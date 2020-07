Niesamowite zdjęcie: „aktywista” BLM klęka na białym maluchu!

To zdjęcie wstrząsa obecnie intern­autami w Stanach Zjed­no­c­z­onych. To poka­zuje, jak czarny zwol­ennik ruchu „Black Lives Matter” klęczy na szyi białego malucha, podczas gdy go trzyma i to biedne dziecko wyraźnie płacze w panice. Mole­stu­jącym brutalnie dziecko jest 20-letni Isaiah Jackson ze stanu Ohio, który opubli­kował zdjęcie na swoim kanale w mediach społecz­nościo­wych z naglów­kiem „BLM NOW MF” (prze­tłu­mac­zone: „Black Lives Matter now mother­fu­cker“).

Biała matka oddała własne dziecko aby zrobić to zdjęcie

Dziecko należy praw­do­pod­obnie do białej part­nerki Jack­sona, która była praw­do­pod­obnie zszo­ko­wana faktem i nie chciała nic o tym wied­zieć, ale jedno­c­ześnie spojr­zała na zbrodnię z innej perspek­tywy i powied­ziała, że się jej synowi prze­cież nic takiego złego nie stało. Wielu rozzłoszc­z­onych intern­autów oskarżyło kobietę o wydanie włas­nego dziecka krymi­na­liście, wielok­rotnym recy­dy­wiście (20 wyroków skazu­ją­cych!) Czarny psycho­pata.

Chło­piec jest teraz z babcią i ojcem, którzy zagro­zili odwetem, gdy tylko wyjdzie z więzi­enia. Jackson został ares­z­to­wany za inne przes­tępstwo 20 lipca i obecnie prze­bywa w więzi­eniu Clark County. Skandal ujawnił akty­wista Vincent James, który prowadzi stronę inter­netową Pro Trump „Red Elephant”. Jak dotąd żadne media głów­nego nurtu nie odniosły się o tej rasis­tow­skiej prze­mocy akty­wisty „BLM“ wobec dziecka!

Ani słowa z Black Lives Matter o skan­dalu

Lewi­cowi rady­kałowie ruchu „Black Lives Matter” zachowują zaska­ku­jące milczenie o skan­dalu znęcania się nad dzieckiem poprzez jednego z ich zwol­en­ników. Ani słowa przeprosin i równiez bez potę­pienia!

Jak ogło­siła babcia dziecka, urząd ds. dzieci im młod­zieży został poin­for­mo­wany. Matka może widzieć i odwiedzać dziecko tylko pod nadzorem ojca, rozpa­try­wany jest również zarzut zanied­bania.