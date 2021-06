Ich wende mich an Sie als Bundes­tags­ab­ge­ord­neter aus München und als stell­ver­tre­tender. Vorsit­zender der Deutsch-Unga­ri­schen Parla­men­ta­ri­er­gruppe. In meinem Wahl­kreis in München befindet sich das Fußball-Stadion, welches der Stadtrat von München während des EM-Spiels Ungarn vs. Deutsch­land in Regen­bo­gen­farben beleuchten lassen wollte – aus Protest gegen ein unga­ri­sches Gesetz.

Wört­lich heißt es im Antrag, das am 15.6.2021 im unga­ri­schen Parla­ment verab­schie­dete Gesetz reihe sich ein „in die seit Jahren betrie­bene syste­ma­ti­sche Einschrän­kung von Recht­staat­lich­keiten und Grund­frei­heiten in Ungarn“

Eine gewagte Behaup­tung – ausge­rechnet aus Deutsch­land, wo Rechts­staat­lich­keit und Grund­frei­heiten massiv einge­schränkt werden.

Hier nur eine kleine Auswahl aktu­eller Fälle:

- Ein Mann sitzt seit mehr als 100 Tagen im Gefängnis, weil er die Gebühren für das Staats­fern­sehen nicht zahlen will;

- Eine Frau wurde für fünf Tage ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie drei Mal auf dem Markt­platz keine Maske trug;

- Gleich zwei Richter müssen sind einem Straf­ver­fahren wegen Rechts­beu­gung ausge­setzt, nur weil sie Urteile gegen die Grund­rechts­ein­schrän­kungen der Regie­rung gefällt haben.

Hinzu kommt, dass in diesem Land der Inlands­ge­heim­dienst (genannt Verfas­sungs­schutz) syste­ma­tisch sowohl gegen die größte Oppo­si­ti­ons­partei im Parla­ment einge­setzt wird, wie auch gegen oppo­si­tio­nelle Gruppen aus der Zivil­ge­sell­schaft und freie Journalisten.

Das führt zu einem poli­ti­schen Klima der Angst und Beklom­men­heit, die wir aus der Zeit des Kommu­nismus kennen: 65 % der Menschen trauen sich nicht mehr, ihre poli­ti­sche Meinung öffent­lich zu äußern. – Das ist der nied­rigste Wert seit 1953.

Wenn deut­sche Poli­tiker, die diese Zustände zu verant­worten haben, es wagen, einen mutigen Frei­heits­kämpfer wie Viktor Orbán zu diffa­mieren, ist es eine boden­lose Unverschämtheit.

Wenn Poli­tiker den Sport für Agita­tion und Propa­ganda miss­brau­chen, ist es die Verlet­zung des Sports­geistes und der fair-play.

Wenn Gast­geber den Gast belei­digen, ist es eine Dumm­heit und ein Frevel.

All das ist in diesen Tagen passiert.

Ich entschul­dige mich im Namen vieler Deut­schen für diese Poli­tiker, die so etwas tun. Ich versi­chere Ihnen, dass diese Poli­tiker von Millionen Deut­schen NICHT gewählt wurden. Sie spre­chen nicht für das ganze Volk.

Wir wissen, dass die von diesen Poli­ti­kern kriti­sierte Gesetz­ge­bung des unga­ri­schen Parla­ments demo­kra­tisch und mit sehr großer Mehr­heit zustande kam. Wir wissen auch, dass die meisten dieser Poli­tiker, gar nicht den Geset­zes­text kennen, den sie kritisieren.

Wir bitten Sie daher: Lassen Sie sich in keiner Weise von Ihrem Weg abbringen oder gar in die Knie zwingen. Bleiben Sie so stolz und kämp­fe­risch wie Ihre Natio­nal­mann­schaft. Sie hat auf dem Platz ein großes Können und ein Riesen­herz gezeigt. Alle Ungarn können auf diese Natio­nal­mann­schaft genauso stolz sein, wie auf ihre Regierung.

Mit freund­li­chen Grüßen,

Petr Bystron

Stv. Vorsit­zender der deutsch-unga­ri­schen Parlamentariergruppe

Abge­ord­neter im Wahl­kreis München Nord