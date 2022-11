In der Mode­welt kommt es immer wieder zu schwer­wie­genden Vorwürfen von Menschen­handel, Miss­brauch und Pädo­philie. Ein beson­ders schwerer Fall wurde nun beim „ange­sag­testen“ Label der Welt, der Marke Balen­ciaga, von Kinder­rechts-Akti­visten und Inter­net­nut­zern aufge­deckt. Der Skandal ist an Abar­tig­keit kaum zu überbieten.



Der Stein kam ins Rollen durch eine Foto­serie Balen­ciagas mit Klein­kin­dern. Auf diesen Bildern waren gut versteckt diverse verstö­rende Inhalte und einschlä­gige Symbo­lismen zu finden. So posierten manche Kinder mit Teddy­bären, die BDSM-Klei­dung trugen.

Teddy­bären im BDSM-Kostüm

Zu sehen ist etwa ein Mädchen, dass einen Teddy­bären in BDSM-Kostüm in Händen hält. Ein anderes Kind steht vor einem Teddy­bären in BDSM-Kostüm, der wiederum ein Schloss um den Hals trägt, dessen Schlüssel in einem anderen Foto ein Mann in Händen hält. Der selbe Teddybär wurde von Balen­ciaga auch mit einem Model abge­bildet, welches offen­sicht­lich schwer miss­han­delt wurde:

Auf einem anderen Bild posiert ein kleiner Junge erneut mit einem BDSM-Teddy sowie mit diversen einschlä­gigen Symbo­lismen. So ist auf der gelben Klebe­rolle des Mode­labes das Wort „Baal“ zu lesen. Mögli­cher­weise der Hinweis auf die vorchrist­liche Gott­heit „Baal“, der man unter anderem Kinder­opfer darbrachte. Im Hinter­grund ist auch die Zeich­nung eines schwarzen Vogels zu sehen. Dieser gilt in der Bibel als „Bote Satans“.

Ein anderes Bild ist so arran­giert, dass die Schrift­züge auf dem Bett hinter dem Kind „Hot Escorts“ bilden:

Eben­falls sind auf einem anderen Bild Auszüge aus dem Gerichts­fall „Ashcroft gegen Free Speech Coali­tion“ zu sehen, in welchem es unter anderem um die Frage der Lega­lität von kinder­por­no­gra­phi­schen Mate­ria­lien und deren Distri­bu­tion ging.

the brand „Balen­ciaga“ just did a uh.…. inte­res­ting… photo­shoot for their new products recently which included a very purpo­sely poorly hidden court docu­ment about ‚virtual child porn‘

Chef-Stylistin beken­nende Satanistin

Der Set-Desi­gner der Foto­shoo­tings postete vor einigen Jahren die Frage, „warum man Kinder­por­no­grafie verbiete, aber nicht Waffen“.

Die Chef-Stylistin Balen­ciagas ist Lotta Volkova, deren Lebens­ge­fährte unter anderem der Pädo­philie bezich­tigt wird. Ein Blick in die Insta­gram-Accounts und die dort gepos­teten Fotos Volkovas und ihrer „Freunde“ offen­bart das gesamte Maß der Abgründe in der Mode­welt. Häufig werden sata­ni­sche Inhalte gepostet wird Gewalt gegen Klein­kinder und Babys ange­deutet und verherr­licht. Ein Twitter-Nutzer machte sich die Mühe und doku­men­tierte dies alles:

A thread on WHO is REALLY behind the #Balen­ciaga ads:

The Devil In Disguise: Lotta Volkova

1. She has been one of the main stylist in Balen­ciaga since 2014.

2.She has a rela­ti­onship with an accused pedophile.

3. We can’t only boycott #Balen­ciaga but also the people behind it. pic.twitter.com/RjDYU283wj

