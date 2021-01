Die Stim­mung unter Öster­reichs Bevöl­ke­rung kippt rasant. Nach dem fulmi­nanten Zulauf zur ersten Corona-Groß­de­mons­tra­tion am 16. Jänner, mit zehn­tau­senden fried­li­chen Bürgern auf der Straße, ist für den 31. Jänner eine weitere Groß­de­mons­tra­tion in der Bundes­haupt­stadt ange­kün­digt worden. Und die Unter­stüt­zung dafür ist trotz aller Repres­si­ons­maß­nahmen noch gewal­tiger. Nicht nur sämt­liche unab­hän­gige und kriti­sche Medien im Land, wie Wochen­blick und unzensuriert.at, rufen zur Teil­nahme auf (und nehmen selbst Teil), auch der ange­se­hene Infek­ti­ons­epi­de­mio­loge-Professor Sucharit Bhakdi appe­liert in einer Video­bot­schaft an Öster­reichs Bürger, auf die Straße zu gehen und die Regie­rung aus ÖVP und Grünen bei ihrer Corona-Politik zum Einlenken zu bringen.

Steht fried­li­cher Sturz der Regie­rung bevor?

Die Nerven liegen jeden­falls bei der gesamten Regie­rung und speziell bei ÖVP-Innen­mi­nister Karl Nehammer blank. Nach mehr­ma­ligen und derben öffent­li­chen Atta­cken gegen die fried­li­chen Demons­tranten („Rechts­ex­treme, „Verschwörer“, „Staats­feinde“, usw.), setzte Nehammer auf Einschüch­te­rung, Angst­mache und gezielte Provo­ka­tion gegen die Demons­tra­tionen, Spazier­gänge und ihre Teil­nehmer. Doch auch das half nichts, weshalb der in seinem Amt völlig über­for­derte Minister offen über Demons­tra­ti­ons­ver­bote nach­dachte. Die Angst der Regie­rung, durch fried­liche Proteste gestürzt zu werden, dürfte sehr groß und nicht unbe­rech­tigt sein, wie der Zulauf zeigt.

Die mitt­ler­weile tägli­chen und landes­weiten Protest­kund­ge­bungen gegen die Corona-Diktatur der Regie­rung können nicht mehr gestoppt werden. So auch die Groß­de­mons­tra­tionen in Wien nicht, trotz diverser neuer Versuche.

Polizei soll auf Demons­tranten gehetzt werden, sogar Teil­neh­mer­ma­ximum wird angedacht

So fordert nun Innen­mi­nister Nehammer, tobend vor Wut über den passiven Poli­zei­ein­satz bei der Groß­de­mons­tra­tion von 16. Jänner, dass die Poli­zei­spitze ihre Poli­zisten instru­iert, ja regel­recht aufhetzt, gezielt gegen alle Demons­tranten bei den Corona-Demos „härter vorzu­gehen“, notfalls mit Gewalt. So soll künftig jeder (!) Teil­nehmer wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz oder nicht einge­hal­tenem Mindest­ab­stand ange­zeigt werden. Die Verhält­nis­mä­ßig­keit wird damit abge­schafft. Dass die Behörden einer solchen Anzei­gen­flut nie nach­kommen können, geschweige denn von der Rechts­wid­rig­keit solcher Bescheide, ist eine andere Sache, die offenbar nicht bedacht wird.

Eine weitere Attacke gegen die Versamm­lungs­frei­heit ist der wahn­wit­zige Vorstoß, die Teil­neh­mer­an­zahl bei den regie­rungs­kri­ti­schen Demons­tra­tionen zu begrenzen! Dies soll nun der grüne Gesund­heits­mi­nister Rudolf Anschober mittels einer Verord­nung durch­setzen, so die tota­li­tären Träume des Innenministers.

UNSER MITTELEUROPA berichtet wieder vor Ort!

All das hält die Menschen jedoch nicht davon ab, in Wien wieder auf die Straße zu gehen und gegen Repres­sion und Knecht­schaft aufzu­be­gehren. Auch UNSER MITTELEUROPA wird am 31. Jänner wieder vor Ort teil­nehmen und berichten.

Hiermit rufen wir auch alle Menschen dazu auf, an den Demons­tra­tionen teil­zu­nehmen! Die Gerech­tig­keit steht auf unserer Seite!

Beginn:

31. Jänner um 13 Uhr unter dem Motto „Für die Frei­heit – Gegen Zwang, Willkür, Rechts­bruch“ auf dem Wiener Maria-Theresien-Platz