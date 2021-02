Die drohenden Zwangs­tests bzw.- Zwangs­imp­fungen gegen das Coro­na­virus werden in der Reise­branche immer konse­quenter und unver­blümter durch­ge­setzt. So auch in Öster­reich, wo aus dem grün-regierten Verkehrs­mi­nis­te­rium der dortige ÖVP-Staats­se­kretär Magnus Brunner nun zum wider­holten Male eine Test- und Impf­pflicht für Reisende einfor­derte. Neuester Vorstoß: Dieser Nach­weis soll elek­tro­nisch über die mehr als unbe­liebte und bisher von der Bevöl­ke­rung breit abge­lehnte Über­wa­chungs-App „Stopp Corona“ erfolgen. Als einzige Oppo­si­ti­ons­partei sprach sich die FPÖ gegen das Vorhaben aus.

Über­wa­chung und Zwang als Bedin­gung für Flugreisen

Geht es nach Brunner, so müsse künftig jeder Öster­rei­cher, der Flug­reisen tätigen will, einen Corona-Test über sich ergehen lassen und vermut­lich zusätz­lich auch noch eine Impfung samt Nach­weis erbringen. Die Flug­bran­chen würden dies eben­falls einfor­dern, so das Argu­ment. Damit der Flug­rei­se­ver­kehr so rasch wie möglich wieder starten kann, werden also funda­men­tale Grund­rechte ausgehebelt.

Wie Passa­giere am Flug­hafen „schnell und einfach einen Corona-Impf- oder Test­nach­weis vorbringen können“, das soll laut dem ÖVP-Poli­tiker künftig via App erfolgen. Die „Stopp-Corona-App“ soll weiter­ent­wi­ckelt werden, damit sie als „Eintritts­ti­cket ins Flug­zeug“ genutzt werden kann. Dabei gibt es seit Monaten heftige Debatten rund um die umstrit­tene Kontakt­nach­ver­fol­gungs-App, deren Entwick­lung nicht nur Millionen an Steu­er­gel­dern verschlang, sondern die auch aus daten­schutz­recht­li­cher Sicht massive Lücken aufweist.

Nächster Anschlag auf die Bürgerrechte

Die Auswei­tung der Über­wa­chungs-App ist für die FPÖ ein neuer­li­cher massiver Anschlag auf die Bürger­rechte. Der Verkehrs­spre­cher der Partei Chris­tian Hafen­ecker meint dazu:

„Diese App ist aus daten­schutz­recht­li­chen Gründen äußerst bedenk­lich. Daher dürfen auch Bürger nicht dazu genö­tigt werden, für Flug­reisen ein Ortungs­system auf ihrem Smart­phone instal­lieren zu müssen, in dem auch noch Gesund­heits­daten gespei­chert werden. Das wäre ein weiterer Schritt in Rich­tung Über­wa­chungs­staat, den ÖVP und Grüne offenbar auf Biegen und Brechen durch­drü­cken wollen“