In Öster­reich sind derzeit mindes­tens zwei Afghanen drin­gend Tatver­dächtig, ein erst 13-jähriges Mädchen in eine Wohnung gelockt, unter Drogen gesetzt, mehr­fach verge­wal­tigt und anschlie­ßend ermordet zu haben. Der Fall sorgt medial und innen­po­li­tisch für einen Skandal, ist es doch die ÖVP und ihr Innen­mi­nis­te­rium unter Karl Nehammer, welches nach Außen eine harte Migra­ti­ons­po­litik gibt, in Wirk­lich­keit aber seit Monaten tausende ille­gale Einwan­derer unge­hin­dert ins Land lässt.

13-Jährige verge­wal­tigt und ermordet

Wie die Polizei mitt­ler­weile aus den Befra­gungen (natür­lich mit Dolmet­scher) bekannt gab, wurde das Mädchen aus der Stadt Tulln in Wien-Donau­stadt von mindes­tens zwei Afghanen, die ihr bekannt waren, in eine Wohnung gelockt und dort unter Drogen gesetzt, um sie für den Geschlechts­ver­kehr gefügig zu machen. Unklar ist, wie viele Migranten sich tatsäch­lich an den Minder­jäh­rigen vergingen und wer an dem anschlie­ßenden Mord betei­ligt war.

Danach dürften die mutmaß­li­chen Täter das Mädchen in einem Park/Grünstück in der Nähe der Wohnung erwürgt und liegen­ge­lassen haben.

Einem Jour­na­listen des staat­li­chen Rund­funk ORF ging es bei der Pres­se­kon­fe­renz zu dem schreck­li­chen Vorfall vor allem um den Täter­schutz, wie ein Video zeigt, das derzeit für Kopf­schüt­teln sorgt. Darin fragt der Jour­na­list, ob denn nicht zu wenig gegen die Trau­ma­ti­sie­rung der Täter von Behör­den­seite unter­nommen wurde. Ein blanker Hohn für die Hinter­blie­benen des Opfers: