»New York Times«: Israel lagen Angriffs­pläne der Hamas lange vor

Die Behörden hatten ein Doku­ment mit einem Gefechts­plan des Massakers

vom 7. Oktober

Hinweise auf einen geplanten Groß­an­griff der paläs­ti­nen­si­schen Terror­or­ga­ni­sa­tion Hamas lagen Israel laut einem Bericht der »New York Times« mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober vor. Demnach gab es einen umfas­senden Austausch israe­li­scher Behörden zu einem 40 Seiten langen Doku­ment mit dem Code­namen »Jericho-Mauer«, das einen Gefechts­plan der Hamas skiz­zierte. […] »Es gibt keinen Zweifel, dass der Angriff vom 7. Oktober ein Versagen unse­rer­seits war. Natür­lich war es ein Versagen«, sagte Israels Regie­rungs­spre­cherin Tal Hein­rich in Bezug auf den Bericht dem US-Sender CNN in der Nacht zum Freitag. Weiter­lesen auf juedische-allgemeine.de

EU-Skepsis steigt – Austritts­po­litik: Träumen die Ungarn vom Huxit?

Die Euro­päi­sche Union erfreut sich in Ungarn keiner großen Beliebt­heit. Kriti­sche Stimmen werfen der Regie­rung bünd­nis­feind­liche Propa­ganda vor.

Die Unter­stüt­zung für die Euro­päi­sche Union hat sich einer Umfrage des US-Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Pew Rese­arch Center zufolge in nur einem Jahr um zehn Prozent­punkte verrin­gert. 39 Prozent der Ungarn seien der EU gegen­über negativ einge­stellt, was um acht Prozent­punkte über dem EU-Durch­schnitt liege. Einen „Huxit“ sehen Experten trotzdem nicht am Hori­zont. […] Orban für Reformen: „Minis­ter­prä­si­dent Orbán sagte, die Union muss man nicht verlassen, sondern refor­mieren“, zitierte der Poli­tik­wis­sen­schaftler Zoltán Kiszely den Premier. Weiter­lesen auf krone.at

LKW-Stau an polnisch-ukrai­ni­scher Grenze mit rund 130 Stunden Wartezeit

Seit Wochen blockieren polni­sche LKW-Fahrer und Bauern Grenz­über­gänge zum Nach­bar­land Ukraine. Sie fühlen sich benach­tei­ligt gegen­über der billigen Konkur­renz aus der Ukraine.

Die polni­schen Lkw-Fahrer werfen ihren ukrai­ni­schen Kollegen vor, sie mit billi­geren Fracht­raten aus dem Waren­trans­port inner­halb der Euro­päi­schen Union zu drängen. Außerdem beklagen sie, dass die Ukrainer keine Einrei­se­er­laubnis in die EU zahlen müssen. Die Fern­fahrer fordern die Wieder­ein­füh­rung und Umset­zung dieser Bestim­mung. Die Euro­päi­sche Kommis­sion wirft Polen vor, nicht genug zu tun, um die LKW-Blockade an der ukrai­ni­schen Grenze zu beenden. Es sei keine Bereit­schaft zu erkennen so der EU-Verkehrs­kom­mis­sarin Adina Valean. Sie droht mit der Einlei­tung eines Vertrags­ver­let­zungs­ver­fah­rens. Weiter­lesen auf yahoo.com

Anm.: Schon eigen­artig, dass die EU-Kommis­sion Partei für die Ukrainer ergreift. Wurde da etwa wieder bestochen?

EU-Parla­ment: Eva Kaili, das Gesicht der EU-Skan­dale, mischt in Brüssel wieder mit

Die grie­chi­sche EU-Abge­ord­nete wurde vor einem Jahr von der belgi­schen Polizei fest­ge­nommen und wegen „Betei­li­gung an einer krimi­nellen Verei­ni­gung, Geld­wä­sche und Korrup­tion“ ange­klagt. Bekannt­lich wurde bei ihr und ihrem Vater hundert­tau­sende Euro an Bestechungs­gelder konfisziert.

Als idie Abge­ord­neten im Rund des Straß­burger EU-Parla­ments beschließen, Korrup­tion im eigenen Haus zu erschweren, sitzt ganz hinten in der letzten Reihe auch eine Frau, die sich enthalten wird. Eva Kaili nahm an der Abstim­mung teil, als handelte es sich um die natür­lichste Sache der Welt. Dabei ist vorneweg die Poli­ti­kerin dafür verant­wort­lich, dass es über­haupt zu einer Verschär­fung der Trans­pa­renz­re­geln kam, dass es nun etwa strik­tere Vorgaben für die Über­nahme von Reise­kosten durch Dritte gibt, dass bald Vermö­gens­er­klä­rungen am Anfang und am Ende eines Mandats zwin­gend werden, dass seit 1. November auch Treffen mit Diplo­maten und Lobby­isten aus Dritt­staaten veröf­fent­licht werden müssen. Weiter­lesen auf idowa.de

Inter­view unter­bro­chen: „Shut up!“: Djokovic atta­ckiert Fans bei Davis Cup

Serbien ist mit einem 2:0 über Groß­bri­tan­nien ins Halb­fi­nale des Davis Cups einge­zogen und trifft dort auf die italie­ni­sche Auswahl. Den Sprung in die vorletzte Runde fixierte Novak Djokovic mit einem 6:4 und 6:4 gegen Cameron Norrie.

Drama. 😮

🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s inter­view, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:

Novak replied: „Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet.“ pic.twitter.com/SNNsCcxtSn

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 23, 2023