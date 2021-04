Ostern NEIN – Ramadan JA | So hält man uns zum Narren

Man musste keine Wahr­sa­gerin mit Kris­tall­kugel oder ein begna­deter Seher wie Nostradamus gewesen sein, um bereits vor Wochen vorher­zu­sagen, dass die Oster­feiern per Corona-Maßnahmen heuer nicht zuge­lassen werden, hingegen Zusam­men­künfte zum Ramadan schon. Es genügte die Kenntnis der Agenden und des Verhal­tens­muster der Funk­ti­ons­eliten zu begreifen, um vorher­zu­sehen was jetzt einge­treten ist:

„Huldi­gung des Islam bei gleich­zeitig gelebter Unterwürfigkeit“

Exakt mit diesem Text begann auch vor einem Jahr vor Ostern unser Artikel „Ostern NEIN – Ramadan JA | So hat man uns belogen“. Nachdem sich seitdem nichts geän­dert hat, außer dass die Hysterie rund um die soge­nannte „Pandemie“ noch uner­träg­li­cher und noch verlo­gener geworden ist, konnten wir den obigen Text gleich 1 zu 1 auch für heuer übernehmen.

Auch heuer: Soge­nannte „Ruhe­tage“ als Stör­feuer gegen Christ­li­ches Osterfest

Und heuer, am 15. Februar, prophe­zeiten wir in unserem Artikel „Wie im Vorjahr: Corona-Lock­downs enden recht­zeitig vor Ramadan-Beginn“ das mitt­ler­weile Einge­tre­tene – erneut wandelte sich eine „Verschwö­rungs­theorie“ in trau­rige Realität.

So wie letztes Jahr gilt es auch diesmal wieder das Oster­fest zu sabo­tieren. Neben dem prak­ti­schen Verbot für Christen, die Gottes­dienste wie gewohnt zu besu­chen, will man auch die Kontakte der Bürger unter­ein­ander auf ein Minimum redu­ziert wissen. So wird der Lock­down bis zum 18. April verlän­gert. Über Ostern greifen die bislang schärfsten Maßnahmen seit Beginn der soge­nannten „Pandemie“.

Die weiteren Diszi­pli­nie­rungs-Maßnahmen und Schi­kanen sind:

Verpflich­tungen, überall dort Schnell­tests einzu­führen, wo die Abstands­re­geln nicht konse­quent einge­halten werden können

Ausgangs­be­schrän­kungen

verschärfte Kontakt­be­schrän­kungen

eine Pflicht, medi­zi­ni­sche Masken auch im Auto zu tragen, wenn man eine Person mitnimmt, die nicht dem eigenen Haus­halt angehört

Private Treffen werden nur mit einem weiteren Haus­halt erlaubt, aller­dings dürfen maximal fünf Personen teil­nehmen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitge­zählt. Paare gelten als ein Haushalt.

Ansamm­lungen im öffent­li­chen Raum sind grund­sätz­lich untersagt.

Außen­gas­tro­nomie – sofern sie zuvor wieder öffnen durfte – muss während dieser fünf Tage schließen.

Lebens­mit­tel­ge­schäfte „im engeren Sinne“ dürfen nur am Karsamstag geöffnet werden.

Reli­gi­ons­ge­mein­schaften werden gebeten, Gottes­dienste nur virtuell anzubieten.

Erst nach Ostern sollen weitere Locke­rungen ermög­licht werden, sofern die Inzi­denz­zahlen weit genug sinken.

Quelle der Auflis­tung sueddeutsche.de

Noch durch­sich­tiger agiert man in Österreich

Die schwarz/grüne öster­rei­chi­sche Bundes­re­gie­rung wahrt nicht einmal den Schein, dass die Lock­down-Verhän­gung und Been­di­gung eine gesund­heits­po­li­ti­sche Notwen­dig­keit darstellt. In der Alpen­re­pu­blik beendet man nämlich den Lock­down gleich am 11. April. Und was beginnt tags drauf? Bitte raten – die Antwort: Der Ramadan. Zufälle gibt es halt so im Leben.

In eigener Sache:

Seit ein paar Wochen läuft eine konzer­tierte Verleum­dungs­kam­pagne gegen Unser Mittel­eu­ropa. Dubiose Aufklä­rungs­por­tale (mit Jahres­bud­gets von hundert­tau­senden Euro) und Krawall­blätter zerreißen sich das Maul über unsere Bericht­erstat­tung und unsere Redak­teure. Parallel dazu werden unsere Artikel auf Face­book von soge­nannten „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ pausenlos mit Zensur­ver­merken belegt. Gleich­zeitig wurde der Algo­rithmus dort so abge­än­dert, dass unser Artikel nur mehr schwach verbreitet werden, unserer Seite kann nicht mehr neu abon­niert werden, Artikel können wir nicht mehr bewerben. Das ist offen­sicht­lich gelebte Meinungs­freihet im sonst do „tole­ranten“ Deutschland.

So auch unsere Vorher­sa­genden zum Thema Ostern/Ramadan. Beispiels­weise sprach man da von „irre­füh­renden Speku­la­tionen“ (siehe Sceen­shots unten).

Um uns ins „rechte“ und „isla­mo­phobe Eck“ zu rücken, stellt man so törichte Behaup­tungen auf, wir agieren in diesem Zusam­men­hang gegen den Islam. Hier ist hingegen unse­rer­seits das Gegen­teil der Fall: Denn von uns aus könnte das isla­mi­sche Zucker­fest (zum Ende des Rama­dans) ganz­jährig gefeiert werden, dann könnten nämlich auch wir uns treffen so oft und mit wem wir wollen. Man muss den Moslems in diesem Zusam­men­hang sogar zugu­te­halten, das die sich nicht von dritt­klas­sigen Poli­tiker­dar­stel­lern diszi­pli­nieren lassen, wenn es um die Ausübung ihrer reli­giösen Sitten und Gebräuche geht. Da können wir von ihnen sogar lernen!



Mehr dazu demnächst hier bei uns zu lesen.