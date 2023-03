‚Sata­ni­sche goldene Medusa’ – Pro-Abtrei­bungs­statue auf New Yorker Gerichtsgebäude



NEW YORK CITY – Auf dem Gebäude der ‚Appel­late Divi­sion der First Judi­cial Depart­ment des Supreme Court of the State of New‘ ist im Januar eine neue Statue aufge­stellt worden. Sie stellt eine nackte, goldene Frau mit langen Zöpfen, die an die Hörner eines Widder erin­nern, und tenta­kel­ar­tigen Armen dar. Die Statue steht auf einer Lotos­blüte. Das Stand­bild soll an die Juristin und Rich­terin am Obersten Gerichtshof Ruth Bader Gins­burg und ihren Kampf für die Abtrei­bung erin­nern. Sie trägt den für Gins­burg charak­te­ris­ti­schen Spit­zen­kragen, berichtet Fox News.

„Drin­gende und notwen­dige kultu­relle Auseinandersetzung“

Die unge­fähr 2,5 Meter hohe Statue der paki­sta­nisch-ameri­ka­ni­schen Statu­en­bild­hauerin Shahzia Sikander steht neben Figuren von Moses, Konfu­zius, Zara­thustra, Manu, Ludwig IX. und Kaiser Justi­nian. Laut Sikander ist eine „drin­gende und notwen­dige kultu­relle Ausein­an­der­set­zung im Gange“, in welcher „New York die tradi­tio­nelle Darstel­lung von Macht im öffent­li­chen Raum über­denkt“ und die „bürger­li­chen Struk­turen“ so umge­stalte, dass sie den „gesell­schaft­li­chen Sitten des 21. Jahr­hun­derts“ besser entspre­chen. Die Skulptur trage den Namen „NOW“ („Jetzt“), weil sie jetzt notwendig sei, da die „repro­duk­tiven Rechte von Frauen“ in Gefahr. Explizit erwähnt Sikander das Recht auf Abtreibung.

„Die Hörner von Baphomet“ und „gewalt­tä­tige Frau“

Die Skulptur ist inso­fern unge­wöhn­lich, als die Zöpfe der Frau zu Hörnern zusam­men­ge­rollt darge­stellt sind, die einige Kommen­ta­toren „die Hörner von Baphomet“ genannt haben. Sie hat auch keine Füße. Laut der Bild­hauerin ist die Statue „eine gewalt­tä­tige Frau und eine Form des Wider­stands in einem Raum, der histo­risch von patri­ar­cha­li­scher Reprä­sen­ta­tion domi­niert wurde“. weil sie „jetzt“ gebraucht werde, zu einer Zeit, als die repro­duk­tiven Rechte der Frauen unter Beschuss stünden.

Weitere Sata­nisten-Figur im Madison Square Park

Die „Now“-Skulptur, weniger als 10 Fuß hoch, steht im Dialog mit einer weiteren 20-Fuß-Skulptur von Sikander namens „The Witness“ im nahe gele­genen Madison Square Park. Dabei unter­scheiden sich die Figuren nur in einem Detail: Der „Witness“ wächst nicht aus einem Lotus heraus, sondern hat einen Ringrock.

