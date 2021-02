Anders als in anderen EU-Staaten, die einen Rück­gang der ille­galen Migra­tion aus dem Balkan und Nord­afrika seit der Corona-Pandemie verzeichnen, steigt die ille­gale Einwan­de­rung in Öster­reich seit Monaten massiv an. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in irgend­einem Bundes­land dutzende „Schutz­su­chende“ von der Polizei aufge­griffen werden. Das wirft nicht nur Fragen nach einem fehlenden Grenz­schutz durch ÖVP-Innen­mi­nister Karl Nehmammer gegen Migranten auf, während Einhei­mi­sche und andere Euro­päer streng kontrol­liert werden, sondern auch nach der Einschlep­pung des Coro­na­virus, was bisher vehe­ment negiert wird.

Fünftel der Migranten hat Corona

Während man nicht müde wird, der Bevöl­ke­rung von Seiten der Regie­rung die Schuld am stetigen Ansteigen der Corona-Infek­ti­ons­fälle zuzu­schieben, sind es in Wahr­heit Migranten-Gemein­schaften und ille­gale Einwan­derer, die für die groß­flä­chige Verbrei­tung des Virus sorgen.

Wie die FPÖ nun aufdeckte, sind rund ein Fünftel der illegal ins Land gekommen Asyl­werber mit dem Coro­na­virus infi­ziert. Nun will die Partei wissen, wieviele von den insge­samt 12.500 (!) Ille­galen seit 2019 über­haupt einen nega­tiven Test bei der „Einreise“ vorweisen konnten oder gar mussten – anders als Lands­leute, die im Ausland waren.

FPÖ: Balkan­route weiter offen, Sicher­heit akut gefährdet

FPÖ-Partei­ob­mann Norbert Hofer kriti­sierte das Grenz­ma­nage­ment der Regie­rung scharf. Die Balkan­route, eine Haupt-Flucht­route von Ille­galen aus dem Nahen Osten nach Zentral­eu­ropa, sei immer noch offen. Ille­gale Migranten würden ohne Bedenken ins Land gelassen, während beispiels­weise die Tiroler nicht einmal ihr eigenes Bundes­land verlassen dürfen:

„Die Tiroler Bevöl­ke­rung muss sich „frei­testen“, um das Bundes­land verlassen zu dürfen – als ille­galer Migrant ist die Einreise nach Öster­reich ohne Probleme möglich. Das ist ein Skandal und die Bank­rott­erklä­rung des Innen­mi­nis­ters. Er gefährdet mit dieser laschen Zuwan­de­rungs­po­litik nicht nur Sicher­heit, sondern auch die Gesund­heit der Öster­rei­cher. Zudem sei die Behaup­tung des Kanz­lers, er habe die Balkan­route geschlossen, eine weitere Unwahrheit.“

Hofer forderte deshalb einen sofor­tigen Einwan­de­rungs­stopp und eine Reform der staat­li­chen Hilfs­gelder für Ausländer, denn Öster­reich bleibe „auch aufgrund der üppigen Sozi­al­leis­tungen ein Haupt-Ziel­land ille­galer Migranten“. Das sei nicht mehr länger hinnehmbar.