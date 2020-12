Im sechsten Jahr in Folge habe sich keine wirk­liche Lösung für die Migra­tion in Europa ergeben, erklärte György Bakondi, der Chef­be­rater des unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten für innere Sicher­heit, am Dienstag in einer Erklärung.

Bakondi sagte, dass Länder, die sich nicht an die Linie der Euro­päi­schen Union halten, unter starken poli­ti­schen Druck geraten.

Unter Beru­fung auf den Finan­zier George Soros sagte er, der so genannte „Soros-Plan“ sei in den EU-Geset­zes­ent­wurf aufge­nommen wirden. Der neue Migra­ti­ons­ak­ti­ons­plan der Euro­päi­schen Kommis­sion, so Bakondi, würde die Migra­tion lega­li­sieren und 34 Millionen Migranten Wohn­raum, Sozi­al­leis­tungen, Staats­bür­ger­schaft und Wahl­recht gewähren.

Bakondi fügte hinzu, dass sich die unga­ri­sche Migra­ti­ons­po­litik ande­rer­seits auf die Sicher­heit der Bürger und den Schutz der natio­nalen Souve­rä­nität konzen­triere, sowie auf die Forde­rung, dass die Menschen sich an das Gesetz halten.

Er verwies auf die physi­schen und recht­li­chen Barrieren für die Einreise an der unga­ri­schen Grenze und die großen Polizei- und Mili­tär­kräfte des Landes, die am Grenz­schutz betei­ligt sind, und fügte hinzu, dass Ungarn den Balkan­län­dern helfe, die ille­gale Migra­tion zu beschränken, sowie Hilfe für unru­hige Regionen leiste, die die Quelle der Migra­tion sind. Ungarns Migra­ti­ons­po­litik, sagte er, genieße ein hohes Maß an öffent­li­cher Unterstützung.

Der Sicher­heits­be­rater des Premier­mi­nis­ters sagte, dass im Jahr 2020 die Zahl der ille­galen Migranten stark ange­stiegen sei und es eine enge Verbin­dung zwischen ille­galer Migra­tion und orga­ni­sierter Krimi­na­lität gebe.

Er betonte, dass parallel dazu das Soros-Netz­werk „sehr aktiv“ gewesen sei, beson­ders in der zweiten Hälfte des Jahres, als immer offe­nere poli­ti­sche Maßnahmen ergriffen wurden.

Bakondi beschul­digte das Soros-Netz­werk und links­li­be­rale Kräfte, Lobby­ar­beit für den Entzug von EU-Förder­gel­dern für Länder zu betreiben, die sich weigerten, der EU-Posi­tion zur Migra­tion Folge zu leisten. Die unga­ri­sche Regie­rung habe dies jedoch erfolg­reich verhin­dert. Auch im Jahr 2021 werde die unga­ri­sche Regie­rung ihre „bewährte Migra­ti­ons­po­litik“ fort­setzen, so Bakondi.

Ziel sei es, die innere und die Grenz­si­cher­heit zu gewähr­leisten und die natio­nale Souve­rä­nität zu schützen.

Ungarn werde sich gegen Bestre­bungen zur Förde­rung der Zuwan­de­rung, wie etwa das Resett­le­ment-Quoten­system, stellen und mit gleich­ge­sinnten Ländern koope­rieren, so Bakondi. Ungarn werde auch weiterhin die euro­päi­schen Grenz­kon­troll­be­mü­hungen unter­stützen und durch sein Ungarn-Hilfen-Programm Hilfe für Länder in Schwie­rig­keiten leisten, fügte er hinzu.

Quelle: Daily News Hungary