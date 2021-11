Gestern noch Verschwö­rungs­theorie und „Geschwurbel“, heute erneut Realität im Wahn­sinn der Corona-Pandemie: dass die mRNA-Impfung gegen das Coro­na­virus zu einer „Umpro­gram­mie­rung“ und dabei auch einer lang­fris­tigen Zerstö­rung des mensch­li­chen Immun­sys­tems führt, wurde nun von der briti­schen Gesund­heits­be­hörde „U.K. Health Secu­rity Agency“ in ihrem Corona-Bericht Kalen­der­woche 42 mit Zahlen und Daten belegt.

Sie erin­nern sich viel­leicht. Bereits im Februar dieses Jahres berich­tete UNSER MITTELEUROPA exklusiv über zwei medi­zi­nisch-wissen­schaft­liche „Bomben“, die dies belegten. Einer­seits im „Stif­tung Corona-Ausschuss“, anhand des unter Verschluss gehal­tenen „Frett­chen-Expe­ri­ments“, ande­rer­seits anhand von Ausfüh­rungen der irischen Immu­no­login und Mole­ku­lar­bio­login Prof. Dr. Dolores Chahill im Zusam­men­hang mit der Covid-Impfung und Lang­zeit­folgen für das immunsystem.

Anti­körper nehmen bei Geimpften ab

So steht in dem Corona-Report auf Seite 23 geschrieben:

[…] recent obser­va­tions from UK Health Secu­rity Agency (UKHSA) surveil­lance data that N anti­body levels appear to be lower in indivi­duals who acquire infec­tion following 2 doses of vacci­na­tion.

Bedeutet, dass die natür­lich produ­zierten Anti­körper des Immun­sys­tems gegen ein Virus (vor allem eine Muta­tion) unter doppelt Geimpften spürbar abnehmen, und das dürfte eben klar in Zusam­men­hang mit der Impfung stehen. Der Bericht folgert danach aller­dings, dass höhere Anti­kör­per­level (natur­gemäß) besser vor einer Infek­tion schützen:

„Current thin­king is that there is no thres­hold anti­body level that offers complete protec­tion against infec­tion, but instead that higher anti­body levels are likely to be asso­ciated with lower proba­bi­lity of infec­tion.“

Geimpfte bei Neuin­fek­tionen deut­lich gefährdeter

Zählt man nun eins und eins zusammen, bedeutet dies, wie der Blog von Alex Berenson ausführt:

„Der Impf­stoff dürfte offen­sicht­lich die ange­bo­rene Fähig­keit des Körpers, nach einer Infek­tion Anti­körper zu produ­zieren, beein­träch­tigt. Bedeutet, dass Anti­körper nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus nicht produ­ziert werden. Insbe­son­dere scheinen geimpfte Menschen keine Anti­körper gegen das Nukleo­kapsid-Protein, die Hülle des Virus, zu produ­zieren, die bei unge­impften Menschen ein entschei­dender Teil der Reak­tion sind. Dies bedeutet, dass geimpfte Menschen viel anfäl­liger für Muta­tionen im Spike-Protein sind, SELBST NACHDEM SIE EINMAL (oder wahr­schein­lich mehr als einmal) INFIZIERT UND GENESEN SIND. Es bedeutet auch, dass das Virus wahr­schein­lich nach Muta­tionen selek­tiert, die genau in diese Rich­tung gehen, da diese im Wesent­li­chen eine enorm anfäl­lige Bevöl­ke­rung für die Infek­tion darstellen. Und es ist wahr­schein­lich noch ein weiterer Beweis dafür, dass die Impf­stoffe die Entwick­lung einer robusten Lang­zeitim­mu­nität nach einer Infek­tion beein­träch­tigen können.“