+++UPDATE vom 09.12.2022+++

Von Staats­gel­dern vor dem Bank­rott bewahrt – Jetzt Luxus-Weihnachtsschlemmerei

Bank­rott längst Schnee von gestern

Der Umstand, dass die rote Wien-Energie im September mit Steu­er­geld vor dem Bank­rott bewahrt werden musste, ist für die roten Partei­buch-Funk­tio­näre längst Schnee von gestern. Auch dass ihre Kunden kaum mehr die ­extrem erhöhten Preise des städ­ti­schen Ener­gie­ver­sor­gers zahlen können, inter­es­siert dort niemanden:

Rote Arro­ganz: Verluste und Verschwd­nung werden verstaatlicht

Feierte doch der rote Energie-Mono­po­list am Dienstag in der Marx-Halle ein Luxus-Gourmet-Weih­nachts­fest. Tags darauf ließen auch noch die „Wiener Netze“ (2.400 Mitar­beiter) dort eine Niko­lo­party steigen. Inter­es­sant auch: Das Cate­ring über­nahm die Firma Sodexo, welche schon bei der Vergabe der soge­nannte Klim­abo­nus­gut­scheine abge­casht hatte. Jeder weiß auch, dass sowohl „Wien Energie“ als auch „Wiener Netze“ zum roten Firmen­im­pe­rium der Wiener Stadt­werke gehören.

Die Rech­nung zahlen andere

Insge­samt sollen allein für Vorbe­rei­tung, Orga­ni­sa­tion und Bewir­tung an beiden Tagen 350.000 Euro (!) veran­schlagt worden sein. Zusätz­lich zu weiteren 35.000 Euro für geho­bene Speisen: In etwa für 100 Kilo­gramm Hirsch­fleisch und 80 Kilo­gramm Lachs. Getränke kamen noch dazu – wie ein Insider einer öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung verriet. (oe24)

Was kümmert uns der Neid des Volkes!

Mit der Arro­ganz roter Macht abge­si­chert, weigerten sich beide Ener­gie­un­ter­nehmen, genauer auf die Kosten einzu­gehen. Habe man doch zwei Jahre auf eine Feier verzichtet, und wolle man deshalb den (partei­po­li­tisch erge­benen) roten Mitar­bei­tern ein Stück Norma­lität zurück­geben – pro Kopf um die 90 Euro (o.g. Insider). Bei 2.500 Beschäf­tigten kommt da schon einiges zusammen: nämlich 225.000 Euro allein bei der „Wien Energie“.

Die Wiener FPÖ sprach von „frecher Deka­denz“. Und weiter: „Während sich Strom- und Gaspreise erhöhen und viele in die Zahlungs­un­fä­hig­keit getrieben werden, ist das ein Skandal“, so der Wiener FP-Chef Dominik Nepp. – Darauf verwei­send: „Vor wenigen Monaten musste Wien Energie noch Geld zuge­schossen werden, damit die Ener­gie­ver­sor­gung gesi­chert bleibt.“

ERST-Artikel vom 29.09.2022

Prekäre Lage trotz Beschwichtigungs-Rhetorik

Von ELMAR FORSTER | Wie prekär die Lage ist, erkennt man an der umge­kehrt propor­tio­nalen Pres­se­be­richt­erstat­tung der öster­rei­chi­schen Medien über einen ihrer besten Spon­soren, das rote Wien: Die größte Boule­vard­zei­tung, Die Krone, nahm die vormit­ter­nächt­liche Schlag­zeile („Pauken­schlag! Wien Energie in finan­zi­eller Notlage.“) für die heutige Morgen­aus­gabe lieber gleich wieder aus dem Programm. – Offen­sicht­lich hat das Blatt die jähzornig verklau­su­lierte Zensur­auf­for­de­rung des roten Wiener Ener­gie­un­ter­neh­mens gleich verstanden: „Aufgrund aktu­eller Medi­en­be­richte: Nein, Wien Energie ist nicht insolvent/pleite.” („Wien Energie” auf Twitter) In diesem Sinne sprach dann auch der links-libe­rale Stan­dard davon, dass „Wien Energie laut (!) Finanz­mi­nister ‚drin­gend finan­zi­elle Unter­stüt­zung‘ “ brauche, ganz die Opfer­rolle des roten eins­tigen Para­de­un­ter­neh­mens hervor­he­bend: „Wegen stark stei­gender Strom­preise steht das Unter­nehmen vor finan­zi­ellen Schwie­rig­keiten. Zahlungs­un­fähig will man aber nicht sein.“

Der öffent­lich-recht­liche Staats­sender ORF griff wie üblich in solchen Fällen tief in Beschwich­ti­gungs­rhe­torik und sprach euphe­mis­tisch von „finan­zi­ellen Turbu­lenzen“ der „Wien Energie“. Und auch das Boule­vard­me­dium OE24 wagte das Unaus­sprech­liche nur mittels Zitat des öster­rei­chi­schen Finanz­mi­nis­ters, Magnus Brunner (ÖVP), indi­rekt auszu­spre­chen: “Wien Energie braucht drin­gend finan­zi­elle Unterstützung.’ “

Bundes­re­gie­rung und Gemeinde Wien verschwiegen Skandal lange

Denn selbst die gesamte öster­rei­chi­sche Bundes­re­gie­rung ließ die äußerst prekäre Lage des Wiener Ener­gie­an­bie­ters (mit 2 Millionen Kunden) sozu­sagen erst tröpf­chenlweise „am Rande des Tref­fens zwischen Regie­rung und der E‑Wirtschaft im Bundes­kanz­leramt“ (ORF) durch­si­ckern. So hatte etwa der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Karl Nehammer (OVP) mit folgendem Umstand für Verwun­de­rung gesorgt: Dass er „kurz­fristig zum Strom­gipfel bat“, um dann das Unaus­weich­liche wie eine heiße Kartoffel weiter­ge­bend anzu­spre­chen: Dass nämlich die Wien-Energie „an der Kippe“ (OE24) stehe. Das war nämlich der wahre Grund für die spon­tane Krisen­sit­zung zum Thema Ener­gie­si­cher­heit am Sonntagabend…

„Ernste Mienen“

Bände spra­chen dann auch die „ernsten Mienen“ (OE24) der anwe­senden Krisen-Bewäl­tiger, Bundes­kanzler Nehammer (ÖVP), Ener­gie­mi­nis­terin Gewessler (Grüne), Wirt­schafts­mi­nister Kocher (ÖVP), Finanz­mi­nister Brunner (ÖVP), Grünen-Klub­ob­frau Maurer sowie Vertreter der Ener­gie­ver­sorger. Entlar­vendes Detail am Rande: Der für die „Wien Energie“ zustän­dige Wiener Finanz­stadtrat Peter Hanke nahm vorsichts­halber an dem Treffen gar nicht mehr teil.

Ener­gie­po­li­ti­sches Desaster für das rote Wien

Fehlen doch der stadt­ei­genen „Wien Energie“ Garan­tien in der Höhe von 1,77 Milli­arden Euro. Ohne die kann sie aber nicht mehr auf den Ener­gie­börsen einkaufen. Finanz­mi­nister Brunner bestä­tigte dann die „Notlage“, was das rote Ener­gie­un­ter­nehmen lieber nicht als Teufel an die Wand malen will: „Aufgrund aktu­eller Medi­en­be­richte: Nein, Wien Energie ist nicht insolvent/pleite.” („Wien Energie” auf Twitter)

Alles ist natür­lich auch ein Infor­ma­tions-Desaster – im Stile eines Gassen­hauers auf jedem Rhetorik-seminar: „Denken Sie jetzt alle nicht an einen roten Elefanten !“ – Nach­frage: „Ist es Ihnen gelungen? Nein!“ Der gleich wieder eine Fort­set­zung erlangte: Andere Landes­en­er­gie­ver­sorger wären laut Finanz­mi­nister derzeit nicht in finan­zi­ellen Schwie­rig­keiten: „Momentan ist es so, dass es nur um die Wien Energie geht“ – wie Brunner im ORF in dr „ZIB 2“ bekannt gab. Wohl­weis­lich darauf verges­send, dass der Plei­te­geier schon längst auf andere öster­rei­chi­sche Ener­gie­an­bie­tern gelandet ist: Bisher hatte es zwar „nur“ kleine Diskont­firmen (die in den vergan­genen Jahren mit güns­tigen Tarifen geworben haben) getroffen. Jetzt aber stehen sie vor der Pleite. So etwa der Linzer Anbieter „schlaus­trom“, der seinen Kunden per Mail, die Betriebs­ein­stel­lung bekannt geben musste. Dies gilt per Ende Oktober: „Bitte suchen Sie sich umge­hend einen neuen Liefe­ranten“ – wie es es lapidar hieß. (oe24) In die Insol­venz stol­perte so auch das McStrom-Unter­nehmen. Teils werden Ener­gie­kunden einfach gekün­digt, obwohl sie eine aufrechte Preis­ga­rantie haben. Dies betrifft Ener­gie­an­bieter Maxenergy, Enstroga, TopEnergy und Grünwelt.

Stadt Wien half mehr­fach mit Garan­tien aus

Und zwar am Gemein­derat vorbei – mittels einer milli­ar­den­schweren Garantie in den letzten Wochen. Nun sind aber Wiens finan­zi­elle Grenzen über­schritte, was de facto einer Pleite entspricht. Unter­gangs-opti­mis­tisch zeigt man sich inner­halb des roten Ener­gie­un­ter­neh­mens aber trotzdem: Dass nämlich der Bund, also die Repu­blik Öster­reich, einspringen möge: Dann nämlich kämen ja auch wieder „die Sicher­heiten zurück, sobald die Handels­ge­schäfte abge­wi­ckelt wurden.“ („Wien Energie“ auf Twitter) – Eine typisch öster­rei­chi­sche Einstel­lung aus der Zeit der Sieb­ziger-Jahre zu Zeiten des Kreisky-Systems, wonach der Staat eine ewig fette Milchkuh wäre.

Der Great Reset frisst jetzt seine Kinder: Gasem­bargo und Preis­stei­ge­rungen um 1000%

Gründe für die De-facto-Pleite gibt es viele. Und die unan­ge­nehme Antwort: Etwa die exor­bi­tanten Preis­stei­gungen, seit einem Jahr um mehr als 1000 %, durch das soge­nannte Merit-Order-System: Denn nach diesem geben Gaskraft­werke am Strom­markt in der Regel den Preis vor. Und der Strom­preis ist auto­ma­tisch daran gekop­pelt. Und die Gasd­preis­ex­plo­sion hängt direkt mit dem Ukrai­ne­krieg und dem damit verbun­denen Gasem­bargor der west­li­chen EU-Kriegs­treiber-Regie­rungen zusammen – mit Ausnahme Ungarns.

EU-Regie­rungen schützen Kriegs-Profiteuere

Zu einer Reform dieses Systems konnten sich die derzeitig im Amt befind­li­chen EU-System-Regie­rungen aber nicht durch­ringen – zum Schaden des Volkes. So ist bisher ein euro­pa­weiter Strom- und Ölpreis­de­ckel – aus Rück­sicht auf die Profit­in­ter­essen der Ener­gie­kon­zerne geschei­tert. Deswegen „kann sich die E‑Wirtschaft nicht für eine Über­ge­winn­steuer erwärmen“ – wie die Krone euphe­mis­tisch flan­kiert. Und selbst die beiden öster­rei­chi­schen Arbeit­nehmer-Orga­ni­sa­tionen, die Arbei­ter­kammer und der Gewerk­schafts­bund (ÖGB)beließen es bisher bei Kampf-Rhetorik-Forde­rungen nach einer Sonder­steuer: Sie würden nämlich gerne jähr­lich 1,5 bis 2,2 Milli­arden Euro zur Finan­zie­rung von Anti-Teue­rungs-Maßnahmen lukrieren.

Future-Spot-Deals-Speku­la­tions-Geschäfte

Und dann waren da auch noch die soge­nannten Future-Spot­ge­schäfte mit denen man sich verspe­ku­liert hat: Denn inner­halb der letzten zwei Monate haben sich die Kosten für diese Spot­deals um den Faktor 20 verteuer, nämlich von 50.- EUR pro MWH auf 1000.-EUR

