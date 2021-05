Von Bogdan Sajovic

Bei den Olym­pi­schen Spielen in Tokio ist es den Athleten nicht erlaubt, poli­ti­sche Ansichten zu äußern. Das Verbot ist ein starker Schlag gegen die links­li­be­ralen Propa­gan­disten, die den Sport in den letzten Jahren geka­pert haben. Die meisten der befragten Athleten sind hingegen mit diesem Schritt des Olym­pi­schen Komi­tees einverstanden.

Endlich bremst jemand die hekti­sche poli­tisch korrekte Durch­set­zung linker und links­li­be­raler Ideo­lo­gien: Das Inter­na­tio­nale Olym­pi­sche Komitee hat die poli­ti­sche Meinungs­äu­ße­rung auf Sport­plätzen während der dies­jäh­rigen Olym­pi­schen Spiele verboten. Die Entschei­dung basiert auf einer Umfrage unter 3 500 Sport­lern, die zeigt, dass die über­wie­gende Mehr­heit der Sportler der Meinung ist, dass Sport­plätze einfach nicht der rich­tige Ort sind, um poli­ti­sche Ansichten zu äußern. Das Verbot ist ein schwerer Schlag gegen die Propa­gan­disten links­li­be­raler Ideen, die gehofft hatten, ihre Ideen beim größten Sport­er­eignis des Jahres durch ihre „Akti­visten“ unter den Athleten der Öffent­lich­keit aufzudrängen.

Die Angst der Athleten vor einer „Kultur der Ausgrenzung“

In den letzten Jahren sind die Propa­gan­disten links­li­be­raler poli­ti­scher Ideen über ihre „Akti­visten“ tief in die Reihen des Sports einge­drungen. Es begann mit den Aktionen von Einzel­per­sonen, die anfingen, diese oder jene links­li­be­rale poli­ti­sche Idee in großem Stil zu propa­gieren. In der Regel ging es diesen „Akti­visten“ aber nicht um ein tatsäch­li­ches Enga­ge­ment für die „Sache“, sondern um schlichten Oppor­tu­nismus. Die ersten „Akti­visten“ waren Athleten, deren Karrieren bereits im Abklingen begriffen waren oder die nicht gut genug waren, um ihre sport­liche Lauf­bahn aufblühen zu lassen. Deshalb wandten sie sich dem poli­ti­schen Akti­vismus zu, um sich einen Namen zu machen. Ihre Berech­nungen erwiesen sich als sehr erfolg­reich, und sie wurden zu den Lieb­lingen der Medien, links­li­be­raler NGOs und Online-Krieger. Sie wurden prak­tisch unan­tastbar, weil sich die Club­be­sitzer nicht trauten, sie zu feuern, weil sie sonst von den links­li­be­ralen Netz­bri­gaden zu ‑isten oder ‑phobien-Vertreter der einen oder anderen Art erklärt worden wären. Als die links­li­be­ralen Propa­gan­disten merkten, dass die Besitzer von Sport­ver­einen (ganz zu schweigen von den Leitern der Sport­ver­bände) Angst vor Online- und Medi­en­an­griffen und Stig­ma­ti­sie­rung hatten, verstärkten sie den Druck. Die „Akti­visten“ unter den Sport­lern begannen, ihre Kollegen unter Druck zu setzen, sich ihren poli­ti­schen Mani­fes­ta­tionen anzu­schließen, was sie auch taten, natür­lich aus Angst vor den Folgen einer „Kultur der Ausgren­zung“, die jede öffent­liche Person zermürbt, die sich nicht bedin­gungslos dem Terror der links­li­be­ralen Politik unter­wirft. Infol­ge­dessen knien Athleten nun zur Unter­stüt­zung von städ­ti­schen Terror­gruppen wie BLM, tragen Bänder, die LGBTQI (und was auch immer für andere Buch­staben) und feiern oder unter­stützen öffent­lich links­li­be­rale poli­ti­sche Kandi­daten vor Wahlen.

Verbot von poli­ti­schem Akti­vismus in Stadien

Damit hat das Inter­na­tio­nale Olym­pi­sche Komitee diesem Wahn­sinn ein wenig die Flügel gestutzt. Neue Regeln verbieten bei den dies­jäh­rigen Olym­pi­schen Spielen in Tokio den Ausdruck poli­ti­scher Ansichten in Worten, nonver­balen Gesten oder poli­ti­schen Botschaften auf Trikots. Dies gilt während der Wett­kämpfe, bei der Eröff­nungs- und Schluss­feier sowie bei der Sieger­eh­rung. Die Sportler werden ihre poli­ti­sche Korrekt­heit, ihre „Wach­sam­keit“ und ihren Akti­vismus weiterhin in ihren Wohn­zim­mern und bei Inter­views demons­trieren können.

