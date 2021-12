Silvester muss heuer ausfallen – so will es die Corona-Exper­ten­dik­tatur und schließt Öster­reich am 31.12. schon um 22h

Nun ist es also offi­ziell: GECKO hat das Kommando im Land über­nommen und die Mili­tärs verkünden im Fern­sehen das Aus für alle Silvesterfeiern.

Nachdem die „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ in GECKO sowieso schon Repti­loide verortet haben, scheinen sie auf frap­pante Art und Weise Recht zu behalten. Nachdem im TV nicht mehr Regie­rungs­mit­glieder sondern plötz­lich unifor­mierte Gene­räle die Ausgangs­sperren und Verbote verkünden, fragen sich viele Öster­rei­cher was hier abgeht.

Für Viele ist es ein äußerst verstö­rendes Bild, wenn – ganz nach dem Vorbild Chinas, Nord­ko­reas oder anderen Mili­tär­dik­ta­turen – lamett­abe­hängte Mili­tärs in TV-Sonder­sen­dungen Ausgangs­sperren verkünden.

Sollen die Bürger dadurch schon auf eine Macht­über­nahme durch das Miltär oder zumin­dest auf die Durch­set­zung des Impf­zwangs durch Soldaten und den Anblick bewaff­neter Truppen, die Corona-Demos gegen den Impf­zwang auflösen, vorbe­reitet werden?

Vorerst hat der „GEneral­stab-Corona-KOmmando“ (GECKO) ledig­lich den Jahres­wechsel vorverlegt.

Öster­reich feiert Neujahr also jetzt entweder schon zwischen 19 und 21:30h (gemeinsam mit den Talibans in Afgha­ni­stan und den Mullahs in Teheran) um recht­zeitig um 22h die Rolläden herun­ter­zu­lassen, die Gehsteige hoch­zu­klappen, die Sekt­fla­schen wieder zu verkorken und das Land zu verdun­keln (eine notwen­dige Maßnahme um das Virus so zu verwirren, dass es um Mitter­nacht darauf vergessen wird in’s Jahr 2022 hinein­zu­rut­schen) – oder aber der Jahres­wechsel fällt in der Alpen­re­pu­blik gänz­lich aus und das Jahr 2021 geht einfach in die Verlängerung?

Ange­sichts der bereits jetzt herauf­be­schwo­renen fünften (oder die vievielte ist es?) Welle und aufge­legten Lock­downs scheint Letz­teres wahr­schein­li­cher: Das Jahr 2021 wird einfach weiter­laufen – mit allen Schi­kanen wie zuvor.

Wie die Truppen der Repti­lo­iden vorgehen werden, um die Impf­skep­tiker zur Impfung zu zwingen und den „Krieg gegen das Virus“ (und damit gegen die Unge­impften) zu führen bleibt abzu­warten. Vorerst weiß man in der Chaos-Komman­do­zen­trale der GECKO noch nicht einmal ob Panzer auffahren werden um mitter­nächt­liche Corona-Wider­stands­nester auszu­heben und ob Heeres-Heli­ko­pter den Wiener Silves­ter­pfad ebenso „erfolg­reich“ unter­bre­chen werden können wie seiner­zeit die „Hueys“ den Ho-Chi-Minh-Pfad.

Schließ­lich geht es um nicht Gerin­geres als den ille­galen Sekt- & Punsch-Schmuggel an Unge­impfte (wie zuletzt am Christ­kindl­markt) zu verhindern.

Bleibt zu hoffen, dass zu Silvester nur die Sekt­korken knallen.

(Sarkas­ti­sche Semi-Satire / Transdanubier)