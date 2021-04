Z inic­ja­tywy Jean-Pier­re’a Fabre-Berna­daca, oficera zawo­do­wego i szefa portalu Place Armes, około dwud­zi­estu emery­to­wanych gene­r­ałów, stu wyżs­zych oficerów i ponad tysiąc innych wojs­ko­wych wysto­so­wało pilny apel do klasy poli­ty­cznej o walkę z rozpadem kraju. Wezwali prezy­denta Emma­nuela Macrona do obrony ojczyzny, która ich zdaniem jest zagrożona przez isla­mizm i hordy banlieue.

Panie prze­wod­nic­zący,

Panie i panowie z rządu

Panie i Panowie Posłowie,

Jest to trudna godzina, Francja jest w niebez­pie­c­zeństwie, zagraża jej kilka śmier­tel­nych niebez­pie­c­zeństw. My, którzy pozosta­jemy żołnier­zami Francji, nawet na emery­turze, nie możemy pozostać obojętni na los naszego kraju w obecnych okolicznościach.

Nasz trój­kolor to nie tylko kawałek mate­riału, symbo­li­zuje on tradycję tych, którzy, nieza­leżnie od koloru skóry czy wyznania, służyli Francji i poświęcili za nią życie na prze­strzeni wieków. Na tych flagach widnieje napis „Honneur et Patrie“ wypi­sany złotymi literami. Naszym dzisie­jszym zaszc­zytem jest potę­pienie dezin­te­gracji, która dotyka nasz kraj.

- Dezin­te­gracja, która poprzez pewien anty­ra­sizm ma tylko jeden cel: stworzyć na naszej ziemi dyskom­fort, a nawet nien­a­wiść między społecz­nościami. Dziś niek­tórzy mówią o rasizmie, indi­ge­nizmie i teoriach deko­lo­ni­al­nych, ale poprzez te terminy toczy się wojna rasowa, której pragną ci nien­a­wistni i fana­ty­czni zwol­en­nicy. Gardzą naszym krajem, jego trady­c­jami, jego kulturą, chcą go zlik­wi­dować, wyry­wając mu przes­złość i historię. Używają więc posągów, by atakować przeszłe wojs­kowe i cywilne chwały, anali­zując wiekowe słowa.

- Jest to dezin­te­gracja, która wraz z isla­mizmem i hordami z przed­mieść prowadzi do oder­wania wielu części narodu i przeksz­tałcenia ich w tery­toria poddane dogm­atom sprze­cznym z naszą konsty­tucją. Ale każdy Francuz, wier­zący czy nie, jest u siebie w każdym miejscu we Francji; nie może być i nie może być żadnego miejsca czy dziel­nicy, w której nie obowią­zują prawa Republiki.

- Opóź­nienie, ponieważ w demons­trac­jach, w których władza używa sił porząd­ko­wych jako pełno­moc­ników i kozłów ofiar­nych prze­ciwko Fran­cuzom w żółtych kami­zel­kach wyraża­jącym swoją rozpacz, gdzie nien­a­wiść bierze górę nad brat­er­stwem. To, podczas gdy infil­tro­wani i zakap­turzeni ludzie plądrują sklepy i zagrażają tym właśnie siłom porząd­kowym. Stosują one jednak tylko – czasami sprze­czne – wyty­czne usta­lone przez was, rządzących.

Zagrożenia rosną, przemoc nasila się z dnia na dzień. Dzie­sięć lat temu, kto by prze­wid­ział, że nauc­zy­ciel zostanie pewnego dnia ścięty przed swoją szkołą? Teraz my, słudzy narodu, którzy zawsze byliśmy gotowi położyć skórę na szali – jak tego wymagał nasz status wojs­kowy – nie możemy być bier­nymi widzami takich działań.

Dlatego konie­czne jest, aby ci, którzy prze­wodzą naszemu krajowi, zdobyli się na niez­będną odwagę, aby wyeli­mi­nować te zagrożenia. W tym celu często wyst­arczy zasto­sować już istnie­jące prawa bez słabych punktów. Proszę pamiętać, że znaczna więks­zość naszych współo­by­w­ateli, podobnie jak my, ma już dość pańs­kiego niez­de­cy­do­wania i winnego milczenia.

Jak powied­ział kardynał Mercier, prymas Belgii: „Gdy roztro­p­ność jest wszędzie, odwagi nie ma nigdzie“. A więc, panie i panowie, dość dywa­gacji, godzina jest poważna, praca kolosalna; nie traćcie czasu i wiedzcie, że jesteśmy gotowi poprzeć poli­tykę, która uwzględnia ochronę narodu.

Z drugiej strony, jeśli nic nie zostanie zrobione, opies­załość będzie nadal nieu­bła­ganie rozprze­strze­niać się w społec­zeństwie, co ostatecznie dopro­wadzi do wybuchu i inter­wencji naszych aktywnych towar­zyszy w niebez­pie­cznej misji ochrony naszych wartości cywi­li­za­cy­jnych i ochrony naszych rodaków na tery­to­rium kraju.

Nie ma już czasu na wahanie, inaczej jutro wojna domowa położy kres temu narasta­jącemu chao­sowi, a zabi­tych, za których będziecie odpo­wied­zi­alni, będzie można liczyć w tysiącach.

Niżej podpi­sani generałowie:

Generał porucznik (ER) Chris­tian PIQUEMAL (Legia Cudzo­ziemska), generał porucznik (2S) Gilles BARRIE (piechota), generał dywizji (2S) Fran­çois GAUBERT były guber­nator wojs­kowy Lille, generał dywizji (2S) Emma­nuel de RICHOUFFTZ (piechota), Generał dywizji (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), Generał brygady (2S) André COUSTOU (Piechota), Generał brygady (2S) Phil­ippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Pluton), Generał brygady lotnictwa (2S) Antoine MARTINEZ (Siły Powie­trzne), Generał brygady lotnictwa (2S) Daniel GROSMAIRE (Siły Powie­trzne), Generał brygady (2S) Robert JEANNEROD (kawa­leria), Generał brygady (2S) Pierre Domi­nique AIGUEPERSE (piechota), Generał brygady (2S) Roland DUBOIS (łącz­ność), Generał brygady (2S) Domi­nique DELAWARDE (piechota), Generał brygady (2S) Jean Claude GROLIER (arty­leria), generał brygady (2S) Norbert de CACQUERAY (Direc­tion Géné­rale de l’Ar­me­ment), generał brygady (2S) Roger PRIGENT (ALAT), generał brygady (2S) Alfred LEBRETON (CAT), oficer medy­czny (2S) Guy DURAND (Service de Santé des Armées), kontrad­mirał (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale)

Źródło: Place Armes / Valeurs actu­elles