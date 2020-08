Öster­reichs Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz schürt erneut massive Ängste und Panik vor einer zweiten Coro­na­virus-Welle unter den Bürgern und agiert damit ganz im Sinne seiner Auftrag­geber und Strip­pen­zieher, die ja bekannt­lich bei Soros und Co. zu finden sind. Während der ÖVP-Kanzler noch im März völlig entgeis­tert behaup­tete, jeder Öster­rei­cher würde bald jemanden kennen, der an Corona gestorben sei (eine blanke Lüge, wie sich heraus­stellte), und im Mai offen zugab, dass die Verbots­maß­nahmen seiner schwarz-grünen Bundes­re­gie­rung verfas­sungs­widrig, aber dennoch notwendig, seien, verkündet er nun, dass das „gefähr­liche Virus“ wieder­komme und zwar im Auto durch rück­sichts­lose Urlauber!

Coro­na­virus hat nicht nur Moral, sondern kann auch Auto fahren

Somit besitzt das Coro­na­virus scheinbar nicht nur eigene Moral­vor­stel­lungen und befällt nur „Rechte“ und „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“, wenn diese zu Demons­tra­tionen zusam­men­kommen, verschont hingegen linke BLM-Demons­tranten, sondern es ist auch nur Nachts aktiv (öffent­liche Masken­pflicht in manchen Ländern erst Abends!) und kann zudem mit dem Auto fahren.

Das will uns nämlich Kanzler Kurz glauben machen, als er vor einigen Tagen eine Reise­war­nung über das bei Öster­rei­chern überaus beliebte Kroa­tien aussprach und dortige Urlauber auffor­derte, wieder heim­zu­kehren. Vor Medi­en­ver­tre­tern warnte er vor Reisen in den West­balkan und meinte: „Das Virus kommt mit dem Auto nach Öster­reich.“ Urlaubs­rück­kehrer müssen daher nun einen gültigen Test vorweisen (nicht älter als 72 Stunden) oder in Heim­qua­ran­täne, bis ein nega­tives Test­ergebnis vorliegt.

Kurz will sinkende Umfra­ge­werte retten

Mit dieser Polemik und billigen Stim­mungs­mache möchte Kurz aller­dings gleich mehrere Vorteile für sich ausnutzen. Nicht nur kann er durch die imagi­näre Gefahr einer zweiten Welle seine Verbots­maß­nahmen weiter durch­setzen und sein eigenes Umfeld bedienen (Kurz-Vertraute sind in der heimi­schen Massen­pro­duk­tion invol­viert!), auch kann er seine sinkenden Umfra­ge­werte mögli­cher­weise retten, wenn er sich erneut als „Retter aller Öster­rei­cher“ aufspielen kann.

Denn trotz relativ hoher Zustim­mungs­werte unter der öster­rei­chi­schen Bevöl­ke­rung für den Kanzler (nicht die Partei ÖVP!), ist dessen Popu­la­rität im Zuge der Chaos- und Will­kür­maß­nahmen während der Corona-Lock­downs massiv gesunken. Und auch die Koali­tion mit den links-außen Grünen nehmen ihm immer mehr Bürger übel, da diese ihre ideo­lo­gi­schen Spiel­wiesen immer weiter ausdehnen und im Gegenzug dafür jeden Befehl des Regie­rungs­part­ners brav mittragen. Frag­lich ist zudem, wie einige Polit-Insider berichten, wie lange die schwarz-grüne Koali­tion über­haupt noch hält, da die Grünen inhalt­lich komplett unter­gehen und nun an mehreren Stellen aufbe­gehren. Da käme der ÖVP und Kurz ein zweiter Lock­down, oder auch nur die stetige Gefahr davor, gera­dezu Recht.

Öster­reich im Griff einer ÖVP-Allein­herr­schaft

Letzt­lich kann Kurz durch seine Corona-Panik, bei der ihm der grüne Gesund­heits­mi­nister Rudolf Anschober taten­kräftig zur Seite steht, auch die unzäh­ligen Skan­dale seiner Partei über­de­cken: Von der Invol­vie­rung in das „Ibiza-Video“, über Spenden-Affären, Posten­scha­cher bis hin zu Beweis­mit­tel­ver­nich­tungen sowie Eingriffen in die Justiz und Straf­ver­fol­gung. Gleich­zeitig weitet die ÖVP ihre Macht in Öster­reich immer weiter aus, besetzt alle Minis­te­rien und öffent­li­chen Unter­nehmen mit eigenen Leuten und greift wo es geht Gelder und Macht ab.

Kurz kann das alles mit seinem adretten Auftreten und seinen schau­spie­le­ri­schen Quali­täten über­de­cken. Bei seiner letzten Pres­se­kon­fe­renz betonte er letzt­lich eindring­lich:

„Ich habe eine große Bitte an die Bevöl­ke­rung: Bitte, seien Sie vorsichtig. Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht über­standen, und wir müssen alles tun, um die Gesund­heit in Öster­reich zu schützen, vor allem aber auch, um einen zweiten Lock­down zu verhin­dern, damit nicht Arbeits­plätze und die Wirt­schaft gefährdet sind.“

Die Worte kommen dabei genau von jenem, der die Wirt­schaft durch seine verfas­sungs­wid­rigen Corona-Radi­kal­maß­nahmen erst an die Wand gefahren und Öster­reich nun die höchste Arbeits­lo­sen­rate seit Jahren beschert hat. Ob sich die Bevöl­ke­rung erneut so leicht blenden wird lassen, werden künf­tige Wahl­er­geb­nisse zeigen.