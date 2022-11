Die breite Öffent­lich­keit in Frank­reich hat ihn erst kürz­lich durch ein Inter­view mit der Zeitung VA+ entdeckt. Akti­visten, die sich für die fleisch­liche Heimat einsetzen, kannten Nicolas Battini jedoch schon seit vielen Jahren. Der korsi­sche natio­na­lis­ti­sche Akti­vist wurde 2016 zu acht Jahren Haft verur­teilt, weil er 2012 in Corte einen versuchten Anschlag mit einem Ramm­bock auf die Unter­prä­fektur verübt hatte.



Vor einigen Jahren hatten wir Jean-Guy Tala­moni inter­viewt, der uns seine Sicht auf den korsi­schen Natio­na­lismus und die Befrei­ungs­kämpfe darlegte. Eine ganz andere Vision dieses korsi­schen Natio­na­lismus vertritt heute Nicolas Battini. Er vertritt eine Vision, die tief in unserer Zeit verwur­zelt ist, einen Natio­na­lismus des 21. Jahr­hun­derts, der weit entfernt ist von einem gewissen Regio­na­lismus und/oder Dritt­welt-Natio­na­lismus, der über viele Jahr­zehnte von den Haupt­ak­teuren der breto­ni­schen, korsi­schen, baski­schen usw. Bewe­gungen getragen wurde.

Dies verleiht ihm eine zusätz­liche Legi­ti­mität, um über den korsi­schen Natio­na­lismus, seine Aktua­lität, die Iden­ti­täts­pro­bleme, mit denen Korsika wie auch der Rest Europas konfron­tiert ist, und die natio­nalen Befrei­ungs­kämpfe zu sprechen.….

BREIZH-INFO: Können Sie sich zunächst einmal unseren Lesern vorstellen?

Nicolas Battini: Mein Name ist Nicolas Battini, ich bin Korse. Seit meiner Jugend natio­na­lis­ti­scher Akti­vist, 2013 inhaf­tiert, 2016 zu acht Jahren Zucht­haus verur­teilt wegen poli­ti­scher Aktionen, die in einem Kontext der Konfron­ta­tion zwischen dem korsi­schen Natio­na­lismus und den Insti­tu­tionen der Repu­blik statt­fanden. Nachdem ich die volle gesetz­liche Strafe von sechs Jahren verbüßt hatte, wurde ich 2019 aus der Haft entlassen. Während ich mein Studium fort­setzte und arbei­tete, versuchte ich dann, einen land­wirt­schaft­li­chen Betrieb zu gründen, an dessen Erfolg ich eines Tages nicht verzweifle, in einer abge­le­genen Region in Zentral­kor­sika, aus der ich stamme, dem Boziu, das aus an Berg­hängen gele­genen Dörfern besteht und die Wiege der beiden großen Revo­lu­tionen Korsikas, der von 1358 und der von 1729, ist. Ich bin heute 29 Jahre alt, Fami­li­en­vater und Dokto­rand im Fach­be­reich Regio­nale Sprache und Kultur an der Univer­sität Korsika.

Was hat Sie zum korsi­schen Natio­na­lismus geführt? Und dazu, ein wich­tiger Akteur in der korsi­schen natio­na­lis­ti­schen Jugend, aber auch bei Femu A Corsica zu werden?

Nicolas Battini: Ohne zu zögern, das Gefühl, einer mensch­li­chen Gemein­schaft anzu­ge­hören, die im Begriff ist, zu verschwinden. Das ist, was mich betrifft, der große Motor meines Enga­ge­ments. Dieses Verschwinden ablehnen. Poli­ti­sche Perspek­tiven zu konzi­pieren und zu unter­stützen, die es ihr ermög­li­chen, sich zu rege­ne­rieren und das unwi­der­ruf­liche Ende ihres histo­ri­schen Konti­nuums zu verhin­dern. Dies sind meine wich­tigsten poli­ti­schen Motive. Das hat mich dazu bewogen, bei der Neugrün­dung der Ghju­ventù Indi­pen­den­tista im Jahr 2012 eine Führungs­kraft zu werden. In der Folge­zeit hat sich mein Natio­na­lismus im Bruch mit der dritt­welt­li­chen Linie, die unter den Kadern der Unab­hän­gig­keits­be­we­gung mehr­heit­lich vertreten war, und nach einer Reihe von Fest­stel­lungen zu den struk­tu­rie­renden Mängeln dieses Denkens, insbe­son­dere nach dem Aufkommen des krimi­nellen Isla­mismus, der die Idee eines Korsikas, das sich mit den Völkern der Dritten Welt verbrü­dern sollte, völlig entkräftet, auf eine klar auto­no­mis­ti­sche Linie verla­gert. In insti­tu­tio­nellen Fragen ist sie weit weniger anspruchs­voll, aber in Iden­ti­täts­fragen ebenso heftig. Mein Enga­ge­ment bei Femu a Corsica ab 2019 lässt sich so erklären. Dort habe ich zusammen mit meinen Freunden eine konser­va­tive Tendenz verkör­pert, die in Fragen der tradi­tio­nellen Iden­tität, des christ­li­chen Erbes Korsikas, des zivi­li­sa­to­ri­schen Prismas, der Ableh­nung von Forde­rungen, die von der Pariser Woke-Linken impor­tiert wurden, und der Sorge um die Migra­ti­ons­frage sehr stand­haft war. Es war eine intel­lek­tuell sehr anre­gende Zeit und Quelle zahl­rei­cher interner Kontro­versen. Bis zu unserem Bruch im März 2022, als man uns eine Anwei­sung aufzwingen wollte, die darin bestand, die isla­mis­ti­sche Frage im Mord­fall Yvan Colonna zu verschweigen, um ausschließ­lich eine gegen den Staat gerich­tete ankla­gende Linie einzu­nehmen. Ich habe mich diesem Narrativ wider­setzt und beschlossen, die Konse­quenzen zu tragen, indem ich meine Ämter als parla­men­ta­ri­scher Attaché und Mitglied der Exeku­tive von Femu a Corsica nieder­ge­legt habe, um mich der Struk­tu­rie­rung einer ethno­kul­tu­rellen, iden­ti­täts­stif­tenden, patri­mo­nialen und histo­ri­schen Verei­ni­gung zu widmen, die eine Quelle der Refle­xion und der doktri­nären Ausar­bei­tung darstellt.

Sie haben Ihr natio­na­lis­ti­sches Enga­ge­ment mit sechs Jahren Gefängnis bezahlt, als Sie 19 Jahre alt waren. Wie geht man damit um, vor allem, wenn man von seinem Land und seinen Ange­hö­rigen weit entfernt ist?

Nicolas Battini: Das mili­tante Enga­ge­ment, wie ich es verstand und auch heute noch verstehe, war ein totales Enga­ge­ment. Ich wollte bereits mein gesamtes Leben für den Kampf, der der meine war, einsetzen. Daher hatte ich nie das Gefühl, große Opfer bringen zu müssen. Alles, was mir wider­fuhr, war die logi­sche Perspek­tive der Lebens­po­si­tion, die ich einge­nommen hatte.

In welchem Zustand haben Sie die fran­zö­si­schen Gefäng­nisse vorge­funden, in denen Sie einge­sperrt waren?

Nicolas Battini: Ohne mich zu sehr über die offen­sicht­liche Unhy­giene der fran­zö­si­schen Gefäng­nisse auszu­lassen, ist es die Fest­stel­lung der demo­gra­fi­schen Situa­tion im Gefäng­nis­mi­lieu, die sehr aussa­ge­kräftig ist.

Sind die Korsen, die in den 70er Jahren zusammen mit Basken und Bretonen in fran­zö­si­schen Gefäng­nissen zahl­reich vertreten waren, heute nur noch kleine Minderheiten?

Nicolas Battini: Der Begriff Minder­heit für Basken, Bretonen und Korsen ist in Gefäng­nissen ein Euphe­mismus. In den meisten Haft­an­stalten im Groß­raum Paris ist es sogar schwierig, wenn man jeden Morgen von den Klängen des Salat de Fajr, des Morgen­ge­bets, geweckt wird, sich daran zu erin­nern, dass man sich in West­eu­ropa befindet. Vor allem, wenn man sich dort mehrere Jahre lang aufhält, wie es bei mir der Fall war.

Ihr korsisch-natio­na­lis­ti­scher Diskurs hat sich in den letzten Jahren weiter­ent­wi­ckelt, vor allem aufgrund Ihres langen Aufent­halts in Haft. Aber nicht nur (Sie haben in einem Inter­view die Anschläge auf Charlie Hebdo oder das Bata­clan erwähnt, die bei Ihnen ein Auslöser für eine Refle­xion waren). Wie kommt man von einem dritt­welt­li­chen Natio­na­lismus zu einem iden­ti­tären Nationalismus?

Nicolas Battini: Der Dritte-Welt-Natio­na­lismus besteht in der Auffas­sung, dass Korsika ein kolo­ni­siertes Land ist und sich deshalb mit den anderen Völkern der soge­nannten Dritten Welt zusam­men­schließen und verbrü­dern muss. Dieses Denken ermög­lichte es uns, einer­seits Perspek­tiven für den Kampf aufzu­zeigen und ande­rer­seits poli­ti­sche Möglich­keiten auf inter­na­tio­naler Ebene zu finden, indem wir die korsi­schen Netz­werke über die anderen Dritt­welt­kämpfe auswei­teten. Dennoch wurde dieses Gedan­kengut in den 1970er Jahren auf Korsika entwi­ckelt und ist mitt­ler­weile ein halbes Jahr­hun­dert alt. Es ist abge­nutzt und wird haupt­säch­lich von herun­ter­ge­kom­menen 68ern getragen, denen es nicht gelingt, ihr globales Denk­system zu erneuern. Sie verhin­dert de facto, dass man sich dem demo­gra­fi­schen Zustrom aus dem südli­chen Mittel­meer­raum und den damit einher­ge­henden Forde­rungen nach Gemein­schaft und Reli­gion wider­setzt, da die inter­na­tio­nale Soli­da­rität zwischen unter­drückten Völkern Vorrang vor allen anderen Über­le­gungen hat. Die Erben der korsi­schen Dritten Welt stammen aufgrund der Sozio­logie der dama­ligen Zeit weit­ge­hend aus der bürger­li­chen und städ­ti­schen Klasse und kümmern sich kaum um Ideo­logie. Ob sie nun heute lächer­liche Posi­tionen aus der dama­ligen Dritten Welt aufrecht­erhalten oder Forde­rungen einfließen lassen, die direkt von der neuen deko­lo­nialen Linken stammen (inklu­sive Schrift, Gender­theorie…), die Konzep­tua­li­sie­rung einer eigenen intel­lek­tu­ellen Iden­tität inter­es­siert sie nicht mehr.

All dies erklärt die immer kras­seren ideo­lo­gi­schen Annä­he­rungen zwischen den Kadern des Auto­no­mismus, der Unab­hän­gig­keits­be­we­gung und der Forde­rungs­basis der Pariser Linken. Es handelt sich um eine sozio­lo­gi­sche Verbin­dung zwischen städ­ti­schen Bour­geois, die dieselben Autoren lesen und in denselben Salons verkehren. Ich spreche natür­lich von den Führungs­kräften, aber kaum von den Akti­visten und noch weniger von den Wählern. Die Dritte Welt hat heute einen kari­ka­tur­haften links­ex­tremen Unab­hän­gig­keits­an­spruch und einen sehr wohl­mei­nenden Mitte-Links-Auto­no­mismus hervor­ge­bracht. Diese beiden Kräfte verfügen nicht über die Instru­mente, um die isla­mis­ti­sche Frage zu beant­worten, und sind de facto der neuen Soft­ware unter­worfen, die der Wokismus in den wohl­ha­benden und städ­ti­schen Klassen, die zwar sehr klein sind, aber auch auf Korsika vorkommen, impor­tiert. Charlie Hebdo, der 13. November 2015, die Messer­stiche im Gefängnis von Borgu gegen zwei korsi­sche Aufseher im Jahr 2018, die Ermor­dung von Yvan Colonna und so weiter und so fort. All dies wird von Indi­vi­duen aus ehemals kolo­nia­li­sierten Völkern begangen, die ihre Taten im Namen einer rein theo­kra­ti­schen Ideo­logie recht­fer­tigen, die zwar stimmt, aber in ein dritt­welt­li­ches, vikti­mi­sie­rendes und anti­ko­lo­niales Narrativ verpackt ist.

Ange­sichts dessen sind wir Tausende von Natio­na­listen, die als christ­lich geprägte Westler instinktiv und spontan reagieren. Dies veran­lasst uns, an das wesent­liche Element jedes Natio­na­lismus anzu­knüpfen, da das dritt­welt­liche Leichen­tuch hinfällig ist, nämlich an ein entschieden iden­ti­täres Denken.

Ihr Weg ist der gleiche wie meiner. Ist das nicht letzt­lich eine Frage der Generation?

Nicolas Battini: Absolut. Wir sind alle das Ergebnis einer Generation.

Die korsi­schen Natio­na­listen der 1920er Jahre waren haupt­säch­lich rechts, sie kamen aus einer sehr länd­li­chen, sehr katho­li­schen Gesell­schaft und viele von ihnen schimpften auf die jako­bi­ni­sche, eindeutig linke Repu­blik, nachdem sie aus den Schüt­zen­gräben des Ersten Welt­kriegs zurück­ge­kehrt waren. Dieser Kontext struk­tu­rierte die dama­ligen natio­na­lis­ti­schen Kader, die sehr rechts­lastig waren, wobei A Muvra eine emble­ma­ti­sche Zeitung für das war, was ich hier erwähne. Fünfzig Jahre später brachte der Mai 68 viele linke Kader hervor, die im korsi­schen Natio­na­lismus ein Mittel fanden, ihr eigenes revo­lu­tio­näres Epos zu leben, wobei sie sich auf eine mili­tante Basis und eine Wähler­schaft stützten, die bereits sehr iden­ti­täts­ori­en­tiert war, aber wohl oder übel die sozia­lis­ti­sche Phra­seo­logie akzep­tierte, solange die Iden­tität Korsikas durch die Förde­rung der Sprache und die Bestä­ti­gung der Exis­tenz unseres Volkes hervor­ge­hoben und vertei­digt wurde.

Ein halbes Jahr­hun­dert später taucht eine andere Genera­tion auf. Wir sind die Genera­tion des 11. September, von Charlie Hebdo, Bata­clan, der Ermor­dung von Yvan Colonna durch einen Isla­misten, der Migra­tions- und Gesell­schafts­fragen, der Debatten über Männ­lich­keit beim Grillen oder über schwan­gere Männer. Die Lesart und die daraus resul­tie­renden Posi­tio­nie­rungen unter­scheiden sich also zwangs­läufig von denen unserer älteren Generation.

Besteht das Problem in unseren Ländern unter fran­zö­sisch-repu­bli­ka­ni­scher Herr­schaft nicht gerade darin, dass die Natio­na­listen der 60er und 80er Jahre letzt­lich immer noch die lokale poli­ti­sche Szene domi­nieren, zumin­dest durch ihre Neigung zu defi­nieren, welches die Haupt­schlacht­felder sind und welche ausge­schlossen werden müssen?

Nicolas Battini: Das stimmt. So wie die entschieden tradi­tio­nellen und spontan konser­va­tiven baski­schen Natio­na­listen den baski­schen Natio­na­lismus der 1950er Jahre beherrschten, bevor eine junge marxis­ti­sche und anti­fran­quis­ti­sche Genera­tion durch intel­lek­tu­elle Produk­tion und struk­tu­rellen Kraftakt die Macht über­nahm. Keine Genera­tion ist ewig. Inso­fern kündigt die ideo­lo­gi­sche Arbeit und das partei­po­li­ti­sche Handeln inner­halb der Jugend immer die kommenden Neuzu­sam­men­set­zungen an.

Die Frage des Kampfes gegen die Einwan­de­rung scheint zum Beispiel von Verant­wort­li­chen wie Herrn Tala­moni oder Herrn Simeoni völlig verschwiegen zu werden, warum?

Nicolas Battini: Die einzige Migra­ti­ons­frage, die niemand anspre­chen darf, ohne den Zorn der lokalen Gutmen­schen auf sich zu ziehen, ist der demo­gra­fi­sche Beitrag der Konti­nen­talen auf Korsika. Die Dritte Welt erlaubt die Kritik an Fran­zosen, verbietet aber gleich­zeitig die Kritik an Nach­kommen von Kolo­ni­sierten. Manche erklären uns, dass Korsika nicht jedes Jahr Zehn­tau­sende zusätz­liche Konti­nen­tal­eu­ro­päer aufnehmen kann, womit sie völlig Recht haben und wir in diesem Punkt über­ein­stimmen. Korsika ist nicht dazu berufen, zum Alters­lager für wohl­ha­bende Boomer zu werden. Dennoch weigern sich dieselben Leute, denselben Diskurs über die Menschen im südli­chen Mittel­meer­raum zu führen. Die linke Pariser Klasse und ihre lokalen Multi­pli­ka­toren würden dies nicht akzep­tieren und jede Erwäh­nung des Themas mit dem Stempel der Infamie versehen.

Apropos, wie ist die Migra­ti­ons­si­tua­tion auf Korsika?

Nicolas Battini: 2018 machten laut den Zahlen der Volks­zäh­lung des INSEE im Ausland gebo­rene Personen mit oder ohne fran­zö­si­sche Staats­bür­ger­schaft 9,9 % der Insel­be­völ­ke­rung aus. 33 600 Migranten leben insge­samt auf Korsika. Zu etwa 23 % kommen diese Einwan­derer aus Portugal, zu 12 % aus Italien. Marokko ist jedoch mit fast 30 % der Einwan­derer auf Korsika das am stärksten vertre­tene Land.

Korsika ist die dritt­größte Region Frank­reichs, die im Verhältnis zu ihrer Bevöl­ke­rung die meisten Zuwan­derer aufnimmt. Hinzu kommt natür­lich ein stetiger Strom vom Konti­nent, der viele pensio­nierte Boomer umfasst, die ein bereits fort­ge­schrit­tenes Phänomen der Enteig­nung von Grund und Boden, des Preis­an­stiegs und des helio­tro­pi­schen Raub­baus nähren.

Wie haben Sie die Erklä­rungen von Herrn Simeoni aufge­nommen, in denen er sich einmal mehr für die Aufnahme von Migranten ausspricht, die von Schiffen der NGOs, die Komplizen der Schlepper sind, nach Europa gebracht werden?

Nicolas Battini: Als logi­sche Folge einer ganzen wohl­mei­nenden und der linken Pariser Elite unter­wor­fenen Soft­ware. Das Volks­emp­finden ist in dieser Hinsicht extrem streng. Präsi­dent Simeoni, den ich persön­lich kenne und der auf persön­li­cher Ebene meinen vollen Respekt genießt, ist ein äußerst intel­li­genter Mann. Er weiß, was er tut, und versteht die Signale, die er aussendet. Diese Signale richten sich nicht an die Korsen, die in der zweiten Runde der Präsi­dent­schafts­wahlen mit 58 % der Stimmen Marine Le Pen wählen.

Es sind fort­schritt­liche Signale, die an die Stäbe von Emma­nuel Macron und Jean-Luc Mélen­chon gerichtet sind. Präsi­dent Simeoni hat auf Respek­ta­bi­lität gesetzt, um die Auto­nomie zu errei­chen, selbst wenn er gegen die Meinung des Volkes voran­schreiten muss, selbst wenn er alle Faktoren der Deko­ra­tion Korsikas, zu denen natür­lich auch die unkon­trol­lierte Einwan­de­rung zählt, verschlim­mert. Es ist ein auto­no­mis­ti­sches Konzept, das verrückt geworden ist, nachdem es das histo­ri­sche Ziel des Natio­na­lismus aus den Augen verloren hat: die Vertei­di­gung der kultu­rellen Iden­tität der Korsen.

Gibt es aufstre­bende, nicht-grup­pen­spe­zi­fi­sche korsi­sche natio­na­lis­ti­sche Bewe­gungen, die gewis­ser­maßen den Tisch eines in den 70er und 80er Jahren verblie­benen korsi­schen Natio­na­lismus umdrehen und ihn auf neue Para­digmen ausrichten wollen: insbe­son­dere den Kampf für das zivi­li­sa­to­ri­sche Über­leben, der meiner Meinung nach mit dem Kampf gegen die fran­zö­si­sche Repu­blik und für die Auto­nomie der fleisch­li­chen Vater­länder einhergeht?

Nicolas Battini: Alle Bedin­gungen für die Entste­hung einer solchen Kraft auf Korsika sind nunmehr gegeben: eine neue Genera­tion, eine quali­ta­tive Sozio­logie, die sich einbringen möchte, eine allge­meine Demo­bi­li­sie­rung in der natio­na­lis­ti­schen Bewe­gung, ein immer größerer Bruch zwischen der natio­na­lis­ti­schen Jugend und dem Über­bleibsel der Dritten Welt, die Über­al­te­rung einer vergan­genen Genera­tion und ihre Unfä­hig­keit, ihre Gesamt­vi­sion zu erneuern, das Ende des Elans von 2015 und seiner Illu­sionen, die inter­na­tio­nale Dynamik, die eine zivi­li­sa­to­ri­sche Lesart der Kräf­te­ver­hält­nisse begüns­tigt. Ich denke, um Hugo zu para­phra­sieren, dass es nichts Stär­keres gibt als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.

Sie erklären insbe­son­dere in dem großen Inter­view mit VA+, dass die korsi­schen natio­na­lis­ti­schen Führer eine tiefe Kluft zum korsi­schen Volk hätten… Was erklärt, warum sie in diesem Fall immer noch an der Macht sind?

Nicolas Battini: Aus zwei wesent­li­chen Gründen.

Der erste: der Clan-Faktor. Wer die poli­ti­sche Macht auf Korsika besitzt, besitzt auch die Fähig­keit, lokale öffent­liche Stellen und Vorteile zu verteilen. Ein gutes Drittel der korsi­schen Wähler­schaft richtet sich nach diesen Über­le­gungen. Dies ist eine wesent­liche Tatsache, die es zu verstehen und in alle poli­ti­schen Über­le­gungen bezüg­lich der Situa­tion auf unserer Insel einzu­be­ziehen gilt, um die Anhän­ger­schaft der amtie­renden Macht und gleich­zeitig das Erneue­rungs­po­ten­zial zu rela­ti­vieren, die beide diesem nepo­tis­ti­schen und klien­te­lis­ti­schen Faktor unterliegen.

Zwei­tens: die insti­tu­tio­nelle Pola­ri­sie­rung. Das poli­ti­sche Leben Korsikas lebte im Rhythmus der Oppo­si­tion zwischen Befür­wor­tern der Auto­nomie auf der einen Seite und repu­bli­ka­ni­schen Jako­bi­nern auf der anderen Seite. Dieses Para­digma der Oppo­si­tion schloss de facto gesell­schaft­liche Erwä­gungen und sogar wirt­schaft­liche und soziale Diffe­renzen aus. Diese Periode endet nun aus dem einfa­chen Grund, dass die insti­tu­tio­nelle Frage nicht mehr die glei­chen Antago­nismen hervor­ruft wie früher. Die Auto­nomie Korsikas sowie die Aner­ken­nung der Exis­tenz seines Volkes werden heute von der großen Mehr­heit der poli­ti­schen Land­schaft als vernünf­tige und akzep­table Posi­tionen akzep­tiert. Die Pola­ri­sie­rung der Debatten wird sich, davon sind wir über­zeugt, künftig um folgende Fragen drehen: Auto­nomie, für welche Gesell­schaft? Was ist das korsi­sche Volk? Dann wird sich zwangs­läufig von Jahr zu Jahr die Neufor­mie­rung des poli­ti­schen Spek­trums auf der Insel um dieselben Fragen voll­ziehen, die den gesamten Westen bewegen.

Ist die heutige korsi­sche Gesell­schaft und insbe­son­dere ihre Jugend vom Wokismus durch­drungen, von einem gewissen Links­ra­di­ka­lismus, der an den Univer­si­täten verbreitet wird, von Gender­fragen? Aber auch, wie in der Bretagne, von einer Anzie­hungs­kraft, die manchmal psycho­lo­gi­sche Studien verdienen würde, für den „Anderen“, solange er nicht Fran­zose ist und vor allem, wenn er von einem anderen Konti­nent kommt?

Nicolas Battini: In der korsi­schen Gesell­schaft herrscht die gleiche Situa­tion wie im Rest des Westens. Auf der einen Seite gibt es eine städ­ti­sche und wohl­ha­bende bürger­liche Klasse, die die neuen, in Boston entwi­ckelten progres­siven Ideen weiter­gibt und lokal den Eliten­block bildet, auf der anderen Seite die Rand­gruppen, die Land­be­völ­ke­rung und die Deklas­sierten, die „kleinen Weißen“, die der Woke-Radi­ka­li­sie­rung der Eliten gegen­über herme­tisch verschlossen sind und sich im Wesent­li­chen um das herum struk­tu­rieren, was von unseren tradi­tio­nellen Werten übrig geblieben ist (die Familie, das Dorf, die Ahnen, die Prozes­sionen…), und die sich mit den Problemen der Gesell­schaft ausein­an­der­setzen. ), während sie gleich­zeitig sensibel für Probleme sind, die sich auf ihren Lebens­stan­dard auswirken (Einwan­de­rung, Sicher­heit, Benzin­preise…). Wie so oft in der Geschichte hat die Elite einen Vorsprung. Sie ist gebildet, bringt Führungs­kräfte hervor, hat Zugang zu den Medien und hat das Bildungs­wesen in der Hand. Sie hat sich bereits in den führenden Auto­no­mismus umge­schult, bis sie ihn seiner ursprüng­li­chen und histo­ri­schen iden­ti­tären Substanz beraubt hat und nur noch einige Slogans in korsi­scher Sprache toleriert.

Dennoch gibt es einen wesent­li­chen Unter­schied zwischen Korsika und der Bretagne: das Niveau des Wohl­stands und der Urba­ni­sie­rung. Korsika ist ein armes, alterndes Land, das noch sehr länd­lich geprägt und kaum urba­ni­siert ist. Sein Volks­sub­strat ist im Wesent­li­chen konser­vativ und peri­pher, seine Elite in den Stadt­zen­tren quan­ti­tativ und operativ sehr begrenzt. Dies deckt sich im Übrigen mit den Ausfüh­rungen von Jérôme Sainte Marie und Jérôme Four­quet zu den Gebieten, die bei den Präsi­dent­schafts­wahlen für Marine Le Pen stimmten.

Welche Perspek­tiven für den korsi­schen Natio­na­lismus im 21. Jahr­hun­dert sehen Sie?

Nicolas Battini: Ein natio­na­lis­ti­scher Natio­na­lismus. Basie­rend auf dem Erbe, der Fami­li­en­zu­ge­hö­rig­keit, der Kultur, der Geschichte der Vorfahren, den gemein­schaft­li­chen Tradi­tionen. Ein Denken, das auf einem auto­no­mis­ti­schen Vorschlag basiert, der sich um die wirt­schaft­li­chen Reali­täten kümmert und den Durch­schnitts­korsen so betrachtet, wie er ist, mit der Akkul­tu­ra­tion aufgrund unserer modernen Gesell­schaften, mit der Peri­phe­ri­sie­rung, die die großen städ­ti­schen Räume mit sich bringen, mit der Vermi­schung der Ursprünge, die die Entwick­lung des Verkehrs und der Kommu­ni­ka­tion mit sich bringt, aber ohne etwas von unserer Vergan­gen­heit, unseren Wurzeln und unserem histo­ri­schen Konti­nuum zu verleugnen. Ohne sich den Anord­nungen des radi­kalen Progres­si­vismus zu unterwerfen.

Muss sie sich Verbün­dete suchen, auch im Hexagon, auch unter anderen Völkern Europas, oder glauben Sie, dass sie sich auf einen einzigen Kampf beschränken muss, nämlich den auf Korsika?

Nicolas Battini: Sobald einer­seits die auto­chthonen Natio­na­lismen dem Dritt­welt­lertum und seiner Folge­er­schei­nung der Unab­hän­gig­keit abschwören und ande­rer­seits die Staats­na­tio­na­lismen mit dem histo­risch aus der repu­bli­ka­ni­schen extremen Linken hervor­ge­gan­genen Jako­bi­nismus abschließen, eröffnen sich unend­liche Perspek­tiven der Verstän­di­gung und der Part­ner­schaft. Dies geschieht übri­gens seit 2019 in Sardi­nien durch das Bündnis der Lega und der sardi­schen Natio­na­listen der PSA. Ange­sichts des zivi­li­sa­to­ri­schen Zerfalls und um dem gemein­samen Druck stand­zu­halten, den der Wokismus von innen und der Isla­mismus von außen ausüben, ist es an der Zeit, dass sich dieje­nigen zusam­men­schließen, die das vertei­digen wollen, was Bestand hat, und dabei unsere gemein­samen oder jewei­ligen Iden­ti­täten respek­tieren und achten.

