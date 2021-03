Schon wieder Todes­fall nach Impfung

Wann bitte ist das Maß voll? Nachdem in Wien eine Corona-Geimpfte 49-jährige Kran­ken­schwester in der Inten­siv­sta­tion nach Erhalt einer Astra­Ze­neca-Impfung verstorben ist – unsere Redak­tion berich­tete – ist nun in Öster­reich das nächste Opfer zu beklagen: Die Mitar­bei­terin eines Pfle­ge­heimes im Bezirk Völker­markt, starb jetzt nachdem sie am 12. Januar die erste und drei Wochen später die zweite Impfung bekam, berichtet die Zeitung OE24. Ansonsten wird dieser Todes­fall weit­gehen totge­schwiegen! Wie immer wird geprüft, ob hier „Zusam­men­hänge“ bestehen. Bei den Verstor­benen die in den letzten Monaten im Grei­sen­alter verschieden, waren derar­tige „Prüfungen“ nicht von Nöten. Hier war die Sache natür­lich klar: Corona, egal ob mit oder an einer später fest­ge­stellten Infektion.

Weitere Kran­ken­schwester nach Impfung schwer erkrankt

Wieder erlitt eine Kran­ken­schwester nach der Impfung eine schwere Lungen­em­bolie, berichtet die genannte Zeitung heute (10. März). Nachdem Zensoren, die „unab­hän­gigen Fakten­che­cker“ z.B. der dpa, die uns ständig bei Face­book anpatzen, unter­stellen wir bringe da Fake-News, wollen wir OE24 wört­lich zitieren

„Wieder erlitt eine Kran­ken­schwester nach der Impfung eine Lungen­em­bolie. Diesmal ist eine andere Astra­Ze­neca-Charge betroffen.

Noch sind die beiden Fälle von schweren Kompli­ka­tionen bei zwei Kran­ken­schwes­tern im Landes­kli­nikum nicht restlos aufge­klärt – eine 49-Jährige starb, eine jüngere Kollegin landete auf der Inten­siv­sta­tion – werden die nächsten heftigen Probleme mit dem Impf­stoff aus Graz gemeldet.“

Und das Portal ergänzt:

„Voraus­ge­schickt sei, dass es sich bei dem neuen Fall um keine Impfung mit der gestoppten Charge ABV 5300 handelt, sondern um eine andere Vakzin-Serie des umstrit­tenen Coronas-Impf­stoffes von Astra­Ze­neca handelt.“

Offen­sicht­lich werden da mehrere Spiel­arten des Impf­stoffes „erprobt“. Glück für dieje­nigen die den „Rich­tigen“ erwischt haben.