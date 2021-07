Książka „„Vstali in obstali: Analiza prel­omnim osamos­vo­jit­venih dogodkov in vojne za Slove­nijo 1991“ („Pows­ta­liśmy i przetr­wa­liśmy: Analiza punktów zwrot­nych niepod­le­głości i wojny o Słowenię w 1991 roku“) została po raz pierwszy wydana w języku słoweńskim i angie­lskim przez wydaw­nictwo Nova Obzorja (Lublana) z okazji 30. rocz­nicy niepod­le­głości Słowenii.

UNSER MITTELEUROPA uzyskał prawo do wyda­wania również niemieckiego, polskiego, fran­cus­kiego i hiszpańs­kiego wydania online dla czytel­ników w całej Europie.

Janez Janša, minister obrony w 1991 roku i obecny premier Słowenii, przed­stawia w książce wszystkie teksty niez­będne do zrozu­mi­enia niepod­le­głości swojego kraju i wojny o Słowenię.

Pierwszy tekst jest analizą decy­du­ją­cych wydarzeń niepod­le­głościo­wych i został opubli­ko­wany po raz pierwszy w tzw. Autor opisuje w nim szcze­gółowo okres między 1990 a 1991 rokiem, kiedy Słowenia była izolo­wana na arenie międ­zy­na­r­odowej w swoich dąże­niach niepod­le­głościo­wych, a także wewnę­trzne wydarzenia poli­ty­czne, kiedy to ówczesna lewi­cowa opozycja rzucała kamienie pod nogi Demosa i zawi­erała pakty z rządem feder­alnym ówczesnej Jugosławii.

„Jedność narodu, odwaga jego pracy zbro­jnej, silna wola poli­ty­czna koalicji rządowej Demos kiero­wanej przez dr Jože Pučnika oraz inic­ja­tywa dużej liczby indy­wi­du­al­nych dowódców jednostek takty­cz­nych TO i policji dały Słowenii zwycięstwo w wojnie“. Z książki „Vstali in obstali“ – fot. archiwum Demokratiji.

Drugi tekst jest analizą wojny o Słowenię i został opubli­ko­wany po raz pierwszy jako książka towar­zy­sząca książce „Wojna o Słowenię“. Autor anali­zuje w nim konflikt zbrojny, który dzięki jedności narodu zakończył się klęską agre­sora – Jugo­sło­wiańs­kiej Armii Feder­alnej (JNA).

Trzeci tekst to przed­mowa do 3. wydania książki „Ruchy“, której sprze­dano prawie 100 000 egzem­plarzy. Tekst wstępny Janeza Janšy to wspom­ni­enia autora i analiza wydarzeń od momentu ares­z­to­wania (1988) do momentu międ­zy­na­r­odo­wego uznania nowego państwa. Cechą szcze­gólną wstępu i trze­ciego wydania jest to, że autor omawia i ujawnia niek­tóre doku­menty, które nie były znane w czasie pierws­zego wydania (1992), a które są bardzo ważne dla zrozu­mi­enia słoweńs­kiej niepodległości.

„To bezcenny współc­zesny doku­ment. Musimy wied­zieć, jak budow­a­liśmy naszą suwe­ren­ność, jak czuliśmy miłość do naszej ojczyzny i jak byliśmy wdzięczni za ten moment w historii. Ale muszą też wied­zieć, kto jest przeciw. Nie po to, by kogo­kol­wiek osądzać czy prześ­la­dować, ale po prostu dlatego, że takie są fakty. Roman­ty­zowanie historii w dzisie­js­zych czasach, że Słowenia z łatwością uzys­kała suwe­ren­ność, jest wypacze­niem faktów i służy jako uspra­wi­ed­li­wienie dla tych, którzy sabo­towali wszystko, co rząd Demos robił w kluc­zowych momen­tach. To prawda, że naród był zjed­no­c­zony, ale ówczesna prze­jściowa lewica poli­ty­czna zrobiła wszystko, by Słowenia nie miała własnej armii, by nawet nie stała się niepod­legła, lecz pozostała w kotle Bałkanów“ – pisze w przed­mowie Jože Biščak, dyrektor wydaw­nictwa Nova Obzorja i redaktor czas­opisma Demokracija.

Tutaj jest link, gdzie można zamówić angie­lskie wydanie w formie druko­wanej książki:

vseknjige.si/vsenaseknjige/politika/we-got-up-and-survived/

A oto linki do wersji online książki (bezpłatnie):

(niemiecki:) Janez Janša: Wir haben uns erhoben und haben überlebt

(angie­lski:) Janez Janša: We got up and survived

(fran­cuski:) Janez Janša: Nous nous sommes levés et avons survécu

NOWOŚĆ (polski:) Janez Janša: Pows­ta­liśmy i przetrwaliśmy

Więcej wersji języ­ko­wych w przyszłości.