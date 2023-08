Open Doors: Gewalt gegen Christen nimmt weiter zu

Zum UN-Gedenktag für Opfer reli­giöser Gewalt am 22. August



Die jüngsten Ausschrei­tungen in Paki­stan gegen die dortige christ­liche Minder­heit – wir berich­teten – bestä­tigt einen trau­rigen welt­weiten Trend.

In zahl­rei­chen Konflikt­zonen rund um die Welt werden Menschen Opfer von um sich grei­fender Gewalt. Ange­hö­rige von Minder­heiten sind beson­ders anfällig und werden häufig zur Ziel­scheibe. Christen, laut eines Berichts des Pew Rese­arch Centers die Reli­gi­ons­ge­mein­schaft, die welt­weit am stärksten bekämpft wird, erleben ständig zuneh­mende Gewalt aufgrund ihres Glau­bens. Der Inter­na­tio­nale Tag des Geden­kens an die Opfer von Gewalt­hand­lungen aufgrund der Reli­gion oder der Welt­an­schauung ist ein Anlass, sich an die Opfer der Gewalt zu erinnern.

Am 17. Mai 2023 wurde Ariful* (Name aus Sicher­heits­gründen geän­dert), ein acht­jäh­riger Bub aus Dhaka in Bangla­desch, mit schweren Verbren­nungen ins Kran­ken­haus gebracht. Seine Eltern, zum Chris­tentum konver­tierte ehema­lige Muslime, waren in der Arbeit, als Nach­barn ins Haus stürmten, um die christ­liche Familie zu vertreiben, das Kind alleine vorfanden und ihm kochendes Wasser über den Kopf schüt­teten. Ariful verbrachte 10 Tage in medi­zi­ni­scher Behand­lung und ist schwer trau­ma­ti­siert. Sein Vater zeigte die Täter an, doch die Behörden blieben untätig.

In Uganda über­fiel eine Gruppe der mili­tanten isla­mi­schen Grup­pie­rung »Allied Demo­cratic Forces« (ADF) am 16. Juni 2023 die Schlaf­säle der Lhubi­riha-Schule in Mpondwe im Westen des Landes, wo sie 37 Schüler und vier Dorf­be­wohner brutal töteten. Weitere Schüler wurden entführt.

In Kolum­bien stehen Christen seit Jahr­zehnten zwischen den verschie­denen Gruppen und feind­se­ligen Akti­vi­täten. Pastoren und Leiter, die sich gegen krimi­nelle Gruppen stellen, werden bedroht oder tatsäch­lich brutal über­fallen oder ermordet. Jose*, Sohn eines Pastors in der wirt­schaft­lich gering entwi­ckelten Region Arauca im Nord­osten Kolum­biens, erklärt: »Ein Kind, das in der Arauca-Region aufwächst, ist dem Konflikt unmit­telbar ausge­setzt. Die Gefahr der Rekru­tie­rung durch ille­gale Gruppen ist ständig präsent. Auf der Straße bist du ständig mit Waffen und Gewalt konfron­tiert. Du befin­dest dich plötz­lich mitten im Krieg.«

Im Bundes­staat Manipur im Nord­osten Indiens an der Grenze zu Myanmar herr­schen seit drei Monaten gewalt­tä­tige Ausein­an­der­set­zungen, die auf Span­nungen zwischen der größten ethni­schen Gruppe der Meitei, vorwie­gend Hindus, sowie der Minder­heit der Kuki-Zomi, die mehr­heit­lich Christen sind, zurück­gehen. Die bereits jahr­zehn­te­lang schwe­lenden Span­nungen eska­lierten, nachdem die pro-hindu­is­ti­sche Regie­rung von Manipur beschlossen hatte, den Meitei zusätz­li­ches Land und Privi­le­gien zu gewähren, und die christ­li­chen Kuki daraufhin von ihrem Stamm­land vertrieben worden waren. Christen sowie christ­liche Kirchen und Insti­tu­tionen wurden beson­ders zur Ziel­scheibe. Nach einem Monat waren bereits 60 Christen getötet, 35.000 Christen mussten fliehen, 397 Kirchen und 6 christ­liche Insti­tu­tionen waren zerstört.

Stän­dige Zunahme der Gewalt

Seit Jahren nimmt Gewalt gegen Christen konti­nu­ier­lich zu. Im aktu­ellen Welt­ver­fol­gungs­index (WVI) des inter­na­tio­nalen Hilfs­werks für verfolgte Christen, Open Doors, zeigt sich über die vergan­genen Jahre ein stän­diger Anstieg der Punkte, die die Gewalt­taten gegen Christen abbilden. Hotspot der gewalt­tä­tigen Über­griffe ist seit einigen Jahren Subsa­hara-Afrika, ange­führt von Nigeria, das seit Jahren die mit Abstand höchste Zahl der wegen ihres Glau­bens getö­teten Christen aufweist (WVI 2023: 5.014 belegte Fälle). Längst hat sich die meist durch isla­mis­ti­sche Kämp­fer­gruppen ausge­übte Gewalt auf den gesamten Konti­nent ausge­weitet, ange­fangen von der Sahel­zone und dem Tschadsee-Becken, das von Boko-Haram terro­ri­siert wird, ist mitt­ler­weile auch die Ostküste Afrikas bis nach Mosambik betroffen.

So erlebt auch Kamerun mit einer christ­li­chen Bevöl­ke­rungs­mehr­heit (über 60%) seit einigen Jahren im äußersten Norden brutale Angriffe durch Boko Haram-Kämpfer auf christ­liche Dörfer. Im aktu­ellen WVI von Open Doors belegt Kamerun in Bezug auf Gewalt­akte gegen Christen den 3. Rang (Gesamt­rang 45 im WVI 2023). Während im Süden des Landes und in den Küsten­re­gionen Sicher­heit und Stabi­lität herr­schen, sind die Menschen in Nord­ka­merun fort­wäh­rend mit Gewalt konfron­tiert. In Berg­re­gionen im Norden verlassen die christ­li­chen Bewohner jeden Abend vor Einbruch der Dämme­rung ihre Dörfer, ziehen sich in die Berge zurück und verbringen die Nacht in Verste­cken. Am nächsten Morgen kehren sie zurück und verrichten ihre Arbeit. Marie Olinga*, Univer­si­täts­do­zentin im Norden Kame­runs und seit mehreren Jahren in der Beglei­tung von Gewalt­op­fern enga­giert, berichtet: »Erst kürz­lich, Mitte Juli, hat ein Mann es nicht geschafft, recht­zeitig sein Haus zu verlassen. Seine Frau war mit den Kindern bereits voraus­ge­gangen, um ein Versteck für die Nacht zu suchen. Er selbst wurde von den Boko Haram-Kämp­fern über­rascht und grausam ermordet, all seine Habe mitge­nommen oder zerstört. Die Menschen leben in stän­diger Unsicherheit.«

Viele Menschen versu­chen, die Region zu verlassen, doch sie finden nicht leicht Aufnahme. Manche bleiben, weil sie keine Familie haben, an die sie sich wenden können, oder sie bleiben, weil sie hoffen, dass ihre Kinder, die von mili­tanten Isla­misten entführt wurden, eines Tages zurück­kehren. »Wenn du dich weigerst, zum Islam zu konver­tieren, entführen sie deine Kinder. Sie werden zwangs­kon­ver­tiert und später zurück­ge­schickt, um ihren Vater und ihre Mutter zu töten, wenn diese sich weiterhin weigern, zum Islam zu konver­tieren. Die Mädchen werden mit Kämp­fern zwangs­ver­hei­ratet«, beschreibt Olinga die drama­ti­schen Zustände.

Die verhee­renden Folgen für die Gesellschaft

Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter, stän­dige Unsi­cher­heit und Bedro­hung haben Auswir­kungen auf die gesamte Gesell­schaft und die zukünf­tige Gene­ra­tion. Kinder, die in dieser Situa­tion aufwachsen, kennen nichts anderes. Junge Menschen, die keine Schul­aus­bil­dung erhalten, weil das Bildungs­system in dieser insta­bilen Situa­tion zusam­men­bricht, verlieren ihre Zukunft. Zusätz­lich sind sie dadurch anfällig, mit falschen Verspre­chen in extre­mis­ti­sche und mili­tante Gruppen gelockt zu werden. Infra­struktur und soziale Struk­turen können nicht funk­tio­nieren, wenn Menschen ständig auf der Flucht sind.

Kirchen verlieren ihre gemein­schafts­bil­dende und sinn­stif­tende Rolle, wenn sie nicht mehr Sicher­heit bieten und Hoff­nung ausstrahlen können. Christen haben Schwie­rig­keiten, sich zu treffen, wenn ihre Kirchen­ge­bäude zerstört sind und viel­fach die Pastoren getötet wurden oder die Region verlassen mussten, da sie ganz beson­ders zur Ziel­scheibe werden. Das führt dazu, dass sie ihren Glauben isoliert leben und häufig auch geheim halten müssen. Sie leben in fort­wäh­render Unsi­cher­heit und Angst, entdeckt oder ange­griffen zu werden, sie verlieren Resi­lienz und Stabi­lität und können damit keinen taug­li­chen Beitrag zur Gesell­schaft mehr leisten.

»Wir brau­chen ein Ende der Gewalt, einen dauer­haften Frieden, diese Angriffe müssen aufhören. Menschen müssen sich zusam­men­setzen und ihre Ideen zusam­men­tragen, wie der Gewalt wirksam Einhalt geboten werden kann. Es ist einfach nicht möglich, alle Menschen in den betrof­fenen Gebieten umzu­sie­deln, um sie in Sicher­heit zu bringen. Es ist notwendig, dass sie bleiben und in einer sicheren Umge­bung leben können« erklärt Olinga. »Wir brau­chen gemein­same Anstren­gungen, um Sicher­heit und Stabi­lität zu gewähr­leisten. Wir müssen die Menschen unter­stützen, ihr Trauma zu bewäl­tigen sowie Wider­stands­kraft und neue Hoff­nung zu gewinnen. Dabei müssen wir sie unter­stützen und auch als Erst­hilfe zur Stil­lung ihrer grund­le­genden Bedürf­nisse Nahrung und Unter­kunft bereitstellen.«

Gewalt zeigt sich in vielen Formen

Gewalt­tä­tige Über­griffe zeigen sich nicht ausschließ­lich in Form von unmit­tel­baren Angriffen auf das Leben des Opfers. Sie können unter­schied­liche Ausprä­gungen von physi­scher oder mate­ri­eller Gewalt annehmen. Immer jedoch haben sie einen deut­lich sicht­baren oder mess­baren Schaden zur Folge. Open Doors verzeichnet stetig stei­gende Zahlen von Fällen der Gewalt gegen Christen aufgrund ihres Glau­bens. Darunter fallen Christen, die aus Glau­bens­gründen getötet oder verletzt werden, Angriffe auf Kirchen­ge­bäude und andere christ­liche Gebäude (wie Schulen, Kran­ken­sta­tionen u.a.), Kirchen­schlie­ßungen, Christen, die verhaftet, verur­teilt und im Gefängnis oder in Arbeits­la­gern fest­ge­setzt werden. Entfüh­rungen, sexu­elle Über­griffe, Zwangs­ver­hei­ra­tungen, körper­li­cher und psychi­scher Miss­brauch, gewalt­same Vertrei­bung und zerstörte oder geplün­derte Häuser oder Geschäfte sind weitere Formen von Gewalt gegen Christen.

Grund genug für Länder des Westens, nicht die Augen zu verschließen. Im Juli verab­schie­dete das Euro­päi­sche Parla­ment (Brüssel) eine Dring­lich­keits­re­so­lu­tion zu den Vorfällen im indi­schen Manipur. Sie fordern die dortige Regie­rung auf, alle erfor­der­li­chen Maßnahmen zu ergreifen, »um der anhal­tenden ethnisch und reli­giös moti­vierten Gewalt unver­züg­lich Einhalt zu gebieten.« Miriam Lexmann, christ­de­mo­kra­ti­sche Euro­pa­ab­ge­ord­nete der Slowakei, erklärte: »Die Euro­päi­sche Union kann ihre Augen vor diesem Verbre­chen nicht verschließen.« Ladislav Ilcic, Frak­tion der Euro­päi­schen Konser­va­tiven und Reformisten/ECR, Kroa­tien, ergänzt: »Unsere Botschaft muss klar sein: Wir werden unseren Blick nicht von der Gewalt abwenden, und wir werden verfolgten Christen nicht den Rücken kehren.«1

In diesem Sinn appel­liert Kurt Igler, Geschäfts­führer von Open Doors Öster­reich: »Die Reso­lu­tion des Euro­päi­schen Parla­ments zur Situa­tion in Manipur begrüßen und unter­stützen wir in vollem Umfang. Doch wir rufen die Staa­ten­ge­mein­schaft auf, ebenso nach Afrika, Bangla­desch oder Nord­korea zu blicken. Wir fordern auch die öster­rei­chi­sche Politik und Öffent­lich­keit auf, gerade den UN-Gedenktag zu nutzen und eine klare Posi­tion gegen Gewalt gegen Christen sowie andere reli­giöse Minder­heiten zu beziehen und auf Regie­rungen und Entschei­dungs­träger einzu­wirken, sich für Frieden und Sicher­heit in ihren Ländern einzusetzen.«

