zur euro­päi­schen Inte­gra­tion gelten kann.

Der in Loth­ringen gebo­rene Robert Schuman, ein gläu­biger katho­li­scher Poli­tiker mit fran­zö­si­scher und deut­scher Iden­tität (von Charles de Gaulle zynisch „Boche“ genannt), war eine Schlüs­sel­figur für die Idee der euro­päi­schen Inte­gra­tion und hegte viele Jahre lang die Vision einer euro­päi­schen Einheit, welche die Spal­tung zwischen den Nationen über­winden würde. Aber man sollte schnell hinzu­fügen, dass er auf dieser Reise zwei sehr wich­tige Helfer hatte: Der eine war US-Außen­mi­nister Dean Acheson, der nach dem Willen der Verei­nigten Staaten die fran­zö­si­sche Regie­rung drängte, etwas für die Einglie­de­rung Deutsch­lands und die Verei­ni­gung der (west-)europäischen Länder zu tun – und es versteht sich wohl von selbst, wie viel Gewicht die Stimme des brutal berei­cherten Amerikas, das den totalen Sieg im Krieg errungen hatte, gegen­über den Führern der konti­nen­talen Staaten hatte.

Die andere Person war der Kosmo­polit, ursprüng­lich ein Kauf­mann und Bankier, Jean Monnet, der als eine Art rechte Hand und Berater von Schuman von Anfang an einen euro­päi­schen Einheits­staat, einen supra­na­tio­nalen, föde­ra­lis­ti­schen Staat, ange­dacht hatte; er hatte ihn sich aller­dings in einer viel schnel­leren und radi­ka­leren Form vorge­stellt als Schuman. Der EGKS-Plan wurde nicht von Schuman, sondern von Monnet ausge­ar­beitet, und Schuman nickte ihn ohne wesent­liche Ände­rungen ab, so dass die trei­bende Kraft in dieser Konstel­la­tion tatsäch­lich der radikal globa­lis­ti­sche Monnet war.

Aber lassen Sie uns heraus­finden: Was dachte der erste Grün­der­vater über die Zukunft von Europa?

Von Schuman kennen wir den Ausspruch, der aus seiner frommen, zutiefst enga­gierten katho­li­schen Spiri­tua­lität stammt: „Europa wird entweder christ­lich sein oder es wird nicht sein.“ Dies ist heute viel­leicht eine wich­ti­gere Wahr­heit als zu seiner Zeit. Weniger zitiert wird ein anderer Spruch, der eben­falls zeitlos und aktuell ist, nämlich: „Die Demo­kratie wird entweder christ­lich sein oder sie wird nicht sein. Es ist ein Satz, der in diesen Zeiten des aktu­ellen Amok­laufs der „libe­ralen Demo­kratie“ viel Bedeu­tung hat. Mit beiden Sätzen können wir uns zu 100 Prozent iden­ti­fi­zieren, aber das bedeutet nicht, dass wir zu der konkreten poli­ti­schen Vision der euro­päi­schen Inte­gra­tion eine ähnliche Posi­tion einnehmen können wie zu Schu­mans Ansichten. Zunächst einmal: Was genau steht in der Erklä­rung vom 9. Mai, die Schuman der fran­zö­si­schen Regie­rung und der euro­päi­schen Öffent­lich­keit vorge­legt hat?

Darin heißt es: „Die Verein­heit­li­chung der Kohle- und Stahl­pro­duk­tion wird als erste Etappe der euro­päi­schen Föde­ra­tion unmit­telbar die Schaf­fung einer gemein­samen Grund­lage für die wirt­schaft­liche Entwick­lung gewähr­leisten und eine Ände­rung in der Reihe der Regionen herbei­führen, die seit langem in den Dienst der Produk­tion von Kriegs­mit­teln gestellt wurden.

„Dieser Vorschlag wird die ersten greif­baren Grund­lagen für eine euro­päi­sche Föde­ra­tion schaffen, die für die Erhal­tung des Frie­dens uner­läss­lich ist, und zwar durch die Verein­heit­li­chung der Grund­pro­duk­tion und die neu geschaf­fenen Insti­tu­tionen der Hohen Behörde, deren Entschei­dungen Frank­reich und Deutsch­land und die mit ihnen verbun­denen Länder zusam­men­führen werden.“

An dieser Stelle sei ange­merkt, dass der erste Präsi­dent der 1952 einge­rich­teten Hohen Behörde der EGKS kein Gerin­gerer als Jean Monnet selber war, der als über­zeugter Föde­ra­list und Globa­list keinen Augen­blick lang einen Hehl daraus machte, dass er die Hohe Behörde (die Vorgän­gerin der heutigen Kommis­sion) als eine föde­rale supra­na­tio­nale Regie­rung ansah. (Max Kohn­stamm, der Gene­ral­se­kretär der Hohen Behörde und Mitstreiter Monnets, drückte es unver­blümt aus: Ein Welt­staat muss durch die Abschaf­fung der Nationen geschaffen werden.)

Aber springen wir ein wenig zurück und sehen wir uns an, worüber Schuman auf der Pariser Botschaf­ter­kon­fe­renz am 2. März 1951 gespro­chen hat. Dort sagte er, die Zersplit­te­rung Europas sei obsolet, sinnlos, gera­dezu absurd geworden. In einer Welt der Blöcke müsse sich Europa vereinen. (René Lejeune, Poli­tics and the Sanc­tity of Life, New Man, 2006) Er fügte hinzu: „Wir brau­chen eine gemein­same Vision des zukünf­tigen euro­päi­schen Stadt­staates, eine endgül­tige Lösung, die ich ständig im Kopf habe.“

Die Vision ist klar, unmissverständlich.

Schu­mans Vision wurde von der am meisten betrof­fenen Partei, dem deut­schen christ­de­mo­kra­ti­schen Bundes­kanzler Konrad Adenauer (1949–1963), geteilt, der Schu­mans Idee mit großer Begeis­te­rung aufnahm und sie ihm in einem persön­li­chen Gespräch mitteilte. Damals, nach der schweren Nieder­lage im Zweiten Welt­krieg, hatte Deutsch­land ein vitales Inter­esse daran, im Rahmen der euro­päi­schen Inte­gra­tion wieder an Europa anschließen zu können und sich auf diese Weise den Völkern (West-)Europas wieder präsen­tabel zu machen. Für Adenauer konnte dieses hehre Ziel durch die teil­weise oder voll­stän­dige Aufgabe der deut­schen Souve­rä­nität erreicht werden, und schon im Januar 1950 schlug er vor, die Indus­trie­pro­duk­tion im Saar­ge­biet unter inter­na­tio­nale Aufsicht zu stellen. Im März 1950 ging er sogar so weit, dass er kühn eine volle Union (!) zwischen Deutsch­land und Frank­reich vorschlug.

Ein weiterer Punkt – auf den ich jetzt nicht eingehen will – ist, dass in den 50er Jahren der große Plan, die große Monnet-Schuman-Vision, durch das Wieder­auf­leben der Souve­rä­ni­täts­wün­sche der Mitglied­staaten zerschlagen wurde; der Bundes­staat wurde damals nicht umge­setzt, sondern es entstand eine Konfron­ta­tion und Bruch­linie zwischen Föde­ra­listen und Souve­rä­nisten inner­halb der Union, die bis heute anhält.

Diesmal wollte ich ledig­lich zeigen, dass die Lösung nicht in den Ansichten der Grün­der­väter der Euro­päi­schen Union zu finden ist, denn das ist nicht die Lösung, sondern die Wurzel des Problems und der aktu­ellen Krise.

Auch inner­halb des Chris­ten­tums gibt es eine Bruch­linie zwischen Globa­lismus und Patrio­tismus, die wir zum Beispiel auch auf der innen­po­li­ti­schen Ebene entde­cken können. Das ist kein Problem, dem kann man im Geiste christ­li­cher Tole­ranz begegnen: Schu­mans Ansichten über den Glauben und die Rolle des Chris­ten­tums in Europa sind ewig, doch seine poli­tisch-insti­tu­tio­nell-konsti­tu­tio­nellen Ideen sind – aus einer souve­rä­nis­ti­schen, patrio­ti­schen Perspek­tive gesehen – grund­le­gend fehler­haft. Es ist ein nuan­cierter Ansatz erforderlich.

Zusam­men­fas­send lässt sich sagen: Die Ursa­chen für die aktu­elle Krise der Union liegen in ihren Wurzeln begründet. Daraus ergibt sich der Umkehr­schluss: Indem wir die Wurzeln hinter uns lassen, sollten wir einen völligen Neuan­fang erzielen und eine lose Föde­ra­tion souve­räner euro­päi­scher Staaten von unten schaffen können. Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, das Alte zu flicken, sondern eine neue Allianz zu schmieden.

Und lassen Sie mich abschlie­ßend sagen, dass die Union entweder eine lockere Wirt­schafts- und Handels­union souve­räner Staaten sein wird oder es wird keine Union geben.

Der Autor ist Poli­tik­wis­sen­schaftler und wissen­schaft­li­cher Berater am unga­ri­schen Zentrum für Grundrechte

Quelle: Magyar Nemzet