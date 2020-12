Nowy lek na bazie favi­pi­ra­wiru* firmy farmaceu­ty­cznej Egis został zatwier­d­zony przez Węgierski Narodowy Instytut Farmacji i Zdrowia Żywności (OGYÉI) do leczenia koro­naa­wirusa. Ocze­kuje się, że lek zostanie wpro­wad­zony do stoso­wania w połowie stycznia w leczeniu pacjentów z koronaawirusem.

OGYÉI przepro­wad­ziło ocenę produktu Egis w ramach przy­spies­zo­nego procesu.

Favi­pi­ravir jest drugim, po remde­si­virze, lekiem stoso­wanym w terapii covidów na Węgrzech.

Źródło: Magyar Nemzet

*) Favi­pi­ravir, odkryty przez Toyama Chemical Co Ltd, spółkę zależną Fuji­film Holdings, jest selek­tywnym i silnym inhi­bi­torem poli­me­razy RNA zależnej od RNA (RdRp) wirusów RNA. Jest on przeksz­tałcany do swojej aktywnej formy favi­pi­ravir-RTP (favi­pi­ravir-ribo­f­u­ra­nosyl-5-trój­fos­foran) poprzez wewną­trz­komór­kową fosfo­ry­l­ację. RdRp rozpoz­naje to jako podłoże i tym samym hamuje repli­kację wirusów. Fawi­pi­rawir jest skuteczny prze­ciwko szero­kiej gamie wiru­so­wych czyn­ników choro­bot­wórc­zych, w tym wielu rodzajom i podtypom wirusów grypy, w tym szczepom odpornym na dost­ępne leki przeciw grypie, a także był stoso­wany prze­ciwko gorączce Ebola.