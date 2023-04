Unsere Leser kennen viel­leicht bereits den korsi­schen natio­na­lis­ti­schen poli­ti­schen Akti­visten Nicolas Battini, der für seinen Einsatz für sein Vater­land mit jahre­langer Haft bezahlt hat. Zusammen mit einigen Kame­raden hat er gerade Pala­tinu gegründet, einen Verein zur Vertei­di­gung der korsi­schen Iden­tität, Geschichte und Sprache.

Wir haben mit ihm gespro­chen, um mehr über dieses Projekt zu erfahren, das auf Korsika immer erfolg­rei­cher wird und sich von den tradi­tio­nellen natio­na­lis­ti­schen Bewe­gungen unterscheidet.

Breizh-info.com: Sie haben kürz­lich an einer Debatte über die korsi­sche Iden­tität mit Herrn Tala­moni teil­ge­nommen. Was kam bei dieser Debatte in Bezug auf Konver­genzen und Unter­schiede heraus?

Nicolas Battini (Pala­tinu): Ich habe unend­li­chen Respekt vor Herrn Tala­moni. Er war ein Vordenker für die Gene­ra­tion, der ich ange­höre. Als Teen­ager haben wir uns bereit­willig der von ihm vorge­schla­genen Welt­an­schauung ange­schlossen, die direkt aus den 1970er Jahren stammt und die Welt in Kolo­ni­sierte und Kolo­ni­sa­toren einteilt. Dieses poli­ti­sche Angebot ermög­lichte es uns, die Iden­ti­täts­frage zu beant­worten und unser Volk in einem Zeit-Raum zu verorten, der ihm seine ganze Indi­vi­dua­lität zurückgab und gleich­zeitig Perspek­tiven für den Kampf bot. Wir waren Drittweltler.

In persön­li­cher Hinsicht war Herr Tala­moni auch mein Leumunds­zeuge vor dem Sonder­be­ru­fungs­ge­richt, vor dem er sich bereit erklärte, zu meinem Ansatz der poli­ti­schen Vertei­di­gung und des Bruchs beizu­tragen. Das ist eine Sache, die mir viel bedeutet. Dennoch über­lebte diese Mitglied­schaft nicht die Fragen, die durch die Vermas­sung des krimi­nellen Isla­mismus und das Auftau­chen des Wokismus in der euro­päi­schen poli­ti­schen Debatte aufge­worfen wurden. Schließ­lich war sein Werk „Lite­ratur und Politik auf Korsika“ ausschlag­ge­bend für mein starkes Inter­esse an der Zeit von 1920 bis 1939. Dies ist eine Grün­dungs­phase des korsi­schen Natio­na­lismus. Ich habe ihr meine Diplom­ar­beit gewidmet und verfolge seit letztem Jahr eine Disser­ta­tion zu diesem Thema.

Somit haben wir offen­sicht­liche Konver­genzen darin, dass wir Korsen sind. Dies setzt ein gemein­sames Universum und eine gemein­same Kultur voraus, was sicher­lich nicht zu vernach­läs­sigen ist. Ich würde dazu neigen zu sagen, dass dies das Wich­tigste ist. Ansonsten stamme ich aus der Dritten Welt, die ich nun mit der Unter­stüt­zung vieler 30-Jähriger mit einem ähnli­chen Hinter­grund wie dem meinen anpran­gere. Wir kennen die Hinter­gründe und Fehler des heute völlig über­holten Konzepts des „natio­nalen Befrei­ungs­kampfes“ auswendig. Gerade die Tatsache, dass wir ihm ange­hörten, weil es das einzige poli­ti­sche Angebot war, das sich wirk­lich um den Willen drehte, die Korsen als Volk zu vertei­digen, ermög­licht es uns heute, es zu kriti­sieren, auf seine Schwä­chen hinzu­weisen und seine tiefen Unge­reimt­heiten aufzu­zeigen. Wenn wir heute unter­schied­li­cher Meinung sind – und das ist eine Unter­trei­bung -, so ist dies in erster Linie auf einen Gene­ra­tio­nen­kon­flikt zurück­zu­führen. Wir sind mehr denn je Natio­na­listen und lehnen die Dritte Welt ab. Die Welt in Unter­drückte und Unter­drü­cker zu unter­teilen, ist für Menschen meines Alters nichts Konkretes oder Fakti­sches. Weiterhin die Auffas­sung zu vertreten, dass Korsika weniger zum katho­li­schen und römi­schen Westen als zur kolo­ni­sierten Dritten Welt gehört, ist gera­dezu lach­haft. Vorzu­geben, keine Posi­tion zu Fragen der Familie und ihrer Struk­tu­rie­rung (ein Vater, eine Mutter, GPA usw.) zu haben, ist mitt­ler­weile eine Deser­tion der Intel­li­genz, vor allem, wenn man weiß, dass all dies nur auf eine völlige Unter­wer­fung unter das Woke-Denken und die Angst, den Inqui­si­toren der letz­teren. Was die Frage des Islams betrifft, so ist außer der Tatsache, dass man der Pariser und euro­päi­schen Führungs­schicht huma­ni­ta­ris­ti­sche Unter­pfänder gibt, nichts wirk­lich Substan­zi­elles dabei heraus­ge­kommen. Die große Mehr­heit der Boomer ist nicht in der Lage, die zivi­li­sa­to­ri­schen und gesell­schaft­li­chen Fragen zu inte­grieren, die für einen Groß­teil der unter 40-Jährigen, die sich in den städ­ti­schen Rand­ge­bieten und auf dem Land bewegen, unum­gäng­lich erscheinen.

Um auf die Debatte im Februar zurück­zu­kommen, muss man sagen, dass es eine äußerst ange­nehme und höfliche Debatte war, die vor einem mit Studenten gefüllten Hörsaal geführt wurde. Herr Tala­moni ist übri­gens einer der letzten Akteure des poli­ti­schen Spiels auf Korsika, der mit hoch­flie­genden ideo­lo­gi­schen und philo­so­phi­schen Konzepten umgehen kann, er trägt viel zur Debatte bei und über das hinaus, was uns nun trennt, gehört ihm mein Respekt und meine ganze Zunei­gung. Auch die Leis­tung von Herrn Di Meglio ist zu würdigen, der, obwohl er völlig konträre Posi­tionen vertritt, unseren Austausch sehr berei­chert hat.

Breizh-info.com: Erzählen Sie uns etwas über den Verein Pala­tinu, den Sie ins Leben gerufen haben?

Nicolas Battini (Pala­tinu): Es handelt sich um eine Struktur, die einen durchaus bemer­kens­werten Erfolg verzeichnet. Alle Akteure der poli­ti­schen Land­schaft auf Korsika kennen uns mitt­ler­weile. Wir stehen im Mittel­punkt vieler Diskus­sionen. Nach nur fünf Monaten Akti­vität nähern wir uns der 400-Mitglieder-Marke, die in sieben Sektionen auf ganz Korsika verteilt ist. Eine große poli­ti­sche Struktur wie die der terri­to­rialen Mehr­heit zählt etwas mehr als tausend Akti­visten, die ihre Karte auf dem neuesten Stand halten, indem sie alle großen Einfluss­zen­tren bei Wahlen abde­cken und gleich­zeitig von der jahre­langen Exis­tenz profi­tieren, das heißt, dass es sie schon seit vielen Jahren gibt. Ich muss zugeben, dass unsere Prognosen hinsicht­lich der Dynamik, die wir in Gang setzen wollten, nicht mit einem so schnellen und durch­schla­genden Erfolg gerechnet hatten.

Breizh-info.com: Was sind die Grund­lagen dieser Bewegung?

Nicolas Battini (Pala­tinu) : Einer­seits die Fest­stel­lung, dass die korsi­sche Iden­tität von niemandem mehr vertei­digt wird, ande­rer­seits der Wille, dieses Thema wieder in den Mittel­punkt der poli­ti­schen Debatten auf Korsika zu stellen. Darüber hinaus haben wir uns für die Praxis entschieden. Wir wollen die korsi­sche Iden­tität auf ganz konkrete Weise thema­ti­sieren. Daher die Idee, Gedenk­feiern, Bankette, Konfe­renzen und andere gesel­lige und gemein­schaft­liche Akti­vi­täten zu orga­ni­sieren, die es uns ermög­li­chen, unsere Ansichten zu verbreiten und gleich­zeitig Verbin­dungen zu knüpfen. Das ist eine erfolg­reiche und konstruk­tive Stra­tegie. Pala­tinu oppo­niert nicht, sondern fördert.

Breizh-info.com: Ist es poli­tisch, oder vor allem kultu­rell und metapolitisch?

Nicolas Battini (Pala­tinu): Alles auf einmal. Wenn man davon ausgeht, dass das Poli­ti­sche unter das fällt, was die grie­chi­sche Polis (die Stadt) betrifft, dann ist alles poli­tisch. Das Kultu­relle ist poli­tisch. Das Meta­po­li­ti­sche ist poli­tisch. Wenn Ihre Frage hingegen darauf hinaus­läuft, ob unsere Struktur wahl­ori­en­tiert ist, antworte ich Ihnen unmiss­ver­ständ­lich, dass dies nicht der Fall ist. Pala­tinu ist dazu berufen, unsere Truppen zu sammeln, die Gemein­schaft derje­nigen zu vereinen, die der korsi­schen Iden­tität in all ihren konkreten Dimen­sionen verbunden sind, unab­hängig davon, ob sie aus dem korsi­schen Natio­na­lismus oder aus anderen poli­ti­schen Tradi­tionen kommen. Die Wahl­tä­tig­keit betrifft ihn nicht. Das ist übri­gens seine ganze Stärke und seine ganze Freiheit.

Breizh-info.com: Es scheint, dass Pala­tinu in Korsika nicht nur Freunde hat, wie Sie kürz­lich in den sozialen Netz­werken berich­teten. Können Sie uns das erklären?

Nicolas Battini (Pala­tinu): In der Tat hat sich eine links­ra­di­kale Rand­or­ga­ni­sa­tion, die seit etwa 20 Jahren exis­tiert, ohne jemals die Marke von 20 Akti­visten über­schritten zu haben, über unseren bedeu­tenden Schub aufge­regt und argu­men­tiert, dass Pala­tinu „eine Rück­kehr zu den Grund­lagen des faschis­ti­schen Denkens verkör­pert, dessen aktu­elle Offen­sive in Rich­tung der natio­nalen Bewe­gung und der korsi­schen Gesell­schaft im Allge­meinen seit den 1930er Jahren beispiellos ist.“

In der Realität hat uns diese Mittei­lung aufgrund ihrer über­trie­benen Art enorm geholfen. Fast alle unsere Kader sind jung, kommen aus dem korsi­schen Natio­na­lismus und sind in den verschie­denen Sektoren, die sie orga­ni­sieren und struk­tu­rieren, bekannt. Zu den vier­hun­dert zahlenden Mitglie­dern, die unsere Schlag­kraft ausma­chen, gehören viele Unter­nehmer, Selbst­stän­dige und Geschäfts­leute, die stark in das wirt­schaft­liche und soziale Gefüge inte­griert sind. Wir sind Konser­va­tive und Reak­tio­näre, das ist unbe­streitbar. Wir kommen aus verschie­denen Rich­tungen, Natio­na­listen der Arbei­ter­linken, libe­rale Natio­na­listen, rechte Korsaren; eine wesent­liche Sache eint uns jedoch: Wir lieben die Familie, wie unsere Eltern sie uns gelehrt haben, einen Vater, eine Mutter, Groß­el­tern, das Dorf als Orien­tie­rungs­punkt, das katho­li­sche Universum als kultu­relle Grund­lage; wir lieben Korsika, wie wir es kennen­ge­lernt haben, und wir möchten es fort­be­stehen lassen, besser noch, es regenerieren…

Ande­rer­seits sind die Faschis­mus­vor­würfe herr­lich wahn­haft und tragen dazu bei, uns bei den Korsen bekannt zu machen, die die wohl­mei­nende Diktatur nicht mehr ertragen, die von denen errichtet wurde, die sich jeden Samstag einen Marsch auf Rom ausdenken. Da die korsi­sche Gesell­schaft so ist, wie sie ist, nämlich eine Gesell­schaft der Nähe, wirken diese Faschis­mus­vor­würfe nicht lange, da unsere Mitglieder in ihrem Umfeld verbreiten, was wir wirk­lich sind: Korsen, die einfach ihr tradi­tio­nelles Lebens­mo­dell vertei­digen wollen und gleich­zeitig der Demo­kratie und der Meinungs­viel­falt verpflichtet sind.

Wir hoffen, dass wir solche Feinde noch lange haben werden, indem sie uns sehr helfen.

Breizh-info.com: Inwie­fern ist die Behaup­tung einer christ­li­chen Iden­tität für Sie und im heutigen Korsika von grund­le­gender Bedeutung?

Nicolas Battini (Pala­tinu): Die korsi­sche Iden­tität ist, was sie ist. Sie hat sich über Jahr­hun­derte hinweg im west­lich-römi­schen Gefüge heraus­ge­bildet und wurde von der fort­schrei­tenden Chris­tia­ni­sie­rung des Reiches durch­drungen. Das Mittel­alter hat in einem Jahr­tau­send die christ­li­chen Bräuche und Vorstel­lungen in den Tiefen der korsi­schen Seele verwur­zelt. Die Refor­ma­tion hat Korsika nie erreicht, und der Repu­blik und dem Jako­bi­nismus ist es nicht gelungen, hier das gleiche Werk der Entchrist­li­chung zu voll­bringen, das überall in Frank­reich gelang. In diesem Sinne ist die korsi­sche Iden­tität zutiefst katho­lisch geblieben. Ihre Hymne ist ein Gebet an die Jung­frau Maria, ihre Flagge ein Über­bleibsel der spani­schen Recon­quista und ihr Natio­nal­fei­ertag findet am Tag der Unbe­fleckten Empfängnis statt. Emble­ma­ti­sche und leben­dige Tradi­tionen wie die Pagh­jella sind katho­li­sche Prak­tiken, die profan geworden sind. Ich könnte endlos in diese Rich­tung argu­men­tieren. Die Sache ist offen­sicht­lich. Im Übrigen ist das in West­eu­ropa nichts Origi­nelles. Alle auto­chthonen Kulturen, die sich in unserem zivi­li­sa­to­ri­schen Raum entwi­ckelt haben, entspre­chen mehr oder weniger der Beschrei­bung, die ich soeben darge­legt habe. Dies verweist uns zwangs­läufig auf die Idee der Zivi­li­sa­tion und des Zivi­li­sa­ti­ons­be­wusst­seins, eine neue Idee, die wir in den korsi­schen Natio­na­lismus einbringen. In der Tat ist die korsi­sche Kultur die lokale und ursprüng­liche Ausprä­gung der grie­chisch-latei­ni­schen Zivi­li­sa­tion. Die Vertei­di­gung der einen impli­ziert notwen­di­ger­weise die Vertei­di­gung der anderen.

Breizh-info.com: In welchen Formen werden Sie den Verein weiter­ent­wi­ckeln, ihn bekannt machen?

Nicolas Battini (Pala­tinu): In denselben Formen, die wir vor fünf Monaten fest­ge­legt haben, als wir nur etwa zwanzig waren. Konfe­renzen, Mahl­zeiten, Tribünen, unsere Inter­net­seite, Treffen, Gedenk­feiern, Sport­ver­an­stal­tungen. Wir setzen auf Intel­li­genz, Offen­heit und Gesel­lig­keit bei gleich­zei­tigen intel­lek­tu­ellen Ansprü­chen. Unsere Vorge­hens­weise ist die Geschichte eines metho­di­schen und mäch­tigen Kaval­le­rie­an­griffs, der die gegne­ri­schen Linien tief durch­bricht, indem er eine völlig unbe­waff­nete Flanke über­rollt. Abge­sehen von empö­renden und lächer­li­chen Verlaut­ba­rungen oder Gossen­ma­nö­vern, die sich gegen einige unserer Funk­tio­näre persön­lich richten – nichts Origi­nelles in der Politik -, treffen wir auf keine Kraft, die in der Lage ist, eine klar defi­nierte und kohä­rente Doktrin­basis zu vertei­digen. In diesem Punkt stimmen viele mit uns überein. Korsi­sche Natio­na­listen ebenso wie rechts­ge­rich­tete Korsisten.

Breizh-info.com: Wie wollen Sie auf die korsi­sche Gesell­schaft Einfluss nehmen?

Nicolas Battini (Pala­tinu): Wir erfüllen unsere Aufgabe, übri­gens viel früher als erwartet. Wir erzwingen unver­meid­liche Debatten in einem Teil der korsi­schen Gesell­schaft. Mehr noch, manche unter­stellen uns Posi­tio­nie­rungen, die wir nicht haben. So muss man fest­stellen, dass wir bestimmte Themen nicht einmal anspre­chen müssen, um sie zum Gegen­stand von Diskus­sionen zu machen. Allein die Tatsache, dass wir den Wokismus ablehnen und unsere konser­va­tive und tradi­tio­nelle Sicht der korsi­schen Iden­tität bekräf­tigen, reicht für viele unserer Gegner aus, um uns wie bei einem Domi­no­spiel Posi­tio­nie­rungen zu anderen Themen zu unter­stellen, die wir nicht anspre­chen. Das ist unter­haltsam. Auch wenn es dem Prozess an Ehrlich­keit mangelt, muss man zugeben, dass er die Debatten provo­ziert, die wir provo­zieren wollen. Die Genau­ig­keit wird zu gege­bener Zeit kommen. Wir spre­chen von einem lebens­langen Kampf, der dazu berufen ist, alle Felder des öffent­li­chen Handelns zu besetzen.

Breizh-info.com: Planen Sie, mit anderen Vereinen anderswo, in anderen fleisch­li­chen Heimaten, zusammenzuarbeiten?

Nicolas Battini (Pala­tinu) : Warum nicht. Es stimmt, dass wir zu Hause viel Arbeit haben. Der große Zulauf, den wir in Bezug auf die Mitglie­der­zahlen verzeichnen, zwingt uns zu einem schnellen Rhythmus, da dies die stän­dige und konti­nu­ier­liche Orga­ni­sa­tion von internen und öffent­li­chen Veran­stal­tungen voraus­setzt, aber nichts schließt Kontakte anderswo aus, die im Übrigen bereits herge­stellt sind. Wir glauben, dass eine große Heraus­for­de­rung für unseren Kampf darin besteht, die korsi­sche Frage in alle Netz­werke einzu­bringen, die die Iden­ti­täten der Euro­päer unterstützen.

Breizh-info.com: Ihre Inter­net­seite ist ausschließ­lich in korsi­scher Sprache verfasst. Ist das nicht eine starke kultu­relle und poli­ti­sche Entscheidung?

Nicolas Battini (Pala­tinu) : Nicht ausschließ­lich, aber zumin­dest zur Hälfte. Es ist eine spon­tane und offen­sicht­liche Entschei­dung. Noch einmal: Die meisten Führungs­kräfte von Pala­tinu sind seit dreißig Jahren korsi­sche Natio­na­listen. Dieje­nigen, die es nicht sind, kommen aus einer sehr korsis­ti­schen und tief verwur­zelten Rechten. Wenn ich die Exeku­tive einbe­rufe, spre­chen wir Korsisch. Die meisten vorbe­rei­tenden Gespräche, die für die Orga­ni­sa­tion unserer Veran­stal­tungen notwendig sind, finden auf Korsisch statt. Die Mehr­heits­so­zio­logie in Pala­tinu ist peri­pher und länd­lich, viele von uns spre­chen in der Familie immer noch Korsisch. Die korsi­sche Sprache ist ein Zeugnis unserer Verer­bung und all dessen, was uns unsere Vorfahren hinter­lassen haben. Sie ist prak­tisch kein Gegen­stand von Forde­rungen. Wir haben sehr wohl verstanden, dass die Vertei­di­gung der korsi­schen Sprache vor allem darin besteht, sie zu leben und zu prak­ti­zieren. So war es ganz natür­lich, dass wir gut die Hälfte unserer Website auf Korsisch verfassten, insbe­son­dere was die Prosa, die Gedichte und eine Reihe von Arti­keln betrifft. Das ist einfach so. Im Übrigen ist dies eine ganz bedeu­tende Dimen­sion unseres Ansatzes: eher sein als scheinen. Machen statt fordern. Nichts­des­to­trotz bleibt Fran­zö­sisch auch und voll und ganz unsere Sprache. Wir sind absolut keine Befür­worter des Gegen­satzes zwischen Volks­sprache und Verkehrs­sprache, sondern eine Tatsache der Geschichte, die wir so nehmen, wie sie ist. Eine Realität, die tatsäch­lich ein Echo dieser doppelten Iden­tität ist, die uns bewegt, eine ethnisch-kultu­relle und eine zivi­li­sa­to­ri­sche. Korsisch ist das Band, das uns mit unseren Vorfahren, unseren Alten, mit der gesamten Vergan­gen­heit, die uns gemein­schaft­lich und indi­vi­duell struk­tu­riert, verbindet. Die Erde und die Toten. Fran­zö­sisch wiederum öffnet uns unglaub­liche Türen zu einer der ange­se­hensten Kulturen der Mensch­heit sowie zu monu­men­talen lite­ra­ri­schen Werken. Und schließ­lich spre­chen wir immer nur Latein, egal ob wir das eine oder das andere sprechen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BREIZH-INFO, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

