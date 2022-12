Der AfD-EU-Dele­ga­ti­ons­leiter Nico­laus Fest über „Diver­sität“ in Medien und ­Werbung, die EU-Afrika-Stra­tegie und den roten Korrup­ti­ons­skandal im Europaparlament.



Frage: Herr Fest, das Jahr neigt sich dem Ende zu und anläss­lich des bevor­ste­henden Weih­nachts­fests hat ZurZeit in der nächsten Ausgabe den Schwer­punkt „Das schwarze Christ­kind“. Dabei soll der Frage auf den Grund gegangen werden, warum in Film, Fern­sehen und Werbung Afri­kaner im Vergleich zu ihrem Anteil an der hiesigen Bevöl­ke­rung deut­lich über­re­prä­sen­tiert sind. Haben Sie als ehema­liger „Bild“-Journalist eine Erklä­rung dafür?

Nico­laus Fest: Schwarm­doof­heit. Eine Firma macht es, und alle rennen hinterher. Es mag sein, dass solche „Diversitäts“-Anzeigen sehr junge Ziel­gruppen anspre­chen, weil junge Leute ihre eigene, meist unge­prüfte Tole­ranz mit Hilfe von Marken zeigen wollen. Aber wenn Deut­sche Bahn, Berliner Verkehrs­be­triebe oder auch Auto­her­steller in Deutsch­land mit Afri­ka­nern oder Asiaten werben, wirkt es schief und aufgesetzt.

Ich bin sicher, dass viele Kunden inzwi­schen abge­nervt sind. Selt­sa­mer­weise gibt es einen Lebens­be­reich, in dem meines Wissens farbige Modelle keine Rolle spielen: Alles, was mit Tod und Pflege zu tun hat. In der Werbung für Ster­be­ver­si­che­rungen oder Pfle­ge­heime kommen farbige Modelle nicht vor. Krank­heit und Tod sind weiß. Das ist selbst­ver­ständ­lich eine uner­hörte Diskri­mi­nie­rung – umso mehr, als der Tod seinen Haupt­wohn­sitz bekannt­lich in Afrika hat.

Befolgen Medien und Werbung viel­leicht Punkt 11 der 2019 vom EU-Parla­ment ange­nom­menen Entschlie­ßung zu den „Grund­rechten von Menschen afri­ka­ni­scher Abstam­mung in Europa“? Darin werden die Mitglied­staaten aufge­for­dert, „die Teil­habe von Menschen afri­ka­ni­scher Abstam­mung in Fern­seh­sen­dungen und anderen Medien“ zu fördern, „damit ihrer fehlenden Reprä­sen­tanz sowie dem Mangel an Vorbil­dern für Kinder afri­ka­ni­scher Abstam­mung ange­messen entge­gen­ge­wirkt wird“.

Fest: Erstaun­lich, dass Sie diese skan­da­löse Entschlie­ßung kennen – ein Sammel­su­rium von Geschichts­ver­fäl­schung, Lügen und offener Torheit. Dass dies auch für die Werbe­ma­nager der Firmen gilt, halte ich aller­dings für ausge­schlossen. Eher dürfte es so sein: Für viele Firmen sind Asien und der englisch­spra­chige Raum die wich­tigsten Märkte, und das wird auch in der Werbung sichtbar. Der Wurm muss vor allem den dortigen Kunden schme­cken; die alt-euro­päi­schen Kunden sind nur Beifang. Daher werden Anzeigen und Werbe­spots von den dortigen Märkten einfach über­nommen und ins Deut­sche, Fran­zö­si­sche oder Italie­ni­sche übersetzt.

Sollen mit der genannten Entschlie­ßung des Euro­päi­schen Parla­ments Weichen­stel­lungen für eine verstärkte Einwan­de­rung aus Afrika unter­nommen werden?

Fest: Ja. Das steht ausdrück­lich in der EU-Afrika-Stra­tegie. Auch die basiert übri­gens auf drei funda­men­talen Lügen: Erstens, dass Migra­tion das Normale ist. Schon das ist Quatsch: Über 98 Prozent der Welt­be­völ­ke­rung sind sess­haft, eben weil Menschen gerne in ihrer Heimat, bei ihren Fami­lien und Freunden sind. Das Sess­hafte ist das Normale, die Migra­tion die Ausnahme. Zweite Lüge: Migra­tion ist vorteil­haft für die aufneh­menden Länder. Das ist für die arabi­sche und afri­ka­ni­sche Massen­mi­gra­tion in zahl­rei­chen Studien längst widerlegt.

Aber die EU-Kommis­sion behauptet es einfach weiter. Drit­tens: Europa brauche Migra­tion. Auch das ist Unfug. Europa braucht nur dann Migra­tion, wenn die Renten­sys­teme weiterhin funda­mental falsch konstru­iert bleiben und Kinder­reichtum finan­ziell bestraft wird. Aber statt diese Konstruk­ti­ons­fehler endlich zu beheben, sucht man die Probleme über Einwan­de­rung zu lösen – um dann fest­zu­stellen, dass die Einwan­de­rung nur in die Sozi­al­sys­teme erfolgt, aber kaum in den Arbeits­markt. Insge­samt wünscht sich die EU bis 2027 eine Einwan­de­rung von 70 Millionen Afri­ka­nern. Das wäre das Ende Europas, wie wir es noch kennen.

Im Grunde ist Woke nichts anderes als der alte, dumme Marxismus im Gewand der globalen Diversität.

Handelt es sich bei der zuneh­menden Diskus­sion um angeb­li­chen Rassismus und derglei­chen viel­leicht um ein Über­schwappen der US-ameri­ka­ni­schen „Woke“-Hysterie nach Europa?

Fest: Der Ursprung liegt hier leider in Europa, und zwar in Frank­reich. Foucault und Derrida haben jede Insti­tu­tion und sogar die Sprache als Herr­schafts­in­stru­mente diffa­miert, Franz Fanon den anti-weißen Rassismus salon­fähig gemacht. In den USA sind diese Ideen zur Critical Race Theory geronnen und haben sich mit dem Anti-Kapi­ta­lismus verbündet. Das ist eine toxi­sche Mischung, aber umso attrak­tiver für die Deut­schen. Es gilt das schöne Bonmot: ‚An den Anti­ka­pi­ta­lismus glauben nur die Analpha­beten Latein­ame­rikas und die west-deut­schen Intel­lek­tu­ellen.‘ Im Grunde ist Woke der alte, dumme Marxismus im Gewand der globalen Diversität.

In den letzten Tagen war der Korrup­ti­ons­skandal im Euro­päi­schen Parla­ment ein Thema, welches die Medien beherrscht hat. Sind die aufge­tauchten Vorwürfe nur die Spitze des Eisbergs?

Fest: Sie sind nur der oberste Eiskris­tall. Korrup­tion ist in der EU ende­misch – so wie in jeder Orga­ni­sa­tion, die Milli­arden weit­ge­hend ohne Kontrolle verteilt. Die Korrup­ti­ons­fälle der letzten Tage waren nur Beispiele der schlich­testen Korrup­tion. Hundert­tau­sende in bar – wer macht denn so was? Rich­ti­ger­weise wäscht man Geld über Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen. Doch zu diesen verhin­dern die linken Parteien im EU-Parla­ment seit Jahren alle Trans­pa­renz­re­geln. Auch am heutigen Donnerstag haben Linke, Grüne, Libe­rale und Sozia­listen weit­ge­hend geschlossen gegen die Offen­le­gung aller Kontakte zwischen EU-Abge­ord­neten und kata­ri­schen Regie­rungs­ver­tre­tern inklu­sive betei­ligter NGOs gestimmt. So viel Trans­pa­renz will man dann doch nicht.

Über 7.500 Lobby­isten haben Zugangs­karten zum Parla­ment, unter­stützt von weiteren 40.000 Lobbisten in Brüs­seler Büros.

Die Verdäch­tigen des Korrup­ti­ons­skan­dals stammen aus der sozia­lis­ti­schen Frak­tion des EU-Parla­ments, was medial aber nur am Rande erwähnt wurde. Wurde das Estab­lish­ment am falschen Fuß erwischt, weil die mutmaß­lich Korrupten nicht „böse“ Rechte sind, sondern „gute“ Linke?

Fest: Sicher­lich. Wären das Fälle einer rechten Frak­tion, wären ausnahmslos alle unter Verdacht. Hier reden die Medien von ‚Einzel­tä­tern‘. Und die Sozia­listen haben gleich begonnen, sich als Opfer zu gerieren: „Wir wurden betrogen, unser Vertrauen wurde enttäuscht“. Wer’s glaubt. Mich hat am meisten amüsiert, dass alle Verhaf­teten bei jeder Gele­gen­heit für die Stär­kung der LGBTIQ-Rechte gestimmt haben. Dann Geld von Katar zu nehmen, wo Homo­se­xu­elle öffent­lich ausge­peitscht werden, ist nicht ohne Witz.

Was sollte und müsste unter­nommen werden, damit künftig Korrup­ti­ons­skan­dale vermieden werden? Bekannt­lich gehen ja im Euro­päi­schen Parla­ment tausende Lobby­isten ein und aus…

Fest: Über 7.500 Lobby­isten haben Zugangs­karten zum Parla­ment, unter­stützt von weiteren 40.000 Lobbisten in Brüs­seler Büros. Bei 705 Abge­ord­neten ist das ein ordent­li­cher Perso­nal­schlüssel – mancher Harem ist schlechter besetzt. Aber der Kern des Problems liegt woan­ders: Brüssel hat viel zu viel Geld und viel zu wenig mediale Kontrolle, auch weil sich die meisten Zeitungen keine Auslands­kor­re­spon­denten mehr leisten können. Statt Haus­halt und Aufgaben der EU immer weiter auszu­dehnen, sollte die EU auf ganz wenige Dinge beschränkt werden: Zoll­fragen, Quali­täts­stan­dards, viel­leicht Energie. Alles andere sollten die Staaten selbst erle­digen – und das EU-Budget deut­lich redu­zieren. Dann könnte man die EU-Büro­kratie deut­lich verschlanken und das EU-Parla­ment gleich mitab­schaffen. Was zu entscheiden ist, kann der Minis­terrat entscheiden – alles andere sollte bei den Natio­nal­staaten liegen, und dort ist die mediale Kontrolle der Politik deut­lich schärfer. Das würde auch die Korrup­tion wesent­lich einschränken.

Das Gespräch führte Bern­hard Toma­schitz von ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.