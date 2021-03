Ist der euro­päi­sche Wille, eine beschleu­nigte Impf­kam­pagne gegen Covid um jeden Preis aufrecht­zu­er­halten, so stark, dass die Risiken von Astra­Ze­neca bewusst herun­ter­ge­spielt werden?

Dies scheint aus einigen norwe­gi­schen Medi­en­mel­dungen hervor­zu­gehen, die der Euro­päi­schen Arznei­mittel-Agentur (EMA) vorwerfen, bei der Ertei­lung von grünem Licht für den Impf­stoff von Astra­Ze­neca die Ergeb­nisse einer Studie des norwe­gi­schen Insti­tuts für öffent­liche Gesund­heit nicht berück­sich­tigt zu haben, aufgrund derer Norwegen nach Todes­fällen durch Throm­bose die Impfung mit diesem Impf­stoff ausge­setzt hatte.

Ein Forscher­team der Univer­si­täts­klinik Oslo hat bei drei norwe­gi­schen Pati­enten einen Zusam­men­hang zwischen dem Impf­stoff von Astra­Ze­neca und Blut­ge­rinn­seln fest­ge­stellt. An der Spitze dieses Team­s­steht Professor Pal Andre Holme, Leiter der häma­to­lo­gi­schen Abtei­lung des Kran­ken­hauses, der am Donnerstag, den 18. März, nur drei Stunden bevor die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur ihre Schluss­fol­ge­rungen bekannt gab, erklärte, dass er davon über­zeugt sei, dass der Impf­stoff dafür verant­wort­lich sei.

„Wir haben Ergeb­nisse, die den klini­schen Verlauf unserer hospi­ta­li­sierten Pati­enten erklären können“, sagte Professor Pal Andre Holme am Donnerstag. Diese Ergeb­nisse unter­stützen die von uns früher aufge­stellte Hypo­these, dass diese Pati­enten eine starke Immun­re­ak­tion entwi­ckelten, die zur Bildung von Anti­kör­pern führte, welche wiederum die Blut­plätt­chen angreifen und so einen Thrombus [Blut­ge­rinnsel] verur­sa­chen können.“

Auf die Frage, wie sicher er sich sei, sprach er von „Hinweisen“, sagte aber, er sehe „heute keine andere Schluss­fol­ge­rung“, da er wisse, „dass es sich um Pati­enten handelt, die drei bis zehn Tagen vorher geimpft wurden, bevor sie ernst­hafte Kompli­ka­tionen entwi­ckelten“. „Wir glauben, dass dies direkt auf den Impf­stoff zurück­zu­führen ist“, versi­cherte Pal Andre Holme.

Während Frank­reich, Deutsch­land und Italien die Impfung mit dem Serum von Astra­Ze­neca vorerst wieder aufnehmen werden, wartet Norwegen lieber noch ab. Das norwe­gi­sche Institut für öffent­liche Gesund­heit sagte, es sei „verfrüht, irgend­welche Schluss­fol­ge­rungen zu ziehen“, und wies darauf hin, dass es seine eigene Stel­lung­nahme „Ende nächster Woche“ abgeben werde. Auch das Nach­bar­land Schweden hielt an der Ausset­zung des Impf­stoffs fest. „Wir werden uns jetzt die Infor­ma­tionen ansehen, die aus der [EMA]-Studie hervor­gehen, und wir hoffen, dass wir nächste Woche in der Lage sein werden, zu entscheiden, wie wir diesen Impf­stoff in Zukunft am besten einsetzen können“, sagte der schwe­di­sche Epide­mio­loge Anders Tegnell.

Quelle: MPI