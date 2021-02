Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz erklärte am 4. Februar, dass es in der Frage der Zulas­sung von neuen Corona-Impf­stoffen keine geopo­li­ti­schen Tabus geben dürfe und dass die Corona-Epidemie nur durch inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit besiegt werden könne.

Laut einer von Nach­rich­ten­agentur APA zitierten Erklä­rung wies Kurz darauf hin, dass, solange chine­si­sche oder russi­sche Impf­stoff­firmen einen Antrag stellen, die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­be­hörde die Zulas­sung in Betracht ziehen sollte. Es dürfe keine geopo­li­ti­schen Tabus in der Frage der Impf­stoff­zu­las­sung geben.

Kurz betonte, dass jeder wirk­same und zuge­las­sene Impf­stoff wichtig im Kampf gegen die Epidemie ist und dass „wir nur durch inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit diese Epidemie gemeinsam besiegen können.“

Zuvor hatte bereits Ungarns oberste medi­zi­ni­sche Auto­rität, Professor Cecilia Miller, am 29. Januar bekannt gegeben, dass ein neuer, von der China National Phar­maceu­tical Group herge­stellter Corona-Impf­stoff für den Einsatz in Ungarn zuge­lassen worden sei. In einem Inter­view mit lokalen Medien erklärte auch der unga­ri­sche Premier­mi­nister Viktor Orbán, er sei zuver­sicht­lich, was Chinas neuen Corona-Impf­stoff betrifft.

Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz will den russi­schen und chine­si­schen Corona-Impf­stoff in Öster­reich produ­zieren lassen. Nach einer Zulas­sung der beiden Vakzine „würde Öster­reich ganz bestimmt versu­chen, Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten bei geeig­neten einhei­mi­schen Unter­nehmen für russi­sche oder chine­si­sche Impf­stoffe zur Verfü­gung zu stellen“, sagte Kurz gegen­über der “Welt am Sonntag”. „Genauso wie für Hersteller anderer Länder“, fügte er hinzu.

„Es geht doch darum, schnell möglichst viel sicheren Impf­stoff zu bekommen – egal, von wem er entwi­ckelt worden ist“, betonte Kurz.

