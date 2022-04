NACH-WAHL-TICKER zu laufenden Entwick­lungen in Ungarn

von unserem Ungarn-Korre­spon­denten Elmar Forster

UM sieht sich auch nach der Wahl in Ungarn als Forum zur objek­tiven Bericht­erstat­tung betref­fend der laufenden Entwick­lungen. Gerade auch deshalb, weil letz­tere von den inter­na­tio­nalen System-Medien zensiert und einseitig inter­pre­tiert werden…

+++20:27+++

Der durch seine Lügen­rede 2006 bei den meisten Ungarn verhasste ex-sozia­lis­ti­sche Ex-Minis­ter­prä­siden Gyurc­sany lässt mit einer schon psycho­pa­ti­schen Selbs­pro­jek­tion auch an dessen poli­ti­scher Zurech­nungs­fä­hig­keit zweifeln:

„Ungarn hat und wird eine ille­gi­time Regie­rung haben. – Wenn das Wesen des poli­ti­schen Systems darin besteht, dass die Macht­haber täuschen, was der Fall ist, dann ist die Regie­rung illegitim.

Denn der Betrug bei Wahlen findet nicht am Wahltag statt, sondern bis dahin. Mit einem einsei­tigen Wahl­recht, einer vergel­tenden Staats­ge­walt, extrem unver­hält­nis­mä­ßiger Öffent­lich­keit und finan­zi­eller Unterstützung.

Kein Grund für Respekt, Zusam­men­ar­beit, Akzep­tanz. Nur ein Grund zur Ableh­nung. (face­book)

„Wir haben es verfickt“

Die eigent­lich streng geheime „Lügen­rede“ hielt Ferenc Gyurcsány auf einem internen Parteitag der unga­ri­schen Sozia­listen (MSZP) im unga­ri­schen Bala­tonőszed, am 26.5.2006. Trotzdem wurde sie vier Monate später, am 17.9.2006, in unga­ri­schen Medien ausge­strahlt. Die Rede löste sofort – auch wegen äußerst vulgärer und sexis­ti­scher Formu­lie­rungen – größte Empö­rung im unga­ri­schen Volk aus:

„Wir haben es verfickt. Nicht ein wenig, sondern viel. Es gibt in Europa kein einziges Land, welches das, was wir getan haben, gemacht hat… Dass man in diesem Huren-Land Ungarn nicht den Kopf hinhalten muss.“ (Gyurcsány)

Die folgenden Massen­pro­teste wurden schließ­lich mit brutaler Poli­zei­ge­walt nieder­ge­schlagen. Teil­weise wurde mit Gummi­ge­schossen gezielt auf Gesichts­höhe in die Menschen­menge gefeuert, wobei einem der Demons­tranten das Auge ausge­schossen wurde. Weiters hatte Gyurc­sany in der Rede zuge­geben, dass eigene Wahl­volk über Jahre belogen zu haben. (UM berich­tete) Die EU. schwieg damals beharrlich…

+++ 10:33 +++

Linker Guy Verhof­stadt: Obans Wieder­wahl – Ergebnis einer freien, aber unfairen Wahl – Angst vor Orbanisierung

Der belgi­sche EU-Abge­ord­nete Guy Verhof­stadt bringt es tatsäch­lich fertig, eine freie und geheime Wahl als unfair zu bezei­chen. Außerdem sieht er mit Entsetzen den National-Neo-Konser­va­ti­vismus in Europa auf dem Vormarsch: Indem der libe­rale Poli­tiker seine Besorgnis über den Fort­schritt Ungarns in eine auto­ri­täre Rich­tung zum Ausdruck brachte. Er sieht somit Orbán auch als Vorbild für andere rechte Parteien in Europa. Und sorgt sich darum, dass Puti Europa spalte… Putin spaltet Europa Nicht ganz zu unrecht: Versucht sich doch nun auch der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Nehammer als Orban-Verschnitt – mit seiner heutigen Kurz-Dplo­matie-Strip-Visite bei Putin. Was eigent­lich nur noch erschre­ckendes Erstaunen hervor­ge­rufen hat. (oe24, blick, bild) Laut dem Euro­pa­ab­ge­ord­neten möchte Putin Europa spalten und dmit dieje­nigen stärke, die gegen Europa wären. „Wir haben zu wenige Werk­zeuge, um dagegen vorzu­gehen, und zu wenig Mut, die uns zur Verfü­gung stehenden Werk­zeuge zu nutzen“, so Verhof­stadt unter Verweis auf den EU-„Rechtsstaatlichkeits-mechanismus“ gegen Ungarn. (Mandiner) Immerhin ist er mitt­ler­weile schon selbst orba­ni­siert…: „Ich bin viel­leicht der größte Euro­pa­skep­tiker inner­haln der EU. In diesem Zustand wir die EU das 21. Jahr­hun­dert wahr­schein­lich nicht über­leben.“ (ab 9,20)

+++ 8:07 +++

Analyse: Die West-Eliten in Angst vor Orbans il-libe­raler Demokratie

Nichts versetzt linke EU-Eliten so sehr in Rage, wie Orbans Entwurf einer „il-libe­ralen Demo­kratie“. Ist doch dieses neue Gesell­schafts-modell bereits auf West-Europa über­ge­sprungen: „Achtung Anste­ckungs­ge­fahr. Wenn die Kommis­sion jetzt nicht schnell handelt, wird sich das auto­kra­ti­sche Modell des unga­ri­schen Regie­rungs­chefs ausbreiten in Europa.“ (Süddeut­sche Zeitung nach Orbans Wahl­sieg am 3.4.2022)

Was versteht Orban darunter ? Seiner Meinung nach richtet sich diese „il-libe­rale Demo­kratie“ nämlich in Wirk­lich­keit gegen den post­mo­dernen Krypto-Faschismus der Poli­tical Correct­ness, der in Wirk­lich­keit ein Orwell´scher multipura­lis­ti­scher Tole­ranz-TOTA­LI­TA­RISMUS ist…

„Die Poli­tical Correct­ness verletzt die Gedanken- und Meinungs­frei­heit. Ich dagegen, als Il-libe­raler, vertei­dige die Frei­heit des Wortes.“ (Orban)

Gibt es eine links-nihi­lis­ti­sche EU-Verschwö­rung gegen das eigene Volk ?

Nichts verun­si­chert linke EU-Eliten mehr als diese Frage: „Wieso hat Osteu­ropa ein Popu­lis­mus­pro­blem?“ (Tages­spiegel, Juni 2016) – Und zwar aus einem einzigen Grund heraus: Die West-EU-Eliten betreiben Politik gegen die Inter­essen des Volkes… So bezich­tigte Orban, Brüssel der Refjugee-Schlep­perei: „Ist Europa ein Ort für Euro­päer oder für eine Masse aus anderen Kulturen? Vertei­digen wir unsere christ­liche, euro­päi­sche Kultur oder geben wir dem Multi­kul­tu­ra­lismus Raum?“ (Orban, 6.4.2019)

Wer also auf diese Weise, die Inter­essen des Volkes arti­ku­liert, deco­u­vriert gleich­zeitig eine poli­ti­sche Verschwö­rung links-nihi­lis­ti­scher EU-Eliten gegen das eigene Volk… Der Ex-EU-Kommis­si­ons­prä­si­dent Juncker hat das unver­blümt einmal so ausgedrückt:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ (spiegel) – Und: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“ (Juncker, wirt­schafts­woche)

Orban wusste wovon er sprach: „Die Nihi­listen sind in der Gesell­schaft in der Minder­heit, aber die euro­päi­sche Elite haben sie schon lange okku­piert. Unter ihnen sind bekannte Reprä­sen­tanten wie Juncker, (Libe­ralen-Führer Guy) Verhof­stadt und Schulz.“ (Orban)

Denn die Verteu­fe­lung Ungarns wider­spricht allen Fakten… (Andre­as­Un­ter­berger)

Ex oriente lux – Aus dem Osten kommt das Licht

In der Warschauer Dekla­ra­tion (anläss­lich „15 Jahre Beitritt osteu­ro­päi­scher Staaten – 2004“) offen­bart sich dieses erstarkte Selbst­ver­ständnis der 2004-EU-Staaten, um „die gemein­samen Inter­essen der mittel­eu­ro­päi­schen (!) Länder zu gestalten.“ – Die Grund­lage dafür beruht auf wirt­schaft­li­chen, poli­ti­schen und demo­gra­phi­schen Fakten: „Wir sind heute die Loko­mo­tive des Wirt­schafts­wachs­tums für ganz Europa. … Denn manchmal glauben einige zu Unrecht, dass (wir) so etwas wie der kleine Bruder sind.“ (DW) 75 Millionen Menschen leben in diesen 2004-EU-Staaten, in den (2007 und 2013) hinzu­ge­kom­menen Ländern Rumä­nien, Bulga­rien und Kroa­tien sind es noch einmal 31 Mio. – also insge­samt 1/5 der EU-Gesamteinwohnerzahl.

Bisher jeden­falls verfügte diese Ost-EU gegen­über den gespal­tenen West-EU-Ländern über einen stra­te­gi­schen Vorteil: Geschlos­sen­heit und poli­ti­sche Homo­ge­nität aufgrund histo­ri­scher Erfah­rung: „Das ‚Böse‘ kam in (ihrer) Geschichte meis­tens … von außen.“ Die Folge: „Miss­trauen gegen­über dem Fremden und eine defen­sive Haltung.“ (Tages­spiegel) – Orban: „Nach dem Ersten Welt­krieg fanden sich Millionen von Ungarn plötz­lich in den Grenzen anderer Länder wieder… 1945 wurden wir von der Sowjet­union besetzt, 1956 haben wir uns aufge­lehnt. … Uns haben sie Stalin über­lassen, obwohl sie verspro­chen hatten, uns zu helfen. Aus diesen Erfah­rungen speist sich das unbän­dige Sehnen des unga­ri­schen Volkes nach Frei­heit.“ (Inter­view in La Stampa)

Wird Visegrad‑4 wegen des Ukraine-Krieges zerbrechen ?

Jeden­falls ist seither diese ideo­lo­gi­sche Über­ein­stim­mung inner­halb des V‑4´s ernst­haft gestört, weil Ungarn die EU-Kriegs­trei­berei nicht mittragen will. Auch aus diesem Grund nämlich hätte Orban besei­tigt werden müssen, nachdem in wich­tigen „Ost“-EU-Staaten die ehemals natio­nalen durch libe­rale Schar­latan-Regie­rungen ersetzt worden waren. (UM berich­tete: „Gibt es eine Verschwö­rung gegen Ungarn ?“)

Erste Anzei­chen deuten aber wieder darauf hin, dass es wieder zu einer Annä­he­rung zwischen den V‑4´s geben könnte. So betonte etwa der stell­ver­tre­tende polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Jaroslaw Kaczynski: Viktor Orban habe „seine polni­schen Amts­kol­legen auf der EU-Bühne nie im Stich gelassen. Polen wird die Bezie­hungen zu Ungarn in keiner Weise abbre­chen und die Zusam­men­ar­beit mit Visegrad wird fort­ge­setzt.“ (Port­folio)

Inso­fern ist aber Orbans Wahliseg 2022 mehr als bedeutsam: Der letzte Domi­no­stein gegen einen Soft-Regime-Change (durch die West-EU) hat sich in Ungarn ins Gegen­teil verkehrt: Der Domino-Felsen könnte jetzt bnäm­lich in die Gegen­richt umfallen…

Schlacht bei Mara­thon (490 v. Chr): Kultu­relle Homo­ge­nität und Taktik schlägt Despotie

Bis zum Ukraine-Krieg erin­nerte nämlich die poli­ti­sche Verfasst­heit in der EU an die antike Schlacht bei Mara­thon (490 v. Chr):

Die grie­chi­schen Mini-Stadt­staaten (zunächst noch unter­ein­ander zerstritten) verbünden sich gegen die Super­macht der Perser: Nur eine Phalanx von 11.000 grie­chi­schen (aber höchst moti­vierten, kultu­rell homo­genen) Fuß-Hopliten steht 25.000 (schlecht moti­vierten, multi-ethnisch zersplit­terten) „persi­schen“ Soldaten gegenüber.

Die Schlacht ging in die Mili­tär­ge­schichte ein: Kampf­moral und takti­sches Kalkül (Umfas­sungs­schlacht) siegen über pure mili­tä­ri­sche Arro­ganz (basie­rend auf Trup­pen­stärke): Die Grie­chen lassen die Perser absicht­lich durch ihre Mitte stoßen. Dann reiben sie die persi­schen Flanken auf, kesseln deren Zentrum ein und vernichten es. Die Perser fliehen mit ihren Schiffen, nachdem ein Drittel ihrer Einheiten vernichtet wurde.

Bisher nämlich klang auch das neue Selbst­be­stim­mungs-Bewusst­sein der 2004-EU-Staaten trotzig: „Alle Mitglied­staaten sollten gleich behan­delt werden.“ (Hirado) – Orban: „Ich stelle nicht das Recht der anderen in Frage, sich ihres Multi­kul­tu­ra­lismus zu erfreuen. Aber Ungarn folgt West- und Mittel­eu­ropa da nicht. Unsere Verfas­sung beschreibt das Chris­tentum als eine Kraft, die die Nation stärkt.“(Orban-Interview)

Brüs­sels Multi­kulti-Ideo­logie beruht auf natio­nalem Selbtshass

Bisher nämlich ging man in West-Europa nämlich von der irrigen Annahme aus, „dass Kriege, Dikta­turen und Leid durch Natio­na­lismus verur­sacht worden seien. Ich sehe das anders. Diese Tragö­dien wurden durch Versuche entfes­selt, verschie­dene euro­päi­sche Impe­rien aufzu­bauen. In Brüssel sehe ich zurzeit genau diese Gefahr.“(Orban-Interview, s.o.)

„Die libe­ralen Demo­kraten sind die Feinde der Freiheit“

Bisher hat Orbans Taktik „Teile und herr­sche!“ bestens funk­tio­niert. War es doch schon bewährtes Macht­prinzip des römi­schen Impe­riums: Eine Zentral­macht mit hoher Auto­rität setzt sich gegen­über zerstrit­tenen Parteien durch und nützt deren Span­nungen aus. Denn Orbans Idee von der „il-libe­ralen Demo­kratie“ verfängt längst schon im West-Volk – als demo­kra­ti­scher Ausweg aus einem multi­plu­ra­lis­ti­schen Tole­ranz-Tota­li­ta­rismus. „Wobei illi­beral nicht zwangs­läufig anti-liberal bedeutet. … Heute sind die libe­ralen Demo­kraten die wahren Feinde der Frei­heit. Als Verfechter der Frei­heit muss ich il-liberal sein.“ (Orban-Inter­view, s.o.)

Der west­liche Denk­fehler beruht nämlich auf einem neo-orwell´schen Wider­spruch: „Liberal“ ist das Gegen­teil von seiner ursprüng­li­chen Bedeu­tung geworden, nämlich totalitaristisch…

Orban: „Wer das Denk­system der poli­ti­schen Korrekt­heit in Frage stellt, kann ihnen zufolge kein Demo­krat sein. Aber so wird die Gedanken- und Meinungs­frei­heit verletzt. Ich dagegen, als Illi­be­raler, vertei­dige die Frei­heit des Wortes. Ich weiß, dass das in den west­li­chen Haupt­städten merk­würdig klingt. Aber hier im Herzen Mittel­eu­ropas denken alle so.“ (Orban-Inter­view)

Orban enttarnt das orwell´sche Neu-Denk – „Das „lang­same Denken“

Basiert doch das System der Poli­tical-Correct­ness („Super! Daran kann nichts Schlechtes sein! Das beste aller Systeme!“) auf dem vorei­ligen Trug-Schluss-Schema des soge­nannten „schnellen Denkens“: auto­ma­tisch, immer aktiv, emotional, stereo­ty­pi­sie­rend, unbe­wusst. Es nutzt den soge­nannten „Halo“(Heiligenschein)-Effekt: Ein vorder­grün­diger, alles über­strah­lender Effekt („Korrekt­heit“) blendet aus (indem verall­ge­mei­nernd auf das Gesamt­system geschlossen wird), was sich dahinter als das genaue Gegen­teil versteckt: nämlich Totalitarismus.

Dem gegen­über destru­iert das „lang­same Denken“ aber nach­haltig-effektiv solche Schi­mären. Es ist zwar anstren­gender und nur selten aktiv; dafür aber logisch, berech­nend, bewusst. Hier einige Witze dazu:

„Was ist der gefähr­lichste Tag für ein U‑Boot?“ – „Äh… Muss etwas mit Seekrieg zu tun haben…“ – Weit gefehlt: „Tag der Offenen Tür.“

Oder: „Wie nennt man eine Demons­tra­tion von Vega­nern?“ – „Durch­ge­knallte Bio-Sektierer?“ – Weit gefehlt: „Gemü­se­auf­lauf“.

Einer geht noch: „Wie nennt man einen über­ge­wich­tigen Vege­ta­rier?“ – „Äh… Bio-Fett­sack!“ – Weit daneben: „Bio-Müll­tonne“

Genau diese Groteske kann aber links-elitäres West-EU-Block-Denken weder verstehen noch auflösen: Weil sich dahinter (in Wirk­lich­keit) neo-impe­ria­lis­tisch-ost-rassis­ti­sche Vorur­teile verstecken.

Ein heillos selbst­ge­rechter Analyse-Wirr­warr ist die Folge: Von einer rich­tigen Annahme ausge­hend („Die osteu­ro­päi­schen Partei­sys­teme sind, anders als die in West­eu­ropa, nicht durch die tradi­tio­nelle Links-Rechts-Unter­schei­dung gekenn­zeichnet.“) wird ein falscher Schluss gezogen: „Wenn die libe­ralen Parteien schei­tern“, gäbe „es (nämlich) keine demo­kra­ti­sche Alter­na­tive (mehr). … Orbán und Kaczynski waren die einzigen Alter­na­tiven, nachdem die libe­ralen Eliten das Vertrauen der Bürger verloren hatten.“ (DerTa­ges­spiegel) Diese linke Verleug­nungs-Abwehr­hal­tung unter­stellt nämlich, dass „die aktu­elle anti-libe­rale Revolte (bloß) eine Reak­tion“ wäre „gegen das zutiefst libe­rale (!) Staats- und Gesell­schaft­mo­dell in den ehema­ligen kommu­nis­ti­schen (!) Ländern.“(DerTagesspiegel)

Der Tota­li­ta­rismus der Poli­tical Correctness

In Wirk­lich­keit aber war der Kommu­nismus genau das Gegen­teil: nämlich ein zutiefst anti­li­be­rales, dogma­tisch-tota­li­täres Gesell­schafts­mo­dell. (Das weiß mitt­ler­weile jedes Schul­kind.) Weil aber gerade diese post­kom­mu­nis­ti­schen Gesell­schaften nie vom post­mo­dernen Hyper-Multi­plu­ra­lismus infi­ziert waren (und zudem geübt in der Wahr­neh­mung von tota­li­tären Struk­turen), erstellen sie dem soge­nannten Freien Westen eine verhee­rende Diagnose: Das Trug­bild eines multi-plura­lis­ti­schen Toleranz-Totalitarismus.

Orbans Wahl­sieg: Schick­sal­hafte Wende für den west­li­chen Gesinnungs-Totalitarismus ?

Schon lange macht sich Resi­gna­tion inner­halb der Links-Nihi­listen breit: „Die bishe­rigen Muster­schüler der Trans­for­ma­tion sind … zum Vorreiter der Regres­sion in natio­na­lis­ti­schem Denken und popu­lis­ti­schem Gebaren geworden. Orbán und Kaczynski sind Symbol­fi­guren eines Trends, der sich nun in ganz Europa breit macht.“ („Der Tages­spiegel“, s.o.)

Orbans Wahl­sieg am 3.4. 2022 hat diese laue Resi­gna­tion in eine Depres­sion verwandelt:

„Die Wahl­er­geb­nisse in Buda­pest und Belgrad sind keine guten Nach­richten für den demo­kra­ti­schen Westen und eine schick­sal­hafte Nieder­lage für die libe­ralen und euro­pa­freund­li­chen Ungarn und Serben.“ (Paul Lendvai, DerStan­dard)

Man liest aus dem unbän­di­gen­Or­banh-Hass aber vor allem eines heraus: Hilf­lo­sig­keit und das dumpfe Gefühl, dass die ostras­sis­ti­schen Vorur­teile der linken West-Jour­naille sich abge­nützt und als Selbst­pro­jek­tion geoutet haben:

„Mit seinem unnach­ahm­li­chen poli­ti­schen Finger­spit­zen­ge­fühl hat Orbán alles auf die Karte des natio­na­lis­ti­schen Pazi­fismus gesetzt…

Der nur 58 Jahre alte erfolg­reichste Macht­po­li­tiker Europas hat vier weitere Jahre, um sein korruptes System … auszu­bauen. Die EU hat nichts Gutes von der Macht­fülle des Orbán-Regimes zu erwarten. Bereits Sonn­tag­abend stili­sierte er sich offensiv zum sieg­rei­chen Kämpfer für die Nation, gegen ´die Linke im eigenen Land, die inter­na­tio­nale Linke, die Brüs­seler Büro­kraten, alle Orga­ni­sa­tionen des Soros-Impe­riums, die inter­na­tio­nalen Main­stream­m­edien und schließ­lich auch den ukrai­ni­schen Präsi­denten. Wir hatten noch nie so viele Gegner.´“ (Paul Lendvai, DerStan­dard, s.o.)

+++ 22:55 +++

Kata­stro­phales Ergebnis für die links-rechte Block-Oppo­si­tion: Buda­pest allein zu Haus

(Beinahe) das gesamte Ungarn wurde von FIDESZ-KDNP über­nommen (bis auf zwei kleine Wahsprengel im Süden). Nur in fast ganz Buda­pest hat die Linke gesiegt.

Das Ergebnis zeigt eine tiefe Spal­tung zwischen Haupt­stadt und dem Rest des Landes. Inso­fern ist es nicht einmal ein Stadt-Land-Gefälle. Es zeugt von einer städ­ti­schen Bobo-Traum-Paral­lel­welt, dem sich die Linken hinge­geben haben: nämlich ein „Land der Liebe“ (Wahl­slogan) aus zu schaffen… Der Rest der Ungarn hat das wohl mit deren LBGT-Trans­gender-Ideo­logie „misver­standen“ – wird sich die Linke jetzt wohl denken…

+++ 20:17 +++

Offi­zi­elles Endergebnis: Fidesz vertei­digt 135 Mandate – 2/3‑Mehrheit hält

Das Endergebnis (99,9% ausge­zählte Stimmen) beinhaltet auch die Brief­wahl­stimmen: Fidesz-KDNP hält mit 135 Sitzen ihre Zwei­drit­tel­mehr­heit, Die links-rechte Block-Oppo­si­tion kommt auf 57 Mandate, „Unser Land“ auf Mitglieder. Ein Vertreter stellt die deut­sche Minderheit.

Fidesz-KDNP erhielt 3.004.728 Stimmen. Das sind 54,61 Prozent, was propor­tional höher ist als selbst der Erdrutsch­sieg der Rechten im Jahr 2010.

Die Linke, erlitt (inner­halb der 6‑Par­teien-Block­op­po­si­tion inklu­sive der rechts-natio­nalen Jobbik) ein histo­ri­sches Schei­tern… Sie erhielt nicht einmal 2 Millionen der Stimmen, nämlich1.867.994 stimmen, was einem ergebnis von 33,95 prozent entspricht.vad (Magyar­Nemzet)

+++ 19:06 +++

Tsche­chi­scher Ex-(Minister)Präsident Vaclav Klaus: „Orban ist einzig glaub­wür­diger Poli­tiker in Europa“

Klaus feierte zudem den fulmi­nanten Wahl­sieg von Viktor Orbán als wich­tigen Sieg für die west­liche Welt.

„Ich werde die Tatsache nicht igno­rieren, dass ich Orbán als den einzigen Freund der heutigen führenden euro­päi­schen Poli­tiker betrachte, vor dem ich großen Respekt habe und mit dessen vielen, vielen Ansichten ich in Bezug auf das Leben, die Welt, die Gesell­schaft, Europa und die Lösungen für die aktu­ellen Probleme über­ein­stimme.“ (Klaus)

Weiters betonte der tsche­chi­sche Poli­tiker: „Viktor Orbán ist der einzige ist, der wirk­lich versucht, seine Nation und sein Land zu vertreten, und er verbirgt dies nicht und handelt entsprechend“.

Diesen Inter­viewauszug teilte der unga­ri­sche Außen­mi­nister Péter Szij­jártó auf facebook:

Szij­jártó Péter – 🇭🇺🇨🇿 | Facebook

+++ 15:13 +++

Marki-Zay: „FIDESZ hat einen Todes­stern geschaffen“

In der linken Nepsava-Zeitung gab sich der devas­tierte Führer der links-rechten Block-Oppo­si­tion, Péter Márki-Zay, erneut einer linken Dolch­stoß­le­gende hin: Die Nieder­lage wäre eben passiert, weil im gegen­wär­tigen Orbans-System FIDESZ nich zu schlagen gewesen wäre. Außerdem hätten nicht alle alle Oppo­si­ti­ons­führer den Sieg glei­cher­maßen gewollt. – Seit einiger Zeit kursieren ja Doppel­agenten-Verschwö­rungs­theo­rien… U.a. auch Márki-Zay selbst betreffen…

Immerhin müsse sich deshalb aber auch die zerstörte Oppso­i­tion nicht ihren Fehlern ausein­ander setzen: „Wir haben in dieser Tragödie Glück, dass die Nieder­lage der Oppo­si­tion so groß ist, dass es nicht notwendig ist, uns mit unseren Fehlern zu befassen, die im Wahl­kampf gemacht wurden, weil sie nicht entscheiden waren .“

FIDESZ als „teuf­li­scher Todes­stern“, aus stali­nis­ti­schen Zeiten

Somit hilft nur mehr Zuflucht unter manichäi­schen Teufels­be­schwö­rung-Bildern: „Bei einem solchen Miss­erfolg muss gesagt werden, dass Fidesz seinen eigenen Todes­stern geschaffen hat …Orbán hat ein teuf­li­sches Reich aufge­baut, in dem er nach den von ihm geschaf­fenen Regeln uner­setz­lich ist. Er hat eine Propa­gan­da­ma­schi­nerie, die jeden in kürzester Zeit zum Sünden­bock machen, jedem Lügen in den Mund legen und Menschen verscheu­chen kann.“

Und dann noch eine augu­ren­hafte Beschwö­rung des eigenen Unter­gangs, back to future sozu­sagen: „Diese Wahl hat bewiesen, dass wir wieder im Jahr 1970 sind … Der Fidesz wird so lange bleiben, wie er will. Oder solange wir dieses System tolerieren.“

Für die eigenen Fehler ist auch FIDESZ schuld

„Ich selbst habe auch viele Fehler in der Kampagne gemacht. Ich benutzte leicht verdreh­bare, falsch inter­pre­tier­bare Wörter, ich konzen­trierte mich nicht fast ausschließ­lich auf die eine oder andere Botschaft, ich sprach in langen und komplexen Sätzen, nicht in einfa­cher Zwei-Wort-Kommunikation.“

Fallsch inter­pr­tiert worde wäre demnach auch dessen eigene Kriegstreiber-Rhetorik:

„Ich dachte nicht, dass irgend­je­mand diese Lüge glauben würde – ich wollte nie Soldaten in die Ukraine schicken.“

Und wenn dann ein demo­kra­ti­scher Block-Oppo­si­ti­ons­putsch miss­lungen ist, hilft nur mehr „No-Pasaran-Revo­lu­tions-Rhetorik: „Von nun an ist es keine Oppo­si­tion, es ist Wider­stand“, sagte Marquis-Zay. (nepsava)

+++ 12:11 +++

Unga­ri­sche Rubel-Zahlungen in Forint: EU-Kommiss­si­ons­prsä­si­dentein U.v.d.L schäumt

Die grund­sätz­liche Bereit­schaft des unga­ri­schen Außen­mi­nis­ters Szij­jártó, in Zukunft die Erdgas-Zahlungen in russi­schen Rubel zu beglei­chen, führte umge­hend zu pani­schen Reak­tionen durch die EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen.

Dies würde ihrer Meinung nach, gegen die Anti-Russ­land-EU-Sank­tionen verstoßen. (CNN-Inter­view)

Man darf auf alle Fälle gespannt sein…: Denn die nächste unga­ri­sche Über­wei­sung des Erdgas-Betrages an Russ­land ist Ende Mai fällig. Laut Ansicht des unga­ri­schen Außen­mi­nis­ters Szij­jártó habe die EU nichts mit dem russisch-unga­ri­schen Ener­gie­ab­kommen zu tun. Die unga­ri­sche Regie­rung unter­stütze somit nicht…: die Entschei­dung der EU-Erdgas­im­porte. Ungarn lehnt also die Verhän­gung von Sank­tionen gegen russi­sche fossile Brenn­stoffe und Atom­kraft ab.

Diplo­ma­ti­scher fight-back gegen sog. „Recht­staats­ver­fahren“

Die unga­ri­sche Regie­rung tritt somit, seit ihrem fulmi­nanten 2/3‑Wahlsieg (vom 3.4. 2022) noch selbst­be­wusster auf und macht damit deut­lich…: Dass sie über diplo­ma­ti­sche Mittel verfügt, die sie gegen die die inqui­si­to­ri­sche Straf­an­dro­hung des vorge­scho­benen sog. „Recht­staats­ver­fah­rens“ gegen Ungarn einzu­setzen bereit ist…

+++ 18:35 +++

Inter­view mit Elmar Forster: Linke Systemm­edien berich­teten aus einer linken Echo-Kammer heraus – Frie­dens­po­litik Orbans brachte den Sieg

Hier der link zum Interview:

gegenstimme.tv/w/qXVzU7FtURygQyhJrFj2na

1.) Die west­li­chen System-Medien sind irrtüm­lich davon ausge­gangen, dass sie mit ihren west­li­chen Propa­ganda-Stra­te­gien eine Art medi­en­po­li­ti­schen System-Change herbei­schreiben könnten. Außerdem war der Wunsch nach Self-Full-Filling-Prophecy dabei, dann auch Selbst-Durch­halte-Parolen zur letzten Schlacht gegen den Hass-Feind Orban.

2.) Seit Amts­an­tritt Viktor Orbans (ab 2010) findet in Ungarn eine Art umge­kehrte 1956er-Revo­lu­tion gegen die linken EU-Eliten statt. Dieses Mal aber nicht mehr gegen die UDSSR sondern gegen die EU-SSR.

3.) Genau das Gegen­teil von den Verleum­dungen der west­li­chen System­presse ist wahr: Ungarn ist sehr tole­rant und wert­schätz­tend zu seinen Minder­heiten, gegen­über der deut­schen, der slowa­ki­schen, der slowenischen.…

4.) Die West-EU ist alar­miert vor dem neuen Macht­zen­trum in Buda­pest: „Vorsicht Anste­ckungs­feahr ! Das auto­kra­ti­sche Modell Orbans könnte sich in Europa ausbreiten.“ (Süddeut­sche Zeitung)

Die Zurück­hal­tung der EU-Covid­gelder gegen­über Ungarn ist nichts anderes als ein post­mo­dernes unqui­si­to­ri­sches Strafgericht.

+++ 11:11 +++

Unga­ri­scher Außen­mi­nister Szij­jarto warnt vor neuer Massen­mi­gra­tion aus Afrika

Anläss­lich einer Rats­sit­zung der EU-Außen­mi­nister (Mitt­woch und Donnerstag in Brüssel) schickte der Außen­mi­nister ein Face­book-Video: Darin wird einer­seits das neue NATO-Konzept erwähnt. Er warnte aber auch seine Kollegen vor der Abschal­tung aller Kommu­ni­ka­ti­ons­ka­näle zwischen der NATO und Russ­land… Eben­falls erwähnte er, dass der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Orban, Putin bereits zu einem Waffen­still­stand aufge­for­dert hatte und Buda­pest als Verhand­lungsort hierfür anbot.

Zu der zu erwar­tenden Bedro­hung einer afri­kai­schen Massen­mi­gra­tion nach Europa sagte der Außenminister:

„Aufgrund der sich verschär­fenden Konflikte müssen wir damit rechnen, dass in Zukunft Massen­mi­gra­ti­ons­ströme aus Afrika einsetzen könnten. Die Nahrungs­mit­tel­krise könnte unzäh­lige Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Die Schlie­ßung der ukrai­ni­schen und russi­schen Getrei­de­ex­porte könnte eine Reihe afri­ka­ni­scher Länder in eine sehr schwie­rige Situa­tion bringen. Und Migra­ti­ons­ströme bieten terro­ris­ti­schen Orga­ni­sa­tionen eine ernst­hafte Gele­gen­heit, ihre Mitglieder unter die Flücht­linge zu schmuggeln.“

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24.2. hat Ungarn berits 575.000 ukrai­ni­sche Flücht­linge aufge­nommen. Außerdem plädierte er für ein prag­ma­ti­sches Verhältnis des Westens zu China. (msn)

+++ 10:58 +++

Neue anti-unga­ri­sche Provo­ka­tionen durch die Ukraine: „Ungarn unter­stützt Putin militärisch“

Wört­lich gab der Spre­cher des ukrai­ni­schen Außen­mi­nis­te­riums, Oleh Niko­lenko, am Donnerstag in einer Erklä­rung bekannt:

„Wenn Ungarn den Krieg wirk­lich beenden will, muss er Folgendes tun: Aufhören, die Einheit der Euro­päi­schen Union zu zerschlagen. Neue Sank­tionen gegen Russ­land unter­stützen und die Ukraine mili­tä­risch zu unter­stützen, anstatt Mittel zur Finan­zie­rung der russi­schen Mili­tär­ma­schi­nerie bereitzustellen.“

Der unga­ri­sche Außen­mi­nister Peter Szij­jarto bekräf­tigte auf dem NATO-Außen­mi­nis­ter­gipfel in Brüssel: Ungarn werde die NATO weiterhin nicht mit unga­ri­schen Waffen unter­stützen oder sich am Krieg in der Ukraine betei­ligen. Natür­lich können sich die Mitglied­staaten dafür entscheiden, Waffen zu schi­cken, aber Ungarn wird dies nicht tun, sagte er. (msn)

+++ 8:09 +++

Links-rechte Block-Oppo­si­tion im Zerfall – Schmutz­wä­sche wird gewaschen

Laut Infor­ma­tionen der unga­ri­schen Zeitung Magyar Nemzet könnte der Oppo­si­ti­ons­führer Péter Márki-Zay bald neue Anschul­di­gungen gegen einige Akteure aus dem Wahl-Bündnis outen. Das Bündnis ist de facto bereits zerfallen, eine parla­men­ta­ri­schen Zusam­men­ar­beit der linken Parteien könnte gele­gent­lich in Einzel­fragen erfolgen.

„Marqui-Zay ist schuld !“ – „Gyurc­sany ist schuld !“

Vor allem die dessen Bezie­hungen zum Führer der ´Demo­kra­ti­schen Koali­tion´, zum ex-sozia­lis­ti­schen und Ex-Minis­ter­prä­si­denten, Ferenc Gyurcsány, sowie zum Führer der rechts­na­tio­nalen ´Jobbik, Péter Jakab, sind gespannt´. Beide hatten Márki-Zay bereits am Vorabend der Wahlen ange­griffen und ihn allein für das Schei­tern verant­wort­lich gemacht. Gyurcsány, von dem immer wieder kompri­mit­tie­rende Videos ihn mit dem Vorwurf des Alko­ho­lismus in Zusam­men­hang brachten, verglich hingegen Márki-Zay mit einem schlechten Kapitän: „Die Macht­losen und Feig­linge sind nicht mit der Aufgabe betraut, irgend­etwas zu führen, beson­ders nicht das Land…“ – Darauf bezeich­nete Péter Márki-Zay, Gyurcsány sowie und den Ukraine-Krieg als Haupt­gründe für die Nieder­lage. Gyurc­sany nämlich hätte 2/3 der ehema­ligen Jobbik-Wähler abgeschreckt.

In Wahr­heit haben aber sowohl Marki-Zay als auch Gyurc­sany großen Anteil an der Wahl­nier­der­lage… Hatte dieser doch einmal auf einer Wahl­kampf­ver­an­stal­tung gesagt: „Wir vertreten Faschisten und Kommu­nisten !“ (UM berich­tete) Und Gyurc­sany ernannte gleich mal einen sexis­ti­schen Frauen-Stalker, Gréczy Zsolt, als Kultur­chef und späteren Kultur­mi­nister für seine DK-Frak­tion. (UM berich­tete) – Selt­same Begrün­dung des DK-Chefs Gyurc­sany damals: „Wir verur­teilen die Liebe nicht !“

Verrat

Im Übrigen beschul­digte Marquis-Zay seine Verbün­deten während des Wahl­kampfes wieder­holt des Verrats: Etwa, dass mehrere linke Poli­tiker erpresst worden wären, sich für Klára Dobrev als Spit­zen­kan­di­datin einzu­setzen, was dazu geführt hatte, dass der grüne Bürger­meister von Buda­pest, Gergely Karác­sony sich als Spit­zen­kan­didat zurückzog. Frau Dobrev ist übri­gens die Frau des ex-sozia­lis­ti­schen Lügen-Expre­miers Gyurc­sany und war seit 2019 sogar EU-Parla­ments-Vize­prä­si­dentin. (vadhaj­tasok, mn)

Gyurc­sany: Unfrei­wil­liger Fidesz-Wahlhelfer

Gyurc­sany gilt sowohl als enfant-terrible der unga­ri­schen Innen­po­litik sowie vielen als geheimer und uner­müd­li­cher Wahl­helfer des Fidesz: Hatte er doch durch seine an die Öffent­lich­keit gespielte Lügen-Vulgär-Rede (im September 2022) offen von „Wähler­täu­schung“ gespro­chen und Ungarn als „Huren-Land“ bezeichnet. Sein geflü­geltes Wort damals: „Elkurtuk – Wir haben es verfickt !“ Die dadurch ausge­lösten größten Massen­un­ruhen wurden damals mit brutalster Poli­zei­ge­walt nieder­ge­schlagen. (UM berichtete)

+++ 20:15 +++

Histo­ri­scher Sieg für die Rechte

Orbans Charisma, Friedens-Narrativ

Der fulmi­nante Orban-Wahl­sieg war ein „histo­ri­scher Sieg für die Rechte“ ( „Institut des 21. Jahr­hun­derts“, Magyar­Nemzet). In ihren Wahl­pro­gnosen hätten zudem die Meinungs­for­scher verkannt, dass es gar nicht um Partei­pro­gramme gegangen war, sondern letzt­lich vor allem um Eignungs­fä­hig­keit zweier Kandi­daten für das Amt des Premier­mi­nis­ters, mit dem klaren Vorteil für Orban, sich als kompe­tent und entschlossen zu präsentieren.

Außerdem habe Orbans Narrativ der Frie­dens­er­hal­tung (im Zusam­men­hang mit dem Ukraine-Krieg) sich als wesent­lich stärker erwiesen als das pola­ri­sie­rende West-(EU-NATO- versus Putin-Orban)-Ost-Narrativ der Opposition.

Durch Orbans vierten 2/3‑Wahlsieg würde jetzt aber auch ein neuer natio­naler Block entstehen, wobei Orbáns Rechte einen noch über­wie­gen­deren Teil der Gesell­schaft auf natio­naler Ebene inte­griert. Und zwar…: Indem sie (mittels bestimmter sozialer, wirt­schaft­li­cher und kultu­reller Maßnahmen) ihre Unter­stüt­zung auf soziale Schichten außer­halb ihres eigenen Wahl­la­gers auszu­dehnen imstande wäre.

Vereinte Rechte, frag­men­tierte Linke

Die Links-Oppo­si­tion habe außerdem (seit dem Wahl­sieg Orbans ab 2010) keine alter­na­tive Vision aufge­baut, außer dass sie Orbáns System ablehne. Somit verlor die Oppo­si­tion (im Vergleich zu den Wahlen 2018) auch insge­samt 900.000 Wähler (eine 1/2 Million Wähler an „Unser Land“, die „Zwei-Schwanz-Hunde­partei“ sowie an Fidesz, während 400.000 Nicht­wähler wurden).

Inner­halb der letzten 20 Jahre schuf Orbán eine Einheit der rechten natio­nalen Blocks, während die Oppo­si­ti­ons­par­teien hingegen nur dauernd mit links-grün-libe­ralen und rechts­ra­di­kalen Ideo­lo­gismen polarisierten.

Das Jahr­zehnt des Natio­nalen Blocks

Der Zeit­raum 2010–2019 war die des zentralen rechten Kraft­feldes, welches dann 2019 durch eine duale Struktur ersetzt wurde: nämlich dem Wett­be­werb zweier stati­scher Blöcke. Mit dem erneuten fulmi­nanten Orban-Wahl­sieg-2022 kehrt nun aber das poli­ti­sche Modell des zentralen Macht­feldes wieder zurück. Und zwar deshalb, weil die rechts-radi­ka­lere „Unser Land“ (7 Sitze) neben der 2/3‑­FI­DESZ-KDNP-Mehr­heit (135) in der Mitte viel schwä­cher ist als die (noch exis­tie­rende) Links-Rechts-Block-Oppo­si­tion (35 Sitze). Außerdem ist anzu­nehmen, dass die Block-Oppo­si­tion ausein­an­der­fallen wird. Denn die poli­ti­schen Botschaften der Regie­rungs­par­teien (z.B. Kinder­schutz, Frieden und Stabi­lität), erstre­cken sich weit über die tradi­tio­nelle Links-Rechts-Bruch­linie hinaus. Somit aber hat das System der natio­nalen Zusam­men­ar­beit von den Wählern wieder eine Legi­ti­mität erhalten, zur natio­nalen Inte­gra­tion im öffent­li­chen Inter­esse und in Bezug auf die gesamte Gesellschaft.

Neues ideo­lo­gi­sches rechtes Macht­zen­trum in Budapest ?

Dass gerade die linken West-EU-Eliten, Soros und deren gleich­ge­schal­tete System­presse den unan­ge­nehm-provo­ka­tiven national-christ­li­chen Mahner aus Buda­pest um jeden Preis von der außen­po­li­ti­schen Bühne, mit letzt­lich frag­li­chen „demo­kra­ti­schen“ Mitteln, nämlich der Bildung einer (jetzt kläg­lich geschei­terten) links-rechts-radi­kalen Einheits­front-Block­op­po­si­tion weg zu putschen versuchte, zeigt eines: Die Angst, dass Orbans Modell einer „il-libe­ralen Demo­kratie“ letzt­lich auch auf West-Europa über­gehen könnte.

Denn in Wirk­lich­keit ist dieses Modell nämlich eine Kampf­an­sage gegen den west­li­chen Tole­ranz-Tota­li­ta­rismus, jener linken Meinungs-Diktatur der Poli­tical Correct­ness. „Wobei il-liberal nicht zwangs­läufig anti-liberal bedeutet. … Heute sind die libe­ralen Demo­kraten die wahren Feinde der Frei­heit. Als Verfechter der Frei­heit muss ich illi­beral sein.“ (Orban-Inter­view)

+++ 15:23 +++

Linker Hass: „Fidesz-Wähler sind stin­kend, dumm, sabbernd und gehirngewaschen“

„Kein Wahl­be­trug, aber…“

Selbst linke Wahl­kom­mis­si­ons­mit­glieder der Block­op­po­si­tion müssen mitt­ler­weile zuge­stehen, dass es keinen Wahl­be­trug gegeben haben konnte: „Aufgrund des langen und anstren­genden Tages, den ich als Stim­men­zähler verbracht habe, kann ich mit Sicher­heit sagen , dass es auch keinen Betrug gegeben hätte, auch wenn wir nicht dort gewesen wären“. (László Mér, Mathe­ma­tiker, Publi­zist und Psycho­loge, Magyar­Nemzet)

Umso mehr herr­schen in linken Kreisen, auch noch Tage danach, große Bestür­zung und fassungs­loses Entsetzen vor. In dies­be­züg­li­chen face­book-Gruppen wird alsdann ein menschen- und demo­kratie-verach­tendes Narrativ über die über­wie­gend national-konser­va­tiven unga­ri­sche Mehr­heit gezeichent.

Auperdem geht aus den face­book-Einträgen gene­rell hervor, dass die „links­li­be­ralen Stim­men­zähler, die zumeist von der Haupt­stadt aufs Land kamen, keine Ahnung davon hatten, wie die Menschen außer­halb von Buda­pest leben“. Einige drückten es so aus: „Wieder einmal hat sich gezeigt, wie beschossen wir sind.“ Oder: „Wir mussten uns der Realität eines geteilten Landes stellen.“ Frus­tie­rend auch die Einsicht eines links-grünen Traum-Wolken-Kuckucks­heims: „Das Land, von dem wir träumen, liegt derzeit in den großen Städten der EU, zerlegt in Wohnungen, verstreut“. (ebda)

Linker Hass auf freie, demo­kra­ti­sche Wähler

Eine linke Wahl­bei­sit­zern, die im länd­li­chen Baranya-Komitat einge­setzt war, gibt ihrer Wähl­ver­ach­tung beson­ders krass Ausdruck: „Ein erheb­li­cher Teil der Wähler scheint unter dem Exis­tenz­mi­nimum zu leben, zahnlos, behin­dert, rheu­ma­tisch, Alko­ho­liker und anderen psychi­schen Problemen, von denen die meisten nicht lesen können und mit der Idee ankommen, wo sie für Fidesz unter­schreiben sollen.“ Ein anderer Akti­vist schreibt mit edler Einfach­heit: „Das Wahl­er­gebnis zeigt, dass es überall nur eine gehirn­ge­wa­schene Bande gibt. Es ist traurig, dass Menschen ein Wahl­recht haben, nicht fähig dazu, sich im Voraus zu infor­mieren.“ Diese zyni­sche und demo­kratie-verach­tende Charak­te­ri­sie­rung spie­gelt sich in fast jedem dieser linken face­book-posts wieder.

Linker Hass aus mehr als 170 Jahren

Dieser blind­wütig-undif­fe­ren­zierte linke Hass versteckte sich mehr als 170 Jahre lang erfolg­reich (seit Marxens „Kommu­nis­ti­schem Mani­fest“, 1848) hinter der Gutmen­schen-Maske eines linken Über­men­schen­tums, das sich so als Gotter­satz selbst­herr­lich sakro­sank­ti­sierte: „Es rettet uns kein höh’res Wesen… Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun!“ (Arbei­ter­kampf­lied, 1871)

Dabei war die größte Lüge, die dieses Über­men­schentum verbrei­tete: Dass es für Gerech­tig­keit, Soli­da­rität, Gleich­heit, Demo­kratie zu kämpfen vorschob – in Wirk­lich­keit aber wollte es einen obskuren, bolsche­wis­ti­schen Neuen Menschen aus der Retorte eines links-sozia­lis­ti­schen Tota­li­ta­rismus an die Macht putschen.

Seit 172 Jahren war diese Hass-Linke von der „Diktatur des Prole­ta­riats“ (Marx) gera­dezu besessen: Die radikal-revo­lu­tio­nären russi­schen „Bolsche­wiki“ bezeich­neten sich zwar selber als „Mehr­heitler“, obwohl es aber in Wirk­lich­keit gerade die gemä­ßigten „Menschi­wiki“ („Minder­heitler“ ) waren. Ein typi­sches Beispiel für Orwell‘schen Neusprech. Lenin usur­pierte nur mittels der kommu­nis­ti­schen Okto­ber­re­vo­lu­tion 1917 die Macht, indem er die post-zaris­ti­sche Kerensky-Regie­rung wegput­sche, um so eine geplante demo­kra­ti­sche Wahl zur Duma (russi­sches Parla­ment) zu verhin­dern: „Massen­er­schie­ßungen sind ein legi­times Mittel der Revo­lu­tion.“ (Lenin) Demo­kratie war inso­fern nur Mittel zum Zwecke der Errich­tung einer bolsche­wis­ti­schen Über­men­schen-Diktatur: „Es muss demo­kra­tisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ (Walter Ulbricht, 1945, KPD-Führer und späterer DDR-Gene­ral­se­kretär des DDR-SED)

Hier meine Analyse am Beispiel der linken RAF-Terro­ristin Ulrike Meinhof: „Linker Hass aus 172 sozia­lis­ti­schen Jahren“

+++ 20:31 +++

Ungarn-Wahl: Warten auf die Brief­wahl­stimmen – Abso­lute FIDESZ-Mandate bis zu 138 Sitze möglich



Schät­zungen gehen von noch 350.000 bis 370.000 Brief­wahl­stimmen aus, die erst am Samstag ausge­zählt werden. Somit könnten sich dann die FIDESZ-KDNP-Mandate von derzeit 135 auf bis zu 138 Mandate erhöhen. Zwar wird von der unga­ri­schen Wahl­be­hörde der Auszäh­lungs­stand mit hohen 98,97 % ange­geben… Diese Zahl ist jedoch darauf zurück­zu­führen, dass nur die unga­ri­schen Wahl­lo­kale gezählt wurden. Auslän­di­sche Wähler und deren 106 Wahl­lo­kale sind darin aber nicht enthalten. Ein Groß­teil der „Auslands-Ungarn“ in den Nach-Trianon-Ländern wählt tradi­tio­nell Pro-FIDESZ. Der Umstand, dass die Orban-Regie­rung ihrer Auslands­min­der­heit die Doppel­staats­bür­ger­schaft ange­boten hatte, führte immer wieder zu neuen Repres­sa­lien der Regie­rungen in der Slowakei (Drohung der Aberken­nung der slowa­ki­schen Staats­bür­ger­schaft), in Rumä­nien und der Ukraine (es wurden sogar Todes­listen geführt) gegen die unga­ri­sche Minder­heit. (UM berichtete) +++ 19:42 +++

Ukrai­ni­scher Chef­un­ter­händler reagiert ableh­nend auf Orbans Angebot zu einem Frie­dens­treffen in Buda­pest (siehe update 18:25)

Dies sagte Michail Podoljak, Mitglied der ukrai­ni­schen Dele­ga­tion: „Es gibt offi­zi­elle Kanäle. Es gibt ein Verhand­lungs­team, dessen Unter­gruppen in stän­digem Kontakt mitein­an­der­stehen.“ – Laut Podoljak laufe jeder echte Vorschlag nur über diese Kanäle. Alles andere wäre nur ein Medi­en­hype. (index)

+++ 18:25 +++

Erste inter­na­tio­nale Pres­se­kon­fe­renz von Viktor Orban (msn)

Dabei ging er auf die Gründe für seinen Wahl­sieg ein: Die Ungarn wollten Frieden, der wirt­schaft­liche Erfolg Ungarns, die Block-Oppo­si­tion als Reine Macht­ko­ali­tion“ – aber Fidesz als „Kultur des Herzens“.

Orban rief zu einer neuen Innen­po­litik des fried­li­chen Dissenses auf, dass sich die gegne­ri­schen Parteien nicht „Bürger­kriegs­gegner“ betrachten sollten. Dabei zitierte er Chur­chill: „Kein Sieg ist Finale. Nieder­lage ist nicht Versagen.“

Dialog mit Putin

Orban habe gestern sowohl mit Donald Trump und heute mit Wladimir Putin gespro­chen. Der Premier­mi­nister forderte einen sofor­tigen Waffen­still­stand in der Ukraine, und zu diesem Zwecke ein inter­na­tio­nales Treffen zwischen dem ukrai­ni­schen, dem fran­zö­si­schen und dem russi­schen Präsi­dent sowie dem deut­schen Kanzler in Buda­pest. Die Reso­nanz dies­be­züg­lich wäre positiv gewesen.

Wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit mit Russland

Grund­sätz­lich wäre Ungarn aus zur Rubel-Bezah­lung für Ergas bereit. Das unga­ri­sche AKW-Paks solle wie geplant mit russi­scher Hilfe ausge­baut werden.

Neue Regei­rungs­mann­schaft bis Ende Mai

Péter Szij­jártó solle aber als Außen­mi­nister erhalten bleiben.

Keine Spar­maß­nahmen inklu­sive nächstes Jahr

Orban sprach sich im Falle der Erhö­hung von Ener­gie­preisen inner­halb der EU für sekto­rale Gegen­maß­nahmen in Ungarn aus. Das Fami­li­en­un­ter­stüt­zungs­ü­ro­gramm solle fort­ge­setzt werden, eben­falls das System von Preisobergrenzen.

Keine Kriegs­es­ka­la­tion…

… und deshalb weiterhin keine Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine, eben­falls Energie-Sank­tionen gegen Russland.

Kein Nach­geben in der LBGT-Geschlechter-Frage

Abwarten in Sachen „Recht­staat­lich­keits­ver­fahren“

Anbei die einzelnen Fragen der Reporter an Viktor Orban (index)

+++ 13:16 +++

2019: Orban sagte schon 2019 Zusam­men­bruch der links-rechten Block­op­po­si­tion voraus

„Wenn die Oppo­si­tion diesen Weg geht, wird sie ihr eigenes Grab schau­feln. Es ist aber nicht meine Pflicht, sie daran zu hindern.“ (Orban)

+++ 11:13 +++

New York Times: „Der unsink­bare Viktor Orban“ (Mr. Bíró-Nagy vom unga­ri­schen think-tak „Policy Solutions“)

Orban ist zu einem Angst­gegner geworden:

„Herr Orban denkt, dass die Ungarn von Zeit zu Zeit vor Verän­de­rungen geschützt werden müssen. In den letzten zehn Jahren hat er gegen die Migra­tion, die Insti­tu­tionen der Euro­päi­schen Union, den US-unga­ri­schen Milli­ardär George Soros, Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen, west­liche Libe­rale, der IWF, und hohe Strom­rech­nungen, neben anderen Feinden. Der Schutz wurde von Herrn Orban und seiner Partei in die Sprache der Fami­li­en­po­litik und einen Angriff auf die unga­ri­sche L.G.B.T.Q.-Gemeinschaft über­setzt…, was darauf hindeutet, dass das Konzept der Familie bedroht ist und den Schutz des Staates benö­tigt.“ (NYT, )

+++ 10:54 +++

Orban kündigt für heute 14h eine inter­na­tio­nale Pres­se­kon­fe­renz in Buda­pest an

+++ 10:15 +++

Auch New-York-Times fordert strenges Straf-Gericht gegen Ungarn

Und zwar mit dem übli­chen Verleumdungs-Narrativ:

„Die Entste­hung einer rechten Achse inner­halb Europas wäre ein Triumph für den russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin. Und wird zu einem poli­ti­schen Erdbeben führen.“ (vad)

+++ 9:58 +++

Unga­ri­sche Justiz­mi­nis­terin Varga warnt EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin von der Leyen vor dem soge­nannten „Rechts­staats­ver­fahren

„Setzen Sie sich nicht in die Achter­bahn der unga­ri­schen Linken !“ – Und ermahnte Brüssel:

„Wir möchten die Kommis­sion daran erin­nern, dass es Bedin­gungen für die Einlei­tung des Verfah­rens gibt! Das Kolle­gium der Kommis­si­ons­mit­glieder muss darüber abstimmen und eine offi­zi­elle Mittei­lung der unga­ri­schen Regie­rung erhalten.Soweit wir wissen, ist nichts davon bisher geschehen. Die unga­ri­sche Regie­rung befasst sich nicht mit poli­ti­schen Erklä­rungen und wartet auf eine offi­zi­elle Mittei­lung mit Einzel­heiten. Wenn es eine solche gibt, werden wir natür­lich antworten. Die Kommis­sion muss die Entschei­dung des unga­ri­schen Volkes akzep­tieren. Sie darf Ungarn nicht zu bestrafen, weil die Mehr­heit am 3. April nicht nach den Wünschen Brüs­sels abge­stimmt hat.“

+++ 18:22 +++

Des-Infor­ma­ti­ons­po­litik gegen Ungarn: ORF

ORF-Head­line zur Rechts­staats­ver­fahren gegen Ungarn promt – Orban-Wahl­sieg stundenlang

Während am Wahl­sonntag, 3.4.2022, der ORF den fulmi­nanten Orban-Wahl­sieg stun­den­lang auf einer Unter­ru­brik versteckte und erst vor Mitter­nacht auf die Head­line verschob, ist er jetzt mit der Meldung zum EU-Straf­ge­richt gegen Ungarn prompt ohne viel Zeit­ver­zö­ge­rung bei Fuß…

3.4.2022 – Orban­wahl­sieg wird bis kurz vor Mitter­nacht in Unter­ru­brik versteckt

Sinn der Straf­maß­nahmen gegen Ungarn ist wohl auch ein medien-propa­gan­dis­ti­scher…: Den (für die linken EU-Eliten und gleich­ge­schal­teten West-Medien) unan­ge­nehmen und pein­li­chen 2/3‑­Mehr­heits-Wahl­sieg Orbans aus den Titel­seiten weg zu bekommen. Und natür­lich auch eine Diszi­plinar-Maßnahme: Das bereits auf Kriegs­es­kal­tion einge­schwenkte Polen gefügig zu halten…

+++ 17:02 +++ BREAKING NEWS +++

EU-Kommis­sions-Präsi­dentin von der Leyen kündigt Straf­ge­richt gegen Ungarn an: das „Recht­staat­lich­keits­ver­fahren“

Nur zwei Tage nach den unga­ri­schen Parla­ments­wahlen kündigte EU-Kommis­sions-Präsi­dentin von der Leyen heute, Dienstag-Nach­mittag an, das sog. „Rechts­staat­lich­keits­ver­fahren“ gegen Ungarn zu akti­vieren, die es der EU-Kommis­sion ermög­licht, EU-Gelder für Ungarn einzufrieren.

Die Optik könnte schlechter nicht sein: Wurde doch Ursula von der Leyen von namhaften EU-Poli­ti­kern dies­be­züg­lich Untä­tig­keit vorge­worfen und dass sie indi­rekt für den fulmi­nanten Orban-Wahl­sieg vom 3.4. mitver­ant­wort­lich wäre.

Mitt­ler­weile scheinen die EU-Eliten auch alle Hemmungen verloren zu haben…: Wird doch immer offen­sicht­li­cher, dass es sich bei diesem Schritt um ein Straf­ge­richt gegen einen unbot­mä­ßige Wahl gegen einen souve­ränen EU-Mitglieds­staat handelt. Denn das Verfahren wird nur gegen Ungarn, nicht aber gegen Polen einge­leitet. Dadurch entsteht aber mehr als nur eine schlechte Optik gegen­über der EU. Scheint doch das Straf­ge­richt gegen Ungarn damit zusammen zu hängen, dass Orban sich klar gegen eine weitere Kriegs­es­ka­la­tion ausge­spro­chen hat… Polen unter­stützt (wie alle anderen Visegrad-4-Staaten) mit Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine eine Kriegs­es­ka­la­tion, die v.a. im Inter­esse der Biden-USA liegen dürfte.

+++ 14:57 +++

Verhee­rendes Wahl­er­gebnis für links-rechte Block-Opposition

Von insge­samt 3.155 unga­ri­schen Gemeinden gewann die Oppo­si­tion in 38 davon. Also in nur etwas mehr als 1 %. (Mandiner)

+++ 14:45 +++

Engli­scher „The Spec­tator“: „Hoff­nungen Brüs­sels zunichte gemacht“

Neben der übli­chen Orban-Kritik lässt der „Spec­tator“ aber auch aufhorchen:

„Wenn Brüssel noch einen Rest von Vernunft hat Sinn hat, wird es dieses Ergebnis nicht so sehr als Grund sehen, mit dem Finger auf Buda­pest zu wedeln, sondern als Warnung an sich selbst.

Handelt es sich doch um einen echten Volks­sieg… Die geeinte Oppo­si­tion war eine merk­wür­dige Kombi­na­tion aus Sozia­listen, Grünen und ziem­lich rechts­ex­tremen Parteien wie Jobbik.

Orbáns Sieg wird eine fromme Hoff­nung in Brüssel zunichte gemacht haben: dass die ermü­dende osteu­ro­päi­sche Abnei­gung gegen die Art von Einmi­schung in die sozialen und inneren Ange­le­gen­heiten der Nationen, die in der alten EU normal ist, eine vorüber­ge­hende Phase war.“

+++ 14:21 +++

Der linke belgi­sche Anführer der libe­ralen EU-ALDE-Frak­tion hatte auf den fulmi­nanten Orban-Wahl­sieg gepostet: „In Ungarn herrscht Hass.“ Und weiter: „Dies ist ein schwarzer Tag für die Demo­kratie, für Ungarn und für die EU, in gefäh­gr­li­chen Zeiten.“ – Wohl gemerkt nach einer freien und geheimen Wahl, deren reibungs­loser Ablauf sogar von der Soros-unter­wan­de­reten OSZE-Wahl-Dele­ga­tion aner­kannt wurde. (UM berichtete)

Zoltán Kovács reagierte auf seiner Twitter-Seite: „Es muss ein mise­ra­bles Gefühl sein, Guy zu sein. Es ist immer ein dunkler Tag.“

+++ 9:11 +++

Links-libe­raler unga­ri­scher Think-Tank: „Das auto­krate System kann weiter ausge­baut werden“

Insge­samt stellt Poli­tical Capital der rechts-linken Block-Oppo­si­tion ein desas­tröses Zeugnis („Kommu­ni­ka­ti­ons­fehler und Unko­or­di­niert­heit“) und prophe­zeit ihr den „kompletten Zusam­men­bruch. Die Suche nach Sünden­bö­cken und Verant­wor­tungs­ver­la­ge­rungen haben bereits begonnen, aber keiner der Oppo­si­ti­ons­ak­teure wird sich dem entziehen können.“

Auch außen­po­li­tisch und „gegen­über Brüssel hat sich Orbáns Verhand­lungs­macht verbes­sert, da in Brüssel wieder einmal das Bild erweckt werden kann, dass es zu Fidesz im Land keine Alter­na­tive gibt. Die EU-Kommis­sion und die neue Regie­rung werden sich in abseh­barer Zeit auf Sanie­rungs­fonds einigen können.“

Und auch innen­po­li­tisch „wird FIDESZ in den nächsten vier Jahren eine selbst­be­wuss­tere Zwei­drit­tel­mehr­heit als je zuvor haben (nach Auszäh­lung der Brief­wahl­stimmen könnte die Zahl der Sitze auf 137 steigen), außerdem ist ‚Unser Land´ ins Parla­ment einge­zogen, das vermut­lich statt­dessen zusammen mit der Regie­rungs­seite abstimmen wird.“

Inso­fern war aber auch die Bildung einer rechts-linken Block­op­po­si­tion (unter Einbe­zie­hung der, ehemals als rechts­ra­dikal und anti­se­mi­tisch einge­stuften, ‚Jobbik´ ein schwerer takti­scher Fehler, weil deren Stimme groß­teils zu Orban-Partein und der neuen Rechts­partei ‚Unsere Heimat´abgewandert sind.

Absurde rechts-links-radi­kale Anti-Orban-Volksfront-BlokkOpposition

Die Idee dazu wurde von niemand anderer als der linken Ex-Holo­caust-Über­le­benden Agnes Heller bereits 2017 ange­spro­chen und dann in weiterer Folge auch vom öster­rei­chisch-unga­ri­schen ORF-Jour­na­list Paul Lendvai präfe­riert… (Stan­dard) Jenes „riskante Expe­ri­ment“ hat sich als genau solches bewahr­heitet – mit Selbstvernichtungs-Potential.…

+++ 6:07 +++

Frank­furter Allge­meine Zeitung:

Der EU-Alb-Traum vom Regime-Wechsel durch Brüssel findet nicht statt

Die FAZ spricht wohl vielen Brüs­seler Büro­kraten-Eliten aus der Seele:

„n Ungarn hat eine konser­vativ und national ausge­rich­tete Partei aber­mals eine klare Parla­ments­mehr­heit errungen. Das ist anzu­er­kennen, auch von jenen, die sich in oder für Ungarn eine andere Regie­rung gewünscht hatten. An einer Mehr­heit von gut fünfzig Prozent der Stimmen kommt man nicht vorbei. Die Welt­lage hat Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei in die Karten gespielt. Mit Slogans wie „Erfah­rung“ und „stra­te­gi­sche Ruhe“ konnten sie auch schwan­kende Wähler gewinnen. Die Oppo­si­tion schaffte es nicht, Themen zu setzen…“

Dann spinnt die FAZ wieder das rheto­ri­sche Gespinst vom einem „Wahl­sieg mit Makel“ weiter. Um dann aber der wohl von vielen Vertre­tern des Tifen Staates erhofften Regime-Wechsel durch außen eine Absage zu erteilen:

„Dagegen gibt es von außen keine Zwangs­mittel, auch nicht inner­halb der EU. Einen Regime­wechsel müssen die Ungarn schon selbst bewerk­stel­ligen. 53 Prozent der Wähler wollten gerade dies nicht.“ (FAZ)

Was das links-nihi­lis­ti­sche Soros-Verschwö­rungs-Netz­werk bis heute nicht verstanden hat: Das unga­ri­sche Volk hat dieses schon lange durchschaut…

„Alle großen Macht­zen­tren waren gegen FIDESZ gerichtet. Aber jeder Cent, welche die unga­ri­schen Linke erhalten hat , war eine Geld­ver­schwen­dung: Die unga­ri­sche Linke war Onkel Gyuri Soros´schlechteste Inves­ti­tion, er verschleu­dert das Geld seit 12 Jahren. Dieser Sieg wird auch deshalb in Erin­ne­rung bleiben, weil wir es jetzt mit der größten Über­macht zu tun hatten: der natio­nalen, die inter­na­tio­nalen Linken, die inter­na­tio­nalen Main­stream-Medien und am Ende sogar den ukrai­ni­schen Präsi­denten. Wir hatten noch nie so viele Gegner gleichzeitig.

Trotz all des Geldes und der Über­macht: Wenn wir zusam­men­halten, können wir nicht besiegt werden. Wir haben nicht zuge­lassen haben, dass die geschei­terte Vergan­gen­heit zurückkehrt.“

ORF macht sich Sorgen: „Kein Aufatmen in Brüssel“ (ORF)

Offenbar haben die linken West-EU-Eliten tatsäch­lich an eine poli­ti­sche Entsor­gung Orbans geglaubt: „Ein Ende des schlechten Verhält­nisses zwischen Ungarn und der EU rückt damit in weite Ferne – und der Konflikt wird durch den Ukraine-Krieg heikler.“

Orban ist zum Angst­gegner geworden:

Die Konflikte zwischen Brüssel und Buda­pest betreffen…: „Ungarns Umgang mit der Justiz, Medien, Minder­heiten, der Oppo­si­tion, EU-Geldern und rechts­staat­li­chen Mecha­nismen schon seit Jahren im Clinch. Die Verlän­ge­rung dieses Konflikts ist mit dem Wahl­sieg von Sonntag ausge­machte Sache – und erster Zank­apfel dürften dabei wohl die Coro­na­virus-Hilfs­gelder für Ungarn werden, die von der EU wegen rechts­staat­li­cher Bedenken einge­froren wurden.

Orban dürfte sich bei kommenden Verhand­lungen in der EU gestärkt fühlen: Einer­seits hat der 58-Jährige eine Zwei­drit­tel­mehr­heit im Rücken, ande­rer­seits ist er der längst­die­nende Staats­chef am Tisch der EU-Staats­spitzen. Deren Abstim­mung wird dadurch gewiss nicht einfa­cher – auch nicht in der Ukraine-Politik. Denn die EU-Außen­po­litik erfor­dert Einstim­mig­keit, und Ungarn könnte hier aufgrund seines Balan­ce­akts zwischen Ost und West zum Unsi­cher­heits­faktor werden.“

Auch eine Achse der Gas-Embargo-Gegner zwischen Öster­reich-Deutsch­land-Ungarn hängt wie ein Damo­kles­schwert im Raum. Auch sorgen sich die EU-Eliten wohl um die Störung ihrer Pres­se­ho­heit in Sachen poli­tisch-korrekter Zensur: „FIDESZ-freund­li­chen Medien wird vorge­worfen, zum Ukraine-Krieg russi­sche Narra­tive bis hin zu Verschwö­rungs­theo­rien zu verbreiten.“ Auch Orbans Anti­kriegs­po­litik wird nicht gern gesehen: „Aber je mehr Zeit vergeht und je eher sich Europa an den Krieg gewöhnt, desto mehr Stimmen werden sich über die Kosten der Sank­tionen beschweren und für eine Koexis­tenz mit Russ­land argu­men­tieren. Orban will die erste Stimme in diesem Chor sein.“

+++ 22:14 +++

OSZE-Wahl-Beob­achter-Bericht: Wahl-Vorgang ordnungs­gemäß / ‑Bedin­gungen ungleich

Weil die Soros-unter­wan­derte OSZE-Kommis­sion bei der Wahl­durch­füh­rung keine Unre­gel­mä­ßig­keiten finden konnte, muss nun als Erklä­rung für das desas­tröse Wahl­er­gebnis der links-rechten Block-Oppo­si­tion folgendes Flucht-Narrativ herhalten:

Obwohl zwar die Kandi­daten frei im Wahl­kampf agieren konnten, wäre die Regie­rungs-Kampagne extrem negativ gewesen. Die eben­falls extrem abwer­tenden Hass-Botschaften der Block-Oppo­si­tion werden aber nicht kritisiert.

Der Mangel an Trans­pa­renz begüns­tigte auch die Regie­rungs­ko­ali­tion, und der Eben­falls hätte es einen Mangel an Debatte gegeben (Orban zeigte keine Inter­esse an einer TV-Konfron­ta­tion mit der Oppo­si­tion). Was die Wähler erheb­lich ab einer Entschei­dungs­fin­dung gehin­dert. – Hier wird also wieder der unga­ri­sche Wähler als Voll­depp hingestellt.

+++ 20:33 +++

Fakten­check zur Des-Infor­ma­ti­ons­kam­pagne der Systempresse

„Orban mach Angst vor einer Verschwö­rung gegen Ungarn“

Diese Vorwürfe lauten immer gleich: „In der Vergan­gen­heit hat er gewonnen, weil er Angst vor Migranten, Schwulen, Lesben, ‚Brüssel´, den Linken´, oder dem libe­ralen unga­risch­stäm­migen Mäzen George Soros geschürt hatte‚.“ (Spiegel)

Dabei lässt sich dieser Kampf Orbans und eines großen Teil der Ungarn stich­haltig unter­mauern. Hier mein FAKTENCHECK: „Gibt es eine Verschwö­rung gegen Ungarn ?“

+++ 18:45 +++

Fakten­check zur Des-Infor­ma­ti­ons­kam­pagne der Systempresse

ORF: „Wahl­ma­ni­pu­la­tion durch Mehr­heits­wahl­recht“ (Ernst Gelegs)

In der ZIB 1 am 3.4. 2022 wirkte der bekannte Orbahn-Hasser und Orf-Desin­for­ma­tions-Jour­na­list Ersnt Gelegs gera­dezu demütif wie wie die sprich­wört­liche Maus vor der Schlange „Wahl­er­gebnis“ – sich gleich­wohl an einen winzigen Stro­halm haltend…: Die ersten Wahl­er­geb­niss von Auslandsun­garn in West­eu­ropa mit über 70 %. (TV-Thek ab 9,45)

Dabei zieht er immer dann, wenn es wieder einen Orban­sieg zu vermelden gibt, das alte Desin­for­ma­tions-Narrativ vom bösen Mehr­heits­wahl­recht in Ungarn, das – und nur das alleine – Orban an die Macht kommen lässt: „Es ist ein Wahl­recht, wo man mit 49 % eine Zwei­drittel-Mehr­heit bekommt“.

ORF-Jour­na­list Lendvai setzt Lügen-Narrativ 2010 in die Welt

Seit dem ersten Zwei­drittel-Orban-Wahl­sieg 2010 wird deshalb beflis­sent­lich an der linken Lügen-Mär von der Beugung des Wahl­rechts gebas­telt: „Orbáns Zwei­drittel-Mehr­heit der Mandate und die fast 50 Prozent auf den Partei­lan­des­listen stützen sich auf rund 36 Prozent der Wahl­be­rech­tigten.“ (Pesterl­loyd)

Als erstes in Umlauf gesetzt von ORF-Orban-Hasser Paul Lendvai in Form einer sagen­haften Vorschul-Milch­mäd­chen-Rech­nung. Schuld daran: Der „mehr­heits­för­dernde Effekt des unga­ri­schen Wahl­sys­tems“. (Lendvai, 8.10.2010) Frei­lich gibt es diesen auch in anderen west­li­chen Vorzeige-Demo­kra­tien (USA, England, Frank­reich); von ihm träumen übri­gens auch klas­si­sche linke Gutmen­schen-Welcome-Poli­tiker, wie der Wiener Bürger­meister Häupl: „Mit einem behut­samen Mehr­heits­wahl­recht hätte ich kein Problem, das sage ich ganz offen … Klare Entscheidungsverhältnisse.“

Lendvai rechnet in die Wahl­sta­tistik auch alle Babys mit ein

Die Lendvai´sche Habakus-Rech­nung (bezogen auf das Wahl­er­gebnis 2010) geht so:

Eine abso­lute Fidesz-Mehr­heit „von über 52 Prozent“ hatte zu „mehr als zwei Drittel der Parla­ments­sitze“ (Lendvai) geführt: Eben aufgrund des Mehr­heits­wahl­rechtes, von dem – wohl­ge­merkt – auch alle anderen unga­ri­schen Parteien seit der Wende 1989 profi­tiert haben oder eben nicht (die unga­ri­schen Sozia­listen etwa drei Mal: 94–98/02–06/06–10); und auch in den Wahlen zuvor gab es ähnliche Wahl­be­tei­li­gungen.

Nun aber zur Orwell-Lend­vai­schen Wahl­arith­metik: „Die Wahl­be­tei­li­gung“ hätte nur lächer­liche „64 Prozent“ betragen; somit aber „wurden mit den Stimmen eines Drit­tels der Wahl­be­rech­tigten 68 Prozent der Parla­ments­sitze“ „. Doch der ‚Alternative-fact´-Rechnungswahn geht noch weiter: „Die 2,7 Millionen Fidesz-Stimmen machten (nur! Anm.) knapp mehr als die Hälfte der tatsäch­li­chen Stimmen, rund ein Drittel der Wahl­be­rech­tigten und etwa ein Viertel der Bevöl­ke­rung aus.“ (Lendvai)

Quod erat demonstrandum: Der verhasste Orban hätte sich also quasi als Diktator die Zwei­drittel-Macht usur­piert. Das neu-revo­lu­tio­näre Lend­vai­sche Demo­kra­tie­ver­ständnis imple­men­tiert allen Ernstes, dass auch Babys zu den Wahl­urnen hätten schreiten sollen.

Mehr­heits­wahl­recht auch in den USA, Frank­reich, Großbritannien

Setzen wir diese Neudenk-Trick­serei nun aber mit den Ergeb­nissen der Frank­reich-Wahl 2017 in Relation!

Ausge­hend (von einer extrem nied­rigen) Wahl­be­tei­li­gung von 42 Prozent erreichte die Macron-LREM-Partei mit 43 Prozent immerhin über­pro­por­tional 308 (von insges. 577) Mandate, was einer abso­luten Mandats-Mehr­heit von mehr als 53 Prozent entspricht. Somit hätte aber Macron mit skan­da­lösen 11,7 Prozent der Bevöl­ke­rung die Macht an sich gerissen: Denn die fran­zö­si­sche Bevöl­ke­rung macht 67 Millionen, LREM erzielte 7,82 Millionen. Das waren 16,5 Prozent der Wahl­be­rech­tigten (47,5 Millionen). Von so einem Wahl­recht kann Orban nicht einmal vor Weih­nachten träumen…

Nach­trag zu den Ungarn-Wahlen 2018: Bei einer hohen Wahl­be­tei­li­gung von 68 Prozent (ca. 8,2 Millionen Wahl­be­rech­tigte – gültig abge­ge­bene Stimmen ca. 5,576 Millionen) gewann Orban mit 2,576 Millionen mit ca. 49 Prozent der Stimmen eine Zwei­drit­tel­mehr­heit von 133 Mandaten; nach tage­lagen Warten auf das endgül­tige Wahl­er­gebnis (wegen der Brief­wahl­stimmen) „musste“ die Orban-Partei sogar ein Mandat an die rechts­ra­di­kale Jobbik abgeben. Schaut so Wahl­fäl­schung aus (Der Vorwurf wurde auch von öster­rei­chi­schen Medien erhoben, also in einem Land, wo die Bundes­prä­si­den­ten­wahl vom Verfas­sungs­ge­richtshof wegen Unre­gel­mä­ßig­keiten wieder­holt werden musste)?

+++18:35+++

SPIEGEL vergleicht „Sieg des Orbans-Systems“ mit der Merkel-Ära als „demo­lierte Demokratie“

Der Panik-Jour­na­lismus greift um sich: „Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán hat den vierten Wahl­sieg in Folge einge­fahren. Bald ist er so lange im Amt wie Angela Merkel. Das ist keine gute Nach­richt für die demo­lierte Demo­kratie seines Landes.“ (Spiegel) Die Deut­schen müssen es ja wissen… Auch wenn linke Schrei­ber­linge dort das Merkel­system in himm­li­sche Höhen hinauf­ge­schrieben haben…

Wie sehr die linke Jour­naille jegli­ches Maß zur jour­na­lis­ti­schen Distan­zie­rung verloren hat, zeigt diese Passage: Indem selbst das Lieb­lings-Hass-Objekt der Linken, Donald Trump in Viktor Orban noch eine Verteu­fe­lungs-Stei­ge­rung erfährt:

+++ 16:24 +++

Fakten­check zur Des-Infor­ma­ti­ons­kam­pagne der Systempresse

SPIEGEL-Inter­view

Linke EU-Parla­ments­prä­si­dentin Barley: Mit ostras­sis­ti­scher EU-Straf­po­litik gegen unbot­mä­ßige „Nach­ahmer“

Barley war einst – gegen­über rechten national-konser­va­tiven Regie­rungs­chefs – nicht eben zimper­lich in poli­tisch-unkor­rekter Rede­weise: „Wir müssen Polen und Ungarn aushun­gern. (Cicero) – Jetzt aber, nach Orbans trium­phalen 2/3‑Wahlsieg sorgt sie sich…: Dass nämlich die – ihrer Meinung nach – von der West-EU einseitig fest­ge­legten „demo­kra­ti­schen Stan­dards in Europa künftig noch weiter abge­baut werden.“ (Barley, in: Spiegel)

Barley arbeitet dabei selbst mit anti-demo­kra­ti­schen Unter­stel­lungen, etwa gegen­über einer demo­kra­ti­schen Wahl in Ungarn: Hätte doch „Orbán für seine Politik wieder ein demo­kra­ti­sches Mandat bekommen“ (Spiegel)…:

„Aber unter welchen Bedin­gungen? Das war keine faire Wahl. Es gibt eine unge­heure Medi­en­kon­zen­tra­tion in Ungarn. Mehrere hundert Medi­en­or­gane sind in einer Stif­tung vereint worden, die der Fidesz nahe­steht… Dagegen muss man vorgehen.“

FAKTENCHEK: In Ungarn gibt es 393 TV-Sender, 234 terres­tri­sche und Inter­net­ra­dios, 6731 Druck- und 3540 Inter­net­zei­tungen: 85% der Medien sind dem konser­va­tiven und 83 % dem linken Lager zuzu­rechnen. (Medi­en­ana­lyse) Der linke Medi­en­sektor ist seit Orbans Regie­rungs­an­tritt (20120–20) sogar um 45% gewachsen. (UM berich­tete zur Medi­en­frei­heit in Ungarn)

Weiters verwendet Barley wie sehr viele linke West-EU-Poli­tiker ost-rassis­ti­sche Argu­mente, etwa gegen die unga­ri­sche Minderheiten:

„Orbán hat zum Beispiel die unga­ri­schen Minder­heiten in den Nach­bar­staaten sehr groß­zügig versorgt und ihnen dann ein verein­fachtes Wahl­recht einge­räumt. Dafür hat er auch euro­päi­sches Geld genutzt – das stimmt. Das Schlimmste ist, dass die EU seinem Treiben seit zwölf Jahren zusieht und nichts unternimmt.“

Doch ist es genau diese Arro­ganz linker West-EU-Eliten gegen­über den östli­chen Mitglied­staaten, welche Orban in vierter Folge nun zu einer 2/3‑Mehrheit verholfen hat… Doch scheint diese arro­gante und unde­mo­kra­ti­sche EU-Straf­po­litik gegen­über Ländern mit einer anderen histo­risch bedingten Menta­lität ein Ablauf­datum zu haben. Das spürt auch Barley:

„Wir sehen ja dort eher einen Nach­ahmer-Effekt. Einige Staaten beob­achten ganz genau, wie einfach man mit auto­kra­ti­schem Gebaren davon­kommt. Deswegen macht die polni­sche Regie­rung mit dem Abbau des Rechts­staats weiter. Deshalb eifert der slowe­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent Janez Janša seinem Vorbild Orbán nach. Denen müssen wir ganz klar sagen: Wenn ihr euch um die Geflüch­teten kümmert, bekommt ihr alle Hilfe, die ihr braucht. Aber wir werden trotzdem nicht tole­rieren, dass ihr Demo­kratie und Rechts­staat­lich­keit abbaut. Dieses Signal muss die EU jetzt aussenden, bevor es auch da zu spät ist.“

+++ 15:19 +++

Süddeut­sche Zeitung in Panik: „Vorsicht Ansteckungsgefahr !“

Die linke SZ sorgt sich ernst­haft vor dem Beginn einer konservativ-„autokratischen“ Ära im linken Europa: „Wenn die Kommis­sion jetzt nicht schnell handelt, wird sich das auto­kra­ti­sche Modell des unga­ri­schen Regie­rungs­chefs ausbreiten in Europa.“ (SZ) Lösungen im eigenen Wunsch-Sinne kann das Blatt zwar keine anbieten…

Langsam dämmert es auch der SZ: Die bisher von allen linken Blät­tern so hoch­ge­schrie­bene links-rechte Block­op­po­si­tion war anschei­nend doch nur ein Strohfeuer…:

„Die geeinte Oppo­si­tion ? Sie wird sich wieder auflösen: Nun wird sich das so mühsam verei­nigte Oppo­si­ti­ons­lager, das während des Wahl­kampfs trotz aller inhalt­li­chen Diffe­renzen über­ra­schend viel Diszi­plin zeigte, wieder auflösen. Und Orbán wird der unbe­strit­tene Auto­krator eines Landes, das er erneut erobert und doch längst über­wäl­tigt hatte.“

+++ 14:18 +++

Euro­päi­sche Rechte gartu­liert, Linke in Schock­starre, Brüs­seler Eliten beschul­digen sich gegenseitig

Linke im Euro­pa­par­la­ment tobt: Guy Verhof­stadt sprach von einem „dunklen Tag für die libe­rale Demo­kratie“ und meinte weiter: „Der Hass hat am Sonn­tag­abend in Ungarn gesiegt“. Ein weiterer Verbün­deter der unga­ri­schen Oppo­si­tion in Brüssel, Daniel Freund, erklärte, Ursula von der Leyen sei tatsäch­lich schuld am Fidesz-Sieg, weil sie Ungarn nicht recht­zeitig EU-Gelder abge­zogen habe.

Viktor Orbán ist ein Leucht­turm in einer dunklen Zeit.

Der Spre­cher Spre­cher der „Christen in der AfD“ MdEP Joachim Kuhs:

„Viktor Orban steht für eine konser­va­tive, christ­liche Politik wie zu Zeiten von Helmut Kohl und Franz Joseph Strauß. Unsere Main­stream-Parteien haben vor lauter ‚woker‘ Politik vergessen, wofür sie stehen sollten, wofür die meisten Menschen in Europa stehen: Werte, Familie, Glauben. Viktor Orbán ist ein Leucht­turm in einer dunklen Zeit. Ich gratu­liere ihm und der Fidesz im Namen der „Christen in der AfD“.

Natür­lich ließen die führenden Poli­tiker die Ereig­nisse in Ungarn nicht sprachlos. Matteo Salvini, Präsi­dent der rechten italie­ni­schen Regie­rungs­partei Lega, gratu­lierte dem Fidesz-Präsi­denten. Marine Le Pen, die Präsi­dent­schafts­kan­di­datin der fran­zö­si­schen Natio­nal­ver­samm­lung, die eben­falls vor einem Wahl­kampf steht, jubelte Viktor Orbán auf Twitter zu: „Wenn das Volk entscheidet, gewinnt das Volk.“ Ebenso gratu­lierte die öster­rei­chi­sche FPÖ und sprach von einem „Sieg der patrio­ti­schen und christ­li­chen Parteienfamilie“.

Der Minis­ter­prä­si­dent des Euro­päi­schen Rates, Slowe­niens Minis­ter­prä­si­dent Janez Jansa, gratu­liere Fidesz und Viktor Orbán zu ihrem vierten Wahl­sieg in Folge. Es sei gut, Freunde in der Nach­bar­schaft zu haben, sagte er.

Der polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki sprach am Montag­morgen auf einer Pres­se­kon­fe­renz aner­ken­nend über das Wahl­er­gebnis in Ungarn. „Der vierte Wahl­sieg Orbans in Folge geschah mit der größten Verfas­sungs­mehr­heit, und das ist eine Errun­gen­schaft, die aner­kannt werden muss.“

Tom van Grieken, Präsi­dent des belgi­schen rechts­ge­rich­teten flämi­schen Inter­esses, forderte den unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten auf Twitter eben­falls auf, das christ­liche Europa weiterhin zu verteidigen.

Geert Wilders, Präsi­dent der nieder­län­di­schen Frei­heit­li­chen Partei, postete ein Selfie mit dem Premier­mi­nister, das er kommen­tierte: „Herz­li­chen Glück­wunsch, Viktor!“. Der ehema­lige Vorsit­zende der Brexit-Partei, Nigel Farage, gratu­lierte dem Premier­mi­nister eben­falls in den sozialen Medien. Spaniens rechte Partei Vox sagte in einer Erklä­rung, dass sie ange­sichts des geschei­terten globa­lis­ti­schen Projekts weiterhin mit Fidesz für ein Europa der Nationen und Frei­heiten zusam­men­ar­beiten wolle. (vadhaj­tasak, Magyar­Nemzet)

+++ 14:03 +++

Fakten­check zur Des-Infor­ma­ti­ons­kam­pagne der Systempresse

ORF (II)

„Orban regiert seit 2010 in Ungarn. Kritiker werfen ihm einen auto­ri­tären Regie­rungs­stil vor. In der EU, der das Land seit 2004 ange­hört, hat er zahl­reiche Konflikte vom Zaun gebro­chen, so etwa mit Verstößen gegen das Asyl­recht und Maßnahmen zur Schi­ka­nie­rung von Zivil­or­ga­ni­sa­tionen.“ (ORF)

FAKTENCHECK:

Schutz der EU-Außengrenzen

Orban hat seit der Flücht­lings­krise-2015 v.a. EU-Recht zum Schutz der EU-Grenzen und zur Regis­trie­rung von Flücht­lingen angewendet.

Gyurcsany´s Lügen­rede

Natür­lich erwähnt der ORF nicht: Dass einer der Gründe für den vier-maligen 2/3‑Sieg von Orban (2010 / 2014 / 2018 / 2022) in der desas­trösen Lügen­rede des sozia­lis­ti­schen Ex-Minis­ter­prä­si­denten (2006) Gyurc­sany zu suchen ist. Diese an die Öffent­lich­keit gespielte Vulgär­rede (“Ungarn ist ein Huren­land.“ – Gyurc­sany) und dem Bekenntnis, das unga­ri­sche Volk „von morgens bis abends belogen zu haben“, führte zu den größten Massen­de­mons­tra­tionen seit 1956 und wurde von den dama­ligen sozia­lis­ti­schen Regie­rung brutalst nieder­ge­schlagen. Die EU schwieg damals dazu. (UM berichtete)

+++ 13:43 +++

Fakten­check zur Des-Infor­ma­ti­ons­kam­pagne der Systempresse

ORF (I)

FAKTENCHECK: Erst nach einer fast 5‑stündigen Schreckstarre postete der ORF um Mitter­nacht seine Head­line: „Klarer Sieg für Orbans Fidesz“. (ORF) Bis dahin versteckte der Zwangs­ge­büh­ren­sender den für ihn unan­ge­nehmen Wahl­sieg in der Unter­ru­brik „Ausland“. Danach star­tete der ORF nach altbe­kanntem Muster wieder seine Des-Informationskampagne:

Block­op­po­si­tion als Kriegstreiber

„Mit seiner Beteue­rung, dass nur Orban ´Ungarn aus dem Krieg heraus­halten´ könne, … beschul­digte er die Oppo­si­tion, ohne Beweise vorzu­legen, dass sie das Land ´in den Krieg hinein­ziehen´ würde.“ (ORF)

FAKTENCHECK: Natür­lich hatte der Block­op­po­si­ti­ons­führer Marqui-Zay mehr­mals kriegs-eska­lie­rende Aussagen gemacht. Etwa, sass er unga­ri­sche Truppen in die Ukraine schi­cken würde: „Nun, wenn die NATO entscheidet, auch mili­tä­ri­sche (Unter­stüt­zung)“ (Inter­view am 13. Februar in partizan) Für die Linke Ungarns gibt es wohl nur mehr eine Option – Krieg statt Frieden: „Wenn Ungarn nicht als Putins Agent handeln möchte, dann ist es nur natür­lich, dass es als NATO-Mitglied in jeder Hinsicht der Ukraine in alle Arten Beistand leistet.“ (siehe auch Magyar­Nem­zett) Um in einem Atemzug auf „ähnliche Missionen in Afgha­ni­stan“ hinzuweisen.

„Wir vertreten Faschisten und Kommu­nisten in unserem Wahl­bündnis.“ (Marki-Zay)

Zensu­riert werden auch unzäh­ligen skan­da­löse Aussage des Oppo­si­ti­ons­füh­rers: „Orban-Wähler sind geistig behin­dert.“ Wegen seines „Faschisten-„Sagers erhob nun auch Tamás Róna (Vorsit­zender des Unga­ri­schen-Jüdi­schen-Gebet­ver­bandes) den Vorwurf offenen Anti­se­mi­tismus : „Wenn man diese Worte hört, spürt man den wach­senden Anti­se­mi­tismus in West­eu­ropa, weil in 32 Jahren unga­ri­scher Demo­kratie noch nie jemand so etwas gesagt wie der linke Minis­ter­prä­si­denten-kandidat Márki-Zay. (Ungarn­Heute)

+++ 13:17 +++

Viktor Orbans Sieges­rede (Text und Video)

Ab 15,05 dankt Orban seinen auslän­di­schen Freunden:

„Vergessen wir auch nicht: Dass es in dieser Welt frei­lich nicht nur Feinde fibt sondern auch Freunde. Und auch sie haben alles zu unserem Sieg beigetragen. Mit gutem Herzen denken wir also an unsere amika­ni­schen Freunde, an unsere polni­schen, an die itali­ni­schen, die spani­schen, die serbi­schen, sie slowa­ki­schen und auch die öster­reichsen. Sie alle waren an unserer Seite und haben uns geholfen haben in den vergan­genen Monaten.“

Die Wahl habe „Spaß gemacht. Es war ein Männerjob. Es war gut, mit euch zu kämpfen. Je größer der Sieg, desto mehr Beschei­den­heit ist erfor­der­lich. Heute Abend haben wir etwas, worüber wir bescheiden sein können.“ Der Minis­ter­prä­si­dent dankte den Hundert­tau­senden von Akti­visten, die bei der Kampagne geholfen haben, und denen, die für seinen Sieg gebetet hatten.

An die Auslandsun­garn gerichtet:

„Ich möchte die Ungarn will­kommen heißen, die uns von der anderen Seite der Grenze aus beob­achten“, sagte er. Danke, dass Sie uns geholfen haben, denn das gab uns die Chance, ihnen zu helfen. Dank speziell an die Transkarpato-Ungarn.

„Unsere Botschaft ist, keine Angst zu haben, durch­zu­halten, das Vater­land ist mit ihnen.“

„Dies ist jetzt eine Nacht des Glücks. Aber wir haben alle Möglich­keiten des Sieges in den letzten 12 Jahren ausge­schöpft wurden. Wir gewannen 2010, 2014, als wir unab­hängig gegen die Oppo­si­ti­ons­par­teien antraten, dann 2018 gegen die teil­weise verei­nigten Parteien und auch 2022, als wir mit deren volle Zusam­men­ar­beit konfron­tiert waren. Es bleibt abzu­warten, warum wir am meisten gewonnen haben, wenn alle gegen uns waren. Wenn wir die Antwort nicht kennen, müssen wir Gott fragen.

Dieser Sieg bedeutet, dass trotz Taktik, Intrigen und Über­macht am Ende immer das Herz gewinnt. Ungarns Sieg heute Abend ist ein Sieg des Herzens, liebe Freunde.“

„Wir haben gewonnen, weil wir eine gemein­same Leiden­schaft namens Ungarn haben.“

„Alle großen Macht­zen­tren waren gegen Fidesz gerichtet. Aber jeder Cent, welche die unga­ri­schen Linke erhalten hat , war eine Geld­ver­schwen­dung: Die unga­ri­sche Linke war Onkel Gyuri Soros´schlechteste Inves­ti­tion, er verschleu­dert das Geld seit 12 Jahren. Dieser Sieg wird auch deshalb in Erin­ne­rung bleiben, weil wir es jetzt mit der größten Über­macht zu tun hatten: der natio­nalen, die inter­na­tio­nalen Linken, die inter­na­tio­nalen Main­stream-Medien und am Ende sogar den ukrai­ni­schen Präsi­denten. Wir hatten noch nie so viele Gegner gleichzeitig.

Trotz all des Geldes und der Über­macht´: ´Wenn wir zusam­men­halten, können wir nicht besiegt werden. Wir haben nicht zuge­lassen haben, dass die geschei­terte Vergan­gen­heit zurückkehrt.

„Wir haben Ungarns Unab­hän­gig­keit, Frei­heit und Sicher­heit geschützt, und ich hoffe, wir haben unsere Kinder und unsere Fami­lien geschützt.“

Ich denke mit gutem Herzen an jene Länder, die uns halfen, wie die Slowakei, Spanien, und auch Öster­reich. Das ist jetzt nicht die Vergan­gen­heit, es ist die Zukunft. Es wird unsere gemein­same euro­päi­sche Zukunft sein. Die ganze Welt konnte nun sehen, dass die Ungarn ihr Land lieben. Und dieje­nigen von uns, die heute gewonnen haben, haben sich verpflichtet, Ungarn immer an die erste Stelle zu setzen“. (vadhaj­tasok)

+++ 11:40 +++

STIMMENVERTEILUNG – AUSZÄHLUNGSSTAND per 04.04.2022 ‑11:36





MANDATSVERTEILUNG – AUSZÄHLUNGSSTAND per 04.04.2022 ‑11:36





+++ 6:02 +++

Auszäh­lungs­stand 5:58

Fidesz 53,10% (135 Sitze) – Block­op­po­si­tion 35,04 % (56 Sitze)- „Unsere Heimat“ 7, 17 % (7 Sitze) – Partei der deut­schen Minder­heit (1 Sitz)

+++ 5:54 +++

Schock­starre der linken Mainstreampresse

Nach einer mehr­stün­digen Schock­starre hat nun auch der ORF gegen Mitter­nacht auf seiner Head­line gepostet: „Klarer Sieg für Orbans Fideszpartei.“

+++ 1:25 +++

Der Live-Ticker wird heute nach der Nacht­ruhe weiter geführt…

+++ 1:21 +++

Unga­ri­scher National-Hymnusz

Man soll sich nicht selbst mit großen Männern verglei­chen… Aber ich, als Öster­rei­cher, bin schon seit langer Zeit stolz darauf, sagen zu können: „Ich bin ein Ungar“ geworden…

„Herr, segne den Ungarn

Mit Froh­sinn und mit Überfluss.

Beschütze ihn mit deiner Hand,

Wenn er sich mit dem Feind schlägt.

Denen die schon lange vom Schicksal nicht verschont,

Bring ihnen eine bessere Zeit.

Denn dies Volk hat schon genug gebüßt

Für Vergan­genes und Kommendes.“ (Unga­ri­sche Nationalhymne)

+++ 1:07 +++

Ich beende diesen Live-Ticker nun für einige Stunden mit einem Gedicht des unga­ri­schen Natio­nal­dich­ters und Frei­heits­kämp­fers Sandor Petöfi: „Hängt die Fürsten auf !“ und bedanke mich mich für das über­wäl­ti­gende Inter­esse unserer Leser…

„Lamberg erdolcht, Latour gehenkt am Strick!

Nun, schön und gut, doch ist’s ein Meisterstück?

Gewiß, das Volk zeigt endlich, was es kann,

doch hängt’s auch noch ein paar, was wäre dann?

Es ändert nichts an der Geschichte Lauf!

Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf! …

Verderbt sind sie, ihr Herz ist kalt und leer,

schon nieder­trächtig von der Mutter her,

ihr Laster­leben spricht dem Volke Hohn.

Schwarz ist die Luft von ihrem Atem schon.

Noch aus dem Grab stinkt diese Pest herauf.

Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!…

Nach­sicht zu üben, edel ist’s fürwahr;

wer sie an Fürsten übt, der ist ein Narr!

Will keiner außer mir der Henker sein,

werf ich die Leier weg und wag’s allein…

Nichts andres wendet der Geschichte Lauf!

Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!“

Orban: „Es ist ein Sieg des Herzens“

Und doch hat heute Nacht Viktor Orban, in seiner Trium­ph­rede diese Spirale des Hasses durch­bro­chen: „Dieser Sieg bedeutet, dass trotz Taktik, Intrigen und Über­macht am Ende immer das Herz gewinnt. Ungarns Sieg heute Abend ist ein Sieg des Herzens.“

+++ 0:59 +++

Links-rechter Block-Oppo­si­tions-Führer beschul­digt alle Orban als „brain­wa­shed“

Geschockt zeigte sich der aufge­löste Ex-Heiland der Linken: „Wir hätten nie gedacht, dass dies das Ergebnis sein würde.“ Um gleich darauf mit abar­tigen Verglei­chen um sich zu werfen: „Die Lehre aus der Geschichte ist, dass Milošević auch beliebt war, als er von der NATO bombar­diert wurde, und Hitler hätte 1945, als Berlin umzin­gelt war, eine Zwei­drit­tel­mehr­heit in Deutsch­land gewonnen.“ (vadhaj­tasok) – Träumt er also von der Bombar­die­rung Buda­pests durch die NATO ?

+++ 0:53 +++

Links-rechter Block-Oppo­si­tions-Führer Marki-Zay in der Nieder­lage ohne Mitkämpfer

Fast könnte er einem Leid tun: Keiner seiner links-rechten Mitkämpfer des „Vereinten Ungarn“ wollte seine Nieder­lage mittragen: Statt­dessen standen aber seine Kinder hinter ihrem Vater. Darauf kann er aber wirk­lich stolz sein…

+++ 23:32 +++

Über­wä­ti­gende Unter­stüt­zung des „Fami­lien- und Kinder­schutz-Refe­rendum“ (51% Auszäh­lungs­stand) mit 97 % (vadhaj­tasok)

+++ 23:31 +++

Orbans Sieges-Rede: „Das war ein Sieg des Herzens“

Die Wahl habe „Spaß gemacht. Es war ein Männerjob. Es war gut, mit euch zu kämpfen. Je größer der Sieg, desto mehr Beschei­den­heit ist erfor­der­lich. Heute Abend haben wir etwas, worüber wir bescheiden sein können.“ Der Minis­ter­prä­si­dent dankte den Hundert­tau­senden von Akti­visten, die bei der Kampagne geholfen haben, und denen, die für seinen Sieg gebetet hatten.

An die Auslandsun­garn gerichtet:

„Ich möchte die Ungarn will­kommen heißen, die uns von der anderen Seite der Grenze aus beob­achten“, sagte er. Danke, dass Sie uns geholfen haben, denn das gab uns die Chance, ihnen zu helfen. Dank speziell an die Transkarpato-Ungarn.

„Unsere Botschaft ist, keine Angst zu haben, durch­zu­halten, das Vater­land ist mit ihnen.“

„Dies ist jetzt eine Nacht des Glücks. Aber wir haben alle Möglich­keiten des Sieges in den letzten 12 Jahren ausge­schöpft wurden. Wir gewannen 2010, 2014, als wir unab­hängig gegen die Oppo­si­ti­ons­par­teien antraten, dann 2018 gegen die teil­weise verei­nigten Parteien und auch 2022, als wir mit deren volle Zusam­men­ar­beit konfron­tiert waren. Es bleibt abzu­warten, warum wir am meisten gewonnen haben, wenn alle gegen uns waren. Wenn wir die Antwort nicht kennen, müssen wir Gott fragen.

Dieser Sieg bedeutet, dass trotz Taktik, Intrigen und Über­macht am Ende immer das Herz gewinnt. Ungarns Sieg heute Abend ist ein Sieg des Herzens, liebe Freunde.“

„Wir haben gewonnen, weil wir eine gemein­same Leiden­schaft namens Ungarn haben.“

„Alle großen Macht­zen­tren waren gegen Fidesz gerichtet. Aber jeder Cent, welche die unga­ri­schen Linke erhalten hat , war eine Geld­ver­schwen­dung: Die unga­ri­sche Linke war Onkel Gyuri Soros´schlechteste Inves­ti­tion, er verschleu­dert das Geld seit 12 Jahren. Dieser Sieg wird auch deshalb in Erin­ne­rung bleiben, weil wir es jetzt mit der größten Über­macht zu tun hatten: der natio­nalen, die inter­na­tio­nalen Linken, die inter­na­tio­nalen Main­stream-Medien und am Ende sogar den ukrai­ni­schen Präsi­denten. Wir hatten noch nie so viele Gegner gleichzeitig.

Trotz all des Geldes und der Über­macht´: ´Wenn wir zusam­men­halten, können wir nicht besiegt werden. Wir haben nicht zuge­lassen haben, dass die geschei­terte Vergan­gen­heit zurückkehrt.

„Wir haben Ungarns Unab­hän­gig­keit, Frei­heit und Sicher­heit geschützt, und ich hoffe, wir haben unsere Kinder und unsere Fami­lien geschützt.“

Ich denke mit gutem Herzen an jene Länder, die uns halfen, wie die Slowakei, Spanien, und auch Öster­reich. Das ist jetzt nicht die Vergan­gen­heit, es ist die Zukunft. Es wird unsere gemein­same euro­päi­sche Zukunft sein. Die ganze Welt konnte nun sehen, dass die Ungarn ihr Land lieben. Und dieje­nigen von uns, die heute gewonnen haben, haben sich verpflichtet, Ungarn immer an die erste Stelle zu setzen“. (vadhaj­tasok)

+++ 23:04 +++

2/3‑Mehrheit immer stabiler (Auszäh­lung bei 74,5%)

Fidesz 135 Sitze / Block-Oppo­si­tion 57 Sitze / „Unsere Heimat“ 7 Sitze

+++ 22.48 +++

Hier der link zur Live-Rede von Viktor Orban

„Es war schön mit euch zu kämpfen.… Wir danken den Karpato-Ungarn, dass sie keine Angst hatten… Wir sind keine Roboter. Wir lieben unsere Heimat. Es ist ein glück­li­cher Abend… Wir haben 2010 gewonnen, 2014 und 2018… Wenn wir zusam­men­halte, können wir alle Über­macht der Welt in Brüssel und durch Soros besiegen… Schützen wir unsere Kinder und unsere Fami­lien. Wir sind nicht die Vergan­gen­heit sondern die Zukunft. “

Lasst uns Viktor Orbán live verbinden: Wir haben | gewonnen! Wilde Lauf­werke (vadhajtasok.hu)

+++ 22:30 +++

Orban-Hass-Sender-ORF versteckt Orban-Sieg in Unter-rubrik

+++ 22:02 +++

Merkur.de verbreitet unvoll­stän­dige Fake-News: „Eklat um Brief­wahl in Rumänien“

Hier meine voll­stän­dige Analyse auf UM (siehe update 21:29)

+++ 21:42 +++

Auszäh­lungs­stand 36,6 % (21:26):

Fidesz 58,12 % / Block-Parteien 30,41% / „Unsere Heimat“ 6,57 % (Unga­ri­sche Wahlbehörde)

+++ 21:29 +++

West­liche Medien verbreiten Fake-News über „Wahl­fäl­schung“

Um diesen entgegen zu wirken, sei hier noch einmal aus meinem UM-Bericht zitiert:

„Gera­dezu groteske Fake-News wurden von linken Sieben­bür­gi­schen Jour­na­listen mit Soros-Kontakten konstru­iert: So wurden verbrannte Stimm­zettel im Müll in der Nähe der rumä­ni­schen Stadt Târgu Mureş / Maros­vá­sá­r­hely, besser gesagt: An einer viel befah­renen und von der Polizei streng bewachten Durch­zugstraße abge­legt.. Gleich wurde ein thea­tra­li­sches Video von dem Müll­haufen in Umlauf gebracht. Auf dieser Grund­lage fordert die unga­ri­sche Linke sogleich, unter einer faden­schei­nigen Begrün­dung die Vernich­tung aller (!) sieben­bür­gi­schen Briefwahlstimmen.

Zur Erläu­te­rung: Die in den Nach­folge-Trianon-Staaten lebenden Ungarn (etwa in Rumä­nien, Slowakei, Ukraine…) können mit Doppel­staats­bür­ger­schaft an den unga­ri­schen Wahlen teil­nehmen. Diese Option zur Doppel­staats­bür­ger­schaft wurde durch die Orban-Regie­rung per Gesetz 2010 ermög­licht. Doch gerade darüber empört sich die verei­nigte Linke immer wieder – und zwar aus einem einfa­chen Grund: „Orban hat eine treue Gefolg­schaft unter den Ungarn in der Diaspora“ – wie die Süddeut­sche Zeitung unum­wunden rekla­miert… Dass nämlich die Nach-Trianon-Ungarn bisher zum über­wie­genden Teil die natio­nale Orban-Regie­rung wählten. (Hier eine Analyse zu‚Trianon´ – UM berichtete)

Die linke Provo­ka­tion mit den an-gebrannten Stimm­zet­teln war gera­dezu lächer­lich ausge­führt: Zunächst fällt die über­di­men­sio­nale Größe des Wahl­s­tem­pels auf. Leere Stimm­zettel können über­dies beliebig kopiert und dann ausge­füllt werden. Auf den verbrannten Stimm­zet­teln fehlen durch­wegs Angaben zum Perso­nal­aus­weis als Beglau­bi­gung des Brief­wäh­lers. Weswegen diese Wahl­zettel ungültig sind.

Weiters dürfte Orbans Fidesz wohl kein Inter­esse an einer dilet­tan­ti­schen Verbren­nung von zwei Dutzend Stimm­zet­teln haben, weil die Regie­rungs­partei doch unter den sieben­bür­gi­schen Ungarn bisher über­ra­gend führte.

Außerdem: Warum wurden die Stimm­zettel gezielt und unvoll­ständig verbrannt, und zwar unter Verscho­nung derje­niger Stellen, die für Propa­gan­da­zwecke wichtig sind ? Gera­dezu grotesk auch eine chro­no­lo­gi­sche Unver­ein­bar­keit: Der Artikel über die verbrannten Stimm­zettel wurde nämlich von ‚Telex´ bereits am 1. Februar auf face­book gestellt… Die Sieben­bür­gi­schen Wähler erhielten die Brief­wahl­stimmen aber erst 6 Wochen später, nämlich am 15. März.

Absurd auch: Die Stimm­zettel wurden am Rande einer auf einer durch die Polizei streng bewachten Durch­zugs­straße (wegen des Trans­ports von Bauma­te­ria­lien), an einer Kreu­zung abge­legt – wie ein Insider berich­tete. Und zwar unweit der Wohnung der bekannten linken Akti­vistin Boróka Parászka, welche zudem Verbin­dungen zum gefürch­teten rumä­ni­schen Geheim­dienst unter­halten soll. (Vadhaj­tasok) – Niemand geht wohl ernst­haft davon aus, dass eine solche straf­bare Stimm­zettel-Verbren­nung unter solchen Bedin­gungen von statten gegangen sein könnte…“

+++ 21:27 +++

Dritte Hoch­rech­nung:

Fidesz 59,36 % / Block-Parteien 29,44% / „Unsere Heimat“ 6,6 %

+++ 21:09 +++

Erste Hoch­rech­nung: FIDESZ gewinnt souverän – 2/3‑Mehrheit möglich ?

Regie­rungs-Parteien (FIDESZ-KDNP): 60 % / Block­par­teien 29% / „Unsere Heimat“ 6,6 % – (Unga­ri­sche Wahl­be­hörde)– Even­tuell wäre sogar wieder eine 2/3‑Mehrheit möglich (Fidesz 133 Sitze / links-rechte Block-Oppo­si­tion 56 Sitze / „Unsere Heimat“ 6 %) erhalten werden. (vadhaj­tasok) Auszäh­lungs­stand: 20h50 / 16,76%

+++ 20:50 +++

Wahl­er­gebnis lässt auf sich warten – Noch keine Exit-Polls

Viele öster­rei­chi­sche Medien (u.a. ORF) berich­teten bereits seit 1 1/2 Stunden von sog Exit-Polls (Wähler-Nach­be­fra­gungen). Das ist irre­füh­rend, weil sich diese Medien auf eine letzte VOR-Wahl­be­fra­gung von Median stützen…

+++ 20:36 +++

Face­book seit ca. 20h nicht mehr verfügbar

Eine Stunde nach Schlie­ßung der Wahl­lo­kale sind mobile Apps nicht mehr verfügbar. Laut Eigen­an­gabe soll es sich um ein globales Problem handeln. (face­book)

+++ 20:15 +++

Exit-Polls in fünf unga­ri­schen Auslands-Botschaften: 78 % stimmen für Blockopposition

Dies ergab eine Nach­wahl­be­fra­gung des unnga­ri­schen ‚Demo­kra­tie­fonds´ mit mehr als 2.500 Wählern in fünf west­li­chen Botschaften in Wien, Berlin, Brüssel, London und München (444.hu)

+++ 20:03 +++

Links-rechter Block-Oppo­si­ti­ons­führer Marki-Zay unter­stellt „Wahl­fäl­schung“

Wie bereits von UM voraus­ge­sagt, beginnt Marki-Zay jetzt schon mittels eines face­book-Posts eine Art „Dolch­stoß-Legende“ zu verbreiten, indem er sich auf linke Fake-News beruft. Es ist über­dies damit zu rechen, dass die Linke nach verlo­rener Wahl mit diesem Verleum­dungs-Narrativ eine Art Nach­wahl-Desta­bi­li­sie­rung v.a. auch mittels auslän­di­schen Medien verbreiten könnte.

+++ 19:48 +++

ORF verwech­selt Exit-Polls (Nach­wahl­be­fra­gung) mit letzter Median-Vorwahl­be­fra­gung (ORF) dank schlam­piger Recherche auf der Home­page des unga­ri­schen TV-Senders M1

„Es deutet sich kurz nach Schlie­ßung der Wahl­lo­kale um 19.00 Uhr eine Führung für die Regie­rungs­partei FIDESZ an. Das geht aus einer Nach­wahl­be­fra­gung des Insti­tutes Median hervor, wie das unga­ri­sche Staats­fern­sehen heute Abend meldete.

Demnach erhält FIDESZ 121 und das Oppo­si­ti­ons­bündnis 77 der 199 Parla­ments­sitze. Damit würde FIDESZ das vierte Mal in Folge siegen, aber diesmal die Zwei­drit­tel­mehr­heit verfehlen.“ (ORF)

+++ 19:26 +++

Wahl­be­tei­li­gung 18h30: 67,80 % (Natio­nale Wahl­be­hörde)

+++ 19:17 +++

RTL-TV rechnet nach wie vor mit Fidesz-Sieg

Der unga­ri­sche RTL-TV-Sender rechnet nach wie vor mit folgendem Wahl­aus­gang seiner bereist zwischen 30. und 31.3.in Auftrag gegeben Median-Wahl-Prognose:

Die Regie­rungs­par­teien Fidesz-KDNP mit 122 Sitzen, und die Block-Oppo­si­tion 77 Sitze. Inner­halb letz­tere schaut die Sitz­ver­tei­lung so aus: Demo­kra­tui­sche Koali­tion (des sozia­lis­ti­schen Lügen Ex-Minis­ter­prä­si­denten Gyurc­sany): 21 Abge­ord­nete sein, die ultra­rechte Jobbik 16, das libe­rale Momen­tums 15, die Sozia­listen 12, der libe­rale Dialog 8, die Grünen (‚Andere Politik ist möglich´) 8 und LMP’s 5 Sitze. (rtl)

Offen bleibt, ob die andern unab­hän­gigen Parteien, „Unsere Heimat“ (rechts-national), die Spaß­partei „Zwie-schwän­ziger-Hund“ und die „Bewe­gung“ des unga­ri­schen Porno-Milli­ar­därs Gattyan den Einzug ins Parla­ment schaffen oder nicht.

+++ 19:07 +++

Wahl­lo­kale schlossen um 19h

Wer noch in einer Wahl­schlange steht, kann aber trotzdem noch seine Stimme abgeben. Die ersten Wahl­lo­kale beginnen mit der Auszäh­lung der Stimmen, dürfen aber keine Ergeb­niss bis zum Schließen des letzten Wahl­lo­kales abgeben.

+++ 18:15 +++

Neue Wahl-Prognose rechnet mit Fidesz-Sieg

Das Nezö­pont-Institut rechnet zwar mit einem Fidesz-Sieg, hält aber eine erneute Zwei-Drittel-Mehr­heit für unwahrscheinlich.

Ausschlag­ge­bend dürfte sein, wie die (bei der letzten Wahl noch getrennt ange­tre­tene) Rechts­außen-Partei ´Jobbik´ abschneidet. Da diese jetzt der 6‑er-Block-Oppo­si­tion ange­hört, dürfte sie wohl viele Prozent­punkte an an die „Nachfolge“-Partei „Unser Land“ verlieren. In diesem Fall würde die Block-Oppo­si­tion aber mehr Stimmen verlieren als die Block­op­po­si­tion gewinnen könnte.

Laut jüngster Umfrage des Nezö­pont-Insti­tuts (zwischen dem 23. und 25. März) liegt die Regie­rungs-Koali­tion Fidesz-KDNP bei 47 % und Block-Oppo­si­tion bei 42 % (119 : 79 Sitze).

Die Median-Umfrage rechnet mit einem engeren Ergebnis, wonach Fidesz mit 10 Prozent­punkten führen soll. (vadhaj­tasok)

+++ 17:47 +++

Aktu­elle Wahl­be­tei­li­gung / 17h: 62,92 %

Von den 7.693.857 regis­trierten Wählern haben 4.840.928 bereits ihre Stimme abge­geben. – Zum Vergleich: Vor vier Jahren waren es um 17h 63,21 % der Wähler, mit der damals höchsten Wahl­be­tei­li­gung in der unga­ri­schen Geschichte.

In den west­li­chen Komi­taten Moson-Györ-Sopron und Vas (Fidesz-Wahl­kreise), sowie in einzelnen Buda­pester Bezirken (eher Oppo­si­tions-Wähler) zeichnet sich eine über­durch­schnitt­lich hohe Wahl­be­tei­li­gung ab. (Mandiner)

+++ 17:45 +++

Schwerer Wahl­kampf-Betrug durch den links-rechten Block-Oppositionsführer

Seit 31.3. ist bekannt, wer hinter dem SMS-Text-Nach­richten-Tsunami steckt, der 1/10 der unga­ri­schen Bevöl­ke­rung (ca. 1 Million Menschen) mit teils beschimp­fenden Nach­richten erreicht hatte: Die sog. „DatAdat-Gruppe“, die dem sozia­lis­ti­schen Ex-Premier­mi­nister Gordon Bajnai und seinem Ex-Geheim­dienst­mi­nister Ádám Ficsor aus deren Londoner Olig­ar­chen-Exil aufge­baut wurde.

Der illegal erhal­tene Tele­fon­num­mern-Daten­satz wurde von Face­book-Profilen herun­ter­ge­laden, mit Namen verknüpft sind, und besteht aus Kontakt­daten, die aus Bank- und Handels­da­ten­banken wieder­her­ge­stellt wurden.

Kürz­lich wurde bekannt, dass „DatAdat“ auch den poli­ti­schen Prozess in Dutzenden

anderer Ländern beein­flusst hatte, darunter Bulga­rien, Nord­ma­ze­do­nien und Deutschland.

+++ 16:10 +++

Auslandsun­garn und Ungarn in den Nach-Trianon-Staaten

Der unga­ri­sche Außen­mi­nister Peter Szij­jarto teilte mit: Auslandsun­garn können in 145 Auslands­ver­tre­tungen an der Wahl teil­nehmen (nur nicht in Schanghai wegen der Corona-Ausgangs­sperre). Vor vier Jahren hätten ca. 60.000 Auslandsun­garn abge­stimmt, in diesem Jahr waren 65.700 regis­triert, in London zum Beispiel vor vier Jahren 9.700 Menschen, aber dieses Jahr nur 8.100.

Seit 2010 können aber auch ´Ungarn in den Nach-Trianon-Staaten“ per Brief­wahl teil­nehmen: Bis Sams­tag­morgen waren 256.089 Brief­wahl­stimmen einge­gangen. Letz­tere können bis Sonntag 19h abge­geben werden. Eben­falls kann noch bis 19h in unga­ri­schen Wahl­kreis­zen­tren gewählt werden. – Die über­wie­gende Mehr­heit dieser Stimmen kam bisher der Orban-Regie­rungs­partei zugute.

+++ 15h:57 +++

Neueste Wahl­be­tei­li­gung liegt unter der von 2018 – in Buda­pest ist sie über­durch­schnitt­lich hoch, was der Block-Oppo­si­tion nützen könnte

3.4. 20220 (15h46) 52.75% — 2018: 53.64% — 2014: 45.02%

+++ 15:18 +++

Linke NGO-Lobby­or­ga­ni­sa­tionen, hetzen mit anti­christ­li­chen Ressentiments

Abschre­ckendstes Beispiel: Eine Mischung aus Sexismus und Blas­phemie. Die Corona-Beauf­trage der unga­ri­schen Regie­rung, Cecilia Müller, wird wegen ihres un-attrak­tiven Äußeren verspottet. In Rich­tung zu dem Gekreu­zigten sagt sie: „Grund­er­kran­kung: Ab-Hängig­keit“ – Eine doppelte Provo­ka­tion: Bezieht sich das unga­ri­sche „függöseg“ sowohl auf auch Drogen-Abhän­gig­keit und den Ersti­ckungstod von Jesus. (Hier eine Analyse auf Mandiner)

+++ 15:07 +++

Miss­lun­gene linke Provo­ka­tion: Ukrai­ni­sche Flücht­lings-Mütter marschieren gegen „Orban-Putin“ (vadhaj­tasak)

…anschei­nend mit Stroh-Babies in den Armen… (gestern 2.4. 2022 in Budapest)

+++ 14:55 +++

US-Hillary Clinton greift via Twitter in den Wahl­kampf ein

Wie sie auf twitter bereits gestern mitteilte: „Putins Inva­sion in der Ukraine unter­streicht die Notwen­dig­keit, die Auto­kratie zu bekämpfen und freie, demo­kra­ti­sche Gesell­schaften zu vertei­digen. Die unga­ri­schen Wahlen am 3. April sind eine Gele­gen­heit, die Demo­kratie zu bekräf­tigen. Ungarn in Ungarn, den USA und anderswo: Gehen Sie wählen!“ (twitter)

+++ 14:45 +++

Wahl­kampf-Manager der links-rechten Block­op­pos­tion: „Ausland greift in den Wahl­kampf ein“

Der Wahl­kampf­ma­nager (Péter Zaránd) des Führers der links-rechten Block­op­po­si­tion (Marki-Zay) erklärte, dass der linke US-Poli­tiker, Bernie Sanders, als stell­ver­tre­tender Wahl­kampf­ma­nager fungiert. (444.hu, vadhaj­tasok)

+++ 13:55 +++

Kris­t­zina Koenen: „Schick­sals­wahl für ganze Europa“

Die deutsch-unga­ri­sche Ex-FAZ-Jour­na­listin Krisz­tina Koenen spricht von einer Schick­sals­wahl, nicht nur für Ungarn, sondern für ganz Europa, sollte der seit 2002 mit einer 2/3‑Mehrheit regie­rende unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orban abge­wählt werden:

„Es geht vor allem darum, ob der wort­ge­wal­tigste und macht­po­li­tisch versierte Kritiker des west­li­chen Univer­sa­lismus, Viktor Orbán, sich weiterhin von der glei­chen Posi­tion aus Gehör verschaffen kann. Wenn nicht, wird Ungarn voraus­sicht­lich in den euro­päi­schen Main­stream einge­glie­dert, und deren (bis auf die konser­va­tiven Polen) lücken­lose Vorherr­schaft kann für die nächste Zeit als gesi­chert gelten.“

Gegen west­li­chen Gesinnungs-Ethik

Der letzte Casus Belli für die linken West-EU-Eliten war Orbans Ableh­nung des 2015-er-Flücht­lings-Soros-Plans und eines One-World-Globalismus:

„Schon 2010 hatte Orbán klar­ge­macht, dass für ihn eine weitere kritik­lose Befol­gung der Ziel­set­zungen und Hand­lungs­weisen des Westens, insbe­son­dere der gesin­nungs­ethisch begrün­deten Politik der EU nicht in Frage kam. 2015 war das Jahr seines endgül­tigem coming out. Ungarn und Orbán selbst hätten gewiss ruhi­gere Tage erleben können, hätte er die Aufnahme von isla­mi­schen und afri­ka­ni­schen Migranten unter der Hand nur sabo­tiert und sonst den Mund gehalten. Jetzt aber wider­sprach er zusammen mit Polen offen der deut­schen und der EU-Migrationspolitik.

Es sei das Recht eines jeden Landes, selbst zu entscheiden, wer auf seinem Terri­to­rium leben dürfe, deswegen würde Ungarn niemals der von Merkel verlangten Umver­tei­lung von Migranten zustimmen.

Und er beließ es nicht bei der Migra­tion, er griff immer offener den west­li­chen progres­si­vis­ti­schen und univer­sa­lis­ti­schen Libe­ra­lismus an. Dieser hätte die Demo­kratie erobert und besetzt und lasse keine andere poli­ti­sche Rich­tung gelten, insbe­son­dere richte er sich gegen die natio­nale Iden­tität, den Erhalt der Tradi­tion und der natio­nalen Kultur. Er wider­sprach ebenso offen der Gender­ideo­logie und lehnte den Auto­ma­tismus zum „ever closer union“ in der EU grund­sätz­lich ab.“ (Ungarn­Real, achgut)

