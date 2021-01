In Öster­reichs türkis-grüner Bundes­re­gie­rung herrscht Panik. In vielen Städten des Landes orga­ni­sieren sich Proteste, „Spazier­gänge“ und Demons­tra­tionen gegen die restrik­tiven und dikta­to­ri­schen Corona-Maßnahmen, der Zulauf wird immer größer. Zu Tausenden strömen die Menschen auf die Straße und fordern den sofor­tigen Rück­tritt der Skan­dal­re­gie­rung, wir berich­teten. Das ruft nun ÖVP-Innen­mi­nister Karl Nehammer und das Bundesamt für Verfas­sungs­schutz (BVT) auf den Plan. Man will die fried­li­chen Corona-Proteste nach dem Vorbild Deutsch­lands krimi­na­li­sieren und wenn möglich schon vorab verbieten.

Corona-Demons­tranten als „Nazis“ und „Staats­ge­fährder“ bezeichnet

Regel­rechte Drohungen rich­tete Nehammer gegen die Demons­tranten auf der Straße. Man werde diese und die Versamm­lungen im Allge­meinen „genau prüfen“ und „alle recht­li­chen Möglich­keiten ausloten, um diese zu verbieten“. Das Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz unter­stellte den Corona-Demons­tranten zuvor “bewusst und gezielt anti­de­mo­kra­ti­sche Agita­tion unter dem Mantel der CoV-Leug­nung zu betreiben”.

Zudem seien die Demons­tranten oftmals aus dem „rechts­ex­tremen Spek­trum, „Nazi-Sympa­thi­santen“, „Staats­ver­wei­gerer“ und gene­rell Menschen, die die „Demo­kratie unterwandern“.

Postings in sozialen Medien als Grund, Demons­tra­tionen zu verbieten

Eine ange­kün­digte Richt­line für die Polizei, um härter und schnel­lere gegen die Proteste vorgehen zu können, wurde nun verlaut­bart. Darin will man eine stär­kere Über­wa­chung von Kanälen auf sozialen Netz­werken (wie Tele­gram, wo sich die Corona-Demons­tranten orga­ni­sieren) und ein Verbot der Demons­tra­tionen im Vorfeld, sollten dem Straf­recht zuwi­der­lau­fende Postings im Zusam­men­hang mit den Protesten im Internet auftauchen!

Wört­lich heißt es, „das verbale Eska­la­ti­ons­po­ten­zial ist ein entschei­dender Faktor bei der Unter­sa­gung einer Versammlung“.

16.01: Groß­de­mons­tra­tion in Wien

Den stetig anwach­senden Bürger-Protest werden auch diese Repres­si­ons­maß­nahmen frei­lich nicht aufhalten. In nahezu allen größeren Städten Öster­reichs gibt es mitt­ler­weile Demons­tra­tionen und Protest­mär­sche. In Wien findet zudem am 16. Jänner um 14 Uhr eine Groß­de­mons­tra­tion gegen die Corona-Maßnahmen der Regie­rung auf dem Helden­platz statt: